Вилла Премиальная вилла 2 Bedroom в Flower Estates, Бали Freehold (полная собственность) | Клубный посёлок из 20 вилл | Формат резиденции и капитализации Nuanu Creative City, Bali

📊 Премиальная вилла 2 Bedroom в Flower Estates, Бали
Freehold (полная собственность) | Клубный посёлок из 20 вилл | Формат резиденции и капитализации Nuanu Creative City, Bali
📈 Основные параметры объекта
• Стоимость: от 500 000 USD
• Площадь виллы: 106 м²
• Площадь участка: от 265 м²
• Формат: 2 спальни, одноэтажная приватная вилла
• Срок передачи объекта: 1 квартал 2027 года
• Право владения: **Freehold (полная собственность на землю и дом)**
📍 Локация и окружение
• Расположение внутри Nuanu Creative City — крупнейшего креативного кластера Бали
• Пешая доступность школ, арт-пространств, ресторанов и wellness-центров
• Закрытая территория клубного формата
• Зелёное природное окружение и низкая плотность застройки
• Быстрорастущая капитализация района
🏡 Преимущества виллы
• Одноэтажный формат — комфорт для семьи и долгосрочного проживания
• Приватный сад и собственная территория
• Архитектура в стиле японского минимализма и природных материалов
• Ограниченное количество вилл в проекте повышает ликвидность
• Подходит как для личной резиденции, так и для долгосрочной аренды
🏗 Концепция проекта
• Flower Estates — камерный клубный посёлок всего на 20 вилл
• Единая архитектурная концепция и высокий уровень приватности
• Индивидуальное озеленение каждого участка
• Гарантия на конструкцию здания до 15 лет
• Формат resort-residence внутри городской экосистемы Nuanu
💼 Условия приобретения
• Первоначальный взнос: 30%
• Рассрочка от застройщика на период строительства
• Гибкий график платежей без банковского кредита
• Возможность расчётов через эскроу-счёт
🛡 Юридическая безопасность
• Полное право собственности Freehold
• Документы на землю и разрешение на строительство предоставляются по запросу
• Сопровождение сделки международным брокером
• Прозрачная структура владения и регистрации
Оставляйте комментарии, направлю планировки виллы и расчёт капитализации объекта.