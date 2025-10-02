Апарт-отель Инвестиция в Black Sands Oasis на Бали Доходность 12–16% годовых | Окупаемость 7–9 лет | Управление UNIT Space Management

📊 Инвестиция в проект Black Sands Oasis на Бали
Доходность 12–16% годовых | Окупаемость 7–9 лет | Управление UNIT Space Management
Nuanu, Bali
📈 Инвестиционные показатели
Ожидаемая доходность: 12–16% годовых
Прогнозируемая окупаемость: 7–9 лет
Формат: студия
Сдача проекта: 2028 год
Право владения: Leasehold
📍 Локация и спрос
Nuanu — новый культурно-технологический кластер Бали с мастер-планом застройки на 45 гектаров.
Комплекс расположен в пешей доступности от инфраструктуры города будущего: школы, SPA-центры, рестораны, арт-пространства.
До океана — 3 минуты.
До Canggu — около 20 минут.
Локация ориентирована на цифровых кочевников, предпринимателей и долгосрочных резидентов.
🏨 Инвестиционная модель
Профессиональное управление через UNIT Space Management.
Централизованная аренда без участия собственника.
Стабильный спрос за счёт формата «город в городе» и круглогодичной аренды.
Подходит как для краткосрочной, так и для среднесрочной аренды.
🏗 Проект
Black Sands Oasis — современный жилой кластер в стиле desert modernism.
Инфраструктура комплекса и Nuanu:
* международная школа и детский центр
* SPA и фитнес-зоны
* рестораны и арт-галереи
* beach club и культурные пространства
* более 35 объектов инфраструктуры в пешей доступности
💼 Условия приобретения
Рассрочка 0% от застройщика.
Гибкий график платежей на период строительства.
🛡 Юридическая безопасность
Документы на землю и строительство предоставляются по запросу.
Сделка сопровождается международным брокером.
