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Новостройки в Южной Куте, Индонезия

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Туристический комплекс Вилла на Бали 1 спальня • Green Village Nusa Dua • 700 м до океана • доходность от 12%
Туристический комплекс Вилла на Бали 1 спальня • Green Village Nusa Dua • 700 м до океана • доходность от 12%
Туристический комплекс Вилла на Бали 1 спальня • Green Village Nusa Dua • 700 м до океана • доходность от 12%
Туристический комплекс Вилла на Бали 1 спальня • Green Village Nusa Dua • 700 м до океана • доходность от 12%
Туристический комплекс Вилла на Бали 1 спальня • Green Village Nusa Dua • 700 м до океана • доходность от 12%
Показать все Туристический комплекс Вилла на Бали 1 спальня • Green Village Nusa Dua • 700 м до океана • доходность от 12%
Туристический комплекс Вилла на Бали 1 спальня • Green Village Nusa Dua • 700 м до океана • доходность от 12%
Беноа, Индонезия
от
$168,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 2
Вилла на Бали 1 спальня • Green Village Nusa Dua • 700 м до океана • доходность от 12% 📊 Инвестиционные показатели • Доходность: от 12% годовых • Формат: вилла 1 Bedroom • Премиальный район: Nusa Dua • Рассрочка от застройщика • Срок аренды земли: 27 лет + продление 25 лет …
Агентство
ESTABRO
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Агентство
ESTABRO
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Жилой комплекс Manta Livin — жилой комплекс в районе Uluwatu, Бали
Жилой комплекс Manta Livin — жилой комплекс в районе Uluwatu, Бали
Жилой комплекс Manta Livin — жилой комплекс в районе Uluwatu, Бали
Жилой комплекс Manta Livin — жилой комплекс в районе Uluwatu, Бали
Жилой комплекс Manta Livin — жилой комплекс в районе Uluwatu, Бали
Жилой комплекс Manta Livin — жилой комплекс в районе Uluwatu, Бали
Жилой комплекс Manta Livin — жилой комплекс в районе Uluwatu, Бали
Южная Кута, Индонезия
от
$99,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Manta Livin — современный жилой проект на Бали, расположенный в районе Uluwatu. Форматы недвижимости в комплексе: виллы, апартаменты. Всего юнитов: 106. Срок сдачи — 2027 год. На момент публикации строительство активно идёт. Стоимость юнитов в комплексе — от $99,000 до $129,000. Подходит для…
Агентство
Balinsky
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Вилла EDEM I Villas
Вилла EDEM I Villas
Вилла EDEM I Villas
Беноа, Индонезия
от
$210,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Площадь 74 м²
2 объекта недвижимости 2
EDEM I Villas — коллекция минималистичных вилл в греческом стиле с панорамным видом на океан в Нуса-Дуа, Южный Бали. Каждая вилла оснащена 1–3 спальнями, частным бассейном, террасой и руфтопом с видом на море. Полная меблировка под ключ. 7 минут на байке до белоснежных пляжей. Управление про…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
74.0
351,500
Квартира 2 комнаты
74.0
351,500
Застройщик
BREIG Property
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Застройщик
BREIG Property
Языки общения
English, Русский
TekceTekce
Отель Amani Melasti — жилой комплекс в районе Melasti, Бали
Отель Amani Melasti — жилой комплекс в районе Melasti, Бали
Отель Amani Melasti — жилой комплекс в районе Melasti, Бали
Отель Amani Melasti — жилой комплекс в районе Melasti, Бали
Отель Amani Melasti — жилой комплекс в районе Melasti, Бали
Унгасан, Индонезия
от
$157,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Amani Melasti — современный жилой проект на Бали, расположенный в районе Melasti. Форматы недвижимости в комплексе: hotel. Всего юнитов: 90. Срок сдачи — 2027 год. На момент публикации строительство активно идёт. Стоимость юнитов в комплексе — от $157,000 до $258,900. Подходит для премиально…
Агентство
Balinsky
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Жилой комплекс Двухуровневые апартаменты рядом с престижным пляжем Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Двухуровневые апартаменты рядом с престижным пляжем Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Двухуровневые апартаменты рядом с престижным пляжем Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Двухуровневые апартаменты рядом с престижным пляжем Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Двухуровневые апартаменты рядом с престижным пляжем Меласти, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Двухуровневые апартаменты рядом с престижным пляжем Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Двухуровневые апартаменты рядом с престижным пляжем Меласти, Бали, Индонезия
Унгасан, Индонезия
от
$99,981
Апартаменты сдаются с отделкой под ключ, мебелью и техникой премиального класса. Отлично подойдут и для инвестиций, и для личного проживания. Среди удобств в проекте - бассейн, коворкинг, лаунж-зоны, спа, парная, места для вечеринок. Дизайн в уютной и стильной цветовой гамме: серый, бежевый,…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Инвестиционные апартаменты для получения дохода, Улувату, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Инвестиционные апартаменты для получения дохода, Улувату, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Инвестиционные апартаменты для получения дохода, Улувату, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Инвестиционные апартаменты для получения дохода, Улувату, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Инвестиционные апартаменты для получения дохода, Улувату, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Инвестиционные апартаменты для получения дохода, Улувату, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Инвестиционные апартаменты для получения дохода, Улувату, Бали, Индонезия
Печату, Индонезия
от
$215,183
Небольшой комплекс в эко-тропическом стиле будет состоять всего из 9 квартир с общим бассейном. Из панорамных окон будет открываться вид на джунгли и океан. Leasehold — 50 лет. Оформление сделки: бронирование - 6000 долларов оформление сделки в течение 2 недель оплата (можно даже криптовалю…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Номера в Art-Wellness отеле под управлением Ramada by Wyndham.
Жилой комплекс Номера в Art-Wellness отеле под управлением Ramada by Wyndham.
Жилой комплекс Номера в Art-Wellness отеле под управлением Ramada by Wyndham.
Жилой комплекс Номера в Art-Wellness отеле под управлением Ramada by Wyndham.
Жилой комплекс Номера в Art-Wellness отеле под управлением Ramada by Wyndham.
Беноа, Индонезия
от
$109,900
Варианты отделки С отделкой
Инвестиции в элитную недвижимость на Бали от застройщика! Единственный курортный комплекс в Нуса Дуа под управление бренда Ramada by Wyndham (4 звезды), который представлен в 95 странах и насчитывает более 9 300 отелей по всему миру. Комплекс состоит: Отель который включает 100 ю…
Агентство
Smart Home
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Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл и апартаментов на берегу океана в Нуса-Дуа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл и апартаментов на берегу океана в Нуса-Дуа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл и апартаментов на берегу океана в Нуса-Дуа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл и апартаментов на берегу океана в Нуса-Дуа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл и апартаментов на берегу океана в Нуса-Дуа, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл и апартаментов на берегу океана в Нуса-Дуа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл и апартаментов на берегу океана в Нуса-Дуа, Бали, Индонезия
Беноа, Индонезия
от
$686,439
Первоклассный жилой комплекс в 150 м от океана предлагает на выбор квартиры, виллы и удобную инфраструктуру. Концепция комплекса объединяет туристическую недвижимость для инвестиционных целей с резиденциями, предназначенных для комфортного личного проживания. Помимо нескольких типов апартаме…
Агентство
TRANIO
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Вилла Onsider
Вилла Onsider
Вилла Onsider
Вилла Onsider
Вилла Onsider
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Вилла Onsider
Печату, Индонезия
от
$360,000
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Эксклюзивная вилла на Бали – идеальная инвестиция с доходностью до 15% годовых!  Доступна рассрочка! Полная меблировка! Современная 3-спальная вилла Onsider в престижном районе Улувату – это не просто дом, а выгодное вложение с высокой ликвидностью. Просторные помещения, приватный бассе…
Агентство
DDA Real Estate
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Агентство
DDA Real Estate
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Жилой комплекс NAI 1 — жилой комплекс в районе Nusa Dua, Бали
Жилой комплекс NAI 1 — жилой комплекс в районе Nusa Dua, Бали
Жилой комплекс NAI 1 — жилой комплекс в районе Nusa Dua, Бали
Жилой комплекс NAI 1 — жилой комплекс в районе Nusa Dua, Бали
Жилой комплекс NAI 1 — жилой комплекс в районе Nusa Dua, Бали
Беноа, Индонезия
от
$100,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
NAI 1 — современный жилой проект на Бали, расположенный в районе Nusa Dua. Форматы недвижимости в комплексе: апартаменты, таунхаусы, виллы. Срок сдачи — 2028 год. На момент публикации строительство активно идёт. Стоимость юнитов в комплексе — от $100,000 до $145,000. Подходит для семейного ф…
Агентство
Balinsky
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Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
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Жилой комплекс
Печату, Индонезия
от
$500,000
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Площадь 186–275 м²
3 объекта недвижимости 3
Комплекс состоит из 10 роскошных вилл, расположенных в заповедной зоне в Буките. Комплекс находится на холме с которого открывается вид на океан. Каждая вилла имеет собственный бассейн. В пешей доступности находятся пляжи Самсара и Пантай. Для строительства используются материалы премиальног…
Агентство
Geo Estate
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Жилой комплекс Melasti Apartments — жилой комплекс в районе Melasti, Бали
Жилой комплекс Melasti Apartments — жилой комплекс в районе Melasti, Бали
Жилой комплекс Melasti Apartments — жилой комплекс в районе Melasti, Бали
Жилой комплекс Melasti Apartments — жилой комплекс в районе Melasti, Бали
Жилой комплекс Melasti Apartments — жилой комплекс в районе Melasti, Бали
Жилой комплекс Melasti Apartments — жилой комплекс в районе Melasti, Бали
Печату, Индонезия
от
$440,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Melasti Apartments — современный жилой проект на Бали, расположенный в районе Melasti. Форматы недвижимости в комплексе: апартаменты. Всего юнитов: 20. Срок сдачи — 2026 год. На момент публикации строительство активно идёт. Стоимость юнитов в комплексе — от $440,000 до $455,100. Подходит для…
Агентство
Balinsky
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Жилой комплекс Новые виллы премиум-класса в комплексе на берегу океана, Нуса Дуа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новые виллы премиум-класса в комплексе на берегу океана, Нуса Дуа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новые виллы премиум-класса в комплексе на берегу океана, Нуса Дуа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новые виллы премиум-класса в комплексе на берегу океана, Нуса Дуа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новые виллы премиум-класса в комплексе на берегу океана, Нуса Дуа, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Новые виллы премиум-класса в комплексе на берегу океана, Нуса Дуа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новые виллы премиум-класса в комплексе на берегу океана, Нуса Дуа, Бали, Индонезия
Беноа, Индонезия
от
$492,445
Современный жилой комплекс всего в 80 м от океана состоит из 53 вилл с бассейнами (в продаже осталось всего 18 домов с 1 и 2 спальнями). Гарантия от застройщика по договору: 10 лет на конструктив и 2 года на гидроизоляцию. Дома строятся с учетом сейсмоактивности и большого количества осадков…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс ROYAL OASIS Black Edition — жилой комплекс в районе Pandawa, Бали
Жилой комплекс ROYAL OASIS Black Edition — жилой комплекс в районе Pandawa, Бали
Жилой комплекс ROYAL OASIS Black Edition — жилой комплекс в районе Pandawa, Бали
Жилой комплекс ROYAL OASIS Black Edition — жилой комплекс в районе Pandawa, Бали
Жилой комплекс ROYAL OASIS Black Edition — жилой комплекс в районе Pandawa, Бали
Жилой комплекс ROYAL OASIS Black Edition — жилой комплекс в районе Pandawa, Бали
Кутух, Индонезия
от
$107,825
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
ROYAL OASIS Black Edition — современный жилой проект на Бали, расположенный в районе Pandawa. Форматы недвижимости в комплексе: апартаменты. Всего юнитов: 24. Срок сдачи — 2027 год. На момент публикации строительство активно идёт. Получено разрешение на строительство категории PBG. Стоимость…
Агентство
Balinsky
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Апарт - отель Номера в Art-Wellness отеле под управлением Ramada by Wyndham.
