Новостройки в Южной Куте, Индонезия

Ungasan, Индонезия

от €232,053

221 м² 1

Сдача в: 2023

Sky Stars Ocean View - это комплекс люксовых вилл в современном стиле, который популярен у туристов высокого достатка. Мы строим современные дизайнерские виллы с дорогой и качественной отделкой с использованием мрамора, надежных отделочных материалов, дорогой и удобной мебелью. У каждой виллы панорамное безрамное остекление. Длина остекления составляет 8.5 метров, при этом нет никаких перегородок. Вы можете прямо из виллы наслаждаться видом на океан и ночной Бали. В виллах продумывали каждый сантиметр для создания максимального удобства - над проектом работал ТОП архитектор России в сфере премиальной недвижимости. Виллы в комплексе Sky Stars Ocean View уникальны. С каждой виллы открывается панорамный вид на океан, ночной Бали и взлетно посадочную полосу аэропорта Бали - вы будет видеть как взлетают и садятся самолеты. На фоне этого вида возвышаются горы с вулканом. Комплекс Sky Stars Ocean View расположен в окружении лучших пляжей на Бали. Melasti, Dreamland beach, Balangan Beach, Nyang Nyang, Jimbaran beach и еще десятки других пляжей Это будут самые технологичные виллы на Бали, с системой умного дома и удаленого управления недвижимостью через мобильное приложения. В приложение запитаны все электроприборы дома. Ну нужно никуда идти чтобы включить кондиционер или подсветку у бассейна, либо с утра открыть шторы, дать вашим друзьям доступ к вашей в тот момент когда вы еще не приехали. А также можно пользоваться сервисом комплекса просто поставив задачу вашему менеджеру через мобильное приложение. Находясь за границей вы можете быть спокойны за свою виллы. Все доходы и финансовые отчеты от сдачи недвижимости в аренду приходят вам в мобильное приложение. Удобства, безопасность и прозрачность, то что выбирают большинство инвесторов. В комплексе доступно 3 вида вилл: - Односпальные виллы (9 вилл в комплексе). Жилая площадь от 85 до 104 кв.м. Плоащадь участка от 221 кв.м. до 270 кв.м. Стоимость от 249 000$ - Двуспальная вилла (6 вилл в комплексе). Жилая площадь от 107 до 135 кв.м. Площадь участка от 275 до 283 кв.м. Стоимость от 309 000$ - Трехспальная вилла (4 виллы в комплексе). Жилая площадь от 419 до 450 кв.м. Стоимость 490 000$.