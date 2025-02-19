Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейном и садом рядом в 100 метрах от пляжа, Бали, Индонезия

Предлагается роскошная вилла с просторной зоной отдыха на крыше с видом на океан, тропическим садом и инфинити-бассейном. Высококачественная отделка, материалы премиум класса, удачные дизайнерские решения - всё самое лучшее реализовано в этом проекте.

Невероятная пятикомнатная вилла отличается не только уникальным дизайном, но и особенностями, продуманными деталями и высокотехнологичной конструкцией, что делает её идеальным местом для проживания или надежной инвестицией.

Вилла состоит из 2-х отдельно стоящих зданий, где с комфортом разместится большая компания или несколько семей. Её дизайн представляет собой сочетание натуральных материалов и шикарной индустриальной отделки, которые создают свежий и неподвластный времени вид.

Резиденция располагает круглосуточной охраной и консьерж-сервисом. Вилла сдана весной 2024 года, полностью укомплектована и готова для сдачи в аренду.

Особенности квартир

Просторная лаунж-зона на крыше предлагает незабываемый вид не только на океан (находится в 100 метрах), но и на реку.

Расположение и объекты поблизости

Вилла расположена в закрытом охраняемом комплексе в зелёной зоне поселка Переренан. Несмотря на рисовые поля и океан со всех сторон, вилла находится недалеко от Чангу, а это значит, что вся инфраструктура для жизни и отдыха в туристическом центре Бали находится совсем рядом.