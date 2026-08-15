  1. Realting.com
  2. Индонезия
  3. Бали

Новостройки на Бали, Индонезия

;
Бадунг
269
Южная Кута
129
Северная Кута
111
Чангу
82
Показать больше
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
TOP TOP
Туристический комплекс AURA
Туристический комплекс AURA
Туристический комплекс AURA
Туристический комплекс AURA
Туристический комплекс AURA
Показать все Туристический комплекс AURA
Туристический комплекс AURA
Peliatan, Индонезия
от
$87,300
НДС
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Площадь 23–170 м²
9 объектов недвижимости 9
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
23.2 – 35.7
82,300 – 121,900
Вилла
25.0 – 170.0
102,900 – 286,900
Студия
23.2
94,900
Агентство
ESTABRO
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ESTABRO
Языки общения
English, Русский, Türkçe
Жилой комплекс XO Project Canggu
Жилой комплекс XO Project Canggu
Жилой комплекс XO Project Canggu
Жилой комплекс XO Project Canggu
Жилой комплекс XO Project Canggu
Показать все Жилой комплекс XO Project Canggu
Жилой комплекс XO Project Canggu
Чангу, Индонезия
от
$160,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 5
Площадь 46 м²
1 объект недвижимости 1
Продажа вилл и апартаментов XO Project I Canggu в Чангу, Бали Продаются роскошные виллы и апартаменты в уникальном комплексе XO Project I Canggu, расположенном на самой туристической улице Чангу - Batu Bolong. Этот комплекс идеально подходит для тех, кто любит быть в эпицентре событий и н…
Застройщик
LOYO & BONDAR
Оставить заявку
Апарт - отель Апартаменты на Бали 47 м² • от $130 000 • доходность от 16% • 2 минуты до океана • Pandawa Dream
Апарт - отель Апартаменты на Бали 47 м² • от $130 000 • доходность от 16% • 2 минуты до океана • Pandawa Dream
Апарт - отель Апартаменты на Бали 47 м² • от $130 000 • доходность от 16% • 2 минуты до океана • Pandawa Dream
Апарт - отель Апартаменты на Бали 47 м² • от $130 000 • доходность от 16% • 2 минуты до океана • Pandawa Dream
Апарт - отель Апартаменты на Бали 47 м² • от $130 000 • доходность от 16% • 2 минуты до океана • Pandawa Dream
Показать все Апарт - отель Апартаменты на Бали 47 м² • от $130 000 • доходность от 16% • 2 минуты до океана • Pandawa Dream
Апарт - отель Апартаменты на Бали 47 м² • от $130 000 • доходность от 16% • 2 минуты до океана • Pandawa Dream
Кутух, Индонезия
от
$130,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 4
Площадь 32–66 м²
3 объекта недвижимости 3
Апартаменты на Бали 47 м² • от $130 000 • доходность от 16% • 2 минуты до океана • Pandawa Dream 📊 Инвестиционные показатели • Доходность: от 16% годовых • Стоимость: от $130 000 • Площадь апартамента: 47 м² • Рассрочка от застройщика: первый взнос 25% • Срок аренды земли: 30 лет с в…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
32.0 – 66.0
110,000 – 240,000
Вилла
43.0
110,000
Агентство
ESTABRO
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ESTABRO
Языки общения
English, Русский, Türkçe
Telegram Написать в Telegram
TekceTekce
Вилла Dreamland
Вилла Dreamland
Вилла Dreamland
Вилла Dreamland
Вилла Dreamland
Показать все Вилла Dreamland
Вилла Dreamland
Печату, Индонезия
от
$303,000
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
Элитные виллы на Бали (Улувату) – инвестиция в райский отдых и стабильный доход! Полная меблировка! Гибкая рассрочка! Рост стоимости 10-15% в год! Проект Dreamland предлагает стильные 1-3 спальные виллы с частными бассейнами, панорамными окнами и продуманной архитектурой. Современные в…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Жилой комплекс Новый комплекс вилл премиум класса в спокойном районе, в 500 метрах от океана, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс вилл премиум класса в спокойном районе, в 500 метрах от океана, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс вилл премиум класса в спокойном районе, в 500 метрах от океана, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс вилл премиум класса в спокойном районе, в 500 метрах от океана, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс вилл премиум класса в спокойном районе, в 500 метрах от океана, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс вилл премиум класса в спокойном районе, в 500 метрах от океана, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс вилл премиум класса в спокойном районе, в 500 метрах от океана, Бали, Индонезия
Pererenan, Индонезия
от
$278,555
Проект состоит из 5 двуспальных вилл. С оборудованной террасы на крыше трехэтажной виллы виден океан, что сразу увеличивает арендный потенциал виллы. Удобные подъездные пути и автомобильный паркинг для каждого владельца, делают виллу комфортной для семейного отдыха. Виллы имеют очень красивы…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Allex Villas ( Комплекс 4) — жилой комплекс в районе Berawa, Бали
Жилой комплекс Allex Villas ( Комплекс 4) — жилой комплекс в районе Berawa, Бали
Жилой комплекс Allex Villas ( Комплекс 4) — жилой комплекс в районе Berawa, Бали
Жилой комплекс Allex Villas ( Комплекс 4) — жилой комплекс в районе Berawa, Бали
Tibubeneng, Индонезия
от
$240,000
Варианты отделки С отделкой
Allex Villas ( Комплекс 4) — современный жилой проект на Бали, расположенный в районе Berawa. Форматы недвижимости в комплексе: виллы, апартаменты. На момент публикации комплекс уже сдан и готов ко въезду. Стоимость юнитов в комплексе — от $240,000 до $272,000. Подходит для сёрфинга, удалённ…
Агентство
Balinsky
Оставить заявку
Жилой комплекс Меблированные квартиры в новом жилом комплексе в районе пляжа Бату Болонг, Чангу, Бадунг, Индонезия
Жилой комплекс Меблированные квартиры в новом жилом комплексе в районе пляжа Бату Болонг, Чангу, Бадунг, Индонезия
Жилой комплекс Меблированные квартиры в новом жилом комплексе в районе пляжа Бату Болонг, Чангу, Бадунг, Индонезия
Жилой комплекс Меблированные квартиры в новом жилом комплексе в районе пляжа Бату Болонг, Чангу, Бадунг, Индонезия
Жилой комплекс Меблированные квартиры в новом жилом комплексе в районе пляжа Бату Болонг, Чангу, Бадунг, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Меблированные квартиры в новом жилом комплексе в районе пляжа Бату Болонг, Чангу, Бадунг, Индонезия
Жилой комплекс Меблированные квартиры в новом жилом комплексе в районе пляжа Бату Болонг, Чангу, Бадунг, Индонезия
Чангу, Индонезия
от
$174,097
Современный жилой комплекс включает большой бассейн, террасу с зоной отдыха на крыше, тренажёрный зал, ресторан, кинотеатр под открытым небом. Квартиры сдаются с мебелью и бытовой техникой. Управляющая компания застройщика ведёт налоговую отчётность, осуществляет уход за территорией проекта …
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Апартаменты с уникальным природным ландшафтом на берегу океана, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Апартаменты с уникальным природным ландшафтом на берегу океана, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Апартаменты с уникальным природным ландшафтом на берегу океана, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Апартаменты с уникальным природным ландшафтом на берегу океана, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Апартаменты с уникальным природным ландшафтом на берегу океана, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Апартаменты с уникальным природным ландшафтом на берегу океана, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Апартаменты с уникальным природным ландшафтом на берегу океана, Бали, Индонезия
Кутух, Индонезия
от
$124,355
Предлагаются меблированные апартаменты с уникальным видом на океан и джунгли. Резиденция располагает рестораном и кинотеатром на крыше, инфинити-бассейном с панорамным видом на океан. Окончание строительства - февраль 2026 года. Преимущества Доходность - 14,6% годовых. Расположение и объек…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новые квартиры и виллы премиум класса с бассейнами и панорамным видом на океан в Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новые квартиры и виллы премиум класса с бассейнами и панорамным видом на океан в Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новые квартиры и виллы премиум класса с бассейнами и панорамным видом на океан в Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новые квартиры и виллы премиум класса с бассейнами и панорамным видом на океан в Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новые квартиры и виллы премиум класса с бассейнами и панорамным видом на океан в Меласти, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Новые квартиры и виллы премиум класса с бассейнами и панорамным видом на океан в Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новые квартиры и виллы премиум класса с бассейнами и панорамным видом на океан в Меласти, Бали, Индонезия
Унгасан, Индонезия
от
$139,875
Жилой комплекс состоит из апартаментов и вилл, СПА-центра (сауна и хамам), ресторана (шеф-повар из Франции), винного погреба и сигарного бара, спортзала и студии йоги, магазина, сада, вертолётной площадки, подземного паркинга и места для проведения мероприятий. В комплексе круглосуточно рабо…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Виллы в новом жилом комплексе с бассейном и видом на океан рядом с пляжем Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Виллы в новом жилом комплексе с бассейном и видом на океан рядом с пляжем Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Виллы в новом жилом комплексе с бассейном и видом на океан рядом с пляжем Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Виллы в новом жилом комплексе с бассейном и видом на океан рядом с пляжем Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Виллы в новом жилом комплексе с бассейном и видом на океан рядом с пляжем Меласти, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Виллы в новом жилом комплексе с бассейном и видом на океан рядом с пляжем Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Виллы в новом жилом комплексе с бассейном и видом на океан рядом с пляжем Меласти, Бали, Индонезия
Унгасан, Индонезия
от
$626,649
Эстетичный уютный комплекс вилл всего на 51 юнит с общим бассейном, баром и террасой на крыше с видом на океан. На территории есть ритейл-зона с коммерческими помещениями и детская площадка. Востребованный проект в премиальной локации. Все апартаменты в проекте уже были раскуплены, а на вилл…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс NEXA APARTMENTS — жилой комплекс в районе Batu Bolong, Бали
Жилой комплекс NEXA APARTMENTS — жилой комплекс в районе Batu Bolong, Бали
Жилой комплекс NEXA APARTMENTS — жилой комплекс в районе Batu Bolong, Бали
Жилой комплекс NEXA APARTMENTS — жилой комплекс в районе Batu Bolong, Бали
Чангу, Индонезия
от
$120,000
Варианты отделки С отделкой
NEXA APARTMENTS — современный жилой проект на Бали, расположенный в районе Batu Bolong. Форматы недвижимости в комплексе: апартаменты. Всего юнитов: 40. Срок сдачи — 2025 год. На момент публикации комплекс уже сдан и готов ко въезду. Получено разрешение на строительство категории Заявка SLF.…
Агентство
Balinsky
Оставить заявку
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами недалеко от пляжа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами недалеко от пляжа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами недалеко от пляжа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами недалеко от пляжа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами недалеко от пляжа, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами недалеко от пляжа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами недалеко от пляжа, Бали, Индонезия
Kaba Kaba, Индонезия
от
$328,296
Комплекс включает 16 вилл с 2-4 спальнями, построенных с особым вниманием к деталям и с использованием высококачественных материалов. Особенности: собственные бассейны живописные виды Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в живописном районе Кабакаба, где вы сможете нас…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Комплекс апартаментов в тихом районе тропического леса с видом на океан, Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс апартаментов в тихом районе тропического леса с видом на океан, Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс апартаментов в тихом районе тропического леса с видом на океан, Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс апартаментов в тихом районе тропического леса с видом на океан, Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс апартаментов в тихом районе тропического леса с видом на океан, Меласти, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Комплекс апартаментов в тихом районе тропического леса с видом на океан, Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс апартаментов в тихом районе тропического леса с видом на океан, Меласти, Бали, Индонезия
Унгасан, Индонезия
от
$574,221
Комплекс на холме в уникальной природной локации: с одной стороны каньон, с другой — лес. Это создает абсолютную уединённость. Комплекс включает 18 вилл (проданы), 20 апартаментов, ресторан, библиотеку и спа-центр. Земля в аренде на 39 лет с приоритетным правом продления еще на 50 лет — всег…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных вилл и апартаментов с бассейном и спа-центром в популярном районе Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных вилл и апартаментов с бассейном и спа-центром в популярном районе Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных вилл и апартаментов с бассейном и спа-центром в популярном районе Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных вилл и апартаментов с бассейном и спа-центром в популярном районе Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных вилл и апартаментов с бассейном и спа-центром в популярном районе Чангу, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс меблированных вилл и апартаментов с бассейном и спа-центром в популярном районе Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных вилл и апартаментов с бассейном и спа-центром в популярном районе Чангу, Бали, Индонезия
Чангу, Индонезия
от
$198,968
Предлагаются виллы и апартаменты премиум класса. Резиденция располагает панорамным бассейном, подземной парковкой, спа-центром с сауной, фитнес-центром, зоной отдыха с камином, библиотекой. Окончание строительства - 2 квартал 2024 года. Преимущества Рентабельность от 15% в течение 7 лет. Р…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс БИОХАКИНГ КУРОРТ ПЕРВЫЙ НА БАЛИ
Жилой комплекс БИОХАКИНГ КУРОРТ ПЕРВЫЙ НА БАЛИ
Жилой комплекс БИОХАКИНГ КУРОРТ ПЕРВЫЙ НА БАЛИ
Жилой комплекс БИОХАКИНГ КУРОРТ ПЕРВЫЙ НА БАЛИ