Апарт - отель Номера в Art-Wellness отеле под управлением Ramada by Wyndham.
Апарт - отель Номера в Art-Wellness отеле под управлением Ramada by Wyndham.
Апарт - отель Номера в Art-Wellness отеле под управлением Ramada by Wyndham.
Апарт - отель Номера в Art-Wellness отеле под управлением Ramada by Wyndham.
Беноа, Индонезия
от
$109,900
Варианты отделки С отделкой
Инвестиции в элитную недвижимость на Бали от застройщика! Единственный курортный комплекс в Нуса Дуа под управление бренда Ramada by Wyndham (4 звезды), который представлен в 95 странах и насчитывает более 9 300 отелей по всему миру. Комплекс состоит: Отель который включает 100 ю…
Агентство
Smart Home
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Жилой комплекс LUMA RESORT — жилой комплекс в районе Ungasan, Бали
Жилой комплекс LUMA RESORT — жилой комплекс в районе Ungasan, Бали
Жилой комплекс LUMA RESORT — жилой комплекс в районе Ungasan, Бали
Жилой комплекс LUMA RESORT — жилой комплекс в районе Ungasan, Бали
Жилой комплекс LUMA RESORT — жилой комплекс в районе Ungasan, Бали
Жилой комплекс LUMA RESORT — жилой комплекс в районе Ungasan, Бали
Жилой комплекс LUMA RESORT — жилой комплекс в районе Ungasan, Бали
Южная Кута, Индонезия
от
$160,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
LUMA RESORT — современный жилой проект на Бали, расположенный в районе Ungasan. Форматы недвижимости в комплексе: апартаменты. Всего юнитов: 7. Срок сдачи — 2026 год. На момент публикации строительство активно идёт. Получено разрешение на строительство категории PBG. Стоимость юнитов в компл…
Агентство
Balinsky
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Жилой комплекс Uluwatu Apartments — жилой комплекс в районе Uluwatu, Бали
Жилой комплекс Uluwatu Apartments — жилой комплекс в районе Uluwatu, Бали
Жилой комплекс Uluwatu Apartments — жилой комплекс в районе Uluwatu, Бали
Жилой комплекс Uluwatu Apartments — жилой комплекс в районе Uluwatu, Бали
Жилой комплекс Uluwatu Apartments — жилой комплекс в районе Uluwatu, Бали
Жилой комплекс Uluwatu Apartments — жилой комплекс в районе Uluwatu, Бали
Жилой комплекс Uluwatu Apartments — жилой комплекс в районе Uluwatu, Бали
Печату, Индонезия
от
$396,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Uluwatu Apartments — современный жилой проект на Бали, расположенный в районе Uluwatu. Форматы недвижимости в комплексе: апартаменты. Всего юнитов: 44. Срок сдачи — 2028 год. На момент публикации строительство активно идёт. Стоимость юнитов в комплексе — от $396,000 до $583,000. Подходит для…
Агентство
Balinsky
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Жилой комплекс Новые виллы с бассейнами и видами на океан в Джимбаране, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новые виллы с бассейнами и видами на океан в Джимбаране, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новые виллы с бассейнами и видами на океан в Джимбаране, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новые виллы с бассейнами и видами на океан в Джимбаране, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новые виллы с бассейнами и видами на океан в Джимбаране, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Новые виллы с бассейнами и видами на океан в Джимбаране, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новые виллы с бассейнами и видами на океан в Джимбаране, Бали, Индонезия
Джимбаран, Индонезия
от
$422,807
Недвижимость европейского класса в тропическом раю Бали! В комплексе будет клубная инфраструктура для более чем 50 видов активностей - зоны отдыха, СПА, тренажёрный зал, бассейн, места для проведения мероприятий и т.д. К услугам жильцов на территории будет работать постоянный доктор и медсес…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Комплекс апартаментов в тихом районе тропического леса с видом на океан, Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс апартаментов в тихом районе тропического леса с видом на океан, Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс апартаментов в тихом районе тропического леса с видом на океан, Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс апартаментов в тихом районе тропического леса с видом на океан, Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс апартаментов в тихом районе тропического леса с видом на океан, Меласти, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Комплекс апартаментов в тихом районе тропического леса с видом на океан, Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс апартаментов в тихом районе тропического леса с видом на океан, Меласти, Бали, Индонезия
Унгасан, Индонезия
от
$574,221
Комплекс на холме в уникальной природной локации: с одной стороны каньон, с другой — лес. Это создает абсолютную уединённость. Комплекс включает 18 вилл (проданы), 20 апартаментов, ресторан, библиотеку и спа-центр. Земля в аренде на 39 лет с приоритетным правом продления еще на 50 лет — всег…
Агентство
TRANIO
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Вилла Dreamland
Вилла Dreamland
Вилла Dreamland
Вилла Dreamland
Вилла Dreamland
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Вилла Dreamland
Печату, Индонезия
от
$303,000
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
Элитные виллы на Бали (Улувату) – инвестиция в райский отдых и стабильный доход! Полная меблировка! Гибкая рассрочка! Рост стоимости 10-15% в год! Проект Dreamland предлагает стильные 1-3 спальные виллы с частными бассейнами, панорамными окнами и продуманной архитектурой. Современные в…
Агентство
DDA Real Estate
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DDA Real Estate
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Жилой комплекс Комплекс апартаментов и вилл с бассейнами, ресторанами и спа в 7 минутах от пляжа, Нуса-Дуа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс апартаментов и вилл с бассейнами, ресторанами и спа в 7 минутах от пляжа, Нуса-Дуа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс апартаментов и вилл с бассейнами, ресторанами и спа в 7 минутах от пляжа, Нуса-Дуа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс апартаментов и вилл с бассейнами, ресторанами и спа в 7 минутах от пляжа, Нуса-Дуа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс апартаментов и вилл с бассейнами, ресторанами и спа в 7 минутах от пляжа, Нуса-Дуа, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Комплекс апартаментов и вилл с бассейнами, ресторанами и спа в 7 минутах от пляжа, Нуса-Дуа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс апартаментов и вилл с бассейнами, ресторанами и спа в 7 минутах от пляжа, Нуса-Дуа, Бали, Индонезия
Беноа, Индонезия
от
$89,535
Курортный комплекс премиум класса на второй линии от океана состоит из апартаментов и вилл. Современные апартаменты выполнены в балийском стиле, имеют панорамные окна, удобную планировку и собственные балконы. Смарт-виллы располагаются на 1 этаже зданий с апартаментами, имеют отдельный вход,…
Агентство
TRANIO
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Апарт - отель Апартаменты на Бали 47 м² • от $130 000 • доходность от 16% • 2 минуты до океана • Pandawa Dream
Апарт - отель Апартаменты на Бали 47 м² • от $130 000 • доходность от 16% • 2 минуты до океана • Pandawa Dream
Апарт - отель Апартаменты на Бали 47 м² • от $130 000 • доходность от 16% • 2 минуты до океана • Pandawa Dream
Апарт - отель Апартаменты на Бали 47 м² • от $130 000 • доходность от 16% • 2 минуты до океана • Pandawa Dream
Апарт - отель Апартаменты на Бали 47 м² • от $130 000 • доходность от 16% • 2 минуты до океана • Pandawa Dream
Показать все Апарт - отель Апартаменты на Бали 47 м² • от $130 000 • доходность от 16% • 2 минуты до океана • Pandawa Dream
Апарт - отель Апартаменты на Бали 47 м² • от $130 000 • доходность от 16% • 2 минуты до океана • Pandawa Dream
Кутух, Индонезия
от
$130,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 4
Площадь 32–66 м²
3 объекта недвижимости 3
Апартаменты на Бали 47 м² • от $130 000 • доходность от 16% • 2 минуты до океана • Pandawa Dream 📊 Инвестиционные показатели • Доходность: от 16% годовых • Стоимость: от $130 000 • Площадь апартамента: 47 м² • Рассрочка от застройщика: первый взнос 25% • Срок аренды земли: 30 лет с в…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
32.0 – 66.0
110,000 – 240,000
Вилла
43.0
110,000
Агентство
ESTABRO
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ESTABRO
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Отель VIBE HOTEL — жилой комплекс в районе Nusa Dua, Бали
Отель VIBE HOTEL — жилой комплекс в районе Nusa Dua, Бали
Отель VIBE HOTEL — жилой комплекс в районе Nusa Dua, Бали
Отель VIBE HOTEL — жилой комплекс в районе Nusa Dua, Бали
Беноа, Индонезия
от
$72,600
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
VIBE HOTEL — современный жилой проект на Бали, расположенный в районе Nusa Dua. Форматы недвижимости в комплексе: hotel. Всего юнитов: 32. Срок сдачи — 2025 год. На момент публикации строительство активно идёт. Стоимость юнитов в комплексе — от $72,600 до $125,000. Подходит для семейного фор…
Агентство
Balinsky
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Апарт - отель Ramada Encore by Wyndham Bali Anta — жилой комплекс в районе Pandawa, Бали
Апарт - отель Ramada Encore by Wyndham Bali Anta — жилой комплекс в районе Pandawa, Бали
Апарт - отель Ramada Encore by Wyndham Bali Anta — жилой комплекс в районе Pandawa, Бали
Апарт - отель Ramada Encore by Wyndham Bali Anta — жилой комплекс в районе Pandawa, Бали
Апарт - отель Ramada Encore by Wyndham Bali Anta — жилой комплекс в районе Pandawa, Бали
Кутух, Индонезия
от
$134,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Ramada Encore by Wyndham Bali Anta — современный жилой проект на Бали, расположенный в районе Pandawa. Форматы недвижимости в комплексе: виллы, hotel. Всего юнитов: 182. Срок сдачи — 2027 год. На момент публикации строительство активно идёт. Получено разрешение на строительство категории Зая…
Агентство
Balinsky
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Жилой комплекс EIGHTH SENSE — жилой комплекс в районе Pandawa, Бали
Жилой комплекс EIGHTH SENSE — жилой комплекс в районе Pandawa, Бали
Жилой комплекс EIGHTH SENSE — жилой комплекс в районе Pandawa, Бали
Жилой комплекс EIGHTH SENSE — жилой комплекс в районе Pandawa, Бали
Жилой комплекс EIGHTH SENSE — жилой комплекс в районе Pandawa, Бали
Кутух, Индонезия
от
$126,500
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
EIGHTH SENSE — современный жилой проект на Бали, расположенный в районе Pandawa. Форматы недвижимости в комплексе: апартаменты, виллы. Всего юнитов: 73. Срок сдачи — 2027 год. На момент публикации строительство активно идёт. Получено разрешение на строительство категории PBG. Стоимость юнито…
Агентство
Balinsky
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Жилой комплекс Закрытый комплекс вилл и апартаментов с видом на океан в 2 минутах от пляжа Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Закрытый комплекс вилл и апартаментов с видом на океан в 2 минутах от пляжа Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Закрытый комплекс вилл и апартаментов с видом на океан в 2 минутах от пляжа Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Закрытый комплекс вилл и апартаментов с видом на океан в 2 минутах от пляжа Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Закрытый комплекс вилл и апартаментов с видом на океан в 2 минутах от пляжа Меласти, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Закрытый комплекс вилл и апартаментов с видом на океан в 2 минутах от пляжа Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Закрытый комплекс вилл и апартаментов с видом на океан в 2 минутах от пляжа Меласти, Бали, Индонезия
Унгасан, Индонезия
от
$119,380
Инфраструктура комплекса: персональный консьерж-сервис оборудованное место для занятий йогой коворкинг барбершоп салон красоты 2 ресторана тренажерный зал Окончание строительства - первая половина 2026 года. Преимущества Скидка 3% при единоразовой 100% оплате. Ожидаемая доходность - 17%. …
Агентство
TRANIO
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Вилла Green Village
Вилла Green Village
Вилла Green Village
Вилла Green Village
Вилла Green Village
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Вилла Green Village
Беноа, Индонезия
от
$85,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 2
Площадь 34–140 м²
5 объектов недвижимости 5
Green Village - это курортный комплекс во второй линии от океана с по-настоящему уникальным преимуществом: панорамный вид на горизонт и восходящее солнце. Это редкая точка на карте Бали, где каждый день начинается как картина. Комплекс расположен в шаговой доступности от уединенного песча…
Застройщик
LOYO & BONDAR
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Жилой комплекс Апартаменты и виллы в Wellness комплекс с гарантированным доходом 10% годовых!
