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Жилой комплекс Премиальный жилой комплекс с отельной инфраструктурой и полностью готовыми к проживанию виллами на Бали, Индонезия

Малые Зондские острова, Индонезия
от
$1,20 млн
18.05.2025
$1,20 млн
17.05.2025
$1,20 млн
16.05.2025
$1,20 млн
14.05.2025
$1,21 млн
13.05.2025
$1,19 млн
11.05.2025
$1,19 млн
10.05.2025
$1,20 млн
09.05.2025
$1,19 млн
08.05.2025
$1,18 млн
07.05.2025
$1,19 млн
14.04.2025
$1,18 млн
13.04.2025
$1,18 млн
12.04.2025
$1,19 млн
11.04.2025
$1,21 млн
10.04.2025
$1,22 млн
09.04.2025
$1,05 млн
08.04.2025
$1,05 млн
06.04.2025
$1,05 млн
05.04.2025
$1,04 млн
04.04.2025
$1,05 млн
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20
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Описание Описание
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ID: 22506
ID новостройки на Realting
In CRM: 2409987
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Индонезия
  • Область / штат
    Малые Зондские острова

О комплексе

Первый на Бали частный комплекс премиальных вилл с гостиничной инфраструктурой.

Помимо сервисов и удобств гостиничного типа таких как зал, коворкинг, ресторан и круглосуточная охрана, комплекс также предоставляет возможность централизованного технического обслуживания вилл снаружи, не беспокоя резидентов.

Еще одно важное преимущество комплекса, которое редко встретишь на Бали, — использование эко решений, таких как солнечные панели и инверторные кондиционеры. Эти технологии позволяют резидентам экономить в среднем до 30% на коммунальных расходах.

Виллы выполнены с использованием лучших европейских брендов в интерьере и отделке и полностью готовы к проживанию.

На выбор есть 3 типа вилл:

Inspiry - 3 виллы

479 м2, 2-этажное здание, бассейн, гараж, столовая и гостиная, кухня, 4 спальни, прачечная, сауна, зона отдыха, терраса, ландшафтный дизайн

Smart - 6 вилл

159 м2, 2-этажное здание, бассейн, гараж, столовая и гостиная, кухня, 2 спальни, прачечная, ландшафтный дизайн

Passion - 8 вилл

194 м2, 2-этажное здание, бассейн, парковка, столовая и гостиная, кухня, 2 спальни, прачечная, ландшафтный дизайн

Беспроцентная рассрочка на 24 месяца!

Преимущества
  • Строительство за счет девелопера
  • Самый низкий на рынке первый взнос, гибкая система оплаты
  • Эко энергосберегающие решения, сокращающие расходы на коммунальные услуги
  • Централизованная система управления электро и энергоснабжением, электрогенератор
  • Гарантия на конструктив 5 лет, а также иные гарантии на отделку, гидроизоляцию, анти-термитную обработку и проч.
  • Полностью оборудованная вилла под ключ
  • 25 лет продлеваемой аренды
  • Управляющая компания
Инфраструктура
  • бар - 7 м
  • парикмахерская - 10 м
  • салон красоты - 12 м
  • кафе - 24 м
  • клиника - 27 м
  • рестораны - 68 м
  • больница - 750 м
  • банкомат -2,1 км
  • пляжный клуб - 3,5 км
Расположение и объекты поблизости

Расположен в стратегическом месте, в непосредственной близости от всех модных объектов и популярных мест Бали. Идеальная альтернатива для тех, кто ценит отдых вдали от туристического шума, но при этом недалеко от основных событий. Чангу и Керобокан в 5 минут езды на машине.

Местонахождение на карте

Малые Зондские острова, Индонезия

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Жилой комплекс Премиальный жилой комплекс с отельной инфраструктурой и полностью готовыми к проживанию виллами на Бали, Индонезия
Малые Зондские острова, Индонезия
от
$1,20 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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