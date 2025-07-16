  1. Realting.com
  2. Индонезия
  3. Убуд
  Вилла Виллы в СПА комплексе с гарантированным доходом под управление Ribas Hotel Group.

Вилла Виллы в СПА комплексе с гарантированным доходом под управление Ribas Hotel Group.

Убуд, Индонезия
от
$140,000
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
13
ID: 27561
ID новостройки на Realting
In CRM: 003236
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 05.09.2025

Местонахождение

  • Страна
    Индонезия
  • Область / штат
    Малые Зондские острова
  • Район
    Гианьяр
  • Город
    Убуд

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Новый инвестиционный проект на Бали с гарантированным доходом 8% на 3 года.

Финансовые преимущества:

  • Годовая доходность - от 37 059 USD
  • Чистая прибыль в год - от 18 333 USD
  • ROI - 15,1%
  • Капитализация - 22,3%

Доходность зафиксирована в договоре. Управление: Ribas Hotel Group.

Уникальный комплекс из 16 бутиковых вилл среди тропической природы, в одном из самых престижных уголков Бали.

Убуд - эта часть острова гармонично сочетает природные ландшафты, развитую инфраструктуру и удобную доступность к ключевым достопримечательностям Бали.

Кол-во спален: 12
Площадь: 63 м2 до 116 м2
Меблировка: полная

Вилла с одной спальней 63 м2 - 140.000 USD
Вилла с двумя спальнями 116 м2 - 240.000 USD

Первый взнос - 30%
Без% рассрочка до конца строительства

Окончание строительства: 4-й квартал 2026 года.


Инфраструктура:

  • Инфинити-бассейн
  • Ресторан с healthy-меню 
  • СПА
  • Джакузи с водопадом
  • Площадка для занятием йоги
  • Кинотеатр и патио под открытым небом
  • Консьерж-сервис
  • Охрана 24/7

Местонахождение на карте

Убуд, Индонезия

