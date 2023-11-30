Новостройки в Южной Куте, Индонезия

JUST RESIDENCE - это закрытый комплекс апартаментов, созданный для тех, кто ищет свой комфортный и уютный уголок на Бали
Для тех, кто хочет приобрести качественный актив за реальную стоимость без переплат.
Для тех, кто хочет приобрести надежную и долговечную недвижимость, которая будет радовать людей и приносить Вам пассивный доход
Менее 5 минут до пляжа на байке Жемчужина Букита - самый инстаграмный пляж Melasti Beach Все необходимое находится в близкой доступности
Цена за средний апартамент под ключ - 60 000$
Комплекс вилл PARQ blue - это виллы на самом"инстаграмном" берегу Бали
Мы выбрали лучшее место на острове и создаем здесь новую точку притяжения для тех, кто ищет второй дом на берегу океана и выгодный инвестиционный проект.
Здесь все для шикарного отдыха: лазурный океан,золотой песок и комфортабельные пляжные клубы!!!
Комплекс вилл PARQ blue-самый масштабный проект на побережье пляжа Меласти.
200 вилл в первой очереди строительства планируется возвести до конца 2023 года. Всего комплекс состоит из трех очередей и займет 21 га. В продаже виллы от 75 до 300 кв.м.
Вы выбираете: вид на океан или остров. Вы получаете в любом случае: роскошная архитектура от ведущих дизайн-бюро и собственный бассейн.
20.000 кв. м инфраструктуры на территории: рестораны, кофейни, пекарни, СПА, фитнес-центр, супермаркет, галерея брендовых бутиков.
Проект от легендарного создателя PARQ U Андре Фрей.
Беспроцентная рассрочка на время строительства.
Есть различные варианты! Ждем ваши заявки! Мы поможем выгодно инвестировать!!
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!
LYVIN BINGIN VILLAS - закрытый жилой комплекс в прекрасном лесу в районе Бингин. Расположение вилл буквально в 100 метрах от пляжа.
Главные преимущества района Бингин: развитая инфраструктура, отсутствие пробок, свежий воздух и лучшие пляжи.
Виллы с полной отделкой «под ключ» с идеальной локацией, с видом на океан, в потрясающем лесу, с чистым воздухом, уютом и атмосферой острова.
Инфраструктура:
-Собственный бассейн
-Частная парковка
-Тропический душ
-Зоны для медитации и йоги
-Зоны барбекю
-Ландшафтный дизайн
-Охрана и видеонаблюдение 24/7
-Пятизвездочный сервис на территории
Проект создан для жизни, работы и отдыха. Для людей, кто инвестируют в качество жизни сегодня и думают о стабильном доходе в будущем.
Звоните или пишите! Подберем для Вас жилье вашей мечты! Гарантированное юридическое сопровождение.
Почему для Вас это выгодно:
- Подберем недвижимость на Бали под ваш бюджет и пожелания совершенно БЕСПЛАТНО;
- Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 15-20%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ;
- Недвижимость на Бали растёт в цене примерно на 15-20%;
- Мы эксклюзивный представитель топовых застройщиков. Предоставим лучшие объекты по самым выгодным ценам;
- Поможем в оформлении безопасной сделки и в управлении недвижимостью;
- Встретим, покажем и расскажем всё о недвижимости и жизни в этой прекрасной стране;
- Юридическое сопровождение от начала и до конца сделки в подарок;
- Беспроцентная комфортная рассрочка.
Sky Stars Ocean View - это комплекс люксовых вилл в современном стиле, который популярен у туристов высокого достатка.
Мы строим современные дизайнерские виллы с дорогой и качественной отделкой с использованием мрамора, надежных отделочных материалов, дорогой и удобной мебелью. У каждой виллы панорамное безрамное остекление. Длина остекления составляет 8.5 метров, при этом нет никаких перегородок. Вы можете прямо из виллы наслаждаться видом на океан и ночной Бали. В виллах продумывали каждый сантиметр для создания максимального удобства - над проектом работал ТОП архитектор России в сфере премиальной недвижимости.
