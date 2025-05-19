Жилой комплекс Pandawa Hills

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Аналитические cookie-файлы
Помогают нам улучшить производительность сайта, ваш опыт использования сайта и сделать его более удобным для использования. Информация, которую собирают этот вид cookies агрегатируется и по этой причине анонимна. Применяются в целях предоставления статистических показателей использования сайта без идентификации пользователей.
Рекламные cookie-файлы
Позволяют нам снижать наши маркетинговые расходы и улучшать пользовательский опыт.
Сохранить
Realting.com использует файлы cookie для улучшения вашего взаимодействия с веб-сайтом. Вы можете настроить, какие файлы cookie будут сохраняться на вашем устройстве.
Узнать больше
Локации бывают премиальные, востребованные, стратегические, а бывают исключительные. В самой востребованной точке острова, всего в 2 минутах от известного пляжа острова — Улувату, строится отельная недвижимость с видом на океан и ограниченным числом юнитов. Задача перед архитекторами была со…
Комплекс в новом закрытом сообществе с разнообразной инфраструктурой для жизни, развлечений и отдыха.
Общественные точки притяжения: арт-объекты, прогулочные зоны, Workout, детские площадки, настольный теннис, уличные шахматы
Оценка доходности от застройщика: от 12% в год при средней арендно…
Апартаменты с топовой локацией и развитой инфраструктурой.
Первоначальный взнос - 50%. Лизхолд: 30 лет + 30 лет
Апартаменты 28 кв.м. Под ключ, с ремонтом, мебелью и техникой. Уютная лоджия 3кв.м.
Расположение в прекрасном Убуде. Данный район является культурной столицей. Здесь много…
Рекомендовать
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com