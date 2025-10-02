Апарт-отель Апартаменты на Бали 47 м² • от $130 000 • доходность от 16% • 2 минуты до океана • Pandawa Dream

Апартаменты на Бали 47 м² • от $130 000 • доходность от 16% • 2 минуты до океана • Pandawa Dream
📊 Инвестиционные показатели
• Доходность: от 16% годовых
• Стоимость: от $130 000
• Площадь апартамента: 47 м²
• Рассрочка от застройщика: первый взнос 25%
• Срок аренды земли: 30 лет с возможностью продления до 50 лет
• Срок сдачи проекта: 4 квартал 2027
📍 Локация
• Бали, район Букит — Pandawa
• 2 минуты до пляжа Pandawa
• 30 минут до международного аэропорта Ngurah Rai
• Рядом районы Улувату, Меласти и Нуса-Дуа
🏢 О проекте Pandawa Dream
• Премиальный апарт-отельный комплекс у океана
• Более 6000 м² собственной инфраструктуры
• Архитектурный комплекс с панорамными видами
• Курортная концепция All-in-One
• Управление собственной управляющей компанией комплекса
🌴 Инфраструктура комплекса
• 4 ресторана с кухнями мира
• 2 бара и rooftop-пространства
• бассейны общей площадью более 1200 м²
• SPA-центр
• фитнес-зал
• коворкинг
• детский центр
• кофейни и зоны отдыха
🏡 Апартаменты
• Площадь: 47 м²
• Просторная планировка для комфортного проживания
• Балкон с видом на тропический ландшафт
• Панорамное остекление
• Полностью меблированный интерьер
• Формат, идеально подходящий для краткосрочной аренды
💼 Управление и доход
• Профессиональная управляющая компания
• Полное управление арендой
• Маркетинг и заселение гостей
• Техническое обслуживание апартаментов
• Доход распределяется между владельцами
💳 Условия покупки
• Бронирование: $1 000
• Первый взнос: 25%
• Рассрочка на период строительства
• Возможна поэтапная оплата
🛡 Юридическая безопасность
• Земля выкуплена застройщиком во фрихолд
• Договор аренды земли: 30 лет с возможностью продления до 50 лет
• Прозрачная структура сделки
• Все документы предоставляются покупателю
📌 Другие варианты недвижимости в комплексе
• Апартаменты 32 м² — от $110 000
• Smart-виллы 32 м² — от $125 000
• Smart-виллы 60 м² — от $130 000
• Пентхаусы — от $240 000
Оставляйте комментарии, пришлю финансовую модель, расчёт доходности и планировки.