Жилой комплекс Апартаменты и виллы в Wellness комплекс с гарантированным доходом 10% годовых!
Жилой комплекс Апартаменты и виллы в Wellness комплекс с гарантированным доходом 10% годовых!
Жилой комплекс Апартаменты и виллы в Wellness комплекс с гарантированным доходом 10% годовых!
Жилой комплекс Апартаменты и виллы в Wellness комплекс с гарантированным доходом 10% годовых!
Жилой комплекс Апартаменты и виллы в Wellness комплекс с гарантированным доходом 10% годовых!
Печату, Индонезия
от
$99,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Wellness-комплекс нового поколения, который объединяет инвестиционную недвижимость и lifestyle-формат. Проект реализуется на участке в 2.5 га, с применением 3D Concrete Printing (3DCP) - технологии будущего, обеспечивающей высокую скорость строительства, сейсмоустойчивость и уникальные ар…
Агентство
Smart Home
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Жилой комплекс Комплекс меблированных вилл с бассейнами рядом с пляжем, Унгасан, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс меблированных вилл с бассейнами рядом с пляжем, Унгасан, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс меблированных вилл с бассейнами рядом с пляжем, Унгасан, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс меблированных вилл с бассейнами рядом с пляжем, Унгасан, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс меблированных вилл с бассейнами рядом с пляжем, Унгасан, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс меблированных вилл с бассейнами рядом с пляжем, Унгасан, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс меблированных вилл с бассейнами рядом с пляжем, Унгасан, Бали, Индонезия
Унгасан, Индонезия
от
$298,452
Предлагаются виллы с террасами на крыше и зонами барбекю, бассейнами и парковочными местами. Окончание строительства - 1 квартал 2024 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в спокойном районе, в 7 минутах от пляжа Меласти, в 14 минутах от международной школы и в 2 ми…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл с бассейнами и видом на море в Нуса Дуа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл с бассейнами и видом на море в Нуса Дуа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл с бассейнами и видом на море в Нуса Дуа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл с бассейнами и видом на море в Нуса Дуа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл с бассейнами и видом на море в Нуса Дуа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл с бассейнами и видом на море в Нуса Дуа, Бали, Индонезия
Беноа, Индонезия
от
$363,116
Стильный жилой комплекс состоит из 49 вилл площадью от 40 до 120 м2, на выбор есть дома с 1, 2 или 3 спальнями. Опционально можно построить террасу на первом этаже и на крыше дома. Благодаря каскадному расположению вилл на участке из каждого дома открывается вид на море. Преимущества застр…
Агентство
TRANIO
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Вилла U Villas 2
Вилла U Villas 2
Вилла U Villas 2
Вилла U Villas 2
Вилла U Villas 2
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Вилла U Villas 2
Кутух, Индонезия
от
$230,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 102 м²
1 объект недвижимости 1
Продаются роскошные виллы в комплексе U Villas Pandawa Рассрочка: до 12 месяцев Сдача: декабрь 2024 года ROI: 17% 1. Описание: Предлагаем вашему вниманию эксклюзивный комплекс из 7 двуспальных вилл на полуострове Букит, в районе Улувату, Бали. Виллы расположены в нетуристической зон…
Застройщик
LOYO & BONDAR
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Жилой комплекс Surfside Bali — жилой комплекс в районе Uluwatu, Бали
Жилой комплекс Surfside Bali — жилой комплекс в районе Uluwatu, Бали
Жилой комплекс Surfside Bali — жилой комплекс в районе Uluwatu, Бали
Жилой комплекс Surfside Bali — жилой комплекс в районе Uluwatu, Бали
Печату, Индонезия
от
$159,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Surfside Bali — современный жилой проект на Бали, расположенный в районе Uluwatu. Форматы недвижимости в комплексе: виллы, апартаменты, пентхаусы. Всего юнитов: 80. Срок сдачи — 2026 год. На момент публикации строительство активно идёт. Получено разрешение на строительство категории Заявка S…
Агентство
Balinsky
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Жилой комплекс Отельные номера для получения пассивного дохода в Улувату, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Отельные номера для получения пассивного дохода в Улувату, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Отельные номера для получения пассивного дохода в Улувату, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Отельные номера для получения пассивного дохода в Улувату, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Отельные номера для получения пассивного дохода в Улувату, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Отельные номера для получения пассивного дохода в Улувату, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Отельные номера для получения пассивного дохода в Улувату, Бали, Индонезия
Печату, Индонезия
от
$134,204
Современный отельный комплекс, где есть вся среда для комфортной жизни, включает: Цокольный этаж - конференц-зал, выставочное пространство, подземная парковка, внутренние офисы, кухня и склады. Первый этаж - бассейн, место для отдыха, дневной клуб у бассейна, ресторан и круглосуточный бар, …
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Melasti (Комплекс 8) — жилой комплекс в районе Bukit, Бали
Жилой комплекс Melasti (Комплекс 8) — жилой комплекс в районе Bukit, Бали
Жилой комплекс Melasti (Комплекс 8) — жилой комплекс в районе Bukit, Бали
Жилой комплекс Melasti (Комплекс 8) — жилой комплекс в районе Bukit, Бали
Жилой комплекс Melasti (Комплекс 8) — жилой комплекс в районе Bukit, Бали
Унгасан, Индонезия
от
$110,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Melasti (Комплекс 8) — современный жилой проект на Бали, расположенный в районе Bukit. Форматы недвижимости в комплексе: виллы, апартаменты. Всего юнитов: 51. Срок сдачи — 2026 год. На момент публикации строительство активно идёт. Стоимость юнитов в комплексе — от $110,000 до $135,000. Подхо…
Агентство
Balinsky
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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с круглосуточной охраной и спа-центром, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с круглосуточной охраной и спа-центром, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с круглосуточной охраной и спа-центром, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с круглосуточной охраной и спа-центром, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с круглосуточной охраной и спа-центром, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс вилл с круглосуточной охраной и спа-центром, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с круглосуточной охраной и спа-центром, Бали, Индонезия
Унгасан, Индонезия
от
$497,420
Предлагаются виллы с бассейном, сауной и зоной для йоги. Резиденция располагает спа-центром, кафе, тренажерным залом, детской игровой комнатой, парковкой, круглосуточной охраной и видеонаблюдением. Окончание строительства - 2 квартал 2024 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Green Village — жилой комплекс в районе Nusa Dua, Бали
Жилой комплекс Green Village — жилой комплекс в районе Nusa Dua, Бали
Жилой комплекс Green Village — жилой комплекс в районе Nusa Dua, Бали
Жилой комплекс Green Village — жилой комплекс в районе Nusa Dua, Бали
Жилой комплекс Green Village — жилой комплекс в районе Nusa Dua, Бали
Показать все Жилой комплекс Green Village — жилой комплекс в районе Nusa Dua, Бали
Жилой комплекс Green Village — жилой комплекс в районе Nusa Dua, Бали
Беноа, Индонезия
от
$110,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Green Village — современный жилой проект на Бали, расположенный в районе Nusa Dua. Форматы недвижимости в комплексе: виллы, апартаменты. Всего юнитов: 340. Срок сдачи — 2028 год. На момент публикации строительство активно идёт. Стоимость юнитов в комплексе — от $110,000. Подходит для семейно…
Агентство
Balinsky
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Жилой комплекс Melasti Arcade — жилой комплекс в районе Pandawa, Бали
Жилой комплекс Melasti Arcade — жилой комплекс в районе Pandawa, Бали
Жилой комплекс Melasti Arcade — жилой комплекс в районе Pandawa, Бали
Жилой комплекс Melasti Arcade — жилой комплекс в районе Pandawa, Бали
Жилой комплекс Melasti Arcade — жилой комплекс в районе Pandawa, Бали
Жилой комплекс Melasti Arcade — жилой комплекс в районе Pandawa, Бали
Унгасан, Индонезия
от
$115,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Melasti Arcade — современный жилой проект на Бали, расположенный в районе Pandawa. Форматы недвижимости в комплексе: апартаменты. Всего юнитов: 19. Срок сдачи — 2026 год. На момент публикации строительство активно идёт. Получено разрешение на строительство категории Заявка PBG. Стоимость юни…
Агентство
Balinsky
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Отель Bloom — жилой комплекс в районе Melasti, Бали
Отель Bloom — жилой комплекс в районе Melasti, Бали
Отель Bloom — жилой комплекс в районе Melasti, Бали
Отель Bloom — жилой комплекс в районе Melasti, Бали
Отель Bloom — жилой комплекс в районе Melasti, Бали
Показать все Отель Bloom — жилой комплекс в районе Melasti, Бали
Отель Bloom — жилой комплекс в районе Melasti, Бали
Унгасан, Индонезия
от
$119,730
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Bloom — современный жилой проект на Бали, расположенный в районе Melasti. Форматы недвижимости в комплексе: hotel. Всего юнитов: 145. Срок сдачи — 2028 год. На момент публикации строительство активно идёт. Получено разрешение на строительство категории Заявка PBG. Стоимость юнитов в комплекс…
Агентство
Balinsky
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и рестораном, Улувату, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и рестораном, Улувату, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и рестораном, Улувату, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и рестораном, Улувату, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и рестораном, Улувату, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и рестораном, Улувату, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и рестораном, Улувату, Бали, Индонезия
Печату, Индонезия
от
$348,194
Предлагаются двуспальные таунхаусы и односпальные апартаменты. Резиденция располагает зоной ко-воркинга, рестораном, тренажерным залом, инфинити-бассейном и видом на океан, круглосуточным консьерж-сервисом и охраной. Окончание строительства - 1 квартал 2024 года. Удобства и оснащение в доме…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Pandawa Dream
Жилой комплекс Pandawa Dream
Жилой комплекс Pandawa Dream
Жилой комплекс Pandawa Dream
Жилой комплекс Pandawa Dream
Показать все Жилой комплекс Pandawa Dream
Жилой комплекс Pandawa Dream