Виллы в комплексе Sky Stars Ocean View уникальны. С каждой виллы открывается панорамный вид на океан, ночной Бали и взлетно посадочную полосу аэропорта Бали - вы будет видеть как взлетают и садятся самолеты. На фоне этого вида возвышаются горы с вулканом.
Комплекс Sky Stars Ocean View расположен в окружении лучших пляжей на Бали. Melasti, Dreamland beach, Balangan Beach, Nyang Nyang, Jimbaran beach и еще десятки других пляжей
Это будут самые технологичные виллы на Бали, с системой умного дома и удаленого управления недвижимостью через мобильное приложения. В приложение запитаны все электроприборы дома. Ну нужно никуда идти чтобы включить кондиционер или подсветку у бассейна, либо с утра открыть шторы, дать вашим друзьям доступ к вашей в тот момент когда вы еще не приехали. А также можно пользоваться сервисом комплекса просто поставив задачу вашему менеджеру через мобильное приложение. Находясь за границей вы можете быть спокойны за свою виллы. Все доходы и финансовые отчеты от сдачи недвижимости в аренду приходят вам в мобильное приложение.
Удобства, безопасность и прозрачность, то что выбирают большинство инвесторов.
В комплексе доступно 3 вида вилл:
- Односпальные виллы (9 вилл в комплексе). Жилая площадь от 85 до 104 кв.м.
Плоащадь участка от 221 кв.м. до 270 кв.м.
Стоимость от 249 000$
- Двуспальная вилла (6 вилл в комплексе). Жилая площадь от 107 до 135 кв.м.
Площадь участка от 275 до 283 кв.м.
Стоимость от 309 000$
- Трехспальная вилла (4 виллы в комплексе). Жилая площадь от 419 до 450 кв.м.
Стоимость 490 000$.
Комплекс вилл PARQ BLUE - Проект от легендарного создателя Андре Фрей 600 вилл,апартаментов, таунхаусов .
Всего комплекс состоит из трех очередей и займет 21 га. В продаже виллы от 75 до 300 кв.м.
20.000 кв. м инфраструктуры на территории: рестораны, кофейни, пекарни, СПА, фитнес-центр, супермаркет, галерея брендовых бутиков.
Самый масштабный проект на побережье в 500 метрах от пляжа Меласти.
Вы выбираете: вид на океан или остров. Вы получаете в любом случае: роскошная архитектура от ведущих дизайн-бюро и собственный бассейн.
Вашими соседями будут Ксения Собчак и другие интересные личности☝🏻
Управляющая компания обеспечит полностью пассивный доход:
Прирост стоимости к сдаче -от 40%
Пассивный доход от долгосрочной аренды от 12% годовых
Пассивный доход от посуточной аренды - от 20% годовых
Комплекс - SOHO STUDIO
⚙ Готовность - 2025 г.
✔️Leasehold - 30 лет + продление
✔️Бронь 3.000$ ( невозвратная )
✔️Первоначальный взнос 50%
✔️Беспроцентная рассрочка на время строительства
✔️Рассрочка привязана к этапам строительства - срок строительства 21 мес.
✔️ Возможно оплатить в рассрочку 80% стоимости лота, оставшиеся 20% Parq вычтет из дохода от сдачи в аренду.
❗️Важная информация по кварталу Soho Studio:
1. Апартаменты не будут доступны для перепродажи до окончания строительства.
2.Также возможен варианты выплат в рассрочку на время строительства апартаменты 38 и 45 кв.м. с планом платежей:
1-й взнос 50% в течении двух недель после брони.
2-й взнос 20%
3-й взнос 20%
4-й взнос 10%
☝🏻При оплате криптовалютой у застройщика комиссия 1%.
✔️В стоимость входит полная меблировка под ключ.
▪️Единственный расход - 1% услуги нотариуса, оплачивается когда комплекс построен и сдан.
▫️Пассивный доход от аренды - 10%-12% годовых.
