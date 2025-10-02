  1. Realting.com
  2. Индонезия
  3. Beraban
  Апарт-отель Инвестиция в Black Sands Oasis на Бали Доходность 12–16% годовых | Окупаемость 7–9 лет | Управление UNIT Space Management

Апарт-отель Инвестиция в Black Sands Oasis на Бали Доходность 12–16% годовых | Окупаемость 7–9 лет | Управление UNIT Space Management

Beraban, Индонезия
от
$109,700
от
$3,516/м²
BTC
1.3048597
ETH
68.3932737
USDT
108 458.6902896
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
16 1
ID: 33240
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 03.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Индонезия
  • Область / штат
    Малые Зондские острова
  • Район
    Табанан
  • Деревня
    Beraban

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2028
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    1

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Удаленная сделка

О комплексе

 📊 Инвестиция в проект Black Sands Oasis на Бали

Доходность 12–16% годовых | Окупаемость 7–9 лет | Управление UNIT Space Management

Nuanu, Bali

📈 Инвестиционные показатели

Ожидаемая доходность: 12–16% годовых

Прогнозируемая окупаемость: 7–9 лет

Формат: студия

Сдача проекта: 2028 год

Право владения: Leasehold

 

📍 Локация и спрос

Nuanu — новый культурно-технологический кластер Бали с мастер-планом застройки на 45 гектаров.

Комплекс расположен в пешей доступности от инфраструктуры города будущего: школы, SPA-центры, рестораны, арт-пространства.

До океана — 3 минуты.

До Canggu — около 20 минут.

Локация ориентирована на цифровых кочевников, предпринимателей и долгосрочных резидентов.

 

🏨 Инвестиционная модель

Профессиональное управление через UNIT Space Management.

Централизованная аренда без участия собственника.

Стабильный спрос за счёт формата «город в городе» и круглогодичной аренды.

Подходит как для краткосрочной, так и для среднесрочной аренды.

 

 🏗 Проект

Black Sands Oasis — современный жилой кластер в стиле desert modernism.

Инфраструктура комплекса и Nuanu:

* международная школа и детский центр

* SPA и фитнес-зоны

* рестораны и арт-галереи

* beach club и культурные пространства

* более 35 объектов инфраструктуры в пешей доступности

 

💼 Условия приобретения

Рассрочка 0% от застройщика.

Гибкий график платежей на период строительства.

 

🛡 Юридическая безопасность

Документы на землю и строительство предоставляются по запросу.

Сделка сопровождается международным брокером.

Оставляйте комментарии, пришлю финансовую модель и расчёт доходности.

Местонахождение на карте

Beraban, Индонезия
Продуктовые магазины
Еда и напитки

Видеообзор апарт - отель Инвестиция в Black Sands Oasis на Бали Доходность 12–16% годовых | Окупаемость 7–9 лет | Управление UNIT Space Management

Новости застройщика

02.10.2025
Отельный бизнес на Бали vs жилая недвижимость: сравниваем на реальных примерах
Realting.com
Перейти