Жилой комплекс БИОХАКИНГ КУРОРТ ПЕРВЫЙ НА БАЛИ
Показать все Жилой комплекс БИОХАКИНГ КУРОРТ ПЕРВЫЙ НА БАЛИ
Жилой комплекс БИОХАКИНГ КУРОРТ ПЕРВЫЙ НА БАЛИ
Печату, Индонезия
от
$160,000
НДС
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 4
Биохакинг курорт — это инновационный инвестиционный проект нового поколения, который строится на юге Бали и позиционируется как первый на острове комплекс с клиникой продления жизни и профессиональным велнес-центром. Проект сочетает передовые биохакинг-технологии, медицинские и wellness-услу…
Агентство
Satellite Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл «под ключ» с персональными бассейнами в самом центре Убуда, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл «под ключ» с персональными бассейнами в самом центре Убуда, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл «под ключ» с персональными бассейнами в самом центре Убуда, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл «под ключ» с персональными бассейнами в самом центре Убуда, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл «под ключ» с персональными бассейнами в самом центре Убуда, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл «под ключ» с персональными бассейнами в самом центре Убуда, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл «под ключ» с персональными бассейнами в самом центре Убуда, Бали, Индонезия
Убуд, Индонезия
от
$257,664
Вашему вниманию предлагаются дизайнерские видовые виллы для сдачи в краткосрочную аренду и извлечения прибыли для инвесторов. У каждой виллы свой бассейн и сад 40-55 м2. Лизхолд 25+25 лет. Первый взнос от 30%. Рассрочка на период строительства . Срок строительства - 18 месяцев. Этот комплекс…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Закрытая резиденция с бассейном и спа-центром, Убуд, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Закрытая резиденция с бассейном и спа-центром, Убуд, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Закрытая резиденция с бассейном и спа-центром, Убуд, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Закрытая резиденция с бассейном и спа-центром, Убуд, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Закрытая резиденция с бассейном и спа-центром, Убуд, Бали, Индонезия
Убуд, Индонезия
от
$59,492
Предлагаются апартаменты с отдельными входами. Резиденция располагает детским садом и детскими площадками, ресторанами и кафе, тренажерным залом, спа-центром, коворкингом, бассейном и спортивными площадками. Удобства и оснащение в доме Высота потолков - 4 м. Расположение и объекты поблиз…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Комплекс вилл с рестораном, Убуд, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс вилл с рестораном, Убуд, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс вилл с рестораном, Убуд, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс вилл с рестораном, Убуд, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс вилл с рестораном, Убуд, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс вилл с рестораном, Убуд, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс вилл с рестораном, Убуд, Бали, Индонезия
Убуд, Индонезия
от
$387,987
Предлагаются виллы с уникальным дизайном с бассейном, небольшим садом и детской площадкой. Резиденция располагает парковкой и рестораном. Удобства и оснащение в доме Система “безопасный дом” Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в самом сердце Бали, популярном среди ту…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс THE UMALAS SIGNATURE
Жилой комплекс THE UMALAS SIGNATURE
Жилой комплекс THE UMALAS SIGNATURE
Жилой комплекс THE UMALAS SIGNATURE
Жилой комплекс THE UMALAS SIGNATURE
Показать все Жилой комплекс THE UMALAS SIGNATURE
Жилой комплекс THE UMALAS SIGNATURE
Kerobokan, Индонезия
от
$170,000
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 4
Площадь 48–162 м²
4 объекта недвижимости 4
THE UMALAS SIGNATURE — Элитный клубный дом в сердце Бали Представляем первый и единственный в своем роде клубный дом The Umalas Signature — идеальное сочетание роскошной жизни и выгодных инвестиций. Расположенный в самом сердце «трендового треугольника Бали» (Чангу, Семиньяк, Керобок…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
48.0
160,000
Квартира 2 комнаты
96.0 – 162.0
355,000 – 690,000
Квартира 3 комнаты
162.0
730,000
Агентство
ESTABRO
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ESTABRO
Языки общения
English, Русский, Türkçe
Жилой комплекс Baza Kedungu — жилой комплекс в районе Kedungu, Бали
Жилой комплекс Baza Kedungu — жилой комплекс в районе Kedungu, Бали
Жилой комплекс Baza Kedungu — жилой комплекс в районе Kedungu, Бали
Жилой комплекс Baza Kedungu — жилой комплекс в районе Kedungu, Бали
Жилой комплекс Baza Kedungu — жилой комплекс в районе Kedungu, Бали
Kedungu, Индонезия
от
$89,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Baza Kedungu — современный жилой проект на Бали, расположенный в районе Kedungu. Форматы недвижимости в комплексе: апартаменты. Всего юнитов: 58. Срок сдачи — 2027 год. На момент публикации строительство активно идёт. Получено разрешение на строительство категории PBG. Стоимость юнитов в ком…
Агентство
Balinsky
Оставить заявку
Жилой комплекс Amani Melasti by Wyndham – Boutique Oceanfront Luxury by TEUS Group, Bali.
Жилой комплекс Amani Melasti by Wyndham – Boutique Oceanfront Luxury by TEUS Group, Bali.
Жилой комплекс Amani Melasti by Wyndham – Boutique Oceanfront Luxury by TEUS Group, Bali.
Жилой комплекс Amani Melasti by Wyndham – Boutique Oceanfront Luxury by TEUS Group, Bali.
Жилой комплекс Amani Melasti by Wyndham – Boutique Oceanfront Luxury by TEUS Group, Bali.
Показать все Жилой комплекс Amani Melasti by Wyndham – Boutique Oceanfront Luxury by TEUS Group, Bali.
Жилой комплекс Amani Melasti by Wyndham – Boutique Oceanfront Luxury by TEUS Group, Bali.
Печату, Индонезия
от
$112,728
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Amani Melasti – Boutique Oceanfront Luxury by TEUS Group, Bali. Where Serenity Meets Investment – Designed for Lifestyle & Returns. Project Overview: Welcome to Amani Melasti, a luxury boutique resort perfectly positioned just 250 meters from Melasti Beach, one of Bali’s most breathtaking…
Агентство
Grupo WAME Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с видом на джунгли в Убуде, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с видом на джунгли в Убуде, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с видом на джунгли в Убуде, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с видом на джунгли в Убуде, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с видом на джунгли в Убуде, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Новый жилой комплекс с видом на джунгли в Убуде, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с видом на джунгли в Убуде, Бали, Индонезия
Убуд, Индонезия
от
$348,194
Предлагаются апартаменты и виллы в отреставрированном комплексе с готовностью в середине 2025 года. Сейчас к покупке доступны 5 апартаментов и 3 виллы с собственными участками. Все апартаменты односпальные, а виллы имеют планировки с тремя или четырьмя спальнями. Из инфраструктуры в комплекс…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Комплекс меблированных вилл с бассейнами в 10 минутах от пляжа Санур, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс меблированных вилл с бассейнами в 10 минутах от пляжа Санур, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс меблированных вилл с бассейнами в 10 минутах от пляжа Санур, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс меблированных вилл с бассейнами в 10 минутах от пляжа Санур, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс меблированных вилл с бассейнами в 10 минутах от пляжа Санур, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Комплекс меблированных вилл с бассейнами в 10 минутах от пляжа Санур, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс меблированных вилл с бассейнами в 10 минутах от пляжа Санур, Бали, Индонезия
Малые Зондские острова, Индонезия
от
$699,069
Комплекс состоит из 6 вилл. Каждый дом имеет большой бассейн с летним душем и парковку. Виллы идеально подойдут как для постоянного проживания, так и в качестве инвестиции. Расположение и объекты поблизости Виллы находятся в спокойной и уютной локации, в пешей доступности от всей инфраструк…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл класса люкс с бассейнами и видом на море, Пандава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл класса люкс с бассейнами и видом на море, Пандава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл класса люкс с бассейнами и видом на море, Пандава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл класса люкс с бассейнами и видом на море, Пандава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл класса люкс с бассейнами и видом на море, Пандава, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл класса люкс с бассейнами и видом на море, Пандава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл класса люкс с бассейнами и видом на море, Пандава, Бали, Индонезия
Кутух, Индонезия
от
$2,39 млн
Современные виллы будут построены в индустриальном стиле. Живой бамбук за окнами создает ощущение спокойствия и умиротворения. Каждая вилла включает: Бассейн 80 м2 с зоной отдыха Открытую кухню с зоной BBQ Джакузи и сауну Кинотеатр и зону с огнём на террасе Просторную гостиную 95 м2 Офис L…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Небольшой жилой комплекс среди рисовых террас и гор, 10 минут до пляжа, Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Небольшой жилой комплекс среди рисовых террас и гор, 10 минут до пляжа, Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Небольшой жилой комплекс среди рисовых террас и гор, 10 минут до пляжа, Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Небольшой жилой комплекс среди рисовых террас и гор, 10 минут до пляжа, Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Небольшой жилой комплекс среди рисовых террас и гор, 10 минут до пляжа, Чангу, Бали, Индонезия
Чангу, Индонезия
от
$108,438
Комплекс из 8 апартаментов на Бали. Изысканный отдых среди рисовых террас и гор, где каждый рассвет и закат - это шедевр природы. Ваш роскошный уединённый рай с лёгким доступом к оживлённой местной культуре - совершенство, созданное для жизни и аренды. В апартаментах есть система "умного дом…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Двухуровневые апартаменты рядом с престижным пляжем Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Двухуровневые апартаменты рядом с престижным пляжем Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Двухуровневые апартаменты рядом с престижным пляжем Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Двухуровневые апартаменты рядом с престижным пляжем Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Двухуровневые апартаменты рядом с престижным пляжем Меласти, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Двухуровневые апартаменты рядом с престижным пляжем Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Двухуровневые апартаменты рядом с престижным пляжем Меласти, Бали, Индонезия
Унгасан, Индонезия
от
$99,981
Апартаменты сдаются с отделкой под ключ, мебелью и техникой премиального класса. Отлично подойдут и для инвестиций, и для личного проживания. Среди удобств в проекте - бассейн, коворкинг, лаунж-зоны, спа, парная, места для вечеринок. Дизайн в уютной и стильной цветовой гамме: серый, бежевый,…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Azoria Living – Luxury, Lifestyle & Investment in Uluwatu, Bali
Жилой комплекс Azoria Living – Luxury, Lifestyle & Investment in Uluwatu, Bali
Жилой комплекс Azoria Living – Luxury, Lifestyle & Investment in Uluwatu, Bali
Жилой комплекс Azoria Living – Luxury, Lifestyle & Investment in Uluwatu, Bali
Жилой комплекс Azoria Living – Luxury, Lifestyle & Investment in Uluwatu, Bali
Показать все Жилой комплекс Azoria Living – Luxury, Lifestyle & Investment in Uluwatu, Bali
Жилой комплекс Azoria Living – Luxury, Lifestyle & Investment in Uluwatu, Bali
Sudimara, Индонезия
от
$94,987
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Azoria Living – роскошь, стиль жизни и инвестиции в Улувату, Бали.Уникальная концепция жизни в стиле Wellness & Resort.Обзор проекта:Azoria Living by COCO Development переопределяет современные возможности для жизни и инвестиций на Бали.Расположенный всего в 3 минутах езды от пляжа Нунггалан…
Агентство
Grupo WAME Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Отельные номера для получения пассивного дохода в Улувату, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Отельные номера для получения пассивного дохода в Улувату, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Отельные номера для получения пассивного дохода в Улувату, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Отельные номера для получения пассивного дохода в Улувату, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Отельные номера для получения пассивного дохода в Улувату, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Отельные номера для получения пассивного дохода в Улувату, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Отельные номера для получения пассивного дохода в Улувату, Бали, Индонезия
Печату, Индонезия
от
$134,204
Современный отельный комплекс, где есть вся среда для комфортной жизни, включает: Цокольный этаж - конференц-зал, выставочное пространство, подземная парковка, внутренние офисы, кухня и склады. Первый этаж - бассейн, место для отдыха, дневной клуб у бассейна, ресторан и круглосуточный бар, …
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Green Village — жилой комплекс в районе Nusa Dua, Бали
Жилой комплекс Green Village — жилой комплекс в районе Nusa Dua, Бали
Жилой комплекс Green Village — жилой комплекс в районе Nusa Dua, Бали
Жилой комплекс Green Village — жилой комплекс в районе Nusa Dua, Бали
Жилой комплекс Green Village — жилой комплекс в районе Nusa Dua, Бали
Показать все Жилой комплекс Green Village — жилой комплекс в районе Nusa Dua, Бали
Жилой комплекс Green Village — жилой комплекс в районе Nusa Dua, Бали
Беноа, Индонезия
от
$110,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Green Village — современный жилой проект на Бали, расположенный в районе Nusa Dua. Форматы недвижимости в комплексе: виллы, апартаменты. Всего юнитов: 340. Срок сдачи — 2028 год. На момент публикации строительство активно идёт. Стоимость юнитов в комплексе — от $110,000. Подходит для семейно…
Агентство
Balinsky
Оставить заявку
Жилой комплекс Volcano (Комплекс 9) — жилой комплекс в районе Bukit, Бали
