Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл и апартаментов на берегу океана в Нуса-Дуи, Бали, Индонезия

Первоклассный жилой комплекс в 150 м от океана предлагает на выбор квартиры, виллы и удобную инфраструктуру. Концепция комплекса объединяет туристическую недвижимость для инвестиционных целей с резиденциями, предназначенных для комфортного личного проживания. Помимо нескольких типов апартаментов и вилл проект располагает расширенной собственной инфраструктурой: SPA комплексом, GYM и йога студией, рестораном и стильным лобби, кафе и пекарней с уютной террасой, workout-зоной под открытым небом. Мультифункциональная площадь, которая станет центром событий, с pop-up объектами.

Типы юнитов:

1) RIVER VALLEY: Виллы с 3 и 4 спальнями расположены вдоль каскадного пруда, с видом на прогулочную зону и океан.

2) HILL VALLEY: Квартал на вершине холма, откуда открывается захватывающий вид на океан. Виллы с 3 спальнями повторяют популярные планировки из первой очереди.

3) SCANDI QUARTERS: Каскадные кварталы в скандинавском стиле. IQ-виллы с современной эстетикой.

4) HABITAT: Для тех, кто ищет уединения. Резиденции с 4 спальнями, просторными участками и приватными общественными зонами, органично вписанными в природный ландшафт.

Лизхолд на 75 лет (25 включено + приоритетная пролонгация до 50 лет).

Дополнительные возможности

Владельцы могут воспользоваться услугами по сдаче жилья после строительства. УК берёт на себя:

уборку;

ремонт;

подготовку к сдаче;

регистрацию на маркетплейсах;

общение с клиентами;

все налоги и отчисления.

Особенности квартир

Гидроизоляция:

Битумная 3-х слойная

Кирпич с влагозащитой

Покрытие и изоляция под фундаментом

Покрытие сторон самого фундамента

Покрытие под кирпичом

Покрытие всей стены снаружи от основания фундамента и до самой крыши

Покрытие всей стены внутри

Гидроизоляция крыши

Материалы для гидроизоляции:

Мембранная гидроизоляция фундамента

Обмазочная гидроизоляция фундамента Sika (Швейцария)

Гидрофобизатор-добавка в бетон для устройства фундамента

Направляемая рулонная гидроизоляция Sika (Швейцария)

Преимущества

Доступна рассрочка с первоначальным взносом 30% или с персональным гибким планом оплаты.

Способы оплаты: рубли, крипта, рупии, доллары, SWIFT.

Дома строятся с учетом сейсмоактивности и большого количества осадков.

Премиальная локация рядом с пятизвёздочными отелями St. Regis, Mulia и Kempinski. Nusa Dua Beach, лучший пляж на острове, в пешей доступности. Рядом есть три люксовых ресторана и три кафе.

Застройщик с богатым портфолио реализованных проектов в Дубае, Монако и Черногории. УК застройщика берёт на себя обслуживание вилл, сдачу объектов и общение с клиентами.

Гарантии на конструктив - 10 лет и гидроизоляцию - 2 года.

Расположение и объекты поблизости

Проект находится в 3 минутах от пляжей Нуса Дуа и Гегер, а также в 10 минутах ходьбы от пляжа Саванган (пляжи идеально подходят как для спокойного отдыха, так и для сноркелинга, серфинга, кайтсерфинга). Дополнительно доступен прямой доступ к инфраструктуре отеля Mulia (входит в топ-20 резертов Азии), включая оборудованный пляж (договор с Mulia). 5-10 минут до 5-звездочных резертов Ritz-Carlton, The Apurva Kempinski Bali, The St. Regis Bali Resort, Hilton Bali Resort. Примерно 5 минут до торгового центра Bali Collection Mall, 3-7 минут до Bali National Golf Club, теннисного клуба и центра водных видов спорта.