  1. Realting.com
  2. Индонезия
  3. Южная Кута
  4. Вилла EDEM I Villas

Вилла EDEM I Villas

Беноа, Индонезия
от
$210,000
;
2
Оставить заявку
Показать контакты
ID: 35106
ID новостройки на Realting
In CRM: 2
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 08.04.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Индонезия
  • Область / штат
    Малые Зондские острова
  • Район
    Бадунг
  • Город
    Южная Кута
  • Деревня
    Беноа
  • Город
    Нуса-Дуа

О комплексе

EDEM I Villas — коллекция минималистичных вилл в греческом стиле с панорамным видом на океан в Нуса-Дуа, Южный Бали. Каждая вилла оснащена 1–3 спальнями, частным бассейном, террасой и руфтопом с видом на море. Полная меблировка под ключ. 7 минут на байке до белоснежных пляжей. Управление профессиональной командой BREIG. Доходность от 14%.

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 74.0
Цена за м², USD 4,750
Цена квартиры, USD 351,500
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 74.0
Цена за м², USD 4,750
Цена квартиры, USD 351,500

Местонахождение на карте

Беноа, Индонезия

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж

Новости застройщика

30.01.2024
«Даже извержение вулкана не так отразилось на рынке острова, как COVID-19». Как строить и зарабатывать на недвижимости Бали даже в кризисные времена — эксперт
Все новости
Похожие комплексы
Вилла
Печату, Индонезия
от
$265,709
Вилла MELASTI DREAM RESIDENCE
Малые Зондские острова, Индонезия
от
$220,000
Вилла Y-WAY
Чангу, Индонезия
от
$289,000
Вилла ESCAPE CONCEPT VILLAS
Малые Зондские острова, Индонезия
от
$492,757
Вилла Dreamland
Печату, Индонезия
от
$303,000
Вы просматриваете
Вилла EDEM I Villas
Беноа, Индонезия
от
$210,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку Показать контакты
Другие комплексы
Вилла Вилла на Бали в Денпасаре № 304
Вилла Вилла на Бали в Денпасаре № 304
Вилла Вилла на Бали в Денпасаре № 304
Вилла Вилла на Бали в Денпасаре № 304
Вилла Вилла на Бали в Денпасаре № 304
Денпасар, Индонезия
от
$99,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 2
Вилла Просторный бассейн 2 спальни Площадь: Здание - 75 м² Цена: 99 000 $ (1 320 $ за м²) Доход от сдачи в аренду: Выручка в сутки: 125 $ Загрузка - 80 % Выручка в сутки учетом загрузки объекта - 100 $ Выручка в год с учетом загрузки объекта - 36 000 $ Прибыль с уч…
Агентство
Baliray
Оставить заявку
Коттеджный поселок Таунхаус на Бали в Убуде № 501
Коттеджный поселок Таунхаус на Бали в Убуде № 501
Коттеджный поселок Таунхаус на Бали в Убуде № 501
Коттеджный поселок Таунхаус на Бали в Убуде № 501
Коттеджный поселок Таунхаус на Бали в Убуде № 501
Показать все Коттеджный поселок Таунхаус на Бали в Убуде № 501
Коттеджный поселок Таунхаус на Бали в Убуде № 501
Pejeng Kawan, Индонезия
от
$240,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Таунхаус на Бали в Убуде № 501 2 спальни Бассейн Просторная терраса Площадь: Здание - 132,7 м² Земля - 120 м² Цена: 240 000 $ (1 809 $ за м² ) Доход от сдачи таунхауса в аренду: Выручка в сутки: 180 $ Загрузка - 80 % Выручка в сутки с учетом загрузки: 144 $ Выруч…
Агентство
Baliray
Оставить заявку
Таунхаус TOWNHOUSE ULUWATU
Таунхаус TOWNHOUSE ULUWATU
Таунхаус TOWNHOUSE ULUWATU
Таунхаус TOWNHOUSE ULUWATU
Таунхаус TOWNHOUSE ULUWATU
Показать все Таунхаус TOWNHOUSE ULUWATU
Таунхаус TOWNHOUSE ULUWATU
Малые Зондские острова, Индонезия
от
$280,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 3
1 объект недвижимости 1
Таунхаус с завораживающей архитектурой. Рост стоимости аренды увеличивается на 10—15% каждый год. Постоянный рост цен на недвижимость в связи с застройкой туристической зоны. Быстрая окупаемость вложений за 5-7 лет благодаря высокой заполняемости острова. Функциональный дизайн таунхаус…
Агентство
Foreign Real Estate
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Индонезии
«Я хочу жить у океана»: как мечта превращается в покупку недвижимости на Бали
19.03.2026
«Я хочу жить у океана»: как мечта превращается в покупку недвижимости на Бали
Будущее Бали: как новые инфраструктурные проекты меняют рынок недвижимости
12.03.2026
Будущее Бали: как новые инфраструктурные проекты меняют рынок недвижимости
Инвестиции в недвижимость на Бали: сколько можно заработать на аренде
06.03.2026
Инвестиции в недвижимость на Бали: сколько можно заработать на аренде
Гарантированный доход 10–15% на Бали: где подвох?
25.02.2026
Гарантированный доход 10–15% на Бали: где подвох?
Рынок недвижимости Бали в 2026 году: что происходит с ценами и арендой
17.02.2026
Рынок недвижимости Бали в 2026 году: что происходит с ценами и арендой
Готовый гостиничный бизнес на Бали: почему инвесторы делают ставку на уже работающие объекты
22.01.2026
Готовый гостиничный бизнес на Бали: почему инвесторы делают ставку на уже работающие объекты
Почему Убуд — новая жемчужина Бали
30.12.2025
Почему Убуд — новая жемчужина Бали
7 ошибок, которых стоит избегать при инвестировании в недвижимость Бали
16.12.2025
7 ошибок, которых стоит избегать при инвестировании в недвижимость Бали
Показать все публикации