Жилой комплекс Volcano (Комплекс 9) — жилой комплекс в районе Bukit, Бали
Жилой комплекс Volcano (Комплекс 9) — жилой комплекс в районе Bukit, Бали
Жилой комплекс Volcano (Комплекс 9) — жилой комплекс в районе Bukit, Бали
Жилой комплекс Volcano (Комплекс 9) — жилой комплекс в районе Bukit, Бали
Показать все Жилой комплекс Volcano (Комплекс 9) — жилой комплекс в районе Bukit, Бали
Жилой комплекс Volcano (Комплекс 9) — жилой комплекс в районе Bukit, Бали
Унгасан, Индонезия
от
$129,900
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Volcano (Комплекс 9) — современный жилой проект на Бали, расположенный в районе Bukit. Форматы недвижимости в комплексе: виллы, апартаменты. Всего юнитов: 123. Срок сдачи — 2027 год. На момент публикации строительство активно идёт. Стоимость юнитов в комплексе — от $129,900 до $349,900. Подх…
Агентство
Balinsky
Оставить заявку
Вилла Премиальная вилла 2 Bedroom в Flower Estates, Бали Freehold (полная собственность) | Клубный посёлок из 20 вилл | Формат резиденции и капитализации Nuanu Creative City, Bali
Вилла Премиальная вилла 2 Bedroom в Flower Estates, Бали Freehold (полная собственность) | Клубный посёлок из 20 вилл | Формат резиденции и капитализации Nuanu Creative City, Bali
Вилла Премиальная вилла 2 Bedroom в Flower Estates, Бали Freehold (полная собственность) | Клубный посёлок из 20 вилл | Формат резиденции и капитализации Nuanu Creative City, Bali
Вилла Премиальная вилла 2 Bedroom в Flower Estates, Бали Freehold (полная собственность) | Клубный посёлок из 20 вилл | Формат резиденции и капитализации Nuanu Creative City, Bali
Вилла Премиальная вилла 2 Bedroom в Flower Estates, Бали Freehold (полная собственность) | Клубный посёлок из 20 вилл | Формат резиденции и капитализации Nuanu Creative City, Bali
Показать все Вилла Премиальная вилла 2 Bedroom в Flower Estates, Бали Freehold (полная собственность) | Клубный посёлок из 20 вилл | Формат резиденции и капитализации Nuanu Creative City, Bali
Вилла Премиальная вилла 2 Bedroom в Flower Estates, Бали Freehold (полная собственность) | Клубный посёлок из 20 вилл | Формат резиденции и капитализации Nuanu Creative City, Bali
Табанан, Индонезия
от
$500,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 1
Площадь 135 м²
1 объект недвижимости 1
📊 Премиальная вилла 2 Bedroom в Flower Estates, Бали Freehold (полная собственность) | Клубный посёлок из 20 вилл | Формат резиденции и капитализации Nuanu Creative City, Bali   📈 Основные параметры объекта • Стоимость: от 500 000 USD • Площадь виллы: 106 м² • Площадь участ…
Агентство
ESTABRO
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ESTABRO
Языки общения
English, Русский, Türkçe
Жилой комплекс Gate 11 — жилой комплекс в районе Kerobokan, Бали
Жилой комплекс Gate 11 — жилой комплекс в районе Kerobokan, Бали
Жилой комплекс Gate 11 — жилой комплекс в районе Kerobokan, Бали
Жилой комплекс Gate 11 — жилой комплекс в районе Kerobokan, Бали
Падангсамбиан Келод, Индонезия
от
$99,000
Варианты отделки С отделкой
Gate 11 — современный жилой проект на Бали, расположенный в районе Kerobokan. Форматы недвижимости в комплексе: апартаменты, commercial. Всего юнитов: 12. Срок сдачи — 2025 год. На момент публикации комплекс уже сдан и готов ко въезду. Получено разрешение на строительство категории Заявка SL…
Агентство
Balinsky
Оставить заявку
Жилой комплекс Уникальный жилой комплекс в самом сердце Убуда, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Уникальный жилой комплекс в самом сердце Убуда, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Уникальный жилой комплекс в самом сердце Убуда, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Уникальный жилой комплекс в самом сердце Убуда, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Уникальный жилой комплекс в самом сердце Убуда, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Уникальный жилой комплекс в самом сердце Убуда, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Уникальный жилой комплекс в самом сердце Убуда, Бали, Индонезия
Убуд, Индонезия
от
$83,466
Предлагаются 38 апартаментов в современном комплексе в самом центре Убуда. Типы квартир: стандартные студии, стеклянные студии, апартаменты с арками и двухуровневые апартаменты. Квартиры идеально подойдут для перепродажи в процессе строительства или для сдачи в аренду цифровым кочевникам или…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с видами на океан в 10 минутах от пляжа Нуса-Дуа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с видами на океан в 10 минутах от пляжа Нуса-Дуа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с видами на океан в 10 минутах от пляжа Нуса-Дуа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с видами на океан в 10 минутах от пляжа Нуса-Дуа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с видами на океан в 10 минутах от пляжа Нуса-Дуа, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс вилл с видами на океан в 10 минутах от пляжа Нуса-Дуа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с видами на океан в 10 минутах от пляжа Нуса-Дуа, Бали, Индонезия
Беноа, Индонезия
от
$288,503
Комплекс включает 10 современных вилл, идеально подходящих как для проживания, так и в качестве инвестиции. Особенности: обилие естественного света открытые террасы с видами на океан некоторые виллы имеют бассейны Удобства и оснащение в доме ТВ Кондиционеры Духовой шкаф Микроволновая печ…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Отель VIBE HOTEL — жилой комплекс в районе Nusa Dua, Бали
Отель VIBE HOTEL — жилой комплекс в районе Nusa Dua, Бали
Отель VIBE HOTEL — жилой комплекс в районе Nusa Dua, Бали
Отель VIBE HOTEL — жилой комплекс в районе Nusa Dua, Бали
Беноа, Индонезия
от
$72,600
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
VIBE HOTEL — современный жилой проект на Бали, расположенный в районе Nusa Dua. Форматы недвижимости в комплексе: hotel. Всего юнитов: 32. Срок сдачи — 2025 год. На момент публикации строительство активно идёт. Стоимость юнитов в комплексе — от $72,600 до $125,000. Подходит для семейного фор…
Агентство
Balinsky
Оставить заявку
Жилой комплекс Престижные оборудованные виллы с бассейнами и зонами отдыха в Тибубененге, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Престижные оборудованные виллы с бассейнами и зонами отдыха в Тибубененге, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Престижные оборудованные виллы с бассейнами и зонами отдыха в Тибубененге, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Престижные оборудованные виллы с бассейнами и зонами отдыха в Тибубененге, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Престижные оборудованные виллы с бассейнами и зонами отдыха в Тибубененге, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Престижные оборудованные виллы с бассейнами и зонами отдыха в Тибубененге, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Престижные оборудованные виллы с бассейнами и зонами отдыха в Тибубененге, Бали, Индонезия
Tibubeneng, Индонезия
от
$646,644
Мини-комплекс изысканных вилл «под ключ». На выбор есть виллы с 3 и 4 спальнями. В данном комплексе продумано все до мелочей, способных формировать новые привычки. Виллы подходят как для жизни, так и для сдачи в аренду. Каждая вилла предлагает несколько спален с собственной гардеробной, сан…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс LUMA UBUD — жилой комплекс в районе Ubud, Бали
Жилой комплекс LUMA UBUD — жилой комплекс в районе Ubud, Бали
Жилой комплекс LUMA UBUD — жилой комплекс в районе Ubud, Бали
Жилой комплекс LUMA UBUD — жилой комплекс в районе Ubud, Бали
Жилой комплекс LUMA UBUD — жилой комплекс в районе Ubud, Бали
Показать все Жилой комплекс LUMA UBUD — жилой комплекс в районе Ubud, Бали
Жилой комплекс LUMA UBUD — жилой комплекс в районе Ubud, Бали
Убуд, Индонезия
от
$155,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
LUMA UBUD — современный жилой проект на Бали, расположенный в районе Ubud. Форматы недвижимости в комплексе: апартаменты. Всего юнитов: 33. Срок сдачи — 2027 год. На момент публикации строительство активно идёт. Стоимость юнитов в комплексе — от $155,000 до $245,000. Подходит для тех, кто це…
Агентство
Balinsky
Оставить заявку
Вилла U Villas 2
Вилла U Villas 2
Вилла U Villas 2
Вилла U Villas 2
Вилла U Villas 2
Показать все Вилла U Villas 2
Вилла U Villas 2
Кутух, Индонезия
от
$230,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 102 м²
1 объект недвижимости 1
Продаются роскошные виллы в комплексе U Villas Pandawa Рассрочка: до 12 месяцев Сдача: декабрь 2024 года ROI: 17% 1. Описание: Предлагаем вашему вниманию эксклюзивный комплекс из 7 двуспальных вилл на полуострове Букит, в районе Улувату, Бали. Виллы расположены в нетуристической зон…
Застройщик
LOYO & BONDAR
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая резиденция с рестораном, бассейном и коворкингом, Нуса-Дуа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новая резиденция с рестораном, бассейном и коворкингом, Нуса-Дуа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новая резиденция с рестораном, бассейном и коворкингом, Нуса-Дуа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новая резиденция с рестораном, бассейном и коворкингом, Нуса-Дуа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новая резиденция с рестораном, бассейном и коворкингом, Нуса-Дуа, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с рестораном, бассейном и коворкингом, Нуса-Дуа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новая резиденция с рестораном, бассейном и коворкингом, Нуса-Дуа, Бали, Индонезия
Беноа, Индонезия
от
$85,099
Расположенный в эксклюзивном прибрежном анклаве Нуса Дуа, комплекс предлагает изысканный отдых, где роскошь, культура и связь соединяются воедино. Окруженный объектами мирового класса и нетронутыми пляжами, он переопределяет современную жизнь с выбором элегантных апартаментов, таунхаусов и в…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новые виллы с бассейнами и живописными видами, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новые виллы с бассейнами и живописными видами, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новые виллы с бассейнами и живописными видами, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новые виллы с бассейнами и живописными видами, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новые виллы с бассейнами и живописными видами, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Новые виллы с бассейнами и живописными видами, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новые виллы с бассейнами и живописными видами, Бали, Индонезия
Убуд, Индонезия
от
$392,961
Предлагаются две последние виллы с инфинити-бассейном и зелёными окрестностями, стоимостью лотов 300 000 и 380 000 долларов. Современная виллы, спроектированные по уникальному проекту, будут построены с соблюдением европейских технологий и контролем качества на каждом этапе. Комфортная и про…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Elysium — жилой комплекс в районе Pererenan, Бали
Жилой комплекс Elysium — жилой комплекс в районе Pererenan, Бали
Жилой комплекс Elysium — жилой комплекс в районе Pererenan, Бали
Жилой комплекс Elysium — жилой комплекс в районе Pererenan, Бали
Жилой комплекс Elysium — жилой комплекс в районе Pererenan, Бали
Жилой комплекс Elysium — жилой комплекс в районе Pererenan, Бали
Жилой комплекс Elysium — жилой комплекс в районе Pererenan, Бали
Pererenan, Индонезия
от
$99,500
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Elysium — современный жилой проект на Бали, расположенный в районе Pererenan. Форматы недвижимости в комплексе: апартаменты, виллы. Всего юнитов: 350. Срок сдачи — 2027 год. На момент публикации строительство активно идёт. Получено разрешение на строительство категории PBG. Стоимость юнитов …
Агентство
Balinsky
Оставить заявку
Жилой комплекс Великолепный жилой комплекс в 400 метрах от пляжа, Нуану, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Великолепный жилой комплекс в 400 метрах от пляжа, Нуану, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Великолепный жилой комплекс в 400 метрах от пляжа, Нуану, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Великолепный жилой комплекс в 400 метрах от пляжа, Нуану, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Великолепный жилой комплекс в 400 метрах от пляжа, Нуану, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Великолепный жилой комплекс в 400 метрах от пляжа, Нуану, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Великолепный жилой комплекс в 400 метрах от пляжа, Нуану, Бали, Индонезия
Табанан, Индонезия
от
$147,435
Комплекс включает 67 апартаментов, вилл и таунхаусов. Проект является неотъемлемой частью экосистемы Нуану, предоставляющей жителям беспрепятственный доступ к развитой инфраструктуре, зеленым зонам, развлекательным центрам и образовательным учреждениям. Инфраструктура района: Коворкинг Пля…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Апарт - отель Инвестиция в Black Sands Oasis на Бали Доходность 12–16% годовых | Окупаемость 7–9 лет | Управление UNIT Space Management
Апарт - отель Инвестиция в Black Sands Oasis на Бали Доходность 12–16% годовых | Окупаемость 7–9 лет | Управление UNIT Space Management
Апарт - отель Инвестиция в Black Sands Oasis на Бали Доходность 12–16% годовых | Окупаемость 7–9 лет | Управление UNIT Space Management
Апарт - отель Инвестиция в Black Sands Oasis на Бали Доходность 12–16% годовых | Окупаемость 7–9 лет | Управление UNIT Space Management
Апарт - отель Инвестиция в Black Sands Oasis на Бали Доходность 12–16% годовых | Окупаемость 7–9 лет | Управление UNIT Space Management
Показать все Апарт - отель Инвестиция в Black Sands Oasis на Бали Доходность 12–16% годовых | Окупаемость 7–9 лет | Управление UNIT Space Management
Апарт - отель Инвестиция в Black Sands Oasis на Бали Доходность 12–16% годовых | Окупаемость 7–9 лет | Управление UNIT Space Management
Beraban, Индонезия
от
$109,700
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 1
Площадь 73 м²
1 объект недвижимости 1
📊 Инвестиция в проект Black Sands Oasis на Бали Доходность 12–16% годовых | Окупаемость 7–9 лет | Управление UNIT Space Management Nuanu, Bali 📈 Инвестиционные показатели Ожидаемая доходность: 12–16% годовых Прогнозируемая окупаемость: 7–9 лет Формат: студия Сдача проект…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
73.3
189,700
Агентство
ESTABRO
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ESTABRO
Языки общения
English, Русский, Türkçe
Telegram Написать в Telegram
Апарт - отель Ramada Encore by Wyndham Bali Anta — жилой комплекс в районе Pandawa, Бали
