  1. Realting.com
  2. Индонезия
  3. Южная Кута
  4. Жилой комплекс Pandawa Hills

Жилой комплекс Pandawa Hills

Кутух, Индонезия
от
$125,000
18.07.2025
$125,000
28.03.2025
$120,000
;
14 1
Оставить заявку
Показать контакты
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Квартиры Квартиры
Медиа Медиа
ID: 23159
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 18.07.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Индонезия
  • Область / штат
    Малые Зондские острова
  • Район
    Бадунг
  • Город
    Южная Кута
  • Деревня
    Кутух

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    4

О комплексе

Pandawa Hills 

Виллы и апартаменты с уникальнымприродным ландшафтом на берегу океана

ЧТО ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ

  • Полное юридическое сопровождение
  • Внутренняя отделка и мебелирование
  • Разработка бизнес-плана по управлению объектом после сдачи
  • Проектирование и разработка дизайн проектов
  • Строительство и технический надзор объекта

ПРОЦЕСС ПОКУПКИ

  • Выбор и бронирование виллы
  • Оплата 30% + рассрочка на 7 платежей по 10%
  • DUE DILIGENCE: проверка документов на соответствие предназначения земли и запретов на продажу
  • Беспроцентные платежи на 12 месяцев
  • Подписание договора аренды земли на 26+26 лет
  • Ежемесячная выплата прибыли инвесторам

 

Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Студия
Площадь, м² 36.7
Цена за м², USD 3,270 – 3,678
Цена квартиры, USD 120,000 – 135,000

Местонахождение на карте

Кутух, Индонезия

Видеообзор жилой комплекс Pandawa Hills

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж

Новости застройщика

19.05.2025
Доходность до 15% и рост стоимости вдвое к 2027: рассказываем о новом проекте на Бали, который вот-вот начнут строить
Все новости
Похожие комплексы
Жилой комплекс под управлением Ramada. Покупка юнита
Кутух, Индонезия
от
$124,131
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл класса люкс с бассейнами и видом на море, Пандава, Бали, Индонезия
Кутух, Индонезия
от
$1,70 млн
Жилой комплекс ALEX VILLAS COMPLEX 7
Pererenan, Индонезия
от
$124,900
Жилой комплекс KARRA LOFT
Малые Зондские острова, Индонезия
от
$220,000
Апарт - отель Апартаменты на Бали с бассейном в Улувату
Беноа, Индонезия
от
$190,000
Вы просматриваете
Жилой комплекс Pandawa Hills
Кутух, Индонезия
от
$125,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Апартаменты «под ключ» с видом на океан в жилом комплексе в окружении зелени, Улувату, Южная Кута, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Апартаменты «под ключ» с видом на океан в жилом комплексе в окружении зелени, Улувату, Южная Кута, Бали, Индонезия
Печату, Индонезия
от
$396,574
Локации бывают премиальные, востребованные, стратегические, а бывают исключительные. В самой востребованной точке острова, всего в 2 минутах от известного пляжа острова — Улувату, строится отельная недвижимость с видом на океан и ограниченным числом юнитов. Задача перед архитекторами была со…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Апартаменты под аренду в развитом пространстве апарт-отеля, с доходностью от 12%, Убуд, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Апартаменты под аренду в развитом пространстве апарт-отеля, с доходностью от 12%, Убуд, Бали, Индонезия
Убуд, Индонезия
от
$118,973
Комплекс в новом закрытом сообществе с разнообразной инфраструктурой для жизни, развлечений и отдыха. Общественные точки притяжения: арт-объекты, прогулочные зоны, Workout, детские площадки, настольный теннис, уличные шахматы Оценка доходности от застройщика: от 12% в год при средней арендно…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс AURA APART
Жилой комплекс AURA APART
Убуд, Индонезия
от
$75,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 4
Апартаменты с топовой локацией и развитой инфраструктурой. Первоначальный взнос - 50%. Лизхолд: 30 лет + 30 лет Апартаменты 28 кв.м. Под ключ, с ремонтом, мебелью и техникой. Уютная лоджия 3кв.м. Расположение в прекрасном Убуде. Данный район является культурной столицей. Здесь много…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Индонезии
Недвижимость на Бали 2025: 5 объектов, от бюджетного пентхауса до целого ретрит-комплекса
16.07.2025
Недвижимость на Бали 2025: 5 объектов, от бюджетного пентхауса до целого ретрит-комплекса
Доходность до 15% и рост стоимости вдвое к 2027: рассказываем о новом проекте на Бали, который вот-вот начнут строить
19.05.2025
Доходность до 15% и рост стоимости вдвое к 2027: рассказываем о новом проекте на Бали, который вот-вот начнут строить
«Около 50% наших клиентов выбирают оплату криптовалютой». Как купить недвижимость на Бали за криптовалюту на практике
19.02.2025
«Около 50% наших клиентов выбирают оплату криптовалютой». Как купить недвижимость на Бали за криптовалюту на практике
Самая дешевая недвижимость на Бали — от 50,000 евро
17.12.2024
Самая дешевая недвижимость на Бали — от 50,000 евро
Почему стоит вложиться в недвижимость на Бали уже сейчас?
22.11.2024
Почему стоит вложиться в недвижимость на Бали уже сейчас?
«Даже извержение вулкана не так отразилось на рынке острова, как COVID-19». Как строить и зарабатывать на недвижимости Бали даже в кризисные времена — эксперт
30.01.2024
«Даже извержение вулкана не так отразилось на рынке острова, как COVID-19». Как строить и зарабатывать на недвижимости Бали даже в кризисные времена — эксперт
Индонезия вводит 5-летнюю многократную туристическую визу: подробности
22.12.2023
Индонезия вводит 5-летнюю многократную туристическую визу: подробности
«Ломбок — это Бали 15 лет назад». Что важно знать инвесторам в рынок недвижимости Индонезии
04.10.2023
«Ломбок — это Бали 15 лет назад». Что важно знать инвесторам в рынок недвижимости Индонезии
Показать все публикации