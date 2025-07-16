  1. Realting.com
  Апарт-отель Первый отель в Nuanu Creative City под управлением Nuanu Hospitality.

Табанан, Индонезия
от
$157,800
12
ID: 27563
ID новостройки на Realting
In CRM: 001154
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 05.09.2025

Местонахождение

  • Страна
    Индонезия
  • Область / штат
    Малые Зондские острова
  • Район
    Табанан

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Инвестиции в сердце Nuanu Creative City на Бали.
Первый отель в креативном городе Nuanu Creative City, открытый для частных инвестиций.

Отель расположен в центре креативного кластера Nuanu Creative City на юго-западном побережье Бали в Нуану, на участке площадью 8.400 м2.

Это не просто новый объект. Это часть интегрированной экосистемы, основанной на культуре, креативности и устойчивом развитии.

Это редкая возможность инвестировать в сегмент с растущим спросом, ограниченным предложением и долгосрочным потенциалом роста стоимости.

Интеграция в инфраструктуру Nuanu Creative City:

  • Доступ к более чем 30 видам уникального досуга: арт-пространства, wellness-центры, спа, рестораны;
  • Круглогодичная программа фестивалей и культурных мероприятий;

Всего к продаже представлен 41 гостиничный юнит с полным управлением Nuanu Hospitality.

ROI: 12,5% - 15% (зависит от выбранного типа номера в отеле)

В продаже:

Ocean View - 7 номеров

  • Стандартный номер 37 м2  - 5 юнитов
  • Угловой номер с видом на океан 47 м2 - 2 юнита

Pool View  - 21 номеров

  • Стандартный номер 37 м2  - 10 юнитов
  • Угловой номер с видом на океан 47 м2 - 4 юнита
  • Номер с мезонином 62 м2 - 7 юнитов

Garden View - 13 номеров

  • Стандартный номер 37 м2  - 5 юнитов
  • Угловой номер с видом на океан 47 м2 - 2 юнита
  • Номер с мезонином 62 м2 - 6 юнитов

Все номера оснащены всем необходимым для комфортного проживания, включая современную мебель, технику и удобства.

Первый взнос 30%
Без% рассрочка до конца строительства.

Окончание строительства: 4-й квартал 2026 года.


Инфраструктура:

  • Современный дизайн с элементами местной культуры
  • Бассейн 420 м2
  • Ресторан и Бар
  • Фитнес-зал
  • Конференц-зона
  • И многое другое

Это инфраструктура обеспечивает жильцам удобство и комфортный образ жизни без необходимости покидать комплекс.

Местонахождение на карте

Табанан, Индонезия

Вы просматриваете
Задайте все интересующие вопросы