Апарт - отель Ramada Encore by Wyndham Bali Anta — жилой комплекс в районе Pandawa, Бали
Апарт - отель Ramada Encore by Wyndham Bali Anta — жилой комплекс в районе Pandawa, Бали
Апарт - отель Ramada Encore by Wyndham Bali Anta — жилой комплекс в районе Pandawa, Бали
Апарт - отель Ramada Encore by Wyndham Bali Anta — жилой комплекс в районе Pandawa, Бали
Кутух, Индонезия
от
$134,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Ramada Encore by Wyndham Bali Anta — современный жилой проект на Бали, расположенный в районе Pandawa. Форматы недвижимости в комплексе: виллы, hotel. Всего юнитов: 182. Срок сдачи — 2027 год. На момент публикации строительство активно идёт. Получено разрешение на строительство категории Зая…
Агентство
Balinsky
Оставить заявку
Вилла Jungle Flower Villas
Вилла Jungle Flower Villas
Вилла Jungle Flower Villas
Вилла Jungle Flower Villas
Вилла Jungle Flower Villas
Показать все Вилла Jungle Flower Villas
Вилла Jungle Flower Villas
Убуд, Индонезия
от
$340,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 3
Площадь 87–158 м²
2 объекта недвижимости 2
Jungle Flower Villas  — это уникальный комплекс из 10 вилл, расположенный в самом сердце Бали, в Убуде. Этот культурный и духовный центр острова известен своими природными красотами и спокойной атмосферой. Виллы окружены джунглями и утопают в зелени, создавая ощущение полного уединения и гар…
Застройщик
LOYO & BONDAR
Оставить заявку
Вилла Инвестиционная вилла 2BD в Black Sands Oasis, Бали Доходность 13% годовых | Окупаемость 7,7 лет | Семейный формат + капитализация Nuanu, Bali
Вилла Инвестиционная вилла 2BD в Black Sands Oasis, Бали Доходность 13% годовых | Окупаемость 7,7 лет | Семейный формат + капитализация Nuanu, Bali
Вилла Инвестиционная вилла 2BD в Black Sands Oasis, Бали Доходность 13% годовых | Окупаемость 7,7 лет | Семейный формат + капитализация Nuanu, Bali
Вилла Инвестиционная вилла 2BD в Black Sands Oasis, Бали Доходность 13% годовых | Окупаемость 7,7 лет | Семейный формат + капитализация Nuanu, Bali
Вилла Инвестиционная вилла 2BD в Black Sands Oasis, Бали Доходность 13% годовых | Окупаемость 7,7 лет | Семейный формат + капитализация Nuanu, Bali
Показать все Вилла Инвестиционная вилла 2BD в Black Sands Oasis, Бали Доходность 13% годовых | Окупаемость 7,7 лет | Семейный формат + капитализация Nuanu, Bali
Вилла Инвестиционная вилла 2BD в Black Sands Oasis, Бали Доходность 13% годовых | Окупаемость 7,7 лет | Семейный формат + капитализация Nuanu, Bali
Beraban, Индонезия
от
$249,700
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 2
📊 Инвестиционная вилла 2BD в Black Sands Oasis, Бали Доходность 13% годовых | Окупаемость 7,7 лет | Семейный формат + капитализация Nuanu, Bali   📈 Инвестиционные показатели • Стоимость: 249 700 USD • Площадь: 104,6 м² • Формат: 2-спальная приватная вилла • Доход от арен…
Агентство
ESTABRO
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ESTABRO
Языки общения
English, Русский, Türkçe
Telegram Написать в Telegram
Жилой комплекс BODY SENSE — жилой комплекс в районе Pandawa, Бали
Жилой комплекс BODY SENSE — жилой комплекс в районе Pandawa, Бали
Жилой комплекс BODY SENSE — жилой комплекс в районе Pandawa, Бали
Жилой комплекс BODY SENSE — жилой комплекс в районе Pandawa, Бали
Жилой комплекс BODY SENSE — жилой комплекс в районе Pandawa, Бали
Показать все Жилой комплекс BODY SENSE — жилой комплекс в районе Pandawa, Бали
Жилой комплекс BODY SENSE — жилой комплекс в районе Pandawa, Бали
Кутух, Индонезия
от
$121,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
BODY SENSE — современный жилой проект на Бали, расположенный в районе Pandawa. Форматы недвижимости в комплексе: апартаменты. Всего юнитов: 51. Срок сдачи — 2028 год. На момент публикации строительство активно идёт. Стоимость юнитов в комплексе — от $121,000 до $171,000. Подходит для премиал…
Агентство
Balinsky
Оставить заявку
Жилой комплекс Современный комплекс таунхаусов с бассейнами рядом с океаном, Улувату, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Современный комплекс таунхаусов с бассейнами рядом с океаном, Улувату, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Современный комплекс таунхаусов с бассейнами рядом с океаном, Улувату, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Современный комплекс таунхаусов с бассейнами рядом с океаном, Улувату, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Современный комплекс таунхаусов с бассейнами рядом с океаном, Улувату, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Современный комплекс таунхаусов с бассейнами рядом с океаном, Улувату, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Современный комплекс таунхаусов с бассейнами рядом с океаном, Улувату, Бали, Индонезия
Печату, Индонезия
от
$348,194
Предлагаются таунхаусы с бассейнами 5 х 2,5 м, террасами на крыше и парковочными местами. Окончание строительства - октябрь 2024 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в туристическом районе Улувату, в 8 минутах от океана и в 30 минутах от аэропорта. Пляж Карма - 10…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Двухэтажные таунхаусы рядом с рисовыми полями, 15 минут до пляжа, Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Двухэтажные таунхаусы рядом с рисовыми полями, 15 минут до пляжа, Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Двухэтажные таунхаусы рядом с рисовыми полями, 15 минут до пляжа, Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Двухэтажные таунхаусы рядом с рисовыми полями, 15 минут до пляжа, Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Двухэтажные таунхаусы рядом с рисовыми полями, 15 минут до пляжа, Чангу, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Двухэтажные таунхаусы рядом с рисовыми полями, 15 минут до пляжа, Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Двухэтажные таунхаусы рядом с рисовыми полями, 15 минут до пляжа, Чангу, Бали, Индонезия
Чангу, Индонезия
от
$217,869
Современный двухэтажный комплекс из 6 таунхаусов в нежных тонах с собственным бассейном и экзотическими растениями. Каждый дом имеет по две просторные спальни с ванной, расположенные на первом и втором этажах, рабочий кабинет, кухню и гостиную. Балкон и большие панорамные окна открывают вид …
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Вилла Виллы в Art-Wellness отеле под управлением Ramada by Wyndham.
Вилла Виллы в Art-Wellness отеле под управлением Ramada by Wyndham.
Вилла Виллы в Art-Wellness отеле под управлением Ramada by Wyndham.
Вилла Виллы в Art-Wellness отеле под управлением Ramada by Wyndham.
Вилла Виллы в Art-Wellness отеле под управлением Ramada by Wyndham.
Беноа, Индонезия
от
$169,900
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Инвестиции в элитную недвижимость на Бали от застройщика! Единственный курортный комплекс в Нуса Дуа под управление бренда Ramada by Wyndham (4 звезды), который представлен в 95 странах и насчитывает более 9 300 отелей по всему миру. Комплекс состоит: Отель который включает 100 ю…
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Отель Investment Apartment Amani Melasti — Sunset Suite
Отель Investment Apartment Amani Melasti — Sunset Suite
Отель Investment Apartment Amani Melasti — Sunset Suite
Отель Investment Apartment Amani Melasti — Sunset Suite
Отель Investment Apartment Amani Melasti — Sunset Suite
Показать все Отель Investment Apartment Amani Melasti — Sunset Suite
Отель Investment Apartment Amani Melasti — Sunset Suite
Унгасан, Индонезия
от
$159,900
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 5
📊 Инвестиционный апартамент Amani Melasti — Sunset Suite Повышенная доходность | Окупаемость 7-8 лет| Управление Wyndham Hotels & Resorts Melasti Beach, Улувату 📈 Инвестиционная суть объекта Стоимость: 159 900 USD Доходность: 11–14% годовых Прогнозируемая окупаемость: 7–8 л…
Агентство
ESTABRO
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ESTABRO
Языки общения
English, Русский, Türkçe
Жилой комплекс Комплекс апартаментов и вилл с бассейнами, ресторанами и спа в 7 минутах от пляжа, Нуса-Дуа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс апартаментов и вилл с бассейнами, ресторанами и спа в 7 минутах от пляжа, Нуса-Дуа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс апартаментов и вилл с бассейнами, ресторанами и спа в 7 минутах от пляжа, Нуса-Дуа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс апартаментов и вилл с бассейнами, ресторанами и спа в 7 минутах от пляжа, Нуса-Дуа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс апартаментов и вилл с бассейнами, ресторанами и спа в 7 минутах от пляжа, Нуса-Дуа, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Комплекс апартаментов и вилл с бассейнами, ресторанами и спа в 7 минутах от пляжа, Нуса-Дуа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс апартаментов и вилл с бассейнами, ресторанами и спа в 7 минутах от пляжа, Нуса-Дуа, Бали, Индонезия
Беноа, Индонезия
от
$89,535
Курортный комплекс премиум класса на второй линии от океана состоит из апартаментов и вилл. Современные апартаменты выполнены в балийском стиле, имеют панорамные окна, удобную планировку и собственные балконы. Смарт-виллы располагаются на 1 этаже зданий с апартаментами, имеют отдельный вход,…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Современный комплекс вилл с бассейнами, Берава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Современный комплекс вилл с бассейнами, Берава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Современный комплекс вилл с бассейнами, Берава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Современный комплекс вилл с бассейнами, Берава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Современный комплекс вилл с бассейнами, Берава, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Современный комплекс вилл с бассейнами, Берава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Современный комплекс вилл с бассейнами, Берава, Бали, Индонезия
Чангу, Индонезия
от
$742,980
Предлагаются просторные светлые виллы с садами и бассейнами. Окончание строительства - 2026 год. Расположение и объекты поблизости Пляж Берава находится на юго-западном побережье острова Бали
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Oasis II — жилой комплекс в районе Batu Bolong, Бали
Жилой комплекс Oasis II — жилой комплекс в районе Batu Bolong, Бали
Жилой комплекс Oasis II — жилой комплекс в районе Batu Bolong, Бали
Жилой комплекс Oasis II — жилой комплекс в районе Batu Bolong, Бали
Чангу, Индонезия
от
$235,000
Варианты отделки С отделкой
Oasis II — современный жилой проект на Бали, расположенный в районе Batu Bolong. Форматы недвижимости в комплексе: смарт виллы. Всего юнитов: 9. Срок сдачи — 2024 год. На момент публикации комплекс уже сдан и готов ко въезду. Получено разрешение на строительство категории PBG. Стоимость юнит…
Агентство
Balinsky
Оставить заявку
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейном и садом рядом в 100 метрах от пляжа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейном и садом рядом в 100 метрах от пляжа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейном и садом рядом в 100 метрах от пляжа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейном и садом рядом в 100 метрах от пляжа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейном и садом рядом в 100 метрах от пляжа, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейном и садом рядом в 100 метрах от пляжа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейном и садом рядом в 100 метрах от пляжа, Бали, Индонезия
Pererenan, Индонезия
от
$1,84 млн
Предлагается роскошная вилла с просторной зоной отдыха на крыше с видом на океан, тропическим садом и инфинити-бассейном. Высококачественная отделка, материалы премиум класса, удачные дизайнерские решения - всё самое лучшее реализовано в этом проекте. Невероятная пятикомнатная вилла отличает…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Melasti Beach
Жилой комплекс Melasti Beach
Жилой комплекс Melasti Beach
Жилой комплекс Melasti Beach
Жилой комплекс Melasti Beach
Показать все Жилой комплекс Melasti Beach
Жилой комплекс Melasti Beach
Унгасан, Индонезия
от
$132,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 3
Площадь 33–55 м²
2 объекта недвижимости 2
Комплекс расположен на самом "инстаграмном" берегу океана на площади 27 га и состоит из вилл, таунхаусов и апартаментов. Комплекс имеет собственную инфраструктуру площадью 20,000 m², необходимую для комфортного отдыха и жизни резидентов. На территории расположен детский сад на 300 детей, а т…
Агентство
Geo Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Allex Villas ( Комплекс 3) — жилой комплекс в районе Pererenan, Бали
Жилой комплекс Allex Villas ( Комплекс 3) — жилой комплекс в районе Pererenan, Бали
Жилой комплекс Allex Villas ( Комплекс 3) — жилой комплекс в районе Pererenan, Бали
Жилой комплекс Allex Villas ( Комплекс 3) — жилой комплекс в районе Pererenan, Бали
Pererenan, Индонезия
от
$300,000
Варианты отделки С отделкой
Allex Villas ( Комплекс 3) — современный жилой проект на Бали, расположенный в районе Pererenan. Форматы недвижимости в комплексе: таунхаусы. На момент публикации комплекс уже сдан и готов ко въезду. Стоимость юнитов в комплексе — от $300,000. Подходит для сёрфинга, удалённой работы и стабил…
Агентство
Balinsky
Оставить заявку
Апарт - отель Первый отель в Nuanu Creative City под управлением Nuanu Hospitality.
Апарт - отель Первый отель в Nuanu Creative City под управлением Nuanu Hospitality.
Апарт - отель Первый отель в Nuanu Creative City под управлением Nuanu Hospitality.
Апарт - отель Первый отель в Nuanu Creative City под управлением Nuanu Hospitality.
Апарт - отель Первый отель в Nuanu Creative City под управлением Nuanu Hospitality.
Показать все Апарт - отель Первый отель в Nuanu Creative City под управлением Nuanu Hospitality.
Апарт - отель Первый отель в Nuanu Creative City под управлением Nuanu Hospitality.
Табанан, Индонезия
от
$157,800
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Инвестиции в сердце Nuanu Creative City на Бали. Первый отель в креативном городе Nuanu Creative City, открытый для частных инвестиций. Отель расположен в центре креативного кластера Nuanu Creative City на юго-западном побережье Бали в Нуану, на участке площадью 8.400 м2. Это не прост…
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Жилой комплекс Комплекс таунхаусов с бассейнами в престижном районе Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс таунхаусов с бассейнами в престижном районе Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс таунхаусов с бассейнами в престижном районе Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс таунхаусов с бассейнами в престижном районе Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс таунхаусов с бассейнами в престижном районе Чангу, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Комплекс таунхаусов с бассейнами в престижном районе Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс таунхаусов с бассейнами в престижном районе Чангу, Бали, Индонезия