Кутух, Индонезия
от
$110,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 4
Площадь 32–92 м²
6 объектов недвижимости 6
Проект Pandawa Dream от LOYO&BONDAR - это место, где роскошь встречает выгодные инвестиции!1. ОбъектыАпартаменты с одной спальней:- Площадь дома: 30,3 м2- Холлвей: 3,7 м2- Ванная комната: 3,4 м2- Спальня: 9,0 м2- Гостиная: 8,3 м2- Балкон: 5,9 м2Двухкомнатные квартиры:- Площадь дома: 45 м2- Х…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
32.0 – 92.0
110,000 – 320,000
Вилла
32.0 – 47.0
110,000 – 130,000
Застройщик
LOYO & BONDAR
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Жилой комплекс TAMORA AXIS — жилой комплекс в районе Uluwatu, Бали
Жилой комплекс TAMORA AXIS — жилой комплекс в районе Uluwatu, Бали
Жилой комплекс TAMORA AXIS — жилой комплекс в районе Uluwatu, Бали
Жилой комплекс TAMORA AXIS — жилой комплекс в районе Uluwatu, Бали
Жилой комплекс TAMORA AXIS — жилой комплекс в районе Uluwatu, Бали
Жилой комплекс TAMORA AXIS — жилой комплекс в районе Uluwatu, Бали
Южная Кута, Индонезия
от
$290,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
TAMORA AXIS — современный жилой проект на Бали, расположенный в районе Uluwatu. Форматы недвижимости в комплексе: апартаменты. Всего юнитов: 60. Срок сдачи — 2027 год. На момент публикации строительство активно идёт. Стоимость юнитов в комплексе — от $290,000 до $316,000. Подходит для премиа…
Агентство
Balinsky
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Жилой комплекс Beverly Hills — жилой комплекс в районе Bukit, Бали
Жилой комплекс Beverly Hills — жилой комплекс в районе Bukit, Бали
Жилой комплекс Beverly Hills — жилой комплекс в районе Bukit, Бали
Жилой комплекс Beverly Hills — жилой комплекс в районе Bukit, Бали
Унгасан, Индонезия
от
$83,400
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Beverly Hills — современный жилой проект на Бали, расположенный в районе Bukit. Форматы недвижимости в комплексе: апартаменты, виллы. Всего юнитов: 46. Срок сдачи — 2027 год. На момент публикации строительство активно идёт. Стоимость юнитов в комплексе — от $83,400 до $149,328. Подходит для …
Агентство
Balinsky
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Жилой комплекс Sunny Samudra (Ocean View) — жилой комплекс в районе Uluwatu, Бали
Жилой комплекс Sunny Samudra (Ocean View) — жилой комплекс в районе Uluwatu, Бали
Жилой комплекс Sunny Samudra (Ocean View) — жилой комплекс в районе Uluwatu, Бали
Жилой комплекс Sunny Samudra (Ocean View) — жилой комплекс в районе Uluwatu, Бали
Жилой комплекс Sunny Samudra (Ocean View) — жилой комплекс в районе Uluwatu, Бали
Жилой комплекс Sunny Samudra (Ocean View) — жилой комплекс в районе Uluwatu, Бали
Печату, Индонезия
от
$180,000
Варианты отделки С отделкой
Sunny Samudra (Ocean View) — современный жилой проект на Бали, расположенный в районе Uluwatu. Форматы недвижимости в комплексе: апартаменты. Всего юнитов: 23. Срок сдачи — 2025 год. На момент публикации комплекс уже сдан и готов ко въезду. Получено разрешение на строительство категории Заяв…
Агентство
Balinsky
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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с магазинами и ресторанами в 4 минутах от пляжа Пандава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с магазинами и ресторанами в 4 минутах от пляжа Пандава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с магазинами и ресторанами в 4 минутах от пляжа Пандава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с магазинами и ресторанами в 4 минутах от пляжа Пандава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с магазинами и ресторанами в 4 минутах от пляжа Пандава, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс вилл с магазинами и ресторанами в 4 минутах от пляжа Пандава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с магазинами и ресторанами в 4 минутах от пляжа Пандава, Бали, Индонезия
Кутух, Индонезия
от
$1,32 млн
Новый комплекс роскошных вилл в марокканском стиле рядом с океаном, всего в 4 минутах ходьбы от прекрасного пляжа Пандава. Каждая вилла площадью не менее 500 м2 и включает 2 варианта интерьера: Бизнес и Люкс. Удобства будут расположены у главного входа в 100 метрах пешком. На главной дороге …
Агентство
TRANIO
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Апарт - отель Ardhana Residence — жилой комплекс в районе GWK, Бали
Апарт - отель Ardhana Residence — жилой комплекс в районе GWK, Бали
Апарт - отель Ardhana Residence — жилой комплекс в районе GWK, Бали
Апарт - отель Ardhana Residence — жилой комплекс в районе GWK, Бали
Апарт - отель Ardhana Residence — жилой комплекс в районе GWK, Бали
Показать все Апарт - отель Ardhana Residence — жилой комплекс в районе GWK, Бали
Апарт - отель Ardhana Residence — жилой комплекс в районе GWK, Бали
Унгасан, Индонезия
от
$94,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Ardhana Residence — современный жилой проект на Бали, расположенный в районе GWK. Форматы недвижимости в комплексе: виллы, hotel. Всего юнитов: 84. Срок сдачи — 2026 год. На момент публикации строительство активно идёт. Получено разрешение на строительство категории Заявка PBG. Стоимость юни…
Агентство
Balinsky
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Жилой комплекс Pandawa Dream — жилой комплекс в районе Pandawa, Бали
Жилой комплекс Pandawa Dream — жилой комплекс в районе Pandawa, Бали
Жилой комплекс Pandawa Dream — жилой комплекс в районе Pandawa, Бали
Жилой комплекс Pandawa Dream — жилой комплекс в районе Pandawa, Бали
Кутух, Индонезия
от
$90,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Pandawa Dream — современный жилой проект на Бали, расположенный в районе Pandawa. Форматы недвижимости в комплексе: виллы, апартаменты. Всего юнитов: 300. Срок сдачи — 2027 год. На момент публикации строительство активно идёт. Стоимость юнитов в комплексе — от $90,000 до $320,000. Подходит д…
Агентство
Balinsky
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Жилой комплекс Новый freehold комплекс квартир и вилл в Буките, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый freehold комплекс квартир и вилл в Буките, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый freehold комплекс квартир и вилл в Буките, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый freehold комплекс квартир и вилл в Буките, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый freehold комплекс квартир и вилл в Буките, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Новый freehold комплекс квартир и вилл в Буките, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый freehold комплекс квартир и вилл в Буките, Бали, Индонезия
Кутух, Индонезия
от
$378,038
Жилой комплекс состоит из 44 апартаментов и 4 вилл. На крыше комплекса есть ресторан и кинотеатр. Преимущества скидка 5% при единоразовой 100% оплате полное юридическое сопровождение внутренняя отделка и меблирование разработка бизнес-плана по управлению объектом после сдачи ROI - 17% прав…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Апартаменты «под ключ» с видом на океан в жилом комплексе в окружении зелени, Улувату, Южная Кута, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Апартаменты «под ключ» с видом на океан в жилом комплексе в окружении зелени, Улувату, Южная Кута, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Апартаменты «под ключ» с видом на океан в жилом комплексе в окружении зелени, Улувату, Южная Кута, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Апартаменты «под ключ» с видом на океан в жилом комплексе в окружении зелени, Улувату, Южная Кута, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Апартаменты «под ключ» с видом на океан в жилом комплексе в окружении зелени, Улувату, Южная Кута, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Апартаменты «под ключ» с видом на океан в жилом комплексе в окружении зелени, Улувату, Южная Кута, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Апартаменты «под ключ» с видом на океан в жилом комплексе в окружении зелени, Улувату, Южная Кута, Бали, Индонезия
Печату, Индонезия
от
$393,956
Локации бывают премиальные, востребованные, стратегические, а бывают исключительные. В самой востребованной точке острова, всего в 2 минутах от известного пляжа острова — Улувату, строится отельная недвижимость с видом на океан и ограниченным числом юнитов. Задача перед архитекторами была со…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Виллы в жилом комплексе с выходом на пляжи в лучшем месте для серфинга на Бали, Индонезия
Жилой комплекс Виллы в жилом комплексе с выходом на пляжи в лучшем месте для серфинга на Бали, Индонезия
Жилой комплекс Виллы в жилом комплексе с выходом на пляжи в лучшем месте для серфинга на Бали, Индонезия
Жилой комплекс Виллы в жилом комплексе с выходом на пляжи в лучшем месте для серфинга на Бали, Индонезия
Жилой комплекс Виллы в жилом комплексе с выходом на пляжи в лучшем месте для серфинга на Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Виллы в жилом комплексе с выходом на пляжи в лучшем месте для серфинга на Бали, Индонезия
Жилой комплекс Виллы в жилом комплексе с выходом на пляжи в лучшем месте для серфинга на Бали, Индонезия
Печату, Индонезия
от
$189,019
Предлагаются меблированные апартаменты, таунхаусы и виллы, созданные специально для серфингистов. Апартаменты и пентхаусы имеют отдельный вход и террасы. Квартиры на первом этаже, виллы и таунхаусы имеют собственные бассейны. Некоторые квартиры имеют вид на море. Концепцию комплекса создаёт …
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Amani Melasti by Wyndham – Boutique Oceanfront Luxury by TEUS Group, Bali.
Жилой комплекс Amani Melasti by Wyndham – Boutique Oceanfront Luxury by TEUS Group, Bali.
Жилой комплекс Amani Melasti by Wyndham – Boutique Oceanfront Luxury by TEUS Group, Bali.
Жилой комплекс Amani Melasti by Wyndham – Boutique Oceanfront Luxury by TEUS Group, Bali.
Жилой комплекс Amani Melasti by Wyndham – Boutique Oceanfront Luxury by TEUS Group, Bali.
Показать все Жилой комплекс Amani Melasti by Wyndham – Boutique Oceanfront Luxury by TEUS Group, Bali.
Жилой комплекс Amani Melasti by Wyndham – Boutique Oceanfront Luxury by TEUS Group, Bali.
Печату, Индонезия
от
$112,728
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Amani Melasti – Boutique Oceanfront Luxury by TEUS Group, Bali. Where Serenity Meets Investment – Designed for Lifestyle & Returns. Project Overview: Welcome to Amani Melasti, a luxury boutique resort perfectly positioned just 250 meters from Melasti Beach, one of Bali’s most breathtaking…
Агентство
Grupo WAME Real Estate
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Вилла Виллы в Art-Wellness отеле под управлением Ramada by Wyndham.
Вилла Виллы в Art-Wellness отеле под управлением Ramada by Wyndham.
Вилла Виллы в Art-Wellness отеле под управлением Ramada by Wyndham.
Вилла Виллы в Art-Wellness отеле под управлением Ramada by Wyndham.
Вилла Виллы в Art-Wellness отеле под управлением Ramada by Wyndham.
