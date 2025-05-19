Жилой комплекс Премиальный жилой комплекс с отельной инфраструктурой и полностью готовыми к проживанию виллами на Бали, Индонезия

Первый на Бали частный комплекс премиальных вилл с гостиничной инфраструктурой.
Помимо сервисов и удобств гостиничного типа таких как зал, коворкинг, ресторан и круглосуточная охрана, комплекс также предоставляет возможность централизованного технического обслуживания вилл снаружи, не беспокоя резидентов.
Еще одно важное преимущество комплекса, которое редко встретишь на Бали, — использование эко решений, таких как солнечные панели и инверторные кондиционеры. Эти технологии позволяют резидентам экономить в среднем до 30% на коммунальных расходах.
Виллы выполнены с использованием лучших европейских брендов в интерьере и отделке и полностью готовы к проживанию.
На выбор есть 3 типа вилл:
Inspiry - 3 виллы
479 м2, 2-этажное здание, бассейн, гараж, столовая и гостиная, кухня, 4 спальни, прачечная, сауна, зона отдыха, терраса, ландшафтный дизайн
Smart - 6 вилл
159 м2, 2-этажное здание, бассейн, гараж, столовая и гостиная, кухня, 2 спальни, прачечная, ландшафтный дизайн
Passion - 8 вилл
194 м2, 2-этажное здание, бассейн, парковка, столовая и гостиная, кухня, 2 спальни, прачечная, ландшафтный дизайн
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Расположен в стратегическом месте, в непосредственной близости от всех модных объектов и популярных мест Бали. Идеальная альтернатива для тех, кто ценит отдых вдали от туристического шума, но при этом недалеко от основных событий. Чангу и Керобокан в 5 минут езды на машине.