Жилой комплекс SWOI LOFT UMALAS

LOFT Умалас - современный жилой комплекс в тихом зеленом районе, окруженном виллами и рисовыми полями. Это идеальный выбор для семей: нет шумных мест поблизости и всего 7 минут на велосипеде до пляжа.
Комплекс предлагает:
Просторные двухуровневые таунхаусы и стильные апартаменты на чердаке
Семейный ресторан и уютная пешеходная аллея
Зона отдыха Rooftop Lounge для отдыха
Безопасная, закрытая территория для конфиденциальности и безопасности
Ключевые преимущества:
Стратегическое расположение вблизи Кангу и Семиньяка
Профессиональное управление недвижимостью, обеспечивающее стабильный доход от аренды
Минимум 10% ROI с периодом окупаемости до 9 лет
Качественное строительство с 15-летней гарантией
LOFT Umalas сочетает в себе гармоничный семейный образ жизни, современный дизайн и надежную инвестиционную возможность.