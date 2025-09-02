  1. Realting.com
  2. Индонезия
  3. Wana Giri
  4. Вилла DREAM VIEW #1

Вилла DREAM VIEW #1

Wana Giri, Индонезия
от
$410,000
;
17
ID: 20888
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 18.12.2024

Местонахождение

  • Страна
    Индонезия
  • Область / штат
    Малые Зондские острова
  • Район
    Булеленг
  • Деревня
    Wana Giri

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2024
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    3

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн

Дополнительно

  • Онлайн-показ

О комплексе

Вилла в уютном и спокойном районе. Доходность до 15,8%. Вилла с красивым панорамным видом на зеленые леса и океан. Комплекс вилл расположен на территории гольф-клуба, всего в минуте захватывающего пляжа Дримленд. Расположение виллы на охраняемой территории, где умиротворение и комфорт. Важным аспектом является развитая инфраструктура. В округе находятся магазины, рестораны и кафе, а также школы и медицинские учреждения. Близость к основным транспортным маршрутам обеспечивает лёгкий доступ ко всем удобствам. Пишите или звоните, ответим на все Ваши вопросы! *стоимость указана на 10.10.2024г.

Местонахождение на карте

Wana Giri, Индонезия