Беноа, Индонезия
от
$169,900
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Инвестиции в элитную недвижимость на Бали от застройщика! Единственный курортный комплекс в Нуса Дуа под управление бренда Ramada by Wyndham (4 звезды), который представлен в 95 странах и насчитывает более 9 300 отелей по всему миру. Комплекс состоит: Отель который включает 100 ю…
Агентство
Smart Home
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Апарт - отель Инвестиционные Studio Apartments в ZEN Hotels & Residences, Бали Доходность до 12,9% годовых | Окупаемость 7–8 лет | Доступный вход в премиальный курортный комплекс Melasti Beach, Bali
Апарт - отель Инвестиционные Studio Apartments в ZEN Hotels & Residences, Бали Доходность до 12,9% годовых | Окупаемость 7–8 лет | Доступный вход в премиальный курортный комплекс Melasti Beach, Bali
Апарт - отель Инвестиционные Studio Apartments в ZEN Hotels & Residences, Бали Доходность до 12,9% годовых | Окупаемость 7–8 лет | Доступный вход в премиальный курортный комплекс Melasti Beach, Bali
Апарт - отель Инвестиционные Studio Apartments в ZEN Hotels & Residences, Бали Доходность до 12,9% годовых | Окупаемость 7–8 лет | Доступный вход в премиальный курортный комплекс Melasti Beach, Bali
Апарт - отель Инвестиционные Studio Apartments в ZEN Hotels & Residences, Бали Доходность до 12,9% годовых | Окупаемость 7–8 лет | Доступный вход в премиальный курортный комплекс Melasti Beach, Bali
Показать все Апарт - отель Инвестиционные Studio Apartments в ZEN Hotels & Residences, Бали Доходность до 12,9% годовых | Окупаемость 7–8 лет | Доступный вход в премиальный курортный комплекс Melasti Beach, Bali
Апарт - отель Инвестиционные Studio Apartments в ZEN Hotels & Residences, Бали Доходность до 12,9% годовых | Окупаемость 7–8 лет | Доступный вход в премиальный курортный комплекс Melasti Beach, Bali
Унгасан, Индонезия
от
$95,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 4
Площадь 64–120 м²
2 объекта недвижимости 2
📊 Инвестиционные Studio Apartments в ZEN Hotels & Residences, Бали   Доходность до 12,9% годовых | Окупаемость 7–8 лет | Доступный вход в премиальный курортный комплекс Melasti Beach, Bali   📈 Инвестиционные показатели • Стоимость: от 95 000 USD • Площадь: от 32 м² • Фор…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
64.0 – 120.0
185,000 – 262,500
Агентство
ESTABRO
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ESTABRO
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Вилла Виллы в Art-Wellness отеле под управлением Ramada by Wyndham.
Вилла Виллы в Art-Wellness отеле под управлением Ramada by Wyndham.
Вилла Виллы в Art-Wellness отеле под управлением Ramada by Wyndham.
Вилла Виллы в Art-Wellness отеле под управлением Ramada by Wyndham.
Вилла Виллы в Art-Wellness отеле под управлением Ramada by Wyndham.
Беноа, Индонезия
от
$169,900
Варианты отделки С отделкой
Инвестиции в элитную недвижимость на Бали от застройщика! Единственный курортный комплекс в Нуса Дуа под управление бренда Ramada by Wyndham (4 звезды), который представлен в 95 странах и насчитывает более 9 300 отелей по всему миру. Комплекс состоит: Отель который включает 100 ю…
Агентство
Smart Home
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Жилой комплекс Первоклассный комплекс вилл и таунхаусов с огромным бассейном и ресторанами на пляже, Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Первоклассный комплекс вилл и таунхаусов с огромным бассейном и ресторанами на пляже, Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Первоклассный комплекс вилл и таунхаусов с огромным бассейном и ресторанами на пляже, Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Первоклассный комплекс вилл и таунхаусов с огромным бассейном и ресторанами на пляже, Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Первоклассный комплекс вилл и таунхаусов с огромным бассейном и ресторанами на пляже, Меласти, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Первоклассный комплекс вилл и таунхаусов с огромным бассейном и ресторанами на пляже, Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Первоклассный комплекс вилл и таунхаусов с огромным бассейном и ресторанами на пляже, Меласти, Бали, Индонезия
Унгасан, Индонезия
от
$243,735
Предлагаются различные виллы (перепродажа) и таунхаусы в престижном и масштабном проекте. Виллы имеют собственные бассейны. Всего планируется около 600 объектов недвижимости (в 3 этапа строительства) на территории 21 Га. Резиденция располагает ресторанами, кафе, пекарнями, спа-центром, фитне…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс XO Pandawa — жилой комплекс в районе Pandawa, Бали
Жилой комплекс XO Pandawa — жилой комплекс в районе Pandawa, Бали
Жилой комплекс XO Pandawa — жилой комплекс в районе Pandawa, Бали
Жилой комплекс XO Pandawa — жилой комплекс в районе Pandawa, Бали
Жилой комплекс XO Pandawa — жилой комплекс в районе Pandawa, Бали
Жилой комплекс XO Pandawa — жилой комплекс в районе Pandawa, Бали
Кутух, Индонезия
от
$140,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
XO Pandawa — современный жилой проект на Бали, расположенный в районе Pandawa. Форматы недвижимости в комплексе: виллы, апартаменты. Всего юнитов: 45. Срок сдачи — 2026 год. На момент публикации строительство активно идёт. Получено разрешение на строительство категории Заявка PBG. Стоимость …
Агентство
Balinsky
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Жилой комплекс Pandawa Residence — жилой комплекс в районе Pandawa, Бали
Жилой комплекс Pandawa Residence — жилой комплекс в районе Pandawa, Бали
Жилой комплекс Pandawa Residence — жилой комплекс в районе Pandawa, Бали
Жилой комплекс Pandawa Residence — жилой комплекс в районе Pandawa, Бали
Жилой комплекс Pandawa Residence — жилой комплекс в районе Pandawa, Бали
Кутух, Индонезия
от
$129,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Pandawa Residence — современный жилой проект на Бали, расположенный в районе Pandawa. Форматы недвижимости в комплексе: виллы, апартаменты. Всего юнитов: 155. Срок сдачи — 2026 год. На момент публикации строительство активно идёт. Получено разрешение на строительство категории PBG. Стоимость…
Агентство
Balinsky
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Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс квартир под аренду на берегу океана в Нуса Дуа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс квартир под аренду на берегу океана в Нуса Дуа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс квартир под аренду на берегу океана в Нуса Дуа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс квартир под аренду на берегу океана в Нуса Дуа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс квартир под аренду на берегу океана в Нуса Дуа, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс квартир под аренду на берегу океана в Нуса Дуа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс квартир под аренду на берегу океана в Нуса Дуа, Бали, Индонезия
Беноа, Индонезия
от
$245,625
Престижные апартаменты с обслуживанием, расположенные прямо на потрясающем пляже Нуса Дуа. Каждый корпус может похвастаться захватывающим видом на океан, предоставляя жителям поистине незабываемые впечатления от жизни. Комплекс предлагает широкий спектр первоклассных удобств, включая полност…
Агентство
TRANIO
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Таунхаус Апартаменты на Бали 75 м² от 150 000 $ • Доход от 10% • Ограниченное предложение Desa Harmonis 2
Таунхаус Апартаменты на Бали 75 м² от 150 000 $ • Доход от 10% • Ограниченное предложение Desa Harmonis 2
Таунхаус Апартаменты на Бали 75 м² от 150 000 $ • Доход от 10% • Ограниченное предложение Desa Harmonis 2
Таунхаус Апартаменты на Бали 75 м² от 150 000 $ • Доход от 10% • Ограниченное предложение Desa Harmonis 2
Таунхаус Апартаменты на Бали 75 м² от 150 000 $ • Доход от 10% • Ограниченное предложение Desa Harmonis 2
Показать все Таунхаус Апартаменты на Бали 75 м² от 150 000 $ • Доход от 10% • Ограниченное предложение Desa Harmonis 2
Таунхаус Апартаменты на Бали 75 м² от 150 000 $ • Доход от 10% • Ограниченное предложение Desa Harmonis 2
Печату, Индонезия
от
$150,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Площадь 75 м²
1 объект недвижимости 1
Апартаменты на Бали 75 м² от 150 000 $ • Доход от 10% • Ограниченное предложение Desa Harmonis 2 📈 Основные параметры объекта • Стоимость: от 150 000 USD • Площадь: 75 м² • Формат: апартаменты под аренду и личное проживание • Срок передачи объекта: 2026 год • Право владения…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
75.0
160,000
Агентство
ESTABRO
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Агентство
ESTABRO
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Вилла Виллы с общими и приватными бассейнами в Нуса-Дуа.
Вилла Виллы с общими и приватными бассейнами в Нуса-Дуа.
Вилла Виллы с общими и приватными бассейнами в Нуса-Дуа.
Вилла Виллы с общими и приватными бассейнами в Нуса-Дуа.
Вилла Виллы с общими и приватными бассейнами в Нуса-Дуа.
Показать все Вилла Виллы с общими и приватными бассейнами в Нуса-Дуа.
Вилла Виллы с общими и приватными бассейнами в Нуса-Дуа.
Беноа, Индонезия
от
$90,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Пресейл курортных вилл от 90 000 USD с общими и приватными бассейнами и видом на океан, от крупного застройщика с 9-летним опытом работы на Бали. Проект расположен в Нуса-Дуа - самая дорогая и элитная локация на Бали, 8 минут до пляжа Нуса-Дуа, 15 минут до пляжа Melasti, 30 минут до аэроп…
Агентство
Smart Home
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Апарт - отель Ramada Nusa Dua — жилой комплекс в районе Nusa Dua, Бали
Апарт - отель Ramada Nusa Dua — жилой комплекс в районе Nusa Dua, Бали
Апарт - отель Ramada Nusa Dua — жилой комплекс в районе Nusa Dua, Бали
Апарт - отель Ramada Nusa Dua — жилой комплекс в районе Nusa Dua, Бали
Апарт - отель Ramada Nusa Dua — жилой комплекс в районе Nusa Dua, Бали
Показать все Апарт - отель Ramada Nusa Dua — жилой комплекс в районе Nusa Dua, Бали
Апарт - отель Ramada Nusa Dua — жилой комплекс в районе Nusa Dua, Бали
Беноа, Индонезия
от
$112,900
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Ramada Nusa Dua — современный жилой проект на Бали, расположенный в районе Nusa Dua. Форматы недвижимости в комплексе: виллы, смарт виллы, hotel. Всего юнитов: 168. Срок сдачи — 2028 год. На момент публикации строительство активно идёт. Стоимость юнитов в комплексе — от $112,900 до $179,900.…
Агентство
Balinsky
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Жилой комплекс Закрытый комплекс меблированных апартаментов с бассейном и детским садом, Букит, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Закрытый комплекс меблированных апартаментов с бассейном и детским садом, Букит, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Закрытый комплекс меблированных апартаментов с бассейном и детским садом, Букит, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Закрытый комплекс меблированных апартаментов с бассейном и детским садом, Букит, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Закрытый комплекс меблированных апартаментов с бассейном и детским садом, Букит, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Закрытый комплекс меблированных апартаментов с бассейном и детским садом, Букит, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Закрытый комплекс меблированных апартаментов с бассейном и детским садом, Букит, Бали, Индонезия
Унгасан, Индонезия
от
$174,097
Проект с низким порогом входа в престижной локации в нескольких минутах езды от лазурного океана и одного из лучших пляжей Бали Melasti Beach. Резиденция располагает детским садом и детскими студиями, бассейном 40 х 50 м и спортивными площадками, ресторанами и кафе, тренажерным залом, спа-це…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Новый жилой комплекс на берегу океана с бассейнами, зонами коворкинга и спа, Пандава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс на берегу океана с бассейнами, зонами коворкинга и спа, Пандава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс на берегу океана с бассейнами, зонами коворкинга и спа, Пандава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс на берегу океана с бассейнами, зонами коворкинга и спа, Пандава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс на берегу океана с бассейнами, зонами коворкинга и спа, Пандава, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Новый жилой комплекс на берегу океана с бассейнами, зонами коворкинга и спа, Пандава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс на берегу океана с бассейнами, зонами коворкинга и спа, Пандава, Бали, Индонезия
Кутух, Индонезия
от
$119,380
Комплекс премиум класса на берегу океана с собственной инфраструктурой. Это роскошный жилой комплекс, расположенный в живописном прибрежном районе, предлагающий уникальное сочетание культурных эстетик и современных удобств. Этот отельный комплекс создан для тех, кто ценит комфорт и практично…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с собственным пляжем, Нуса-Дуа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с собственным пляжем, Нуса-Дуа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с собственным пляжем, Нуса-Дуа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с собственным пляжем, Нуса-Дуа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с собственным пляжем, Нуса-Дуа, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс вилл с собственным пляжем, Нуса-Дуа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с собственным пляжем, Нуса-Дуа, Бали, Индонезия
Беноа, Индонезия
от
$161,164
Коллекция элегантных вилл в центре Нуса-Дуа, созданная для тех, кто ценит эстетику, комфорт и панорамные виды. Белоснежная архитектура, просторные интерьеры с естественным светом и панорамное остекление делают этот проект идеальным для отдыха. Особенности: Локация в эпицентре премиального к…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Виллы в новом жилом комплексе с бассейном и видом на океан рядом с пляжем Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Виллы в новом жилом комплексе с бассейном и видом на океан рядом с пляжем Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Виллы в новом жилом комплексе с бассейном и видом на океан рядом с пляжем Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Виллы в новом жилом комплексе с бассейном и видом на океан рядом с пляжем Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Виллы в новом жилом комплексе с бассейном и видом на океан рядом с пляжем Меласти, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Виллы в новом жилом комплексе с бассейном и видом на океан рядом с пляжем Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Виллы в новом жилом комплексе с бассейном и видом на океан рядом с пляжем Меласти, Бали, Индонезия
Унгасан, Индонезия
от
$626,649
Эстетичный уютный комплекс вилл всего на 51 юнит с общим бассейном, баром и террасой на крыше с видом на океан. На территории есть ритейл-зона с коммерческими помещениями и детская площадка. Востребованный проект в премиальной локации. Все апартаменты в проекте уже были раскуплены, а на вилл…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Volcano (Комплекс 9) — жилой комплекс в районе Bukit, Бали
Жилой комплекс Volcano (Комплекс 9) — жилой комплекс в районе Bukit, Бали
Жилой комплекс Volcano (Комплекс 9) — жилой комплекс в районе Bukit, Бали
Жилой комплекс Volcano (Комплекс 9) — жилой комплекс в районе Bukit, Бали
Жилой комплекс Volcano (Комплекс 9) — жилой комплекс в районе Bukit, Бали
Показать все Жилой комплекс Volcano (Комплекс 9) — жилой комплекс в районе Bukit, Бали
Жилой комплекс Volcano (Комплекс 9) — жилой комплекс в районе Bukit, Бали
Унгасан, Индонезия
от
$129,900
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Volcano (Комплекс 9) — современный жилой проект на Бали, расположенный в районе Bukit. Форматы недвижимости в комплексе: виллы, апартаменты. Всего юнитов: 123. Срок сдачи — 2027 год. На момент публикации строительство активно идёт. Стоимость юнитов в комплексе — от $129,900 до $349,900. Подх…
Агентство
Balinsky
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Вилла Виллы с бассейном в самом сердце Nusa Dua у Geger Beach.
