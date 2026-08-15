Новостройки на Бали, Индонезия

Остров Бали усыпан пляжами и омывается Индийским и Тихим океанами, что делает его одним из самых востребованных туристических направлений в мире. Это привлекает инвесторов, которые стремятся купить недвижимость на Бали от застройщика для сдачи ее в аренду.

Преимущества покупки недвижимости от застройщика на Бали

Покупка недвижимости от застройщика на Бали выделяется рядом преимуществ:

Новизна и современный дизайн. Все новостройки Бали отвечают современным стандартам строительства.

Все новостройки Бали отвечают современным стандартам строительства. Гарантии качества от застройщика. Жилье продается с гарантией и возможностью решить все вопросы с качеством объекта через застройщика.

Жилье продается с гарантией и возможностью решить все вопросы с качеством объекта через застройщика. Инвестиционная привлекательность. Недвижимость на Бали продолжает дорожать, а значит является хорошим долгосрочным вложением.

Недвижимость на Бали продолжает дорожать, а значит является хорошим долгосрочным вложением. Гибкие условия оплаты. Застройщики часто предлагают рассрочку или льготные условия оплаты.

Особенности новой недвижимости Бали

Новостройки Бали имеют свои уникальные особенности, которые выделяют их среди других объектов:

Эко-ориентированность строительства. Проекты разрабатываются с учетом экологических стандартов, включая энергоэффективные технологии, чтобы не загрязнять природу острова.

Проекты разрабатываются с учетом экологических стандартов, включая энергоэффективные технологии, чтобы не загрязнять природу острова. Разнообразие планировок и площадей. Можно выбрать жилье любой площади – от уютных студий до просторных вилл.

Можно выбрать жилье любой площади – от уютных студий до просторных вилл. Развитая инфраструктура. Застройщики включают в проекты бассейны, спортивные площадки, зоны отдыха и даже коммерческие пространства.

Застройщики включают в проекты бассейны, спортивные площадки, зоны отдыха и даже коммерческие пространства. Соответствие международным стандартам. Большинство новых комплексов строятся с учетом требований иностранных инвесторов, что обеспечивает высокий уровень комфорта.

Стоимость жилья в новостройках Бали

Недвижимость на Бали от застройщика представлена на рынке виллами, апартаментами, таунхаусами и кондоминиумами. Виллы относятся к элитным объектам, так как включают бассейн и сады на прилегающей территории. Апартаменты, наоборот, наиболее бюджетны. В представленной ниже таблице верхние ценовые планки указанных диапазонов относятся именно к вилам, а нижние — к домам и апартаментам.

Средняя стоимость нового жилья на Бали:

Район/Город Тип недвижимости Средняя цена за кв.м. (USD) Семиньяк Виллы, апартаменты 3000–5000 Канггу Виллы, таунхаусы 2500–4000 Убуд Виллы, дома 1500–3000 Улувату Виллы, кондоминиумы 2000–4000 Джимбаран Апартаменты, дома 2000–3500 Нуса-Дуа Виллы, апартаменты 2500–4500

Факторы, влияющие на цену новостройки на Бали, включают близость к инфраструктуре, удаленность от береговой линии и юридический статус (freehold или leasehold для иностранцев). Рынок очень динамичен, и на нем можно найти объекты и за $100,000, но их очень быстро разбирают.

Популярные районы Бали для приобретения жилья в новостройке

Рассмотрим наиболее востребованные районы, где можно купить жилье от застройщика на Бали:

Чангу. Идеально подходит для молодых людей и любителей активного образа жизни. Здесь вы найдете модные рестораны, пляжи и современные новостройки.

Семиньяк. Элитный район, известный своей оживленной ночной жизнью и эксклюзивными бутиками. Отличный выбор для инвестиций в люксовую недвижимость.

Убуд. Культурный центр Бали, окруженный рисовыми террасами и лесами. Подходит для тех, кто ищет спокойствие и гармонию.

Нуса-Дуа. Курортный район с белоснежными пляжами и премиальными жилыми комплексами. Здесь сосредоточены объекты высокого и премиум-класса.

Джимбаран. Район с отличными условиями для семейной жизни. Новый жилой фонд представлен просторными виллами и апартаментами.