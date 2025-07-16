Апарт-отель Первый отель в Nuanu Creative City под управлением Nuanu Hospitality.

Инвестиции в сердце Nuanu Creative City на Бали.
Первый отель в креативном городе Nuanu Creative City, открытый для частных инвестиций.
Отель расположен в центре креативного кластера Nuanu Creative City на юго-западном побережье Бали в Нуану, на участке площадью 8.400 м2.
Это не просто новый объект. Это часть интегрированной экосистемы, основанной на культуре, креативности и устойчивом развитии.
Это редкая возможность инвестировать в сегмент с растущим спросом, ограниченным предложением и долгосрочным потенциалом роста стоимости.
Интеграция в инфраструктуру Nuanu Creative City:
Всего к продаже представлен 41 гостиничный юнит с полным управлением Nuanu Hospitality.
ROI: 12,5% - 15% (зависит от выбранного типа номера в отеле)
В продаже:
Ocean View - 7 номеров
Pool View - 21 номеров
Garden View - 13 номеров
Все номера оснащены всем необходимым для комфортного проживания, включая современную мебель, технику и удобства.
Первый взнос 30%
Без% рассрочка до конца строительства.
Окончание строительства: 4-й квартал 2026 года.
Инфраструктура:
Это инфраструктура обеспечивает жильцам удобство и комфортный образ жизни без необходимости покидать комплекс.