Вилла Виллы с бассейном в самом сердце Nusa Dua у Geger Beach.
Вилла Виллы с бассейном в самом сердце Nusa Dua у Geger Beach.
Вилла Виллы с бассейном в самом сердце Nusa Dua у Geger Beach.
Вилла Виллы с бассейном в самом сердце Nusa Dua у Geger Beach.
Вилла Виллы с бассейном в самом сердце Nusa Dua у Geger Beach.
Вилла Виллы с бассейном в самом сердце Nusa Dua у Geger Beach.
Беноа, Индонезия
от
$168,000
Варианты отделки С отделкой
Закрытый комплекс в самой престижной локации Бали - Nusa Dua. Элегантные виллы с одной и двумя спальнями, приватным бассейном расположены в окружении тишины и всего в 700 метрах от океана и пляжа Geger Beach. Комплекс строится на площади 2,36 га, имеет панорамный вид на океан на 270°, …
Агентство
Smart Home
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Жилой комплекс Pandawa Dream
Жилой комплекс Pandawa Dream
Жилой комплекс Pandawa Dream
Жилой комплекс Pandawa Dream
Жилой комплекс Pandawa Dream
Показать все Жилой комплекс Pandawa Dream
Жилой комплекс Pandawa Dream
Кутух, Индонезия
от
$105,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 5
Инвестируйте в уникальный проект на Бали, который сочетает в себе премиальный сервис и гармонию с природой! Доступна рассрочка! Гарантированная доходность 10% годовых! Удобства: рестораны, бары, коворкинг, спа, комплекс бассейнов, высокоскоростной интернет, фитнес-центр, уютные зоны отдых…
Агентство
DDA Real Estate
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DDA Real Estate
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Жилой комплекс BODY SENSE — жилой комплекс в районе Pandawa, Бали
Жилой комплекс BODY SENSE — жилой комплекс в районе Pandawa, Бали
Жилой комплекс BODY SENSE — жилой комплекс в районе Pandawa, Бали
Жилой комплекс BODY SENSE — жилой комплекс в районе Pandawa, Бали
Жилой комплекс BODY SENSE — жилой комплекс в районе Pandawa, Бали
Показать все Жилой комплекс BODY SENSE — жилой комплекс в районе Pandawa, Бали
Жилой комплекс BODY SENSE — жилой комплекс в районе Pandawa, Бали
Кутух, Индонезия
от
$121,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
BODY SENSE — современный жилой проект на Бали, расположенный в районе Pandawa. Форматы недвижимости в комплексе: апартаменты. Всего юнитов: 51. Срок сдачи — 2028 год. На момент публикации строительство активно идёт. Стоимость юнитов в комплексе — от $121,000 до $171,000. Подходит для премиал…
Агентство
Balinsky
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Жилой комплекс Апартаменты и виллы в Art-Wellness отеле под управлением Wyndham.
Жилой комплекс Апартаменты и виллы в Art-Wellness отеле под управлением Wyndham.
Жилой комплекс Апартаменты и виллы в Art-Wellness отеле под управлением Wyndham.
Жилой комплекс Апартаменты и виллы в Art-Wellness отеле под управлением Wyndham.
Жилой комплекс Апартаменты и виллы в Art-Wellness отеле под управлением Wyndham.
Беноа, Индонезия
от
$109,000
Варианты отделки С отделкой
Инвестиции в элитную недвижимость на Бали от застройщика! Единственный курортный комплекс в Нуса Дуа под управление бренда Ramada by Wyndham (4 звезды), который представлен в 95 странах и насчитывает более 9 300 отелей по всему миру. Комплекс состоит: Отель который включает 100 ю…
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Жилой комплекс БИОХАКИНГ КУРОРТ ПЕРВЫЙ НА БАЛИ
Жилой комплекс БИОХАКИНГ КУРОРТ ПЕРВЫЙ НА БАЛИ
Жилой комплекс БИОХАКИНГ КУРОРТ ПЕРВЫЙ НА БАЛИ
Жилой комплекс БИОХАКИНГ КУРОРТ ПЕРВЫЙ НА БАЛИ
Жилой комплекс БИОХАКИНГ КУРОРТ ПЕРВЫЙ НА БАЛИ
Показать все Жилой комплекс БИОХАКИНГ КУРОРТ ПЕРВЫЙ НА БАЛИ
Жилой комплекс БИОХАКИНГ КУРОРТ ПЕРВЫЙ НА БАЛИ
Печату, Индонезия
от
$160,000
НДС
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 4
Биохакинг курорт — это инновационный инвестиционный проект нового поколения, который строится на юге Бали и позиционируется как первый на острове комплекс с клиникой продления жизни и профессиональным велнес-центром. Проект сочетает передовые биохакинг-технологии, медицинские и wellness-услу…
Агентство
Satellite Estate
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Вилла Смарт-виллы с бассейном в самом сердце Nusa Dua у Geger Beach.
Вилла Смарт-виллы с бассейном в самом сердце Nusa Dua у Geger Beach.
Вилла Смарт-виллы с бассейном в самом сердце Nusa Dua у Geger Beach.
Вилла Смарт-виллы с бассейном в самом сердце Nusa Dua у Geger Beach.
Вилла Смарт-виллы с бассейном в самом сердце Nusa Dua у Geger Beach.
Показать все Вилла Смарт-виллы с бассейном в самом сердце Nusa Dua у Geger Beach.
Вилла Смарт-виллы с бассейном в самом сердце Nusa Dua у Geger Beach.
Беноа, Индонезия
от
$105,000
Варианты отделки С отделкой
Закрытый комплекс в самой престижной локации Бали - Nusa Dua. Элегантные виллы с одной и двумя спальнями, приватным бассейном расположены в окружении тишины и всего в 700 метрах от океана и пляжа Geger Beach. Комплекс строится на площади 2,36 га, имеет панорамный вид на океан на 270°, …
Агентство
Smart Home
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Жилой комплекс Pandawa Hills — жилой комплекс в районе Pandawa, Бали
Жилой комплекс Pandawa Hills — жилой комплекс в районе Pandawa, Бали
Жилой комплекс Pandawa Hills — жилой комплекс в районе Pandawa, Бали
Жилой комплекс Pandawa Hills — жилой комплекс в районе Pandawa, Бали
Кутух, Индонезия
от
$125,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Pandawa Hills — современный жилой проект на Бали, расположенный в районе Pandawa. Форматы недвижимости в комплексе: виллы, апартаменты. Всего юнитов: 58. Срок сдачи — 2026 год. На момент публикации строительство активно идёт. Получено разрешение на строительство категории Заявка PBG. Стоимос…
Агентство
Balinsky
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Жилой комплекс EDEM II Santorini Residences
Жилой комплекс EDEM II Santorini Residences
Жилой комплекс EDEM II Santorini Residences
Жилой комплекс EDEM II Santorini Residences
Жилой комплекс EDEM II Santorini Residences
Беноа, Индонезия
от
$99,500
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Площадь 33–263 м²
16 объектов недвижимости 16
EDEM II Santorini Residences — каскадный инвестиционный комплекс в Нуса-Дуа с виллами и кондо-апартаментами площадью 24–180 кв.м с 1–3 спальнями. Каскадное расположение на склоне обеспечивает панорамный вид на океан из каждого юнита при полной приватности. Частные бассейны, руфтопы, управлен…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
33.0 – 40.0
99,500 – 128,500
Вилла
114.0 – 263.0
189,000 – 449,000
Застройщик
BREIG Property
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Застройщик
BREIG Property
Языки общения
English, Русский
Жилой комплекс Комплекс вилл с видом на океан, рестораном и спа-центром рядом с пляжами, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс вилл с видом на океан, рестораном и спа-центром рядом с пляжами, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс вилл с видом на океан, рестораном и спа-центром рядом с пляжами, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс вилл с видом на океан, рестораном и спа-центром рядом с пляжами, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс вилл с видом на океан, рестораном и спа-центром рядом с пляжами, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Комплекс вилл с видом на океан, рестораном и спа-центром рядом с пляжами, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс вилл с видом на океан, рестораном и спа-центром рядом с пляжами, Бали, Индонезия
Унгасан, Индонезия
от
$417,832
Роскошный комплекс вилл, расположенный в престижном районе Бали, создан для долгосрочного проживания и инвестиций. Безупречный сервис, подобный гостиничному, где каждое желание беспрепятственно исполняется. Европейские стандарты качества строительства, которые предопределяют результат. Воспо…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, спа и панорамным видом на океан рядом с пляжем Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, спа и панорамным видом на океан рядом с пляжем Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, спа и панорамным видом на океан рядом с пляжем Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, спа и панорамным видом на океан рядом с пляжем Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, спа и панорамным видом на океан рядом с пляжем Меласти, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, спа и панорамным видом на океан рядом с пляжем Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, спа и панорамным видом на океан рядом с пляжем Меласти, Бали, Индонезия
Унгасан, Индонезия
от
$152,210
Апартаменты сочетают современный комфорт и уют с потенциалом значительного роста стоимости и стабильным доходом. Как инвестиционный продукт, это долгосрочное вложение в качественный, продуманный до мелочей проект. Красивые и безопасные апартаменты всегда привлекают внимание покупателей и аре…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Новый комплекс апартаментов и меблированных вилл с бассейнами и панорамными видами рядом с пляжем, Унгасан, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс апартаментов и меблированных вилл с бассейнами и панорамными видами рядом с пляжем, Унгасан, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс апартаментов и меблированных вилл с бассейнами и панорамными видами рядом с пляжем, Унгасан, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс апартаментов и меблированных вилл с бассейнами и панорамными видами рядом с пляжем, Унгасан, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс апартаментов и меблированных вилл с бассейнами и панорамными видами рядом с пляжем, Унгасан, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс апартаментов и меблированных вилл с бассейнами и панорамными видами рядом с пляжем, Унгасан, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс апартаментов и меблированных вилл с бассейнами и панорамными видами рядом с пляжем, Унгасан, Бали, Индонезия
Унгасан, Индонезия
от
$99,484
Предлагаются апартаменты и виллы с бассейнами, садами, парковочными местами и видами на залив. Резиденция располагает общим бассейном и баром, коворкингом, фитнес-залом, рестораном на крыше, массажным кабинетом, студией йоги, консьерж-сервисом и круглосуточной охраной. Также будет построен б…
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TRANIO
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Вилла ARIN GRIN
Вилла ARIN GRIN
Вилла ARIN GRIN
Вилла ARIN GRIN
Вилла ARIN GRIN
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Вилла ARIN GRIN
Кутух, Индонезия
от
$545,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Просторная вилла с частным бассейном. ROI — 15,8%. Беспроцентная рассрочка с первоначальным взносом 30%. Вилла полностью меблирована. Инфраструктура: Пляж Pandawa в 5 минутах езды; Пляжный клуб Roosterfish 5 минут на машине; Местный рынок 6 минут на машине; Новая дорога Нуса Дуа…
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DDA Real Estate
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DDA Real Estate
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Туристический комплекс Номера в Art-Wellness отеле под управлением Ramada by Wyndham.
