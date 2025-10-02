Апарт-отель Инвестиционные Studio Apartments в ZEN Hotels & Residences, Бали Доходность до 12,9% годовых | Окупаемость 7–8 лет | Доступный вход в премиальный курортный комплекс Melasti Beach, Bali

📊 Инвестиционные Studio Apartments в ZEN Hotels & Residences, Бали
Доходность до 12,9% годовых | Окупаемость 7–8 лет | Доступный вход в премиальный курортный комплекс Melasti Beach, Bali
📈 Инвестиционные показатели
• Стоимость: от 95 000 USD
• Площадь: от 32 м²
• Формат: студия / апартамент
• Ожидаемая доходность: до 12,9% годовых
• Передача объекта: 2027 год
• Право владения: Leasehold 30 лет с возможностью продления
📍 Локация и спрос
• Пляж Меласти — одна из самых живописных и быстроразвивающихся локаций юга Бали
• Всего 500 метров до океана
• 30 минут до международного аэропорта Нгурах-Рай
• Близость к районам Улувату, Нуса-Дуа и Джимбаран
• Стабильный круглогодичный туристический поток
🏨 Преимущества формата
• Самый доступный вход в проект
• Высокая ликвидность при перепродаже
• Возможность объединения двух студий в один расширенный номер
• Подходит для краткосрочной и среднесрочной аренды
• Минимальные расходы на содержание
🏗 Концепция проекта
• ZEN Hotels & Residences — концептуальный wellness-комплекс на берегу океана
• Уникальный японский сад площадью более 5 000 м²
• SPA-центр, фитнес-зал, йога-пространства
• Ресторан и зоны отдыха для резидентов
• Коворкинг-пространства и семейная инфраструктура
💼 Условия приобретения
• Первоначальный взнос: 30%
• Рассрочка от застройщика на период строительства
• Гибкий график платежей без банковского кредита
🛡 Юридическая безопасность
• Туристическое зонирование участка
• Разрешение на строительство и документы на землю предоставляются по запросу
• Управляющая компания курортного формата
• Leasehold является стандартной практикой для иностранных инвесторов на Бали
• Используется эскроу-счёт для безопасных расчётов
🏘 Другие варианты покупки в комплексе
• Studio Apartments — от 87 400 USD
• Zen Apartments 1–2 спальни — от 185 000 USD
• Smart Villas с бассейном и rooftop — от 262 500 USD
• Возможность выбора формата под инвестиционную стратегию и бюджет
