Жилой комплекс Резиденция премиум класса с оздоровительным центром и панорамным видом на океан, Улувату, Бали, Индонезия

Предлагаются гостиничные апартаменты с террасами и видами на океан.

Резиденция сочетает в себе роскошный образ жизни, лучшие спа-процедуры и индивидуальные оздоровительные программы. Проект включает не только жилье премиум-класса, но и пространство в лучших традициях европейских оздоровительных курортов и балийского спа. Здесь вы найдете спа-центр, хаммам, сауну, соляную комнату, чайную комнату, йога-студию, массажные кабинеты, 3 комнаты тёмного ретрита и большой ресторан с террасой, бассейн, тренажерный зал, библиотеку. Инновационное пространство с не имеющей аналогов концепцией на Бали, которая направлена на привлечение туристов и увеличение инвестиционных возможностей.

Начало строительства - апрель 2024 года.

Окончание строительства - 1 квартал 2026 года.

Преимущества

Инвестор получит не просто жильё под сдачу в аренду, а полноценный курорт с выстроенной программой под управлением УК застройщика.

Средняя заполняемость юнитов в районе Улувату, по оценке застройщика, составляет 80%.

По консервативным оценкам, стоимость посуточной аренды апартаментов в этом проекте составляет 110 $. Программа wellness-отеля рассчитана минимум на 3 дня.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с кафе и галереей, парком Гаруда Вишну Кенчана, клубом Савайя, гольф-клубом.

Улувату известен красивыми пляжами, роскошными курортами и отелями. Популярное направление для любителей сёрфинга со всего мира.