▪️Управляющая компания от застройщика берет на себя весь процесс сдачи в аренду и следит за Вашей недвижимостью.
▫️Вы можете проживать в собственных апартаментах любое время, без ограничений.
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!
Роскошные квартиры KIARA BEACHFRONT с обслуживанием на пляже Нуса-Дуа.
Квартиры с эксклюзивным дизайном и необыкновенным видом на океан, с отделкой «под ключ» с рассрочкой на 18 месяцев подарят настоящие незабываемые ощущения от жизни.
Локация и современность квартир гарантирует годовой доход 10 - 15%.
Широкий спектр первоклассных удобств, включая полностью оборудованный тренажерный зал для любителей фитнеса, коворкинг, детский клуб для семей с детьми и пейзажный бассейн на берегу моря.
Звоните или пишите, проконсультируем Вас абсолютно бесплатно! Гарантируем полное юридическое сопровождение.
Почему для Вас это выгодно:
- Подберем недвижимость на Бали под ваш бюджет и пожелания совершенно БЕСПЛАТНО;
- Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 15-20%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ;
- Недвижимость на Бали растёт в цене примерно на 15-20%;
- Мы эксклюзивный представитель топовых застройщиков. Предоставим лучшие объекты по самым выгодным ценам;
- Поможем в оформлении безопасной сделки и в управлении недвижимостью;
- Встретим, покажем и расскажем всё о недвижимости и жизни в этой прекрасной стране;
- Юридическое сопровождение от начала и до конца сделки в подарок;
- Беспроцентная комфортная рассрочка.
Комплекс состоит из вилл, таунхаусов и апартаментов, и расположен на побережье пляжа Меласти, на территории 21 га. Инфраструктура комплекса состоит из ресторанов, кофеен, пекарен, СПА, йога-центров, супермаркетов, брендовых бутиков, детского сада, школы и бассейна с океанической водой.
Резиденция располагает зоной ко-воркинга, рестораном, тренажерным залом, инфинити-бассейном и видом на океан, круглосуточным консьерж-сервисом и охраной.
Окончание строительства - 1 квартал 2024 года.
Удобства и оснащение в доме
Сантехника Grohe
Кондиционеры Daikin
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с кафе, ресторанами и барами.
Пляж Бингин - 5 минут
Пляж Паданг Паданг - 7 минут
Комплекс вилл PARQ BLUE - Проект от легендарного создателя Андре Фрей 600 вилл,апартаментов, таунхаусов .
Всего комплекс состоит из трех очередей и займет 21 га. В продаже виллы от 75 до 300 кв.м.
20.000 кв. м инфраструктуры на территории: рестораны, кофейни, пекарни, СПА, фитнес-центр, супермаркет, галерея брендовых бутиков.
Самый масштабный проект на побережье в 500 метрах от пляжа Меласти.
Вы выбираете: вид на океан или остров. Вы получаете в любом случае: роскошная архитектура от ведущих дизайн-бюро и собственный бассейн.
Вашими соседями будут Ксения Собчак и другие интересные личности☝🏻
Управляющая компания обеспечит полностью пассивный доход:
Прирост стоимости к сдаче -от 40%
Пассивный доход от долгосрочной аренды от 12% годовых
Пассивный доход от посуточной аренды - от 20% годовых
Комплекс - ZEN
⚙ Готовность - 2025 г.
✔️Leasehold - 30 лет + продление
✔️Бронь 3.000$ ( невозвратная )
✔️Первоначальный взнос 30%
✔️Беспроцентная рассрочка на время строительства
План оплаты:
Бронь 3.000 $ (невозвратная)
1-й взнос 30% далее беспроцентная рассрочка на 12 месяцев.
2-й взнос 30%
3-й взнос 30%
4-й взнос 10%
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!
Роскошные виллы, на величественном утесе Нуса-Дуа, с видом на Индийский океан, которые могут посоперничать с лучшими 5-звездочными курортами мира.