Туристический комплекс Номера в Art-Wellness отеле под управлением Ramada by Wyndham.
Туристический комплекс Номера в Art-Wellness отеле под управлением Ramada by Wyndham.
Туристический комплекс Номера в Art-Wellness отеле под управлением Ramada by Wyndham.
Туристический комплекс Номера в Art-Wellness отеле под управлением Ramada by Wyndham.
Беноа, Индонезия
от
$109,900
Варианты отделки С отделкой
Инвестиции в элитную недвижимость на Бали от застройщика! Единственный курортный комплекс в Нуса Дуа под управление бренда Ramada by Wyndham (4 звезды), который представлен в 95 странах и насчитывает более 9 300 отелей по всему миру. Комплекс состоит: Отель который включает 100 ю…
Агентство
Smart Home
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Отель Investment Apartment Amani Melasti — Sunset Suite
Отель Investment Apartment Amani Melasti — Sunset Suite
Отель Investment Apartment Amani Melasti — Sunset Suite
Отель Investment Apartment Amani Melasti — Sunset Suite
Отель Investment Apartment Amani Melasti — Sunset Suite
Показать все Отель Investment Apartment Amani Melasti — Sunset Suite
Отель Investment Apartment Amani Melasti — Sunset Suite
Унгасан, Индонезия
от
$159,900
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 5
📊 Инвестиционный апартамент Amani Melasti — Sunset Suite Повышенная доходность | Окупаемость 7-8 лет| Управление Wyndham Hotels & Resorts Melasti Beach, Улувату 📈 Инвестиционная суть объекта Стоимость: 159 900 USD Доходность: 11–14% годовых Прогнозируемая окупаемость: 7–8 л…
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ESTABRO
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ESTABRO
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Вилла XO Pandawa Villas
Вилла XO Pandawa Villas
Вилла XO Pandawa Villas
Вилла XO Pandawa Villas
Вилла XO Pandawa Villas
Показать все Вилла XO Pandawa Villas
Вилла XO Pandawa Villas
Кутух, Индонезия
от
$300,000
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Площадь 102 м²
1 объект недвижимости 1
Сдача объекта: февраль 2026 Размер комплекса: 10 соток Срок аренды земли: 30 лет Преимущества комплекса: Комплекс доступен во фрихолд Rooftop на крыше комплекса с кинотеатром и рестораном Популярная локация (5 минут до океана, туристический район) Ликвидный дизайн Cв…
Застройщик
LOYO & BONDAR
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Жилой комплекс Резиденция премиум класса с оздоровительным центром и панорамным видом на океан, Улувату, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Резиденция премиум класса с оздоровительным центром и панорамным видом на океан, Улувату, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Резиденция премиум класса с оздоровительным центром и панорамным видом на океан, Улувату, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Резиденция премиум класса с оздоровительным центром и панорамным видом на океан, Улувату, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Резиденция премиум класса с оздоровительным центром и панорамным видом на океан, Улувату, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Резиденция премиум класса с оздоровительным центром и панорамным видом на океан, Улувату, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Резиденция премиум класса с оздоровительным центром и панорамным видом на океан, Улувату, Бали, Индонезия
Печату, Индонезия
от
$99,484
Предлагаются гостиничные апартаменты с террасами и видами на океан. Резиденция сочетает в себе роскошный образ жизни, лучшие спа-процедуры и индивидуальные оздоровительные программы. Проект включает не только жилье премиум-класса, но и пространство в лучших традициях европейских оздоровитель…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Melasti Beach
Жилой комплекс Melasti Beach
Жилой комплекс Melasti Beach
Жилой комплекс Melasti Beach
Жилой комплекс Melasti Beach
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Жилой комплекс Melasti Beach
Унгасан, Индонезия
от
$132,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 3
Площадь 33–55 м²
2 объекта недвижимости 2
Комплекс расположен на самом "инстаграмном" берегу океана на площади 27 га и состоит из вилл, таунхаусов и апартаментов. Комплекс имеет собственную инфраструктуру площадью 20,000 m², необходимую для комфортного отдыха и жизни резидентов. На территории расположен детский сад на 300 детей, а т…
Агентство
Geo Estate
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Вилла Pandawa Dream
Вилла Pandawa Dream
Вилла Pandawa Dream
Вилла Pandawa Dream
Вилла Pandawa Dream
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Вилла Pandawa Dream
Кутух, Индонезия
от
$188,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Площадь 76–87 м²
2 объекта недвижимости 2
Проект Pandawa Dream от LOYO&BONDAR - это место, где роскошь встречает выгодные инвестиции!1. ОбъектыАпартаменты с одной спальней:- Площадь дома: 30,3 м2- Холлвей: 3,7 м2- Ванная комната: 3,4 м2- Спальня: 9,0 м2- Гостиная: 8,3 м2- Балкон: 5,9 м2Двухкомнатные квартиры:- Площадь дома: 45 м2- Х…
Застройщик
LOYO & BONDAR
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Жилой комплекс Nagaya — жилой комплекс в районе Melasti, Бали
Жилой комплекс Nagaya — жилой комплекс в районе Melasti, Бали
Жилой комплекс Nagaya — жилой комплекс в районе Melasti, Бали
Жилой комплекс Nagaya — жилой комплекс в районе Melasti, Бали
Жилой комплекс Nagaya — жилой комплекс в районе Melasti, Бали
Унгасан, Индонезия
от
$106,500
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Nagaya — современный жилой проект на Бали, расположенный в районе Melasti. Форматы недвижимости в комплексе: апартаменты. Всего юнитов: 23. Срок сдачи — 2026 год. На момент публикации строительство активно идёт. Стоимость юнитов в комплексе — от $106,500 до $125,000. Подходит для премиальной…
Агентство
Balinsky
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Апарт - отель Номера в Art-Wellness отеле под управлением Ramada by Wyndham.
Апарт - отель Номера в Art-Wellness отеле под управлением Ramada by Wyndham.
Апарт - отель Номера в Art-Wellness отеле под управлением Ramada by Wyndham.
Апарт - отель Номера в Art-Wellness отеле под управлением Ramada by Wyndham.
Апарт - отель Номера в Art-Wellness отеле под управлением Ramada by Wyndham.
Беноа, Индонезия
от
$109,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Инвестиции в элитную недвижимость на Бали от застройщика! Единственный курортный комплекс в Нуса Дуа под управление бренда Ramada by Wyndham (4 звезды), который представлен в 95 странах и насчитывает более 9 300 отелей по всему миру. Комплекс состоит: Отель который включает 100 ю…
Агентство
Smart Home
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Жилой комплекс Новые квартиры и виллы премиум класса с бассейнами и панорамным видом на океан в Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новые квартиры и виллы премиум класса с бассейнами и панорамным видом на океан в Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новые квартиры и виллы премиум класса с бассейнами и панорамным видом на океан в Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новые квартиры и виллы премиум класса с бассейнами и панорамным видом на океан в Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новые квартиры и виллы премиум класса с бассейнами и панорамным видом на океан в Меласти, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Новые квартиры и виллы премиум класса с бассейнами и панорамным видом на океан в Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новые квартиры и виллы премиум класса с бассейнами и панорамным видом на океан в Меласти, Бали, Индонезия
Унгасан, Индонезия
от
$139,875
Жилой комплекс состоит из апартаментов и вилл, СПА-центра (сауна и хамам), ресторана (шеф-повар из Франции), винного погреба и сигарного бара, спортзала и студии йоги, магазина, сада, вертолётной площадки, подземного паркинга и места для проведения мероприятий. В комплексе круглосуточно рабо…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Виллы с общими и приватными бассейнами в Нуса-Дуа.
Жилой комплекс Виллы с общими и приватными бассейнами в Нуса-Дуа.
Жилой комплекс Виллы с общими и приватными бассейнами в Нуса-Дуа.
Жилой комплекс Виллы с общими и приватными бассейнами в Нуса-Дуа.
Жилой комплекс Виллы с общими и приватными бассейнами в Нуса-Дуа.
Показать все Жилой комплекс Виллы с общими и приватными бассейнами в Нуса-Дуа.
Жилой комплекс Виллы с общими и приватными бассейнами в Нуса-Дуа.
