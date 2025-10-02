Апарт-отель Апартаменты на Бали 47 м² • от $130 000 • доходность от 16% • 2 минуты до океана • Pandawa Dream

Апартаменты на Бали 47 м² • от $130 000 • доходность от 16% • 2 минуты до океана • Pandawa Dream

📊 Инвестиционные показатели

• Доходность: от 16% годовых

• Стоимость: от $130 000

• Площадь апартамента: 47 м²

• Рассрочка от застройщика: первый взнос 25%

• Срок аренды земли: 30 лет с возможностью продления до 50 лет

• Срок сдачи проекта: 4 квартал 2027

📍 Локация

• Бали, район Букит — Pandawa

• 2 минуты до пляжа Pandawa

• 30 минут до международного аэропорта Ngurah Rai

• Рядом районы Улувату, Меласти и Нуса-Дуа

🏢 О проекте Pandawa Dream

• Премиальный апарт-отельный комплекс у океана

• Более 6000 м² собственной инфраструктуры

• Архитектурный комплекс с панорамными видами

• Курортная концепция All-in-One

• Управление собственной управляющей компанией комплекса

🌴 Инфраструктура комплекса

• 4 ресторана с кухнями мира

• 2 бара и rooftop-пространства

• бассейны общей площадью более 1200 м²

• SPA-центр

• фитнес-зал

• коворкинг

• детский центр

• кофейни и зоны отдыха

🏡 Апартаменты

• Площадь: 47 м²

• Просторная планировка для комфортного проживания

• Балкон с видом на тропический ландшафт

• Панорамное остекление

• Полностью меблированный интерьер

• Формат, идеально подходящий для краткосрочной аренды

💼 Управление и доход

• Профессиональная управляющая компания

• Полное управление арендой

• Маркетинг и заселение гостей

• Техническое обслуживание апартаментов

• Доход распределяется между владельцами

💳 Условия покупки

• Бронирование: $1 000

• Первый взнос: 25%

• Рассрочка на период строительства

• Возможна поэтапная оплата

🛡 Юридическая безопасность

• Земля выкуплена застройщиком во фрихолд

• Договор аренды земли: 30 лет с возможностью продления до 50 лет

• Прозрачная структура сделки

• Все документы предоставляются покупателю

📌 Другие варианты недвижимости в комплексе

• Апартаменты 32 м² — от $110 000

• Smart-виллы 32 м² — от $125 000

• Smart-виллы 60 м² — от $130 000

• Пентхаусы — от $240 000

Оставляйте комментарии, пришлю финансовую модель, расчёт доходности и планировки.