Вилла создана с современным интерьерным дизайном, мебелью и новой техникой. С беспроцентной рассрочкой на 24 месяца.
В каждой вилле есть ультрасовременный домашний кинотеатр премиум-класса, игровая комната, спа салон с видом на океан и тренажёрный зал, помещения и кухня для персонала.
Звоните или пишите! Подберем для Вас жилье по вашим параметрам и пожеланиям! Гарантированное юридическое сопровождение.
Почему для Вас это выгодно:
- Подберем недвижимость на Бали под ваш бюджет и пожелания совершенно БЕСПЛАТНО;
- Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 15-20%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ;
- Недвижимость на Бали растёт в цене примерно на 15-20%;
- Мы эксклюзивный представитель топовых застройщиков. Предоставим лучшие объекты по самым выгодным ценам;
- Поможем в оформлении безопасной сделки и в управлении недвижимостью;
- Встретим, покажем и расскажем всё о недвижимости и жизни в этой прекрасной стране;
- Юридическое сопровождение от начала и до конца сделки в подарок;
- Беспроцентная комфортная рассрочка.
Проект с низким порогом входа в престижной локации в нескольких минутах езды от лазурного океана и одного из лучших пляжей Бали Melasti Beach.
Резиденция располагает детским садом и детскими студиями, бассейном 40 х 50 м и спортивными площадками, ресторанами и кафе, тренажерным залом, спа-центром, коворкингом.
Окончание строительства - 2025 год.
Преимущества
Застройщик предоставляет услуги управляющей компании: организует сдачу апартаментов в аренду, ведёт учёт, оптимизацию и выплату налогов, переводит доход от аренды на удобный счёт.
Доходность - от 12% в год.
Доступна рассрочка:
50% — первоначальный взнос;
40% — в течение стройки;
10% — по факту сдачи объекта.
Расположение и объекты поблизости
Букит, Унгасан — район с прекрасными пляжами, живописными скалами и развитой развлекательной инфраструктурой. Большая доля фото с Бали делается именно здесь.
Комплекс в 4 минутах на байке от Melasti Beach. От проекта будет проложена пешеходная дорожка прямо до пляжа — добраться до берега можно будет за считаные минуты.
Рядом расположены сразу несколько пляжных клубов со средиземноморской кухней, гриль-барами, живой музыкой и лучшими вечеринками острова.
Эту локацию выбирают пятизвёздочные отели Hilton, Kempinski, Ritz-Carlton. Проект составит им сильную конкуренцию в сегменте краткосрочной аренды.
Вилла
Система "Умный дом"
2 этажа
1 спальня
Площадь:
Площадь виллы - 117 м²
Земли - 150 м²
Цена: 357 000 $ ( 3 057 $ за м²)
Расходы и налоги на продажу объекта рассчитываются в индивидуальном порядке и зависят от различных факторов.
Общие расходы и налоги:
Нотариальный сбор 1% (делится с покупателем 50/50)
Налог за продажу объекта 11% (делится с покупателем 50/50)
Налог с прибыли для резидента Индонезии (10%)
Налог с прибыли для нерезидента Индонезии (20%)
Условия владения недвижимостью:
Окончание строительства: октябрь 2025 г.
Вид владения землей и недвижимостью - leasehold 26 лет + продление
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!
Премиальные квартиры с панорамным видом на океан.
Квартиры с одной спальней (50 кв.м.). Интерьер продуман до малейших деталей, полная отделка, новая мебель и новейшая бытовая техника. Годовая окупаемость - 13-20%.
Первоначальный взнос - 25%.
Комплекс расположен в 7 минут до пляжа Паданг и 5 минут до пляжа Бингин. Вблизи от социальной инфраструктуры для комфортного проживания.
