Новостройки в Денпасаре, Индонезия

Апартаменты
1 спальня
Первая линия океана
Развитая инфраструктура комплекса
Вид на океан
Площадь:
Здание - 101 м²
Цена: 490 000 $ (4 851 $ за м² )
Доход от сдачи в аренду:
Загрузка - 70%
Выручка в сутки с учетом наполненности объекта - 280$ ( 102 200 $ в год )
Прибыль с учетом расходов и налогов в год- 71 397 $ (15, 87 %)
Окупаемость - 7 лет
Доход от покупки и продажи :
Цена покупки:
490 000 $
Цена продажи:
735 000 $
Прибыль:
245 000 $ (50%)
Расходы и налоги на продажу объекта рассчитываются в индивидуальном порядке и зависят от различных факторов.
Общие расходы и налоги:
Нотариальный сбор 1% (делится с покупателем 50/50)
Налог за продажу объекта 11% (делится с покупателем 50/50)
Налог с прибыли для резидента Индонезии (10%)
Налог с прибыли для нерезидента Индонезии (20%)
Условия оплаты и владения недвижимостью :
Окончание строительства - январь 2025 года
Вид владения землей и недвижимостью - leasehold 30 лет
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!
Проект для жизни и инвестиций на Бали в оригинальном жилом комплексе MAGNUM RESIDENCE SANUR расположенного в самом развитом туристическом районе Санур, на первой линии океана.
Квартиры созданы с неповторимым дизайном в стиле «модерн». Отделка из натурального мрамора, мебель премиум качества. Также в каждой квартире установлена система «Умный дом».
Особенности комплекса: лазурный собственный пляж, бассейн, фитнес-центр, йога, кафе, коворкинг, паркинг, детские площадки, ресторан, бар.
В пешей доступности от комплекса:
- Супермаркет, бутики, СПА, кафе, рестораны, стоянка для яхт.
- Международный детский сад, крупнейший медицинский центр.
Первоначальный минимальный взнос составляет 30%. Прогнозируемая доходность комплекса (в первые 3 года) 18% годовых.
С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите! Бесплатно проконсультируем по всем объектам Грузии!
Почему для Вас это выгодно:
- Подберем недвижимость на Бали под ваш бюджет и пожелания совершенно БЕСПЛАТНО;
- Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 15-20%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ;
- Недвижимость на Бали растёт в цене примерно на 15-20%;
- Мы эксклюзивный представитель топовых застройщиков. Предоставим лучшие объекты по самым выгодным ценам;
- Поможем в оформлении безопасной сделки и в управлении недвижимостью;
- Встретим, покажем и расскажем всё о недвижимости и жизни в этой прекрасной стране;
- Юридическое сопровождение от начала и до конца сделки в подарок;
- Беспроцентная комфортная рассрочка.
Вилла
Просторный бассейн
2 спальни
Площадь:
Здание - 75 м²
Цена: 99 000 $ (1 320 $ за м²)
Доход от сдачи в аренду:
Выручка в сутки: 125 $
Загрузка - 80 %
Выручка в сутки учетом загрузки объекта - 100 $
Выручка в год с учетом загрузки объекта - 36 000 $
Прибыль с учетом расходов и налогов в год - 32 040 $ (32 %)
Окупаемость - 3 года
Расходы и налоги на продажу объекта рассчитываются в индивидуальном порядке и зависят от различных факторов.
Общие расходы и налоги:
Нотариальный сбор 1% (делится с покупателем 50/50)
Налог за продажу объекта 11% (делится с покупателем 50/50)
Налог с прибыли для резидента Индонезии (10%)
Налог с прибыли для нерезидента Индонезии (20%)
Условия владения недвижимостью:
Вид владения землей и недвижимостью - leasehold 20 лет
Окончание строительства: ноябрь 2023
Район: Денпасар
Количество спален: 2 спальни
Уникальная локация: Город
Апартаменты
1 спальня
Вид на океан
Бассейн
Тренажерный зал
Площадь:
Площадь объекта - 60,58 м²
Цена: 240
000 $ (3 962 $ за м² )
Доход от сдачи в аренду:
Выручка в сутки - 160 $
Загрузка - 70 %
Выручка в сутки с учетом загрузки объекта: 112 $
Выручка в год с учетом загрузки объекта - 40 880 $
Прибыль с учетом расходов и налогов в год - 25 171 $ (14,38 %)
Окупаемость - 7 - 10 лет
Нотариальный сбор 1% (делится с покупателем 50/50)
Налог за продажу объекта 11% (делится с покупателем 50/50)
Налог с прибыли для резидента Индонезии (10%)
Налог с прибыли для нерезидента Индонезии (20%)
Условия владения недвижимостью:
Вид владения землей и недвижимостью - leasehold 30 лет + продление
Срок окончания строительства: 2 Квартал 2023 года
Апартаменты
Видовая квартира
Развитая инфраструктура комплекса
Бассейн на крыше
Фитнес центр
Цена: 250 000 (4 990 $ за м2)
Площадь:
Площадь объекта - 40, 1 м²
Доход от сдачи в аренду:
Загрузка - 60%
Выручка в сутки с учетом наполненности объекта - 150 $ (52 563 $ в год )
Прибыль с учетом расходов и налогов в год - 32 309 $ (12,9 %)
Окупаемость - 7 лет
Доход от покупки и продажи :
Цена покупки:
250 000 $
Цена продажи:
375 000 $
Прибыль:
125 000 $ (50%)
Нотариальный сбор 1% (делится с покупателем 50/50)
Налог за продажу объекта 11% (делится с покупателем 50/50)
Налог с прибыли для резидента Индонезии (10%)
Налог с прибыли для нерезидента Индонезии (20%)
Условия владения недвижимостью:
Вид владения землей и недвижимостью - leasehold 80 лет + продление
Срок окончания строительства: май-июнь 2024 год
Предлагаются стильные меблированные таунхаусы с террасами и бассейнами.
