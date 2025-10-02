  1. Realting.com
  2. Индонезия
  3. Южная Кута
  4. Апарт-отель Апартаменты на Бали 47 м² • от $130 000 • доходность от 16% • 2 минуты до океана • Pandawa Dream

Апарт-отель Апартаменты на Бали 47 м² • от $130 000 • доходность от 16% • 2 минуты до океана • Pandawa Dream

Кутух, Индонезия
от
$130,000
от
$2,766/м²
BTC
1.5463241
ETH
81.0494583
USDT
128 528.9857580
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
25 1
Оставить заявку
Показать контакты
ID: 34014
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 05.03.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Индонезия
  • Область / штат
    Малые Зондские острова
  • Район
    Бадунг
  • Город
    Южная Кута
  • Деревня
    Кутух

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    4

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Удаленная сделка

О комплексе

Апартаменты на Бали 47 м²от $130 000доходность от 16%2 минуты до океанаPandawa Dream

📊 Инвестиционные показатели
• Доходность: от 16% годовых
• Стоимость: от $130 000
• Площадь апартамента: 47 м²
• Рассрочка от застройщика: первый взнос 25%
• Срок аренды земли: 30 лет с возможностью продления до 50 лет
• Срок сдачи проекта: 4 квартал 2027

📍 Локация
• Бали, район Букит — Pandawa
• 2 минуты до пляжа Pandawa
• 30 минут до международного аэропорта Ngurah Rai
• Рядом районы Улувату, Меласти и Нуса-Дуа

🏢 О проекте Pandawa Dream
• Премиальный апарт-отельный комплекс у океана
• Более 6000 м² собственной инфраструктуры
• Архитектурный комплекс с панорамными видами
• Курортная концепция All-in-One
• Управление собственной управляющей компанией комплекса

🌴 Инфраструктура комплекса
• 4 ресторана с кухнями мира
• 2 бара и rooftop-пространства
• бассейны общей площадью более 1200 м²
• SPA-центр
• фитнес-зал
• коворкинг
• детский центр
• кофейни и зоны отдыха

🏡 Апартаменты
• Площадь: 47 м²
• Просторная планировка для комфортного проживания
• Балкон с видом на тропический ландшафт
• Панорамное остекление
• Полностью меблированный интерьер
• Формат, идеально подходящий для краткосрочной аренды

💼 Управление и доход
• Профессиональная управляющая компания
• Полное управление арендой
• Маркетинг и заселение гостей
• Техническое обслуживание апартаментов
• Доход распределяется между владельцами

💳 Условия покупки
• Бронирование: $1 000
• Первый взнос: 25%
• Рассрочка на период строительства
• Возможна поэтапная оплата

🛡 Юридическая безопасность
• Земля выкуплена застройщиком во фрихолд
• Договор аренды земли: 30 лет с возможностью продления до 50 лет
• Прозрачная структура сделки
• Все документы предоставляются покупателю

📌 Другие варианты недвижимости в комплексе
• Апартаменты 32 м² — от $110 000
• Smart-виллы 32 м² — от $125 000
• Smart-виллы 60 м² — от $130 000
• Пентхаусы — от $240 000

Оставляйте комментарии, пришлю финансовую модель, расчёт доходности и планировки.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 32.0 – 66.0
Цена за м², USD 3,438 – 3,636
Цена квартиры, USD 110,000 – 240,000
Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Вилла
Площадь, м² 43.0
Цена за м², USD 2,558
Цена квартиры, USD 110,000

Местонахождение на карте

Кутух, Индонезия
Еда и напитки
Досуг

Видеообзор апарт - отель Апартаменты на Бали 47 м² • от $130 000 • доходность от 16% • 2 минуты до океана • Pandawa Dream