Почему для Вас это выгодно:
- Подберем недвижимость на Бали под ваш бюджет и пожелания совершенно БЕСПЛАТНО;
- Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 15-20%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ;
- Недвижимость на Бали растёт в цене примерно на 15-20%;
- Мы эксклюзивный представитель топовых застройщиков. Предоставим лучшие объекты по самым выгодным ценам;
- Поможем в оформлении безопасной сделки и в управлении недвижимостью;
- Встретим, покажем и расскажем всё о недвижимости и жизни в этой прекрасной стране;
- Юридическое сопровождение от начала и до конца сделки в подарок;
- Беспроцентная комфортная рассрочка.
Звоните или пишите, расскажем все о недвижимости на Бали и подберем по вашим пожеланиям. Консультация абсолютно БЕСПЛАТНО.
Комплекс вилл PARQ BLUE - Проект от легендарного создателя Андре Фрей 600 вилл,апартаментов, таунхаусов .
Всего комплекс состоит из трех очередей и займет 21 га. В продаже виллы от 75 до 300 кв.м.
20.000 кв. м инфраструктуры на территории: рестораны, кофейни, пекарни, СПА, фитнес-центр, супермаркет, галерея брендовых бутиков.
Самый масштабный проект на побережье в 500 метрах от пляжа Меласти.
Вы выбираете: вид на океан или остров. Вы получаете в любом случае: роскошная архитектура от ведущих дизайн-бюро и собственный бассейн.
Доходность:
Прирост стоимости к сдаче -от 40%
Пассивный доход от долгосрочной аренды от 12% годовых
Пассивный доход от посуточной аренды - от 20% годовых
Комплекс - SOHO
⚙ Готовность - 2025 г.
✔️Leasehold - 30 лет + продление
✔️Бронь 3.000$ ( невозвратная )
✔️Первоначальный взнос
на апартаменты 45м2 - 50%
на апартаменты 26м2 - 90%
✔️Беспроцентная рассрочка на время строительства
✔️Так же в комплексе доступны два вида апартаментов в квартале SOHO:
▫️Апартаменты 2-й этаж 35 кв.м. - 129.500 $
▪️Апартаменты 1-й этаж 45 кв.м. - 162.000 $ (с террасой и личным бассейном)
Предлагаются виллы с террасами на крыше и зонами барбекю, бассейнами и парковочными местами.
Окончание строительства - 1 квартал 2024 года.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в спокойном районе, в 7 минутах от пляжа Меласти, в 14 минутах от международной школы и в 2 минутах от главной дороги.
Предлагаются различные виллы, таунхаусы и апартаменты в престижном и масштабном проекте. Виллы имеют собственные бассейны. Всего планируется около 600 объектов недвижимости (в 3 этапа строительства) на территории 21 Га.
Резиденция располагает ресторанами, кафе, пекарнями, спа-центром, фитнес-центром, супермаркетом и бутиками, школой и детским садом, бассейном с морской водой 40х50 м.
Преимущества
пассивный доход от сдачи недвижимости в аренду
гибкая схема оплаты
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в престижном районе Бали, рядом с 5-звездочными отелями, в 500 метрах от пляжа Меласти.
Предлагаются эксклюзивные апартаменты с панорамными видами на побережье.
Резиденция располагает 5-звездочным консьерж-сервисом, круглосуточной охраной, тренажерным залом и спа-центром, бизнес-центром с коворкингом, бассейном, рестораном и баром.
Окончание строительства 1 квартал 2025 года.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится на одном из самых популярных и живописных пляжей, всего в нескольких минутах езды от лучших пляжных клубов.
Международный аэропорт Бали - 35 минут
Пляж Улувату - 10 минут
Пляж Паданг Паданг - 5 минут
Комплекс состоит из 10 роскошных вилл, расположенных в заповедной зоне в Буките. Комплекс находится на холме с которого открывается вид на океан. Каждая вилла имеет собственный бассейн. В пешей доступности находятся пляжи Самсара и Пантай. Для строительства используются материалы премиального качества: сантехника Grone, система вентиляции и кондиционирования Daikin и мебель Teak Wood. Гарантия на строительство 5 лет.
Предлагаются виллы с бассейнами, садами, парковочными местами и видами на залив.
