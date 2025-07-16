  1. Realting.com
  2. Индонезия
  3. Kerobokan Kelod
  4. Жилой комплекс SWOI LOFT UMALAS

Жилой комплекс SWOI LOFT UMALAS

Kerobokan Kelod, Индонезия
Цена по запросу
;
13
ID: 27518
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 18.09.2025

Местонахождение

  • Страна
    Индонезия
  • Область / штат
    Малые Зондские острова
  • Район
    Бадунг
  • Деревня
    Kerobokan Kelod

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Бизнес-класс
  • Год сдачи
    2025
  • Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн

Дополнительно

О комплексе

LOFT Умалас - современный жилой комплекс в тихом зеленом районе, окруженном виллами и рисовыми полями. Это идеальный выбор для семей: нет шумных мест поблизости и всего 7 минут на велосипеде до пляжа.

Комплекс предлагает:

  • Просторные двухуровневые таунхаусы и стильные апартаменты на чердаке

  • Семейный ресторан и уютная пешеходная аллея

  • Зона отдыха Rooftop Lounge для отдыха

  • Безопасная, закрытая территория для конфиденциальности и безопасности

Ключевые преимущества:

  • Стратегическое расположение вблизи Кангу и Семиньяка

  • Профессиональное управление недвижимостью, обеспечивающее стабильный доход от аренды

  • Минимум 10% ROI с периодом окупаемости до 9 лет

  • Качественное строительство с 15-летней гарантией

LOFT Umalas сочетает в себе гармоничный семейный образ жизни, современный дизайн и надежную инвестиционную возможность.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 51.0
Цена за м², USD 3,200
Цена квартиры, USD 163,200
Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Таунхаус
Площадь, м² 75.0 – 105.0
Цена за м², USD 3 – 2,619
Цена квартиры, USD 195 – 275,000

Местонахождение на карте

Kerobokan Kelod, Индонезия

