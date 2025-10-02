  1. Realting.com
  2. Индонезия
  3. Южная Кута
  4. Апарт-отель Инвестиционные Studio Apartments в ZEN Hotels & Residences, Бали Доходность до 12,9% годовых | Окупаемость 7–8 лет | Доступный вход в премиальный курортный комплекс Melasti Beach, Bali

Апарт-отель Инвестиционные Studio Apartments в ZEN Hotels & Residences, Бали Доходность до 12,9% годовых | Окупаемость 7–8 лет | Доступный вход в премиальный курортный комплекс Melasti Beach, Bali

Унгасан, Индонезия
от
$87,400
от
$2,731/м²
BTC
1.0396056
ETH
54.4901743
USDT
86 411.0258096
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
13 1
Оставить заявку
Показать контакты
ID: 33284
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 05.02.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Индонезия
  • Область / штат
    Малые Зондские острова
  • Район
    Бадунг
  • Город
    Южная Кута
  • Деревня
    Унгасан

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    4

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Удаленная сделка

О комплексе

📊 Инвестиционные Studio Apartments в ZEN Hotels & Residences, Бали

 

Доходность до 12,9% годовых | Окупаемость 7–8 лет | Доступный вход в премиальный курортный комплекс Melasti Beach, Bali

 

📈 Инвестиционные показатели

• Стоимость: от 95 000 USD

• Площадь: от 32 м²

• Формат: студия / апартамент

• Ожидаемая доходность: до 12,9% годовых

• Передача объекта: 2027 год

• Право владения: Leasehold 30 лет с возможностью продления

 

📍 Локация и спрос

• Пляж Меласти — одна из самых живописных и быстроразвивающихся локаций юга Бали

• Всего 500 метров до океана

• 30 минут до международного аэропорта Нгурах-Рай

• Близость к районам Улувату, Нуса-Дуа и Джимбаран

• Стабильный круглогодичный туристический поток

 

🏨 Преимущества формата

• Самый доступный вход в проект

• Высокая ликвидность при перепродаже

• Возможность объединения двух студий в один расширенный номер

• Подходит для краткосрочной и среднесрочной аренды

• Минимальные расходы на содержание

 

🏗 Концепция проекта

• ZEN Hotels & Residences — концептуальный wellness-комплекс на берегу океана

• Уникальный японский сад площадью более 5 000 м²

• SPA-центр, фитнес-зал, йога-пространства

• Ресторан и зоны отдыха для резидентов

• Коворкинг-пространства и семейная инфраструктура

 

 💼 Условия приобретения

• Первоначальный взнос: 30%

• Рассрочка от застройщика на период строительства

• Гибкий график платежей без банковского кредита

 

🛡 Юридическая безопасность

• Туристическое зонирование участка

• Разрешение на строительство и документы на землю предоставляются по запросу

• Управляющая компания курортного формата

• Leasehold является стандартной практикой для иностранных инвесторов на Бали

• Используется эскроу-счёт для безопасных расчётов

🏘 Другие варианты покупки в комплексе

• Studio Apartments — от 87 400 USD

• Zen Apartments 1–2 спальни — от 185 000 USD

• Smart Villas с бассейном и rooftop — от 262 500 USD

• Возможность выбора формата под инвестиционную стратегию и бюджет

 

Оставляйте комментарии, пришлю финансовую модель и расчёт доходности.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 64.0 – 120.0
Цена за м², USD 2,188 – 2,891
Цена квартиры, USD 185,000 – 262,500

Местонахождение на карте

Унгасан, Индонезия
Еда и напитки
Досуг

Видеообзор апарт - отель Инвестиционные Studio Apartments в ZEN Hotels & Residences, Бали Доходность до 12,9% годовых | Окупаемость 7–8 лет | Доступный вход в премиальный курортный комплекс Melasti Beach, Bali