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж

Новости застройщика

02.10.2025
Отельный бизнес на Бали vs жилая недвижимость: сравниваем на реальных примерах
Все новости
Похожие комплексы
Жилой комплекс Новый freehold комплекс квартир и вилл в Буките, Бали, Индонезия
Кутух, Индонезия
от
$378,038
Жилой комплекс Новый комплекс вилл премиум класса в спокойном районе, в 500 метрах от океана, Бали, Индонезия
Pererenan, Индонезия
от
$278,555
Жилой комплекс Уникальный жилой комплекс в самом сердце Убуда, Бали, Индонезия
Убуд, Индонезия
от
$83,466
Жилой комплекс Отельные номера для получения пассивного дохода в Улувату, Бали, Индонезия
Печату, Индонезия
от
$134,204
Жилой комплекс CANGGU SECRETS
Чангу, Индонезия
от
$209,000
Вы просматриваете
Апарт-отель Апартаменты на Бали 47 м² • от $130 000 • доходность от 16% • 2 минуты до океана • Pandawa Dream
Кутух, Индонезия
от
$130,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку Показать контакты
Другие комплексы
Жилой комплекс MAGNUM RESORT BERAWA
Жилой комплекс MAGNUM RESORT BERAWA
Жилой комплекс MAGNUM RESORT BERAWA
Жилой комплекс MAGNUM RESORT BERAWA
Жилой комплекс MAGNUM RESORT BERAWA
Показать все Жилой комплекс MAGNUM RESORT BERAWA
Жилой комплекс MAGNUM RESORT BERAWA
Tibubeneng, Индонезия
от
$280,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 4
Площадь 81–162 м²
4 объекта недвижимости 4
MAGNUM RESORT BERAWA — это эксклюзивный комплекс премиум-класса, расположенный в самом сердце туристического района Берва, всего в 500 метрах от знаменитых пляжей Batu Bolong и Berawa. Район известен как эпицентр серф-культуры, трендовых пляжных клубов (FINNS Beach Club, Atlas Beach Club, La…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
81.0
280,000 – 430,000
Квартира 2 комнаты
162.0
540,000 – 840,000
Агентство
ESTABRO
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ESTABRO
Языки общения
English, Русский, Türkçe
Telegram Написать в Telegram
Жилой комплекс Двухэтажные таунхаусы рядом с рисовыми полями, 15 минут до пляжа, Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Двухэтажные таунхаусы рядом с рисовыми полями, 15 минут до пляжа, Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Двухэтажные таунхаусы рядом с рисовыми полями, 15 минут до пляжа, Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Двухэтажные таунхаусы рядом с рисовыми полями, 15 минут до пляжа, Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Двухэтажные таунхаусы рядом с рисовыми полями, 15 минут до пляжа, Чангу, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Двухэтажные таунхаусы рядом с рисовыми полями, 15 минут до пляжа, Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Двухэтажные таунхаусы рядом с рисовыми полями, 15 минут до пляжа, Чангу, Бали, Индонезия
Чангу, Индонезия
от
$217,869
Современный двухэтажный комплекс из 6 таунхаусов в нежных тонах с собственным бассейном и экзотическими растениями. Каждый дом имеет по две просторные спальни с ванной, расположенные на первом и втором этажах, рабочий кабинет, кухню и гостиную. Балкон и большие панорамные окна открывают вид …
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Комплекс апартаментов и таунхаусов с бассейнами и зелёным ландшафтом, Убуд, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс апартаментов и таунхаусов с бассейнами и зелёным ландшафтом, Убуд, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс апартаментов и таунхаусов с бассейнами и зелёным ландшафтом, Убуд, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс апартаментов и таунхаусов с бассейнами и зелёным ландшафтом, Убуд, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс апартаментов и таунхаусов с бассейнами и зелёным ландшафтом, Убуд, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Комплекс апартаментов и таунхаусов с бассейнами и зелёным ландшафтом, Убуд, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс апартаментов и таунхаусов с бассейнами и зелёным ландшафтом, Убуд, Бали, Индонезия
Убуд, Индонезия
от
$208,916
Проект с узнаваемой уникальной архитектурой, вдохновлённой традиционным глиняным ремеслом Бали, в духовном центре острова. Комплекс апартаментов и таунхаусов на Бали, где слились воедино традиционные индонезийские черты и современные архитектурные инновации. В проекте 28 апартаментов с 1 спа…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Индонезии
Гарантированный доход 10–15% на Бали: где подвох?
25.02.2026
Гарантированный доход 10–15% на Бали: где подвох?
Рынок недвижимости Бали в 2026 году: что происходит с ценами и арендой
17.02.2026
Рынок недвижимости Бали в 2026 году: что происходит с ценами и арендой
Готовый гостиничный бизнес на Бали: почему инвесторы делают ставку на уже работающие объекты
22.01.2026
Готовый гостиничный бизнес на Бали: почему инвесторы делают ставку на уже работающие объекты
Почему Убуд — новая жемчужина Бали
30.12.2025
Почему Убуд — новая жемчужина Бали
7 ошибок, которых стоит избегать при инвестировании в недвижимость Бали
16.12.2025
7 ошибок, которых стоит избегать при инвестировании в недвижимость Бали
Сезоны на тропическом острове Бали: когда ехать за идеальным отдыхом
08.12.2025
Сезоны на тропическом острове Бали: когда ехать за идеальным отдыхом
Почему спрос на wellness-туризм растет на 10% ежегодно и как на нем заработать инвестору?
31.10.2025
Почему спрос на wellness-туризм растет на 10% ежегодно и как на нем заработать инвестору?
Черная пятница на Бали: виллы от известного застройщика со скидкой 30%
30.10.2025
Черная пятница на Бали: виллы от известного застройщика со скидкой 30%
Показать все публикации