Чангу, Индонезия
от
$236,274
Комплекс включает 15 меблированных таунхаусов с 1, 2 или 4 спальнями. Особенности: собственные бассейны парковка терраса патио Преимущества Ожидаемая доходность - 10-16%. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в престижном туристическом районе с лучшими кафе и ночными к…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Апартаменты и виллы в отельном 5* СПА комплексе Ramada Encore.
Жилой комплекс Апартаменты и виллы в отельном 5* СПА комплексе Ramada Encore.
Жилой комплекс Апартаменты и виллы в отельном 5* СПА комплексе Ramada Encore.
Жилой комплекс Апартаменты и виллы в отельном 5* СПА комплексе Ramada Encore.
Жилой комплекс Апартаменты и виллы в отельном 5* СПА комплексе Ramada Encore.
Показать все Жилой комплекс Апартаменты и виллы в отельном 5* СПА комплексе Ramada Encore.
Жилой комплекс Апартаменты и виллы в отельном 5* СПА комплексе Ramada Encore.
Bukit, Индонезия
от
$119,000
Варианты отделки С отделкой
Комплекс состоит из отельных номеров таунхаусов и вилл, всего 138 юнитов, строится на площади 10.000 м2, из которых 50% зеленая территория, находится в 5 минутах от пляжа, что делает его привлекательным как для жильцов, так и для инвесторов. Близость к океану и удобный доступ к основным о…
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Жилой комплекс Новый freehold комплекс квартир и вилл в Буките, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый freehold комплекс квартир и вилл в Буките, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый freehold комплекс квартир и вилл в Буките, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый freehold комплекс квартир и вилл в Буките, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый freehold комплекс квартир и вилл в Буките, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Новый freehold комплекс квартир и вилл в Буките, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый freehold комплекс квартир и вилл в Буките, Бали, Индонезия
Кутух, Индонезия
от
$378,038
Жилой комплекс состоит из 44 апартаментов и 4 вилл. На крыше комплекса есть ресторан и кинотеатр. Преимущества скидка 5% при единоразовой 100% оплате полное юридическое сопровождение внутренняя отделка и меблирование разработка бизнес-плана по управлению объектом после сдачи ROI - 17% прав…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Отель Инвестиция в отель Amani Melasti на Бали Доходность 10–14% годовых | Окупаемость 7–9 лет | Управление Wyndham Hotels & Resorts
Отель Инвестиция в отель Amani Melasti на Бали Доходность 10–14% годовых | Окупаемость 7–9 лет | Управление Wyndham Hotels & Resorts
Отель Инвестиция в отель Amani Melasti на Бали Доходность 10–14% годовых | Окупаемость 7–9 лет | Управление Wyndham Hotels & Resorts
Отель Инвестиция в отель Amani Melasti на Бали Доходность 10–14% годовых | Окупаемость 7–9 лет | Управление Wyndham Hotels & Resorts
Отель Инвестиция в отель Amani Melasti на Бали Доходность 10–14% годовых | Окупаемость 7–9 лет | Управление Wyndham Hotels & Resorts
Показать все Отель Инвестиция в отель Amani Melasti на Бали Доходность 10–14% годовых | Окупаемость 7–9 лет | Управление Wyndham Hotels & Resorts
Отель Инвестиция в отель Amani Melasti на Бали Доходность 10–14% годовых | Окупаемость 7–9 лет | Управление Wyndham Hotels & Resorts
Унгасан, Индонезия
от
$129,900
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 5
📊 Инвестиция в отель Amani Melasti на Бали Доходность 10–14% годовых | Окупаемость 7–9 лет | Управление Wyndham Hotels & Resorts Melasti Beach, Улувату 📈 Инвестиционные показатели • Ожидаемая доходность: 10–14% годовых • Прогнозируемая окупаемость: 7–9 лет • Формат: инвести…
Агентство
ESTABRO
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ESTABRO
Языки общения
English, Русский, Türkçe
Telegram Написать в Telegram
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с большим бассейном и рестораном в 700 метрах от океана, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с большим бассейном и рестораном в 700 метрах от океана, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с большим бассейном и рестораном в 700 метрах от океана, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с большим бассейном и рестораном в 700 метрах от океана, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с большим бассейном и рестораном в 700 метрах от океана, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Новый жилой комплекс с большим бассейном и рестораном в 700 метрах от океана, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с большим бассейном и рестораном в 700 метрах от океана, Бали, Индонезия
Чангу, Индонезия
от
$160,169
Премиальный комплекс из 50 апартаментов с террасой на крыше. Особенности: виды на океан и рисовые террасы большой инфинити-бассейн ресторан коворкинг тренажерный зал Окончание строительства - 2 квартал 2027 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в Чангу, в 700 метр…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новый закрытый комплекс вилл с 5-звездочным обслуживанием рядом с живописным водопадом, Убуд, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый закрытый комплекс вилл с 5-звездочным обслуживанием рядом с живописным водопадом, Убуд, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый закрытый комплекс вилл с 5-звездочным обслуживанием рядом с живописным водопадом, Убуд, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый закрытый комплекс вилл с 5-звездочным обслуживанием рядом с живописным водопадом, Убуд, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый закрытый комплекс вилл с 5-звездочным обслуживанием рядом с живописным водопадом, Убуд, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Новый закрытый комплекс вилл с 5-звездочным обслуживанием рядом с живописным водопадом, Убуд, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый закрытый комплекс вилл с 5-звездочным обслуживанием рядом с живописным водопадом, Убуд, Бали, Индонезия
Убуд, Индонезия
от
$387,987
Уединенный комплекс вилл в Убуде, Бали предлагает сногсшибательные виды и располагается в пешей доступности от живописного водопада. Здесь гости могут наслаждаться гармонией с природой и скрыться от городской суеты. Проект включает 12 вилл с 2-3 спальнями. Современный дизайн вилл обеспечивае…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс MAGNUM RESORT SANUR — жилой комплекс в районе Sanur, Бали
Жилой комплекс MAGNUM RESORT SANUR — жилой комплекс в районе Sanur, Бали
Жилой комплекс MAGNUM RESORT SANUR — жилой комплекс в районе Sanur, Бали
Жилой комплекс MAGNUM RESORT SANUR — жилой комплекс в районе Sanur, Бали
Денпасар, Индонезия
от
$468,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
MAGNUM RESORT SANUR — современный жилой проект на Бали, расположенный в районе Sanur. Форматы недвижимости в комплексе: апартаменты, пентхаусы. Всего юнитов: 146. Срок сдачи — 2027 год. На момент публикации строительство активно идёт. Стоимость юнитов в комплексе — от $468,000 до $1,170,500.…
Агентство
Balinsky
Оставить заявку
Жилой комплекс XO Canggu — жилой комплекс в районе Batu Bolong, Бали
Жилой комплекс XO Canggu — жилой комплекс в районе Batu Bolong, Бали
Жилой комплекс XO Canggu — жилой комплекс в районе Batu Bolong, Бали
Жилой комплекс XO Canggu — жилой комплекс в районе Batu Bolong, Бали
Жилой комплекс XO Canggu — жилой комплекс в районе Batu Bolong, Бали
Показать все Жилой комплекс XO Canggu — жилой комплекс в районе Batu Bolong, Бали
Жилой комплекс XO Canggu — жилой комплекс в районе Batu Bolong, Бали
Чангу, Индонезия
от
$160,000
Варианты отделки С отделкой
XO Canggu — современный жилой проект на Бали, расположенный в районе Batu Bolong. Форматы недвижимости в комплексе: виллы, апартаменты. Всего юнитов: 35. Срок сдачи — 2025 год. На момент публикации комплекс уже сдан и готов ко въезду. Получено разрешение на строительство категории SLF. Стоим…
Агентство
Balinsky
Оставить заявку
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных вилл с бассейнами рядом с океаном, в популярном районе Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных вилл с бассейнами рядом с океаном, в популярном районе Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных вилл с бассейнами рядом с океаном, в популярном районе Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных вилл с бассейнами рядом с океаном, в популярном районе Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных вилл с бассейнами рядом с океаном, в популярном районе Чангу, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс меблированных вилл с бассейнами рядом с океаном, в популярном районе Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных вилл с бассейнами рядом с океаном, в популярном районе Чангу, Бали, Индонезия
Чангу, Индонезия
от
$396,941
Предлагаются виллы премиум класса с садами и бассейнами. Резиденция располагает панорамным бассейном, подземной парковкой, спа-центром с сауной, фитнес-центром, зоной отдыха с камином, библиотекой. Окончание строительства - 3 квартал 2024 года. Удобства и оснащение в доме Кондиционеры Кухо…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Туристический комплекс Вилла на Бали 1 спальня • Green Village Nusa Dua • 700 м до океана • доходность от 12%
Туристический комплекс Вилла на Бали 1 спальня • Green Village Nusa Dua • 700 м до океана • доходность от 12%
Туристический комплекс Вилла на Бали 1 спальня • Green Village Nusa Dua • 700 м до океана • доходность от 12%
Туристический комплекс Вилла на Бали 1 спальня • Green Village Nusa Dua • 700 м до океана • доходность от 12%
Туристический комплекс Вилла на Бали 1 спальня • Green Village Nusa Dua • 700 м до океана • доходность от 12%
Показать все Туристический комплекс Вилла на Бали 1 спальня • Green Village Nusa Dua • 700 м до океана • доходность от 12%
Туристический комплекс Вилла на Бали 1 спальня • Green Village Nusa Dua • 700 м до океана • доходность от 12%
Беноа, Индонезия
от
$168,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 2
Вилла на Бали 1 спальня • Green Village Nusa Dua • 700 м до океана • доходность от 12% 📊 Инвестиционные показатели • Доходность: от 12% годовых • Формат: вилла 1 Bedroom • Премиальный район: Nusa Dua • Рассрочка от застройщика • Срок аренды земли: 27 лет + продление 25 лет …
Агентство
ESTABRO
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ESTABRO
Языки общения
English, Русский, Türkçe
Жилой комплекс Престижный жилой комплекс с хорошей инфраструктурой в Чангу, Бадунг, Индонезия
Жилой комплекс Престижный жилой комплекс с хорошей инфраструктурой в Чангу, Бадунг, Индонезия
Жилой комплекс Престижный жилой комплекс с хорошей инфраструктурой в Чангу, Бадунг, Индонезия
Жилой комплекс Престижный жилой комплекс с хорошей инфраструктурой в Чангу, Бадунг, Индонезия
Жилой комплекс Престижный жилой комплекс с хорошей инфраструктурой в Чангу, Бадунг, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Престижный жилой комплекс с хорошей инфраструктурой в Чангу, Бадунг, Индонезия
Жилой комплекс Престижный жилой комплекс с хорошей инфраструктурой в Чангу, Бадунг, Индонезия
Чангу, Индонезия
от
$158,180
Первоклассный жилой комплекс предлагает на выбор студии, квартиры с 1 и 2 различных типов. Инфраструктура комплекса: Беговая дорожка вокруг комплекса Co-working Спортивная площадка Детская площадка SPA-зона (сауна, джакузи, массажи) Ресторан Большой плавательный бассейн Площадка для йоги Ми…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Магнум Берава
Многоквартирный жилой дом Магнум Берава
Многоквартирный жилой дом Магнум Берава
Многоквартирный жилой дом Магнум Берава
Многоквартирный жилой дом Магнум Берава
Показать все Многоквартирный жилой дом Магнум Берава
Многоквартирный жилой дом Магнум Берава
Tibubeneng, Индонезия
от
$280,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 4
Площадь 81–162 м²
2 объекта недвижимости 2
Апартаменты на Бали от известного застройщика в самом популярном районе Чангу, в 300 метрах от океана. Красивый пляж Берава и лучшие пляжные клубы в нескольких минутах ходьбы. Жилой комплекс в ТОП месте, с просторной гостиной и самым длинным в мире бассейном на крыше с видом на океан! …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
81.0
300,000
Квартира 2 комнаты
162.0
640,000
Агентство
ESTABRO
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ESTABRO
Языки общения
English, Русский, Türkçe
Telegram Написать в Telegram
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, спа и панорамным видом на океан рядом с пляжем Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, спа и панорамным видом на океан рядом с пляжем Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, спа и панорамным видом на океан рядом с пляжем Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, спа и панорамным видом на океан рядом с пляжем Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, спа и панорамным видом на океан рядом с пляжем Меласти, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, спа и панорамным видом на океан рядом с пляжем Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, спа и панорамным видом на океан рядом с пляжем Меласти, Бали, Индонезия
Унгасан, Индонезия
от
$152,210
Апартаменты сочетают современный комфорт и уют с потенциалом значительного роста стоимости и стабильным доходом. Как инвестиционный продукт, это долгосрочное вложение в качественный, продуманный до мелочей проект. Красивые и безопасные апартаменты всегда привлекают внимание покупателей и аре…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс SWOI LOFT UMALAS
Жилой комплекс SWOI LOFT UMALAS
Жилой комплекс SWOI LOFT UMALAS
Жилой комплекс SWOI LOFT UMALAS
Жилой комплекс SWOI LOFT UMALAS
Показать все Жилой комплекс SWOI LOFT UMALAS
Жилой комплекс SWOI LOFT UMALAS
Kerobokan Kelod, Индонезия
от
$163,200
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Площадь 57–105 м²
2 объекта недвижимости 2
LOFT Умалас - современный жилой комплекс в тихом зеленом районе, окруженном виллами и рисовыми полями. Это идеальный выбор для семей: нет шумных мест поблизости и всего 7 минут на велосипеде до пляжа.Комплекс предлагает:Просторные двухуровневые таунхаусы и стильные апартаменты на чердакеСеме…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
57.0
111,000
Вилла
105.0
259,000
Застройщик
SWOI DEVELOPMENT
