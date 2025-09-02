Вилла DREAM VIEW #1

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Вилла в уютном и спокойном районе.
Доходность до 15,8%.
Вилла с красивым панорамным видом на зеленые леса и океан.
Комплекс вилл расположен на территории гольф-клуба, всего в минуте захватывающего пляжа Дримленд.
Расположение виллы на охраняемой территории, где умиротворение и комфорт.
Важным аспектом является развитая инфраструктура. В округе находятся магазины, рестораны и кафе, а также школы и медицинские учреждения.
Близость к основным транспортным маршрутам обеспечивает лёгкий доступ ко всем удобствам.
Пишите или звоните, ответим на все Ваши вопросы!
*стоимость указана на 10.10.2024г.
Местонахождение на карте
Wana Giri, Индонезия
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно