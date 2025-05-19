Жилой комплекс Премиальный жилой комплекс с отельной инфраструктурой и полностью готовыми к проживанию виллами на Бали, Индонезия

Первый на Бали частный комплекс премиальных вилл с гостиничной инфраструктурой.

Помимо сервисов и удобств гостиничного типа таких как зал, коворкинг, ресторан и круглосуточная охрана, комплекс также предоставляет возможность централизованного технического обслуживания вилл снаружи, не беспокоя резидентов.

Еще одно важное преимущество комплекса, которое редко встретишь на Бали, — использование эко решений, таких как солнечные панели и инверторные кондиционеры. Эти технологии позволяют резидентам экономить в среднем до 30% на коммунальных расходах.

Виллы выполнены с использованием лучших европейских брендов в интерьере и отделке и полностью готовы к проживанию.

На выбор есть 3 типа вилл:

Inspiry - 3 виллы

479 м2, 2-этажное здание, бассейн, гараж, столовая и гостиная, кухня, 4 спальни, прачечная, сауна, зона отдыха, терраса, ландшафтный дизайн

Smart - 6 вилл

159 м2, 2-этажное здание, бассейн, гараж, столовая и гостиная, кухня, 2 спальни, прачечная, ландшафтный дизайн

Passion - 8 вилл

194 м2, 2-этажное здание, бассейн, парковка, столовая и гостиная, кухня, 2 спальни, прачечная, ландшафтный дизайн

Беспроцентная рассрочка на 24 месяца!

Строительство за счет девелопера

Самый низкий на рынке первый взнос, гибкая система оплаты

Эко энергосберегающие решения, сокращающие расходы на коммунальные услуги

Централизованная система управления электро и энергоснабжением, электрогенератор

Гарантия на конструктив 5 лет, а также иные гарантии на отделку, гидроизоляцию, анти-термитную обработку и проч.

Полностью оборудованная вилла под ключ

25 лет продлеваемой аренды

Управляющая компания

бар - 7 м

парикмахерская - 10 м

салон красоты - 12 м

кафе - 24 м

клиника - 27 м

рестораны - 68 м

больница - 750 м

банкомат -2,1 км

пляжный клуб - 3,5 км

ПреимуществаИнфраструктураРасположение и объекты поблизости

Расположен в стратегическом месте, в непосредственной близости от всех модных объектов и популярных мест Бали. Идеальная альтернатива для тех, кто ценит отдых вдали от туристического шума, но при этом недалеко от основных событий. Чангу и Керобокан в 5 минут езды на машине.