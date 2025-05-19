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Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл и апартаментов на берегу океана в Нуса-Дуи, Бали, Индонезия

Беноа, Индонезия
от
$692,184
18.05.2025
$692,184
17.05.2025
$689,631
16.05.2025
$690,091
14.05.2025
$695,646
13.05.2025
$688,228
11.05.2025
$686,743
10.05.2025
$689,037
09.05.2025
$683,441
08.05.2025
$680,954
07.05.2025
$683,309
14.04.2025
$680,244
13.04.2025
$680,643
12.04.2025
$683,176
11.04.2025
$698,620
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$701,467
09.04.2025
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08.04.2025
$704,549
06.04.2025
$704,967
05.04.2025
$698,545
04.04.2025
$707,875
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 22390
ID новостройки на Realting
In CRM: 2398299
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Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Индонезия
  • Область / штат
    Малые Зондские острова
  • Район
    Бадунг
  • Город
    Южная Кута
  • Деревня
    Беноа
  • Город
    Нуса-Дуа

О комплексе

Первоклассный жилой комплекс в 150 м от океана предлагает на выбор квартиры, виллы и удобную инфраструктуру. Концепция комплекса объединяет туристическую недвижимость для инвестиционных целей с резиденциями, предназначенных для комфортного личного проживания. Помимо нескольких типов апартаментов и вилл проект располагает расширенной собственной инфраструктурой: SPA комплексом, GYM и йога студией, рестораном и стильным лобби, кафе и пекарней с уютной террасой, workout-зоной под открытым небом. Мультифункциональная площадь, которая станет центром событий, с pop-up объектами.

Типы юнитов:

1) RIVER VALLEY: Виллы с 3 и 4 спальнями расположены вдоль каскадного пруда, с видом на прогулочную зону и океан.

2) HILL VALLEY: Квартал на вершине холма, откуда открывается захватывающий вид на океан. Виллы с 3 спальнями повторяют популярные планировки из первой очереди.

3) SCANDI QUARTERS: Каскадные кварталы в скандинавском стиле. IQ-виллы с современной эстетикой.

4) HABITAT: Для тех, кто ищет уединения. Резиденции с 4 спальнями, просторными участками и приватными общественными зонами, органично вписанными в природный ландшафт.

Лизхолд на 75 лет (25 включено + приоритетная пролонгация до 50 лет).

Дополнительные возможности

Владельцы могут воспользоваться услугами по сдаче жилья после строительства. УК берёт на себя:

  • уборку;
  • ремонт;
  • подготовку к сдаче;
  • регистрацию на маркетплейсах;
  • общение с клиентами;
  • все налоги и отчисления.
Особенности квартир

Гидроизоляция:

  • Битумная 3-х слойная
  • Кирпич с влагозащитой
  • Покрытие и изоляция под фундаментом
  • Покрытие сторон самого фундамента
  • Покрытие под кирпичом
  • Покрытие всей стены снаружи от основания фундамента и до самой крыши
  • Покрытие всей стены внутри
  • Гидроизоляция крыши

Материалы для гидроизоляции:

  • Мембранная гидроизоляция фундамента
  • Обмазочная гидроизоляция фундамента Sika (Швейцария)
  • Гидрофобизатор-добавка в бетон для устройства фундамента
  • Направляемая рулонная гидроизоляция Sika (Швейцария)
Преимущества

Доступна рассрочка с первоначальным взносом 30% или с персональным гибким планом оплаты.

Способы оплаты: рубли, крипта, рупии, доллары, SWIFT.

Дома строятся с учетом сейсмоактивности и большого количества осадков.

Премиальная локация рядом с пятизвёздочными отелями St. Regis, Mulia и Kempinski. Nusa Dua Beach, лучший пляж на острове, в пешей доступности. Рядом есть три люксовых ресторана и три кафе.

Застройщик с богатым портфолио реализованных проектов в Дубае, Монако и Черногории. УК застройщика берёт на себя обслуживание вилл, сдачу объектов и общение с клиентами.

Гарантии на конструктив - 10 лет и гидроизоляцию - 2 года.

Расположение и объекты поблизости

Проект находится в 3 минутах от пляжей Нуса Дуа и Гегер, а также в 10 минутах ходьбы от пляжа Саванган (пляжи идеально подходят как для спокойного отдыха, так и для сноркелинга, серфинга, кайтсерфинга). Дополнительно доступен прямой доступ к инфраструктуре отеля Mulia (входит в топ-20 резертов Азии), включая оборудованный пляж (договор с Mulia). 5-10 минут до 5-звездочных резертов Ritz-Carlton, The Apurva Kempinski Bali, The St. Regis Bali Resort, Hilton Bali Resort. Примерно 5 минут до торгового центра Bali Collection Mall, 3-7 минут до Bali National Golf Club, теннисного клуба и центра водных видов спорта.

Местонахождение на карте

Беноа, Индонезия

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Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл и апартаментов на берегу океана в Нуса-Дуи, Бали, Индонезия
Беноа, Индонезия
от
$692,184
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