Оставить заявку
Жилой комплекс Новый комплекс с бассейном, спа и детским клубом, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс с бассейном, спа и детским клубом, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс с бассейном, спа и детским клубом, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс с бассейном, спа и детским клубом, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс с бассейном, спа и детским клубом, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс с бассейном, спа и детским клубом, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс с бассейном, спа и детским клубом, Бали, Индонезия
Семиньяк, Индонезия
от
$133,309
Отельный комплекс нового формата для Бали: лофт-архитектура и премиальный стиль в сочетании с атмосферой островной свободы. В основе концепции - двухуровневые апартаменты класса люкс, созданные для тех, кто выбирает не компромисс, а абсолютное качество. Приватная инфраструктура, высокие пото…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новый комплекс апартаментов и меблированных вилл с бассейнами и панорамными видами рядом с пляжем, Унгасан, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс апартаментов и меблированных вилл с бассейнами и панорамными видами рядом с пляжем, Унгасан, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс апартаментов и меблированных вилл с бассейнами и панорамными видами рядом с пляжем, Унгасан, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс апартаментов и меблированных вилл с бассейнами и панорамными видами рядом с пляжем, Унгасан, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс апартаментов и меблированных вилл с бассейнами и панорамными видами рядом с пляжем, Унгасан, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс апартаментов и меблированных вилл с бассейнами и панорамными видами рядом с пляжем, Унгасан, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс апартаментов и меблированных вилл с бассейнами и панорамными видами рядом с пляжем, Унгасан, Бали, Индонезия
Унгасан, Индонезия
от
$99,484
Предлагаются апартаменты и виллы с бассейнами, садами, парковочными местами и видами на залив. Резиденция располагает общим бассейном и баром, коворкингом, фитнес-залом, рестораном на крыше, массажным кабинетом, студией йоги, консьерж-сервисом и круглосуточной охраной. Также будет построен б…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Стильные апартаменты «под ключ» с видом на джунгли в Убуде, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Стильные апартаменты «под ключ» с видом на джунгли в Убуде, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Стильные апартаменты «под ключ» с видом на джунгли в Убуде, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Стильные апартаменты «под ключ» с видом на джунгли в Убуде, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Стильные апартаменты «под ключ» с видом на джунгли в Убуде, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Стильные апартаменты «под ключ» с видом на джунгли в Убуде, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Стильные апартаменты «под ключ» с видом на джунгли в Убуде, Бали, Индонезия
Убуд, Индонезия
от
$149,226
Предлагаются 4 апартамента с 1 спальней в отреставрированном комплексе в Убуде с прямым видом на джунгли. В комплексе есть 2 бассейна и сад для прогулок. Комплекс был сдан в 2023, поэтому уже показывает реальные цифры по заполняемости в год и доходности от сдачу в аренду. Реальная заполняемо…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Escapist — жилой комплекс в районе Ubud, Бали
Жилой комплекс Escapist — жилой комплекс в районе Ubud, Бали
Жилой комплекс Escapist — жилой комплекс в районе Ubud, Бали
Жилой комплекс Escapist — жилой комплекс в районе Ubud, Бали
Жилой комплекс Escapist — жилой комплекс в районе Ubud, Бали
Жилой комплекс Escapist — жилой комплекс в районе Ubud, Бали
Пелиатан, Индонезия
от
$83,900
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Escapist — современный жилой проект на Бали, расположенный в районе Ubud. Форматы недвижимости в комплексе: апартаменты. Всего юнитов: 38. Срок сдачи — 2026 год. На момент публикации строительство активно идёт. Стоимость юнитов в комплексе — от $83,900 до $137,700. Подходит для тех, кто цени…
Агентство
Balinsky
Оставить заявку
Жилой комплекс SALT of Virgin Beach — жилой комплекс в районе Karanggasem, Бали
Жилой комплекс SALT of Virgin Beach — жилой комплекс в районе Karanggasem, Бали
Жилой комплекс SALT of Virgin Beach — жилой комплекс в районе Karanggasem, Бали
Жилой комплекс SALT of Virgin Beach — жилой комплекс в районе Karanggasem, Бали
Жук-жук, Индонезия
от
$243,100
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
SALT of Virgin Beach — современный жилой проект на Бали, расположенный в районе Karanggasem. Форматы недвижимости в комплексе: апартаменты. Всего юнитов: 84. Срок сдачи — 2027 год. На момент публикации строительство активно идёт. Стоимость юнитов в комплексе — от $243,100 до $527,300. Подход…
Агентство
Balinsky
Оставить заявку
Жилой комплекс Melasti Apartments — жилой комплекс в районе Melasti, Бали
Жилой комплекс Melasti Apartments — жилой комплекс в районе Melasti, Бали
Жилой комплекс Melasti Apartments — жилой комплекс в районе Melasti, Бали
Жилой комплекс Melasti Apartments — жилой комплекс в районе Melasti, Бали
Жилой комплекс Melasti Apartments — жилой комплекс в районе Melasti, Бали
Жилой комплекс Melasti Apartments — жилой комплекс в районе Melasti, Бали
Печату, Индонезия
от
$440,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Melasti Apartments — современный жилой проект на Бали, расположенный в районе Melasti. Форматы недвижимости в комплексе: апартаменты. Всего юнитов: 20. Срок сдачи — 2026 год. На момент публикации строительство активно идёт. Стоимость юнитов в комплексе — от $440,000 до $455,100. Подходит для…
Агентство
Balinsky
Оставить заявку
Жилой комплекс Новый жилой комплекс квартир и таунхаусов в Нуану, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс квартир и таунхаусов в Нуану, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс квартир и таунхаусов в Нуану, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс квартир и таунхаусов в Нуану, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс квартир и таунхаусов в Нуану, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Новый жилой комплекс квартир и таунхаусов в Нуану, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс квартир и таунхаусов в Нуану, Бали, Индонезия
Табанан, Индонезия
от
$180,563
Премиальные резиденции в стиле eco-luxury на Бали, разработанные с использованием высококачественных материалов, передовых энергосберегающих технологий и своей закрытой клубной инфраструктуры. Резиденции имеют панорамные виды на тропические джунгли, живописный сад и зеленые рисовые поля. Зде…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Большой жилой комплекс с отелем, бассейнами и культовым пляжным клубом, Берава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Большой жилой комплекс с отелем, бассейнами и культовым пляжным клубом, Берава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Большой жилой комплекс с отелем, бассейнами и культовым пляжным клубом, Берава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Большой жилой комплекс с отелем, бассейнами и культовым пляжным клубом, Берава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Большой жилой комплекс с отелем, бассейнами и культовым пляжным клубом, Берава, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Большой жилой комплекс с отелем, бассейнами и культовым пляжным клубом, Берава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Большой жилой комплекс с отелем, бассейнами и культовым пляжным клубом, Берава, Бали, Индонезия
Чангу, Индонезия
от
$166,138
Предлагаются номера в отельном комплексе от всемирно известного бренда с Бали. Комплекс расположен на территории популярного пляжного клуба Finns. Также на территории будут расположены: Бассейн на крыше только для взрослых Детский водный центр Splash Бассейн площадью 866 м2 25-метровый басс…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Pandawa Dream — жилой комплекс в районе Pandawa, Бали
Жилой комплекс Pandawa Dream — жилой комплекс в районе Pandawa, Бали
Жилой комплекс Pandawa Dream — жилой комплекс в районе Pandawa, Бали
Жилой комплекс Pandawa Dream — жилой комплекс в районе Pandawa, Бали
Кутух, Индонезия
от
$90,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Pandawa Dream — современный жилой проект на Бали, расположенный в районе Pandawa. Форматы недвижимости в комплексе: виллы, апартаменты. Всего юнитов: 300. Срок сдачи — 2027 год. На момент публикации строительство активно идёт. Стоимость юнитов в комплексе — от $90,000 до $320,000. Подходит д…
Агентство
Balinsky
Оставить заявку
Жилой комплекс Y-WAY Boutique Hotel — жилой комплекс в районе Seseh, Бали
Жилой комплекс Y-WAY Boutique Hotel — жилой комплекс в районе Seseh, Бали
Жилой комплекс Y-WAY Boutique Hotel — жилой комплекс в районе Seseh, Бали
Жилой комплекс Y-WAY Boutique Hotel — жилой комплекс в районе Seseh, Бали
Жилой комплекс Y-WAY Boutique Hotel — жилой комплекс в районе Seseh, Бали
Жилой комплекс Y-WAY Boutique Hotel — жилой комплекс в районе Seseh, Бали
Жилой комплекс Y-WAY Boutique Hotel — жилой комплекс в районе Seseh, Бали
Цемаги, Индонезия
от
$150,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Y-WAY Boutique Hotel — современный жилой проект на Бали, расположенный в районе Seseh. Форматы недвижимости в комплексе: апартаменты, виллы. Всего юнитов: 26. Срок сдачи — 2026 год. На момент публикации строительство активно идёт. Стоимость юнитов в комплексе — от $150,000 до $207,000. Подхо…
Агентство
Balinsky
Оставить заявку
Жилой комплекс Первоклассный комплекс вилл и таунхаусов с огромным бассейном и ресторанами на пляже, Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Первоклассный комплекс вилл и таунхаусов с огромным бассейном и ресторанами на пляже, Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Первоклассный комплекс вилл и таунхаусов с огромным бассейном и ресторанами на пляже, Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Первоклассный комплекс вилл и таунхаусов с огромным бассейном и ресторанами на пляже, Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Первоклассный комплекс вилл и таунхаусов с огромным бассейном и ресторанами на пляже, Меласти, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Первоклассный комплекс вилл и таунхаусов с огромным бассейном и ресторанами на пляже, Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Первоклассный комплекс вилл и таунхаусов с огромным бассейном и ресторанами на пляже, Меласти, Бали, Индонезия
Унгасан, Индонезия
от
$243,735
Предлагаются различные виллы (перепродажа) и таунхаусы в престижном и масштабном проекте. Виллы имеют собственные бассейны. Всего планируется около 600 объектов недвижимости (в 3 этапа строительства) на территории 21 Га. Резиденция располагает ресторанами, кафе, пекарнями, спа-центром, фитне…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новые виллы с видом на джунгли в жилом комплексе с зонами коворкинга, в 5 минутах от центра Убуда, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новые виллы с видом на джунгли в жилом комплексе с зонами коворкинга, в 5 минутах от центра Убуда, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новые виллы с видом на джунгли в жилом комплексе с зонами коворкинга, в 5 минутах от центра Убуда, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новые виллы с видом на джунгли в жилом комплексе с зонами коворкинга, в 5 минутах от центра Убуда, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новые виллы с видом на джунгли в жилом комплексе с зонами коворкинга, в 5 минутах от центра Убуда, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Новые виллы с видом на джунгли в жилом комплексе с зонами коворкинга, в 5 минутах от центра Убуда, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новые виллы с видом на джунгли в жилом комплексе с зонами коворкинга, в 5 минутах от центра Убуда, Бали, Индонезия
Убуд, Индонезия
от
$243,735
Предлагаются виллы в небольшом отреставрированном комплексе в Убуде. Всего в комплексе будет реализовано 6 двухспальных, 3 трёхспальных и 1 пятиспальная виллы, а также 8 апартаментов и 1 пентхаус. Инвестиционная недвижимость в предлагаемом проекте подходит не только для посуточной, но и для …
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Ocean Bliss — жилой комплекс в районе Berawa, Бали
Жилой комплекс Ocean Bliss — жилой комплекс в районе Berawa, Бали
Жилой комплекс Ocean Bliss — жилой комплекс в районе Berawa, Бали
Жилой комплекс Ocean Bliss — жилой комплекс в районе Berawa, Бали
Жилой комплекс Ocean Bliss — жилой комплекс в районе Berawa, Бали
Жилой комплекс Ocean Bliss — жилой комплекс в районе Berawa, Бали
Tibubeneng, Индонезия
от
$130,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Ocean Bliss — современный жилой проект на Бали, расположенный в районе Berawa. Форматы недвижимости в комплексе: апартаменты. Всего юнитов: 12. Срок сдачи — 2026 год. На момент публикации строительство активно идёт. Получено разрешение на строительство категории PBG. Стоимость юнитов в компл…
Агентство
Balinsky
Оставить заявку
Жилой комплекс Жилой комплекс с живописными видами рядом со всей необходимой инфраструктурой, Убуд, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Жилой комплекс с живописными видами рядом со всей необходимой инфраструктурой, Убуд, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Жилой комплекс с живописными видами рядом со всей необходимой инфраструктурой, Убуд, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Жилой комплекс с живописными видами рядом со всей необходимой инфраструктурой, Убуд, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Жилой комплекс с живописными видами рядом со всей необходимой инфраструктурой, Убуд, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Жилой комплекс с живописными видами рядом со всей необходимой инфраструктурой, Убуд, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Жилой комплекс с живописными видами рядом со всей необходимой инфраструктурой, Убуд, Бали, Индонезия
Убуд, Индонезия
от
$397,936
