  1. Realting.com
  2. Индонезия
  3. Южная Кута
  4. Жилой комплекс Резиденция премиум класса с оздоровительным центром и панорамным видом на океан, Улувату, Бали, Индонезия

Жилой комплекс Резиденция премиум класса с оздоровительным центром и панорамным видом на океан, Улувату, Бали, Индонезия

Печату, Индонезия
от
$100,316
18.05.2025
$100,316
17.05.2025
$99,947
16.05.2025
$100,013
14.05.2025
$100,818
13.05.2025
$99,743
11.05.2025
$99,528
10.05.2025
$99,861
09.05.2025
$99,050
08.05.2025
$98,689
07.05.2025
$99,030
14.04.2025
$98,586
13.04.2025
$98,643
12.04.2025
$99,011
11.04.2025
$101,249
10.04.2025
$101,662
09.04.2025
$102,172
08.04.2025
$102,109
06.04.2025
$102,169
05.04.2025
$101,238
04.04.2025
$102,591
;
15
Оставить заявку
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 22366
ID новостройки на Realting
In CRM: 2357439
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Индонезия
  • Область / штат
    Малые Зондские острова
  • Район
    Бадунг
  • Город
    Южная Кута
  • Деревня
    Печату

О комплексе

Предлагаются гостиничные апартаменты с террасами и видами на океан.

Резиденция сочетает в себе роскошный образ жизни, лучшие спа-процедуры и индивидуальные оздоровительные программы. Проект включает не только жилье премиум-класса, но и пространство в лучших традициях европейских оздоровительных курортов и балийского спа. Здесь вы найдете спа-центр, хаммам, сауну, соляную комнату, чайную комнату, йога-студию, массажные кабинеты, 3 комнаты тёмного ретрита и большой ресторан с террасой, бассейн, тренажерный зал, библиотеку. Инновационное пространство с не имеющей аналогов концепцией на Бали, которая направлена на привлечение туристов и увеличение инвестиционных возможностей.

Начало строительства - апрель 2024 года.

Окончание строительства - 1 квартал 2026 года.

Преимущества

Инвестор получит не просто жильё под сдачу в аренду, а полноценный курорт с выстроенной программой под управлением УК застройщика.

Средняя заполняемость юнитов в районе Улувату, по оценке застройщика, составляет 80%.

По консервативным оценкам, стоимость посуточной аренды апартаментов в этом проекте составляет 110 $. Программа wellness-отеля рассчитана минимум на 3 дня.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с кафе и галереей, парком Гаруда Вишну Кенчана, клубом Савайя, гольф-клубом.

Улувату известен красивыми пляжами, роскошными курортами и отелями. Популярное направление для любителей сёрфинга со всего мира.

Местонахождение на карте

Печату, Индонезия

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами и зонами коворкинга, Убуд, Бали, Индонезия
Убуд, Индонезия
от
$120,380
Жилой комплекс Комплекс готовых вилл премиум-класса в 2 минутах от океана, Берава, Бали, Индонезия
Чангу, Индонезия
от
$2,01 млн
Жилой комплекс Апартаменты в Чангу в 5 минутах от океана
Чангу, Индонезия
от
$165,000
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных вилл и апартаментов с бассейном и спа-центром в популярном районе Чангу, Бали, Индонезия
Чангу, Индонезия
от
$180,569
Жилой комплекс CANGGU SECRETS
Чангу, Индонезия
от
$209,000
Вы просматриваете
Жилой комплекс Резиденция премиум класса с оздоровительным центром и панорамным видом на океан, Улувату, Бали, Индонезия
Печату, Индонезия
от
$100,316
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Комплекс современных таунхаусов в живописном районе, Ялан Умалас, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс современных таунхаусов в живописном районе, Ялан Умалас, Бали, Индонезия
Kerobokan Kelod, Индонезия
от
$220,696
Предлагаются меблированные таунхаусы с бассейнами и парковочными местами. Проект сдан в 2024 году и готов к заселению. Таунхаусы выполнены в двух вариантах дизайна интерьера: светлом и минимализме, а при строительстве использовались профессиональные технологии с максимальной устойчивостью ко…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Закрытая резиденция с бассейном и спа-центром, Убуд, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Закрытая резиденция с бассейном и спа-центром, Убуд, Бали, Индонезия
Убуд, Индонезия
от
$59,989
Предлагаются апартаменты с отдельными входами. Резиденция располагает детским садом и детскими площадками, ресторанами и кафе, тренажерным залом, спа-центром, коворкингом, бассейном и спортивными площадками. Удобства и оснащение в доме Высота потолков - 4 м. Расположение и объекты поблиз…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Охраняемый комплекс таунхаусов премиум класса с бассейнами, Ялан Умалас, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Охраняемый комплекс таунхаусов премиум класса с бассейнами, Ялан Умалас, Бали, Индонезия
Kerobokan Kelod, Индонезия
от
$275,870
Самый большой на Бали комплекс таунхаусов, оснащённый развитой внутренней инфраструктурой, имеет семейную направленность. Проект идеально подойдет инвесторам, желающим приобрести не только эффективный инвестиционный инструмент, но и тем, кто хочет иметь свой собственный комфортный дом с прил…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Индонезии
Доходность до 15% и рост стоимости вдвое к 2027: рассказываем о новом проекте на Бали, который вот-вот начнут строить
19.05.2025
Доходность до 15% и рост стоимости вдвое к 2027: рассказываем о новом проекте на Бали, который вот-вот начнут строить
«Около 50% наших клиентов выбирают оплату криптовалютой». Как купить недвижимость на Бали за криптовалюту на практике
19.02.2025
«Около 50% наших клиентов выбирают оплату криптовалютой». Как купить недвижимость на Бали за криптовалюту на практике
Самая дешевая недвижимость на Бали — от 50,000 евро
17.12.2024
Самая дешевая недвижимость на Бали — от 50,000 евро
Почему стоит вложиться в недвижимость на Бали уже сейчас?
22.11.2024
Почему стоит вложиться в недвижимость на Бали уже сейчас?
«Даже извержение вулкана не так отразилось на рынке острова, как COVID-19». Как строить и зарабатывать на недвижимости Бали даже в кризисные времена — эксперт
30.01.2024
«Даже извержение вулкана не так отразилось на рынке острова, как COVID-19». Как строить и зарабатывать на недвижимости Бали даже в кризисные времена — эксперт
Индонезия вводит 5-летнюю многократную туристическую визу: подробности
22.12.2023
Индонезия вводит 5-летнюю многократную туристическую визу: подробности
«Ломбок — это Бали 15 лет назад». Что важно знать инвесторам в рынок недвижимости Индонезии
04.10.2023
«Ломбок — это Бали 15 лет назад». Что важно знать инвесторам в рынок недвижимости Индонезии
Устойчивость и стабильность. Эксперт посчитал премию странового риска для Индонезии
07.09.2023
Устойчивость и стабильность. Эксперт посчитал премию странового риска для Индонезии
Показать все публикации