Вилла Виллы в СПА комплексе с гарантированным доходом под управление Ribas Hotel Group.

Новый инвестиционный проект на Бали с гарантированным доходом 8% на 3 года.
Финансовые преимущества:
Доходность зафиксирована в договоре. Управление: Ribas Hotel Group.
Уникальный комплекс из 16 бутиковых вилл среди тропической природы, в одном из самых престижных уголков Бали.
Убуд - эта часть острова гармонично сочетает природные ландшафты, развитую инфраструктуру и удобную доступность к ключевым достопримечательностям Бали.
Кол-во спален: 1, 2
Площадь: 63 м2 до 116 м2
Меблировка: полная
Вилла с одной спальней 63 м2 - 140.000 USD
Вилла с двумя спальнями 116 м2 - 240.000 USD
Первый взнос - 30%
Без% рассрочка до конца строительства
Окончание строительства: 4-й квартал 2026 года.
Инфраструктура: