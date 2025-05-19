Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл и апартаментов в 250 м от пляжа Меласти, Бали, Индонезия

Старт продаж нового здания апартаментов со специальными условиями для клиентов Tranio.

С момента старт продаж в ноябре застройщик уже повысил цены на апартменты в первой фазе более чем на 15%.

Видовые квартиры и концепция вулкана. В стройке применяются вулканические породы, а в дизайне интерьера используются тёмные цвета и многоуровневое освещение.

В комплексе есть отличная инфраструктура - большой бассейн 183 м, джакузи, СПА-зона, спортзал, кафе и зона ко-воркинга.

Лизхолд на 35 лет с продлением на 25 лет.

При полной оплате возможно скидки от 10 000 долларов!

Преимущества

При полной оплате скидка 10% на апарты и 5% на виллы.

Доступна рассрочка 50/50 для участников пре-сейла.

Управляющая компания с 10-летним стажем на Бали обеспечивает полный цикл услуг, чтобы недвижимость сохранила презентабельный вид и высокую востребованность!

Важный пункт инфраструктуры для Букита — отдельное водоснабжение.

Туристическая земля с коммерческим предназначением без истории переводов из других типов — важный фактор перед грядущей инспекцией.

Стройка застрахована: застройщик — один из немногих девелоперов, сдавших проекты даже во время пандемии.

Расположение и объекты поблизости

Комплекс удобно расположен всего в 250 м от пляжа Меласти.