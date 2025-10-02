Вилла Премиальная вилла 2 Bedroom в Flower Estates, Бали Freehold (полная собственность) | Клубный посёлок из 20 вилл | Формат резиденции и капитализации Nuanu Creative City, Bali

  1. Realting.com
  2. Индонезия
  Премиальная вилла 2 Bedroom в Flower Estates, Бали Freehold (полная собственность) | Клубный посёлок из 20 вилл | Формат резиденции и капитализации Nuanu Creative City, Bali

Табанан, Индонезия
от
$500,000
BTC
5.9474005
ETH
311.7286858
USDT
494 342.2529154
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
11 1
ID: 33286
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 05.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Индонезия
  • Область / штат
    Малые Зондские острова
  • Район
Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    1

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Удаленная сделка

О комплексе

📊 Премиальная вилла 2 Bedroom в Flower Estates, Бали

Freehold (полная собственность) | Клубный посёлок из 20 вилл | Формат резиденции и капитализации Nuanu Creative City, Bali

 

📈 Основные параметры объекта

• Стоимость: от 500 000 USD

• Площадь виллы: 106 м²

• Площадь участка: от 265 м²

• Формат: 2 спальни, одноэтажная приватная вилла

• Срок передачи объекта: 1 квартал 2027 года

• Право владения: **Freehold (полная собственность на землю и дом)**

 

📍 Локация и окружение

• Расположение внутри Nuanu Creative City — крупнейшего креативного кластера Бали

• Пешая доступность школ, арт-пространств, ресторанов и wellness-центров

• Закрытая территория клубного формата

• Зелёное природное окружение и низкая плотность застройки

• Быстрорастущая капитализация района

 

 🏡 Преимущества виллы

• Одноэтажный формат — комфорт для семьи и долгосрочного проживания

• Приватный сад и собственная территория

• Архитектура в стиле японского минимализма и природных материалов

• Ограниченное количество вилл в проекте повышает ликвидность

• Подходит как для личной резиденции, так и для долгосрочной аренды

 

 🏗 Концепция проекта

• Flower Estates — камерный клубный посёлок всего на 20 вилл

• Единая архитектурная концепция и высокий уровень приватности

• Индивидуальное озеленение каждого участка

• Гарантия на конструкцию здания до 15 лет

• Формат resort-residence внутри городской экосистемы Nuanu

 

💼 Условия приобретения

• Первоначальный взнос: 30%

• Рассрочка от застройщика на период строительства

• Гибкий график платежей без банковского кредита

• Возможность расчётов через эскроу-счёт

 

 🛡 Юридическая безопасность

• Полное право собственности Freehold

• Документы на землю и разрешение на строительство предоставляются по запросу

• Сопровождение сделки международным брокером

• Прозрачная структура владения и регистрации

 

Оставляйте комментарии, направлю планировки виллы и расчёт капитализации объекта.

Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 135.0
Цена за м², USD 4,370
Цена квартиры, USD 590,000

Местонахождение на карте

Образование
Еда и напитки
Досуг

Видеообзор вилла Премиальная вилла 2 Bedroom в Flower Estates, Бали Freehold (полная собственность) | Клубный посёлок из 20 вилл | Формат резиденции и капитализации Nuanu Creative City, Bali

Новости застройщика

02.10.2025
Отельный бизнес на Бали vs жилая недвижимость: сравниваем на реальных примерах
Все новости
Актуальные новости в Индонезии
Готовый гостиничный бизнес на Бали: почему инвесторы делают ставку на уже работающие объекты
22.01.2026
Готовый гостиничный бизнес на Бали: почему инвесторы делают ставку на уже работающие объекты
Почему Убуд — новая жемчужина Бали
30.12.2025
Почему Убуд — новая жемчужина Бали
7 ошибок, которых стоит избегать при инвестировании в недвижимость Бали
16.12.2025
7 ошибок, которых стоит избегать при инвестировании в недвижимость Бали
Сезоны на тропическом острове Бали: когда ехать за идеальным отдыхом
08.12.2025
Сезоны на тропическом острове Бали: когда ехать за идеальным отдыхом
Почему спрос на wellness-туризм растет на 10% ежегодно и как на нем заработать инвестору?
31.10.2025
Почему спрос на wellness-туризм растет на 10% ежегодно и как на нем заработать инвестору?
Черная пятница на Бали: виллы от известного застройщика со скидкой 30%
30.10.2025
Черная пятница на Бали: виллы от известного застройщика со скидкой 30%
Отельный бизнес на Бали vs жилая недвижимость: сравниваем на реальных примерах
02.10.2025
Отельный бизнес на Бали vs жилая недвижимость: сравниваем на реальных примерах
Медицина на Бали: цены, страховка и лучшие клиники для иностранцев
02.09.2025
Медицина на Бали: цены, страховка и лучшие клиники для иностранцев
Показать все публикации