Откройте для себя уникальное сочетание комфорта, стиля и природной красоты на одном из самых живописных островов мира. Предлагаются апартаменты, таунхаусы и виллы в привлекательной локации по соседству с Parq Ubud. Инфраструктура комплекса: спортивные площадки 2 бассейна детский аквапарк де…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Комплекс меблированных вилл с бассейнами рядом с пляжем, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс меблированных вилл с бассейнами рядом с пляжем, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс меблированных вилл с бассейнами рядом с пляжем, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс меблированных вилл с бассейнами рядом с пляжем, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс меблированных вилл с бассейнами рядом с пляжем, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Комплекс меблированных вилл с бассейнами рядом с пляжем, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс меблированных вилл с бассейнами рядом с пляжем, Бали, Индонезия
Pererenan, Индонезия
от
$746,128
Предлагается просторная вилла с двумя бассейнами (один из них на крыше), красивым садом, парковочным местом, зоной отдыха на крыше и видами на океан. Резиденция располагает круглосуточной охраной. Преимущества Если вы решите сдать виллу в аренду, чтобы максимизировать потенциал доходности в…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новые апартаменты в шаговой доступности от океана, Сесех, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новые апартаменты в шаговой доступности от океана, Сесех, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новые апартаменты в шаговой доступности от океана, Сесех, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новые апартаменты в шаговой доступности от океана, Сесех, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новые апартаменты в шаговой доступности от океана, Сесех, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Новые апартаменты в шаговой доступности от океана, Сесех, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новые апартаменты в шаговой доступности от океана, Сесех, Бали, Индонезия
Munggu, Индонезия
от
$181,657
Новый комплекс состоит из 103 резиденций, на выбор есть 9 различных типов. На территории комплекса будут: ресторан и бар СПА общие и частные бассейны фруктовая лавка зоны для работы и отдыха парковка Услуги для жильцов и гостей: питание и обслуживание уборка и ремонт прачечная трансфер и …
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Sunny Samudra (Ocean View) — жилой комплекс в районе Uluwatu, Бали
Жилой комплекс Sunny Samudra (Ocean View) — жилой комплекс в районе Uluwatu, Бали
Жилой комплекс Sunny Samudra (Ocean View) — жилой комплекс в районе Uluwatu, Бали
Жилой комплекс Sunny Samudra (Ocean View) — жилой комплекс в районе Uluwatu, Бали
Жилой комплекс Sunny Samudra (Ocean View) — жилой комплекс в районе Uluwatu, Бали
Жилой комплекс Sunny Samudra (Ocean View) — жилой комплекс в районе Uluwatu, Бали
Печату, Индонезия
от
$180,000
Варианты отделки С отделкой
Sunny Samudra (Ocean View) — современный жилой проект на Бали, расположенный в районе Uluwatu. Форматы недвижимости в комплексе: апартаменты. Всего юнитов: 23. Срок сдачи — 2025 год. На момент публикации комплекс уже сдан и готов ко въезду. Получено разрешение на строительство категории Заяв…
Агентство
Balinsky
Оставить заявку
Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс квартир под аренду на берегу океана в Нуса Дуа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс квартир под аренду на берегу океана в Нуса Дуа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс квартир под аренду на берегу океана в Нуса Дуа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс квартир под аренду на берегу океана в Нуса Дуа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс квартир под аренду на берегу океана в Нуса Дуа, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс квартир под аренду на берегу океана в Нуса Дуа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс квартир под аренду на берегу океана в Нуса Дуа, Бали, Индонезия
Беноа, Индонезия
от
$245,625
Престижные апартаменты с обслуживанием, расположенные прямо на потрясающем пляже Нуса Дуа. Каждый корпус может похвастаться захватывающим видом на океан, предоставляя жителям поистине незабываемые впечатления от жизни. Комплекс предлагает широкий спектр первоклассных удобств, включая полност…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Комплекс меблированных вилл с бассейнами и видами на океан в 200 метрах от пляжа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс меблированных вилл с бассейнами и видами на океан в 200 метрах от пляжа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс меблированных вилл с бассейнами и видами на океан в 200 метрах от пляжа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс меблированных вилл с бассейнами и видами на океан в 200 метрах от пляжа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс меблированных вилл с бассейнами и видами на океан в 200 метрах от пляжа, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Комплекс меблированных вилл с бассейнами и видами на океан в 200 метрах от пляжа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс меблированных вилл с бассейнами и видами на океан в 200 метрах от пляжа, Бали, Индонезия
Чангу, Индонезия
от
$885,406
Предлагаются полностью укомплектованные виллы с двумя бассейнами (один из них на крыше), красивыми садами, парковочными местами, зонами отдыха на крыше и видами на океан. Резиденция располагает круглосуточной охраной и консьерж-сервисом. В продаже осталось всего 2 виллы! Удобства и оснащени…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Апарт - отель Магнум Ресорт Санур
Апарт - отель Магнум Ресорт Санур
Апарт - отель Магнум Ресорт Санур
Апарт - отель Магнум Ресорт Санур
Апарт - отель Магнум Ресорт Санур
Показать все Апарт - отель Магнум Ресорт Санур
Апарт - отель Магнум Ресорт Санур
Санур, Индонезия
от
$410,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 4
Площадь 101–337 м²
3 объекта недвижимости 3
MAGNUM RESORT SANUR — это ultra-luxury комплекс, расположенный на первой линии побережья Индийского океана в престижном районе Санур. Санур известен как самый инфраструктурно развитый курорт Бали с живописной набережной длиной 5,5 км, белоснежными пляжами и спокойной лагуной, защищенной рифа…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
101.0
410,000
Квартира 2 комнаты
202.0
780,000
Квартира 3 комнаты
337.0
Цена по запросу
Агентство
ESTABRO
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ESTABRO
Языки общения
English, Русский, Türkçe
Отель Инвестиционный номер Mezzanine в X Hotel, Бали Доходность до 14% годовых | Окупаемость 7–8 лет | Отельный формат под управлением Nuanu Creative City, Bali
Отель Инвестиционный номер Mezzanine в X Hotel, Бали Доходность до 14% годовых | Окупаемость 7–8 лет | Отельный формат под управлением Nuanu Creative City, Bali
Отель Инвестиционный номер Mezzanine в X Hotel, Бали Доходность до 14% годовых | Окупаемость 7–8 лет | Отельный формат под управлением Nuanu Creative City, Bali
Отель Инвестиционный номер Mezzanine в X Hotel, Бали Доходность до 14% годовых | Окупаемость 7–8 лет | Отельный формат под управлением Nuanu Creative City, Bali
Отель Инвестиционный номер Mezzanine в X Hotel, Бали Доходность до 14% годовых | Окупаемость 7–8 лет | Отельный формат под управлением Nuanu Creative City, Bali
Показать все Отель Инвестиционный номер Mezzanine в X Hotel, Бали Доходность до 14% годовых | Окупаемость 7–8 лет | Отельный формат под управлением Nuanu Creative City, Bali
Отель Инвестиционный номер Mezzanine в X Hotel, Бали Доходность до 14% годовых | Окупаемость 7–8 лет | Отельный формат под управлением Nuanu Creative City, Bali
Табанан, Индонезия
от
$268,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 3
Площадь 37–47 м²
1 объект недвижимости 1
📊 Инвестиционный номер Mezzanine в X Hotel, Бали Доходность до 14% годовых | Окупаемость 7–8 лет | Отельный формат под управлением Nuanu Creative City, Bali   📈 Инвестиционные показатели • Стоимость: от 268 000 USD • Площадь: 62 м² • Формат: двухуровневый гостиничный номер …
Агентство
ESTABRO
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ESTABRO
Языки общения
English, Русский, Türkçe
Жилой комплекс Закрытый комплекс меблированных апартаментов с бассейном и детским садом, Букит, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Закрытый комплекс меблированных апартаментов с бассейном и детским садом, Букит, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Закрытый комплекс меблированных апартаментов с бассейном и детским садом, Букит, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Закрытый комплекс меблированных апартаментов с бассейном и детским садом, Букит, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Закрытый комплекс меблированных апартаментов с бассейном и детским садом, Букит, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Закрытый комплекс меблированных апартаментов с бассейном и детским садом, Букит, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Закрытый комплекс меблированных апартаментов с бассейном и детским садом, Букит, Бали, Индонезия
Унгасан, Индонезия
от
$174,097
Проект с низким порогом входа в престижной локации в нескольких минутах езды от лазурного океана и одного из лучших пляжей Бали Melasti Beach. Резиденция располагает детским садом и детскими студиями, бассейном 40 х 50 м и спортивными площадками, ресторанами и кафе, тренажерным залом, спа-це…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Allex Villas ( Комплекс 6) — жилой комплекс в районе Pererenan, Бали
Жилой комплекс Allex Villas ( Комплекс 6) — жилой комплекс в районе Pererenan, Бали
Жилой комплекс Allex Villas ( Комплекс 6) — жилой комплекс в районе Pererenan, Бали
Жилой комплекс Allex Villas ( Комплекс 6) — жилой комплекс в районе Pererenan, Бали
Чангу, Индонезия
от
$235,000
Варианты отделки С отделкой
Allex Villas ( Комплекс 6) — современный жилой проект на Бали, расположенный в районе Pererenan. Форматы недвижимости в комплексе: апартаменты, виллы, таунхаусы. На момент публикации комплекс уже сдан и готов ко въезду. Стоимость юнитов в комплексе — от $235,000 до $850,000. Подходит для сёр…
Агентство
Balinsky
Оставить заявку
Жилой комплекс Новый комплекс вилл со спа-центром в самом сердце Бали, Убуд, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс вилл со спа-центром в самом сердце Бали, Убуд, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс вилл со спа-центром в самом сердце Бали, Убуд, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс вилл со спа-центром в самом сердце Бали, Убуд, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс вилл со спа-центром в самом сердце Бали, Убуд, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс вилл со спа-центром в самом сердце Бали, Убуд, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс вилл со спа-центром в самом сердце Бали, Убуд, Индонезия
Убуд, Индонезия
от
$146,242
Комплекс состоит из 66 премиальных таунхаусов, из которых к покупке доступны всего 6 односпальных и 12 двухспальных лотов. Инфраструктура комплекса гармонично вписана в ландшафт и естественным образом зонирована ручьем. Она включает: Ресепшн с внимательным персоналом; Премиальные спа в япон…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Sunny Apart I — жилой комплекс в районе Berawa, Бали
Жилой комплекс Sunny Apart I — жилой комплекс в районе Berawa, Бали
Жилой комплекс Sunny Apart I — жилой комплекс в районе Berawa, Бали
Жилой комплекс Sunny Apart I — жилой комплекс в районе Berawa, Бали
Tibubeneng, Индонезия
от
$155,000
Варианты отделки С отделкой
Sunny Apart I — современный жилой проект на Бали, расположенный в районе Berawa. Форматы недвижимости в комплексе: апартаменты. Всего юнитов: 42. Срок сдачи — 2023 год. На момент публикации комплекс уже сдан и готов ко въезду. Получено разрешение на строительство категории Заявка SLF. Стоимо…
Агентство
Balinsky
Оставить заявку
Жилой комплекс ROYAL OASIS — жилой комплекс в районе Pererenan, Бали
Жилой комплекс ROYAL OASIS — жилой комплекс в районе Pererenan, Бали
Жилой комплекс ROYAL OASIS — жилой комплекс в районе Pererenan, Бали
Жилой комплекс ROYAL OASIS — жилой комплекс в районе Pererenan, Бали
Жилой комплекс ROYAL OASIS — жилой комплекс в районе Pererenan, Бали
Показать все Жилой комплекс ROYAL OASIS — жилой комплекс в районе Pererenan, Бали
Жилой комплекс ROYAL OASIS — жилой комплекс в районе Pererenan, Бали
Pererenan, Индонезия
от
$107,825
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
ROYAL OASIS — современный жилой проект на Бали, расположенный в районе Pererenan. Форматы недвижимости в комплексе: апартаменты. Всего юнитов: 76. Срок сдачи — 2026 год. На момент публикации строительство активно идёт. Стоимость юнитов в комплексе — от $107,825 до $135,000. Подходит для сёрф…
Агентство
Balinsky
Оставить заявку
Жилой комплекс Апартаменты «под ключ» с видом на океан в жилом комплексе в окружении зелени, Улувату, Южная Кута, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Апартаменты «под ключ» с видом на океан в жилом комплексе в окружении зелени, Улувату, Южная Кута, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Апартаменты «под ключ» с видом на океан в жилом комплексе в окружении зелени, Улувату, Южная Кута, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Апартаменты «под ключ» с видом на океан в жилом комплексе в окружении зелени, Улувату, Южная Кута, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Апартаменты «под ключ» с видом на океан в жилом комплексе в окружении зелени, Улувату, Южная Кута, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Апартаменты «под ключ» с видом на океан в жилом комплексе в окружении зелени, Улувату, Южная Кута, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Апартаменты «под ключ» с видом на океан в жилом комплексе в окружении зелени, Улувату, Южная Кута, Бали, Индонезия
Печату, Индонезия
от
$393,956
Локации бывают премиальные, востребованные, стратегические, а бывают исключительные. В самой востребованной точке острова, всего в 2 минутах от известного пляжа острова — Улувату, строится отельная недвижимость с видом на океан и ограниченным числом юнитов. Задача перед архитекторами была со…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Вилла Pandawa Dream
Вилла Pandawa Dream
Вилла Pandawa Dream
Вилла Pandawa Dream
Вилла Pandawa Dream
Показать все Вилла Pandawa Dream
Вилла Pandawa Dream
Кутух, Индонезия
от
$188,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Площадь 76–87 м²
2 объекта недвижимости 2
Проект Pandawa Dream от LOYO&BONDAR - это место, где роскошь встречает выгодные инвестиции!1. ОбъектыАпартаменты с одной спальней:- Площадь дома: 30,3 м2- Холлвей: 3,7 м2- Ванная комната: 3,4 м2- Спальня: 9,0 м2- Гостиная: 8,3 м2- Балкон: 5,9 м2Двухкомнатные квартиры:- Площадь дома: 45 м2- Х…
Застройщик
LOYO & BONDAR
Оставить заявку
На карте
1 2 3

