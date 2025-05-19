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  4. Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл и апартаментов в 250 м от пляжа Меласти, Бали, Индонезия

Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл и апартаментов в 250 м от пляжа Меласти, Бали, Индонезия

Унгасан, Индонезия
от
$366,055
18.05.2025
$366,055
17.05.2025
$364,705
16.05.2025
$364,948
14.05.2025
$367,886
13.05.2025
$363,962
11.05.2025
$363,177
10.05.2025
$364,391
09.05.2025
$361,432
08.05.2025
$360,116
07.05.2025
$361,361
14.04.2025
$359,740
13.04.2025
$359,951
12.04.2025
$361,292
11.04.2025
$369,459
10.04.2025
$370,964
09.04.2025
$372,825
08.04.2025
$372,594
06.04.2025
$372,815
05.04.2025
$369,419
04.04.2025
$374,352
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 22548
ID новостройки на Realting
In CRM: 2410213
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Индонезия
  • Область / штат
    Малые Зондские острова
  • Район
    Бадунг
  • Город
    Южная Кута
  • Деревня
    Унгасан

О комплексе

Старт продаж нового здания апартаментов со специальными условиями для клиентов Tranio.

С момента старт продаж в ноябре застройщик уже повысил цены на апартменты в первой фазе более чем на 15%.

Видовые квартиры и концепция вулкана. В стройке применяются вулканические породы, а в дизайне интерьера используются тёмные цвета и многоуровневое освещение.

В комплексе есть отличная инфраструктура - большой бассейн 183 м, джакузи, СПА-зона, спортзал, кафе и зона ко-воркинга.

Лизхолд на 35 лет с продлением на 25 лет.

При полной оплате возможно скидки от 10 000 долларов!

Преимущества

При полной оплате скидка 10% на апарты и 5% на виллы.

Доступна рассрочка 50/50 для участников пре-сейла.

Управляющая компания с 10-летним стажем на Бали обеспечивает полный цикл услуг, чтобы недвижимость сохранила презентабельный вид и высокую востребованность!

Важный пункт инфраструктуры для Букита — отдельное водоснабжение.

Туристическая земля с коммерческим предназначением без истории переводов из других типов — важный фактор перед грядущей инспекцией.

Стройка застрахована: застройщик — один из немногих девелоперов, сдавших проекты даже во время пандемии.

Расположение и объекты поблизости

Комплекс удобно расположен всего в 250 м от пляжа Меласти.

Местонахождение на карте

Унгасан, Индонезия

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Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл и апартаментов в 250 м от пляжа Меласти, Бали, Индонезия
Унгасан, Индонезия
от
$366,055
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Застройщик
LOYO & BONDAR
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Застройщик
LOYO & BONDAR
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