Беноа, Индонезия
от
$90,000
Варианты отделки С отделкой
Пресейл курортных вилл от 90 000 USD с общими и приватными бассейнами и видом на океан, от крупного застройщика с 9-летним опытом работы на Бали. Проект расположен в Нуса-Дуа - самая дорогая и элитная локация на Бали, 8 минут до пляжа Нуса-Дуа, 15 минут до пляжа Melasti, 30 минут до аэроп…
Агентство
Smart Home
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Отель Инвестиция в отель Amani Melasti на Бали Доходность 10–14% годовых | Окупаемость 7–9 лет | Управление Wyndham Hotels & Resorts
Отель Инвестиция в отель Amani Melasti на Бали Доходность 10–14% годовых | Окупаемость 7–9 лет | Управление Wyndham Hotels & Resorts
Отель Инвестиция в отель Amani Melasti на Бали Доходность 10–14% годовых | Окупаемость 7–9 лет | Управление Wyndham Hotels & Resorts
Отель Инвестиция в отель Amani Melasti на Бали Доходность 10–14% годовых | Окупаемость 7–9 лет | Управление Wyndham Hotels & Resorts
Отель Инвестиция в отель Amani Melasti на Бали Доходность 10–14% годовых | Окупаемость 7–9 лет | Управление Wyndham Hotels & Resorts
Показать все Отель Инвестиция в отель Amani Melasti на Бали Доходность 10–14% годовых | Окупаемость 7–9 лет | Управление Wyndham Hotels & Resorts
Отель Инвестиция в отель Amani Melasti на Бали Доходность 10–14% годовых | Окупаемость 7–9 лет | Управление Wyndham Hotels & Resorts
Унгасан, Индонезия
от
$129,900
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 5
📊 Инвестиция в отель Amani Melasti на Бали Доходность 10–14% годовых | Окупаемость 7–9 лет | Управление Wyndham Hotels & Resorts Melasti Beach, Улувату 📈 Инвестиционные показатели • Ожидаемая доходность: 10–14% годовых • Прогнозируемая окупаемость: 7–9 лет • Формат: инвести…
Агентство
ESTABRO
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Агентство
ESTABRO
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Жилой комплекс Апартаменты с уникальным природным ландшафтом на берегу океана, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Апартаменты с уникальным природным ландшафтом на берегу океана, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Апартаменты с уникальным природным ландшафтом на берегу океана, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Апартаменты с уникальным природным ландшафтом на берегу океана, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Апартаменты с уникальным природным ландшафтом на берегу океана, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Апартаменты с уникальным природным ландшафтом на берегу океана, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Апартаменты с уникальным природным ландшафтом на берегу океана, Бали, Индонезия
Кутух, Индонезия
от
$124,355
Предлагаются меблированные апартаменты с уникальным видом на океан и джунгли. Резиденция располагает рестораном и кинотеатром на крыше, инфинити-бассейном с панорамным видом на океан. Окончание строительства - февраль 2026 года. Преимущества Доходность - 14,6% годовых. Расположение и объек…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс с доступом к частному пляжу в Нуса Дуа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс с доступом к частному пляжу в Нуса Дуа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс с доступом к частному пляжу в Нуса Дуа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс с доступом к частному пляжу в Нуса Дуа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс с доступом к частному пляжу в Нуса Дуа, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс с доступом к частному пляжу в Нуса Дуа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс с доступом к частному пляжу в Нуса Дуа, Бали, Индонезия
Беноа, Индонезия
от
$242,740
Архитектурная концепция комплекса вдохновлена солнцем - символом света, тепла и энергии. Застройщик стремился создать здания, которые передают чувство гармонии и спокойствия через минимализм и чёткие геометрические формы. Симметрия и линии, словно солнечные лучи, подчёркивают идею порядка и …
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Изысканный жилой комплекс с первоклассной инфраструктурой, Пандава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Изысканный жилой комплекс с первоклассной инфраструктурой, Пандава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Изысканный жилой комплекс с первоклассной инфраструктурой, Пандава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Изысканный жилой комплекс с первоклассной инфраструктурой, Пандава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Изысканный жилой комплекс с первоклассной инфраструктурой, Пандава, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Изысканный жилой комплекс с первоклассной инфраструктурой, Пандава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Изысканный жилой комплекс с первоклассной инфраструктурой, Пандава, Бали, Индонезия
Кутух, Индонезия
от
$114,406
Элегантный жилой комплекс апартаментов и вилл предлагает своим будущим жильцам круглосуточный консьерж-сервис, инфинити-бассейн с красивым видом, СПА с массажными комнатами, летнее кафе и ресторан с доставкой в апартаменты, площадку для йоги, ледяную ванну, зоны для прогулок, паркинг на 65 м…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Современная резиденция с бассейном, бизнес-центром и круглосуточной охраной на первой линии от пляжа, Улувату, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Современная резиденция с бассейном, бизнес-центром и круглосуточной охраной на первой линии от пляжа, Улувату, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Современная резиденция с бассейном, бизнес-центром и круглосуточной охраной на первой линии от пляжа, Улувату, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Современная резиденция с бассейном, бизнес-центром и круглосуточной охраной на первой линии от пляжа, Улувату, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Современная резиденция с бассейном, бизнес-центром и круглосуточной охраной на первой линии от пляжа, Улувату, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Современная резиденция с бассейном, бизнес-центром и круглосуточной охраной на первой линии от пляжа, Улувату, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Современная резиденция с бассейном, бизнес-центром и круглосуточной охраной на первой линии от пляжа, Улувату, Бали, Индонезия
Печату, Индонезия
от
$676,490
Предлагаются эксклюзивные апартаменты с панорамными видами на побережье. Резиденция включает: Частный лифт на пляж Инфинити-бассейн 68 метра на краю утеса Персональный консьерж-сервис уровня 5 звезд Ресторан и бар Фитнес-клуб и тренажерный зал Йога класс, танцевальная студия Джакузи, ледяна…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл и апартаментов в 250 м от пляжа Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл и апартаментов в 250 м от пляжа Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл и апартаментов в 250 м от пляжа Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл и апартаментов в 250 м от пляжа Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл и апартаментов в 250 м от пляжа Меласти, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл и апартаментов в 250 м от пляжа Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл и апартаментов в 250 м от пляжа Меласти, Бали, Индонезия
Унгасан, Индонезия
от
$343,119
Старт продаж нового здания апартаментов со специальными условиями для клиентов Tranio. С момента старт продаж в ноябре застройщик уже повысил цены на апартменты в первой фазе более чем на 15%. Видовые квартиры и концепция вулкана. В стройке применяются вулканические породы, а в дизайне интер…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с видами на океан в 10 минутах от пляжа Нуса-Дуа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с видами на океан в 10 минутах от пляжа Нуса-Дуа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с видами на океан в 10 минутах от пляжа Нуса-Дуа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с видами на океан в 10 минутах от пляжа Нуса-Дуа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с видами на океан в 10 минутах от пляжа Нуса-Дуа, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс вилл с видами на океан в 10 минутах от пляжа Нуса-Дуа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с видами на океан в 10 минутах от пляжа Нуса-Дуа, Бали, Индонезия
Беноа, Индонезия
от
$288,503
Комплекс включает 10 современных вилл, идеально подходящих как для проживания, так и в качестве инвестиции. Особенности: обилие естественного света открытые террасы с видами на океан некоторые виллы имеют бассейны Удобства и оснащение в доме ТВ Кондиционеры Духовой шкаф Микроволновая печ…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Современный комплекс таунхаусов с бассейнами рядом с океаном, Улувату, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Современный комплекс таунхаусов с бассейнами рядом с океаном, Улувату, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Современный комплекс таунхаусов с бассейнами рядом с океаном, Улувату, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Современный комплекс таунхаусов с бассейнами рядом с океаном, Улувату, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Современный комплекс таунхаусов с бассейнами рядом с океаном, Улувату, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Современный комплекс таунхаусов с бассейнами рядом с океаном, Улувату, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Современный комплекс таунхаусов с бассейнами рядом с океаном, Улувату, Бали, Индонезия
Печату, Индонезия
от
$348,194
Предлагаются таунхаусы с бассейнами 5 х 2,5 м, террасами на крыше и парковочными местами. Окончание строительства - октябрь 2024 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в туристическом районе Улувату, в 8 минутах от океана и в 30 минутах от аэропорта. Пляж Карма - 10…
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TRANIO
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Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл класса люкс с бассейнами и видом на море, Пандава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл класса люкс с бассейнами и видом на море, Пандава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл класса люкс с бассейнами и видом на море, Пандава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл класса люкс с бассейнами и видом на море, Пандава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл класса люкс с бассейнами и видом на море, Пандава, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл класса люкс с бассейнами и видом на море, Пандава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл класса люкс с бассейнами и видом на море, Пандава, Бали, Индонезия
Кутух, Индонезия
от
$2,39 млн
Современные виллы будут построены в индустриальном стиле. Живой бамбук за окнами создает ощущение спокойствия и умиротворения. Каждая вилла включает: Бассейн 80 м2 с зоной отдыха Открытую кухню с зоной BBQ Джакузи и сауну Кинотеатр и зону с огнём на террасе Просторную гостиную 95 м2 Офис L…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Новая резиденция с рестораном, бассейном и коворкингом, Нуса-Дуа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новая резиденция с рестораном, бассейном и коворкингом, Нуса-Дуа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новая резиденция с рестораном, бассейном и коворкингом, Нуса-Дуа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новая резиденция с рестораном, бассейном и коворкингом, Нуса-Дуа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новая резиденция с рестораном, бассейном и коворкингом, Нуса-Дуа, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с рестораном, бассейном и коворкингом, Нуса-Дуа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новая резиденция с рестораном, бассейном и коворкингом, Нуса-Дуа, Бали, Индонезия
Беноа, Индонезия
от
$85,099
Расположенный в эксклюзивном прибрежном анклаве Нуса Дуа, комплекс предлагает изысканный отдых, где роскошь, культура и связь соединяются воедино. Окруженный объектами мирового класса и нетронутыми пляжами, он переопределяет современную жизнь с выбором элегантных апартаментов, таунхаусов и в…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Двухэтажные виллы с видом на океан в 2 минутах от пляжа Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Двухэтажные виллы с видом на океан в 2 минутах от пляжа Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Двухэтажные виллы с видом на океан в 2 минутах от пляжа Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Двухэтажные виллы с видом на океан в 2 минутах от пляжа Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Двухэтажные виллы с видом на океан в 2 минутах от пляжа Меласти, Бали, Индонезия
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Жилой комплекс Двухэтажные виллы с видом на океан в 2 минутах от пляжа Меласти, Бали, Индонезия
Унгасан, Индонезия
от
$318,348
Виллы в идеальной курортной локации для инвестиций, спокойного отдыха и жизни. Проект на стадии pre-sale. После старта продаж порог входа значительно вырастет. В стоимость вилл включена отделка, мебель и бытовая техника. Доступна рассрочка 30/70. Персональный консьерж-сервис: бронирование ре…
Агентство
TRANIO
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Вилла Pandawa Hills
Вилла Pandawa Hills
Вилла Pandawa Hills
Вилла Pandawa Hills
Вилла Pandawa Hills
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Вилла Pandawa Hills
Кутух, Индонезия
от
$250,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 1
Площадь 97–125 м²
2 объекта недвижимости 2
Pandawa Hills  Виллы и апартаменты с уникальнымприродным ландшафтом на берегу океана ЧТО ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ Полное юридическое сопровождение Внутренняя отделка и мебелирование Разработка бизнес-плана по управлению объектом после сдачи Проектирование и разработка дизайн прое…
Застройщик
LOYO & BONDAR
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Вилла U VILLAS 1
Вилла U VILLAS 1
Вилла U VILLAS 1
Вилла U VILLAS 1
Вилла U VILLAS 1
Вилла U VILLAS 1
Вилла U VILLAS 1
Унгасан, Индонезия
от
$250,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Площадь 116 м²
1 объект недвижимости 1
Вилла с видом на океан для инвестиций или постоянного проживания на прекрасном острове Бали. Средняя доходность по рынку 15%. Доходность от сдачи в аренду до 22%. Полностью меблированная вилла с удобствами в районе Букит. Условия оплаты: 30% + рассрочка на 7 платежей по 10%, беспроц…
Агентство
DDA Real Estate
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Агентство
DDA Real Estate
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