Остров Бали усыпан пляжами и омывается Индийским и Тихим океанами, что делает его одним из самых востребованных туристических направлений в мире. Это привлекает инвесторов, которые стремятся купить недвижимость на Бали от застройщика для сдачи ее в аренду.

Преимущества покупки недвижимости от застройщика на Бали

Покупка недвижимости от застройщика на Бали выделяется рядом преимуществ:

  • Новизна и современный дизайн. Все новостройки Бали отвечают современным стандартам строительства.
  • Гарантии качества от застройщика. Жилье продается с гарантией и возможностью решить все вопросы с качеством объекта через застройщика.
  • Инвестиционная привлекательность. Недвижимость на Бали продолжает дорожать, а значит является хорошим долгосрочным вложением.
  • Гибкие условия оплаты. Застройщики часто предлагают рассрочку или льготные условия оплаты.

Особенности новой недвижимости Бали

Новостройки Бали имеют свои уникальные особенности, которые выделяют их среди других объектов:

  • Эко-ориентированность строительства. Проекты разрабатываются с учетом экологических стандартов, включая энергоэффективные технологии, чтобы не загрязнять природу острова.
  • Разнообразие планировок и площадей. Можно выбрать жилье любой площади – от уютных студий до просторных вилл.
  • Развитая инфраструктура. Застройщики включают в проекты бассейны, спортивные площадки, зоны отдыха и даже коммерческие пространства.
  • Соответствие международным стандартам. Большинство новых комплексов строятся с учетом требований иностранных инвесторов, что обеспечивает высокий уровень комфорта.

Стоимость жилья в новостройках Бали

Недвижимость на Бали от застройщика представлена на рынке виллами, апартаментами, таунхаусами и кондоминиумами. Виллы относятся к элитным объектам, так как включают бассейн и сады на прилегающей территории. Апартаменты, наоборот, наиболее бюджетны. В представленной ниже таблице верхние ценовые планки указанных диапазонов относятся именно к вилам, а нижние — к домам и апартаментам.

Средняя стоимость нового жилья на Бали:

Район/Город Тип недвижимости

Средняя цена за кв.м. (USD)
Семиньяк Виллы, апартаменты 3000–5000
Канггу Виллы, таунхаусы 2500–4000
Убуд Виллы, дома 1500–3000
Улувату Виллы, кондоминиумы 2000–4000
Джимбаран Апартаменты, дома 2000–3500
Нуса-Дуа Виллы, апартаменты 2500–4500

Факторы, влияющие на цену новостройки на Бали, включают близость к инфраструктуре, удаленность от береговой линии и юридический статус (freehold или leasehold для иностранцев). Рынок очень динамичен, и на нем можно найти объекты и за $100,000, но их очень быстро разбирают.

Популярные районы Бали для приобретения жилья в новостройке

Рассмотрим наиболее востребованные районы, где можно купить жилье от застройщика на Бали:

  • Чангу. Идеально подходит для молодых людей и любителей активного образа жизни. Здесь вы найдете модные рестораны, пляжи и современные новостройки.
  • Семиньяк. Элитный район, известный своей оживленной ночной жизнью и эксклюзивными бутиками. Отличный выбор для инвестиций в люксовую недвижимость.
  • Убуд. Культурный центр Бали, окруженный рисовыми террасами и лесами. Подходит для тех, кто ищет спокойствие и гармонию.
  • Нуса-Дуа. Курортный район с белоснежными пляжами и премиальными жилыми комплексами. Здесь сосредоточены объекты высокого и премиум-класса.
  • Джимбаран. Район с отличными условиями для семейной жизни. Новый жилой фонд представлен просторными виллами и апартаментами.

Часто задаваемые вопросы о покупке нового жилья на Бали

Где лучше покупать недвижимость на Бали?

Лучшими локациями для инвестиций считаются Кангу, Семиньяк и Улувату. В них высокий спрос на аренду, а рост цен составляет до 7% в год. Для долгосрочной аренды лучше подойдут Санур или Джимбаран. Переполненные зоны вроде Куты оптимальны для краткосрочной аренды.

Какой налог на недвижимость на Бали?

Основной налог на Бали называется Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), по нему нужно ежегодно платить 0,1–0,5% от оценочной стоимости имущества. Лизхолд добавляет 10% налога на аренду.

В каком районе Бали лучше всего жить?

Для постоянного проживания лучше покупать недвижимость в Санур, Канггу или Убуде. Улувату подходит для активного отдыха, особенно для серферов, а элитные объекты находятся в Нуса-Дуа.

Какова средняя стоимость новых квартир и домов на Бали?

Средние цены на новостройки на Бали для квартир находятся в диапазоне $100,000–300,000, но для домов и вилл он выше и составляет $300,000–700,000+. Цена квадратного метра лежит в пределах $2000–4000, но для люксовой недвижимости превышает $5000.

Что дает покупка новой недвижимости на Бали?

Покупка недвижимости на Бали дает инвестиционный объект с доходом от аренды 8–15%. Ее цена ежегодно растет на 5–10%.

Почему Бали привлекателен для инвестиций в недвижимость?

Бали предлагает высокий ROI (до 15%) за счет роста туризма. Рынок недвижимости в среднем растет на 7% ежегодно, с сильным спросом на аренду.

Realting.com
Перейти