Резиденция располагает общим бассейном и баром, коворкингом, фитнес-залом, рестораном на крыше, массажным кабинетом, студией йоги, консьерж-сервисом и круглосуточной охраной.
Окончание строительства - сентябрь 2024 года.
Удобства и оснащение в доме
Кондиционеры
Кухонная бытовая техника (вытяжка, газовая плита, холодильник, чайник)
ТВ
Водонагреватель
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в 7 минутах от пляжа Меласти и международной школы, в 5 минутах от кафе и ресторанов.
Престижные апартаменты с обслуживанием, расположенные прямо на потрясающем пляже Нуса Дуа. Каждый корпус может похвастаться захватывающим видом на океан, предоставляя жителям поистине незабываемые впечатления от жизни. Комплекс предлагает широкий спектр первоклассных удобств, включая полностью оборудованный тренажерный зал для любителей фитнеса, коворкинг, детский клуб для семей с детьми и пейзажный бассейн на берегу моря.
Удобства и оснащение в доме
Пакет мебели Стандарт - от 19600 долларов
Бытовая техника Modena
Сантехника Toto
Все матово-черное
Холодильник LG
Smart TV 50 дюймов
Кондиционеры DAIКIN (2 штуки)
Стандартная кровать и матрас
Стандартное постельное белье
Стандартное освещение
Пакет мебели Премиум - от 26140 долларов
Индукционная плита MIELE с вытяжкой и микроволновой печью
KOHLER сантехника и раковина на основе терраццо
Двухдверный холодильник LG с диспенсером для воды со льдом
Держатели для вина и бокалов
Smart TV
Кондиционеры DAIКIN (2 штуки)
Smart шторы и освещение Bardi Smart Home
Матрас из органического латекса HEVEYA
Инфраструктура
5 минут до Клуба Med Bali
7 минут до Bali Mandara Toll Rd
10 минут до Bali National Golf Club
20 минут до Международного аэропорта Нгурах Рай
В 15 минутах от лучших 5 - звездочных отелей, таких как The St. Regis Bali Resort, Grand Hyatt, The Hilton, The Apurva Kempinski, and The Ritz-Carlton Bali.
Расположение и объекты поблизости
Нуса Дуа - всемирно известное пляжное направление, расположенное в южной части Бали. Этот район может похвастаться километрами нетронутых пляжей с белым песком, кристально чистой водой и множеством водных видов спорта. Нуса Дуа также известен тем, что является домом для многих лучших 5 звездочных курортов крупнейших международных сетей. Этот район идеально подходит для тех, кто ищет спокойную и комфортную жизнь, океан и пляжи, вид на потрясающие рассветы и все это в непосредственной близости от лучших достопримечательностей и инфраструктурных объектов (рестораны, спортклубы, торговые центры и т.п.).
Уникальный премиальный апарт комплекс SKY LINER Uluwatu включает в себя:
лофт апартаменты, семейные апартаменты с собсвенным двором, студии, апартаменты 1-3 комн, пентхаусы.
Все видовые на океан с высоты 100 м.
Уникальная топ локация в сердце Улувату на склоне скалы.
5 мин до Паданг Паданг бич и Дримленд Бич.
Комплекс имеет в наличии ресторан с терассами, спа, фитнес зал, детскую игровую комнату, коворкинг и все необходимую инфраструктуру для комфортного проживания и отдыха.
Минимальный размер апартаментов от 50м2 + 10м2 терасса, до 350м2. Доступна опция ндивидуальных планировок.
Старт продаж от 149500$
Фрихолд или Лизхолд на 90 лет.
ROI от сдачи в аренду до 25% годовых. Собственная управляющая компания.
Доход от инвестирования в строительство на перепродажу до 67%.
За подробной информацией обращайтесь к нашим специалистам селлс офиса по указанным контактам в профиле.
Инвестиционно-девелоперская компания
BIG BALI GROUP
PROPERTY | INVESTMENT | DEVELOPMENT
instagram.com/bigbaligroup
bigbaligroup.com