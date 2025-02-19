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  4. Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейном и садом рядом в 100 метрах от пляжа, Бали, Индонезия

Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейном и садом рядом в 100 метрах от пляжа, Бали, Индонезия

Pererenan, Индонезия
от
$1,85 млн
14.04.2025
$1,84 млн
13.04.2025
$1,84 млн
12.04.2025
$1,85 млн
11.04.2025
$1,89 млн
10.04.2025
$1,89 млн
09.04.2025
$1,90 млн
08.04.2025
$1,90 млн
06.04.2025
$1,90 млн
05.04.2025
$1,89 млн
04.04.2025
$1,91 млн
03.04.2025
$1,93 млн
02.04.2025
$1,93 млн
01.04.2025
$1,93 млн
30.03.2025
$1,92 млн
29.03.2025
$1,93 млн
28.03.2025
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27.03.2025
$1,93 млн
26.03.2025
$1,93 млн
25.03.2025
$1,93 млн
24.03.2025
$1,92 млн
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12
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 21010
ID новостройки на Realting
In CRM: 2276884
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Индонезия
  • Область / штат
    Малые Зондские острова
  • Район
    Бадунг
  • Деревня
    Pererenan

О комплексе

Предлагается роскошная вилла с просторной зоной отдыха на крыше с видом на океан, тропическим садом и инфинити-бассейном. Высококачественная отделка, материалы премиум класса, удачные дизайнерские решения - всё самое лучшее реализовано в этом проекте.

Невероятная пятикомнатная вилла отличается не только уникальным дизайном, но и особенностями, продуманными деталями и высокотехнологичной конструкцией, что делает её идеальным местом для проживания или надежной инвестицией.

Вилла состоит из 2-х отдельно стоящих зданий, где с комфортом разместится большая компания или несколько семей. Её дизайн представляет собой сочетание натуральных материалов и шикарной индустриальной отделки, которые создают свежий и неподвластный времени вид.

Резиденция располагает круглосуточной охраной и консьерж-сервисом. Вилла сдана весной 2024 года, полностью укомплектована и готова для сдачи в аренду.

Особенности квартир

Просторная лаунж-зона на крыше предлагает незабываемый вид не только на океан (находится в 100 метрах), но и на реку.

Расположение и объекты поблизости

Вилла расположена в закрытом охраняемом комплексе в зелёной зоне поселка Переренан. Несмотря на рисовые поля и океан со всех сторон, вилла находится недалеко от Чангу, а это значит, что вся инфраструктура для жизни и отдыха в туристическом центре Бали находится совсем рядом.

  • Пляж Переренан - 2 минуты
  • Ресторан - 2 минуты
  • Пляж Чангу - 5 минут
  • Пляжный клуб - 5 минут

Местонахождение на карте

Pererenan, Индонезия

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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейном и садом рядом в 100 метрах от пляжа, Бали, Индонезия
Pererenan, Индонезия
от
$1,85 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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