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж

Новости застройщика

02.10.2025
Отельный бизнес на Бали vs жилая недвижимость: сравниваем на реальных примерах
Все новости
Похожие комплексы
Жилой комплекс Новый меблированных комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжем Меласти, Бали, Индонезия
Bukit, Индонезия
от
$421,314
Апарт - отель Апартаменты на Бали с бассейном в Улувату
Беноа, Индонезия
от
$190,000
Апарт - отель Апартаменты на Бали в Чангу
Чангу, Индонезия
от
$180,000
Жилой комплекс KAMMORA LIVING & VILLAS
Wana Giri, Индонезия
от
$149,000
Жилой комплекс
Pejeng Kawan, Индонезия
от
$195,000
Вы просматриваете
Апарт-отель Инвестиционные Studio Apartments в ZEN Hotels & Residences, Бали Доходность до 12,9% годовых | Окупаемость 7–8 лет | Доступный вход в премиальный курортный комплекс Melasti Beach, Bali
Унгасан, Индонезия
от
$87,400
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку Показать контакты
Другие комплексы
Жилой комплекс Закрытый комплекс вилл и апартаментов с видом на океан в 2 минутах от пляжа Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Закрытый комплекс вилл и апартаментов с видом на океан в 2 минутах от пляжа Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Закрытый комплекс вилл и апартаментов с видом на океан в 2 минутах от пляжа Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Закрытый комплекс вилл и апартаментов с видом на океан в 2 минутах от пляжа Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Закрытый комплекс вилл и апартаментов с видом на океан в 2 минутах от пляжа Меласти, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Закрытый комплекс вилл и апартаментов с видом на океан в 2 минутах от пляжа Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Закрытый комплекс вилл и апартаментов с видом на океан в 2 минутах от пляжа Меласти, Бали, Индонезия
Унгасан, Индонезия
от
$119,380
Инфраструктура комплекса: персональный консьерж-сервис оборудованное место для занятий йогой коворкинг барбершоп салон красоты 2 ресторана тренажерный зал Окончание строительства - первая половина 2026 года. Преимущества Скидка 3% при единоразовой 100% оплате. Ожидаемая доходность - 17%. …
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс HORIZON APARTMENTS
Жилой комплекс HORIZON APARTMENTS
Жилой комплекс HORIZON APARTMENTS
Жилой комплекс HORIZON APARTMENTS
Жилой комплекс HORIZON APARTMENTS
Показать все Жилой комплекс HORIZON APARTMENTS
Жилой комплекс HORIZON APARTMENTS
Pererenan, Индонезия
от
$210,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 3
Площадь 64–131 м²
3 объекта недвижимости 3
Апартаменты на первой береговой линии океана. Преимущества для инвестиций: доходность от аренды до 20 000$ в год. Бронирование: депозит 1000$ или эквивалент. Доступна рассрочка. Владение сроком на 29 лет с возможностью продления. Единственные апартаменты в уникальном комплексе на Бали…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
64.0
210,000
Квартира 2 комнаты
83.7
305,000
Квартира 3 комнаты
131.4
393,000
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Жилой комплекс Комплекс меблированных вилл премиум класса с бассейнами, Убуд, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс меблированных вилл премиум класса с бассейнами, Убуд, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс меблированных вилл премиум класса с бассейнами, Убуд, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс меблированных вилл премиум класса с бассейнами, Убуд, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс меблированных вилл премиум класса с бассейнами, Убуд, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс меблированных вилл премиум класса с бассейнами, Убуд, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс меблированных вилл премиум класса с бассейнами, Убуд, Бали, Индонезия
Убуд, Индонезия
от
$238,761
Предлагаются двух- и трёхспальные виллы с террасой, инфинити-бассейном и видом на джунгли. Это один из трёх проектов застройщика в самом сердце острова Бали - Убуде, культурном и духовном центре острова, популярном среди туристов своими достопримечательностями, природными красотами и спокойн…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Индонезии
Готовый гостиничный бизнес на Бали: почему инвесторы делают ставку на уже работающие объекты
22.01.2026
Готовый гостиничный бизнес на Бали: почему инвесторы делают ставку на уже работающие объекты
Почему Убуд — новая жемчужина Бали
30.12.2025
Почему Убуд — новая жемчужина Бали
7 ошибок, которых стоит избегать при инвестировании в недвижимость Бали
16.12.2025
7 ошибок, которых стоит избегать при инвестировании в недвижимость Бали
Сезоны на тропическом острове Бали: когда ехать за идеальным отдыхом
08.12.2025
Сезоны на тропическом острове Бали: когда ехать за идеальным отдыхом
Почему спрос на wellness-туризм растет на 10% ежегодно и как на нем заработать инвестору?
31.10.2025
Почему спрос на wellness-туризм растет на 10% ежегодно и как на нем заработать инвестору?
Черная пятница на Бали: виллы от известного застройщика со скидкой 30%
30.10.2025
Черная пятница на Бали: виллы от известного застройщика со скидкой 30%
Отельный бизнес на Бали vs жилая недвижимость: сравниваем на реальных примерах
02.10.2025
Отельный бизнес на Бали vs жилая недвижимость: сравниваем на реальных примерах
Медицина на Бали: цены, страховка и лучшие клиники для иностранцев
02.09.2025
Медицина на Бали: цены, страховка и лучшие клиники для иностранцев
Показать все публикации