Резиденция располагает кафе, зоной коворкинга, детским клубом, охраной.
Удобства и оснащение в доме
Система "умный дом"
Стенные шкафы
Кондиционеры
Кухонная бытовая техника
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость удобно расположена на спокойной улице, рядом с основными туристическими районами, в 10 минутах от пляжей и в 100 метрах от супермаркета.
Аэропорт - 30 минут
Больница - 23 минуты
Детский сад - 12 минут
Международная школа - 7 минут
Пляж Берава - 8 минут
Рестораны - 8 минут
Пляжные клубы - 14 минут
Семиньяк - 15 минут
Чангу - 15 минут
Предлагаются меблированные апартаменты с балконами и панорамным видом на океан и вулканы.
Резиденция располагает панорамной террасой с зоной отдыха, большим тренажерным залом, студией йоги, коворкингом и конференц-залом, инфинити-бассейном на крыше, кинотеатром, ресторанами и барами, спа-центром, сауной, детской площадкой, тропическим садом.
Удобства и оснащение в доме
Полностью оборудованная кухня
Акустическая система
ТВ
Алюминиевые окна
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в пешей доступности от кафе и ресторанов, рядом с шестью популярными пляжными клубами.
Индийский океан - 5 минут езды
Семиньяк - 900 метров
Супермаркет - 50 метров
Магазины и спа - 1 минута
Международная школа - 3 минуты
Торговый центр - 3 минуты
На крыше комплекса есть бассейн, бар и ресторан. К услугам жильцов есть фитнес-комната и СПА, услуги уровня пятизвёздочного отеля.
Особенности квартир
Интерьер апартаментов продуман до мельчайших деталей в лучших традициях пятизвездочных отелей. Наличие собственной кухни и просторного шкафа.
Удобства и оснащение в доме
система умный дом управляет светом, кондиционером, шторами или телевизором
датчики автоматически выключают свет и кондиционер, когда вы покинули дом
мебель, собранная вручную по индивидуальному проекту
натуральный итальянский мрамор и керамогранитная плитка премиум качества
Преимущества
Бессрочное право владения объектом недвижимости
Прогнозируемая pаполняемость комплекса - 90% и выше
Высокий потенциал доходности и перепродажи
Можно полностью дистанционно сдавать в аренду свою недвижимость (15% дохода за управление)
Управляющая компания берёт на себя все вопросы по обслуживанию:
охрана 24/7
текущий и капитальный ремонт
уборка территории комплекса
уборка апартаментов, смена белья
обеспечение исправной работы всех систем
сдача недвижимости в аренду
начисление доходности на любой расчетный счёт
уплата налогов
предоставление финансовой отчетности
Расположение и объекты поблизости
Комплекс расположен в 30 метрах от океана в самом известном туристическом районе Бали. Вся инфраструктура для жизни и отдыха находится в пешей доступности от комплекса. В 15 минутах находится один из лучших аквапарков во всей Азии. В 3 минутах есть конный клуб. Также можно заняться сёрфингом. Рядом есть огромный выбор кафе, баров и ресторанов с неповторимой атмосферой. Береговая линия протяжённостью 12 км.
Modern — это комплекс из 30 современных вилл, в живописном районе Бали - Умалас. На выбор от застройщика будет три вида интерьера: серый, светлый и минимализм. Каждая вилла имеет по 2 этажа, кабинет, приватный бассейн и парковочное место для автомобиля или байка. Для строительства используются материалы премиального качества: сантехника Grone, система вентиляции и кондиционирования Daikin и мебель Teak Wood. Гарантия на строительство 5 лет.
Предлагаются апартаменты с панорамным видом на океан и вулкан Агунг. На первом этаже есть приватный бассейн, а на всех остальных этажах квартиры имеют джакузи на балконе.
Резиденция располагает спа-центром, студией йоги, белоснежным песчаным пляжем 60 метров и пляжным клубом, кафе и рестораном, фитнес-центром, коворкингом. Отличный пляж для купания, так как закрыт рифами от волн, самый длинный променад на Бали, по которому можно прогуляться пешком или прокатиться на велосипеде. Кроме того есть порт для скоростных лодок и причал для яхт.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с лодочным причалом, в пешей доступности от кафе и ресторанов.
Крупный супермаркет - 2 минуты
Аэропорт - 20 минут
Международный детский сад - 10 минут
Международная школа - 3 минуты
Бутики и спа - 30 метров
Крупный медицинский центр - 3 минуты езды
Рынок - 5 минут
Предлагаются меблированные таунхаусы с бассейнами и парковочными местами.
Преимущества
Гарантированный арендный доход 12% годовых.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в зеленом спокойном районе, в 5 минутах от Чангу, между районами Чангу и Семиньяк, рядом с кафе и клубами, магазинами, школами и детскими садами.
Международная школа - 5 минут
Международный детский сад - 1 минута
Теннисный центр - 4 минуты
Супермаркет - 1 минута
Индийский океан - 10 минут езды
Международный аэропорт - 40 минут езды