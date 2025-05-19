Вилла Cube VIlla

Уникальная возможность инвестировать в роскошную виллу с панорамным видом на природу и высококачественной отделкой на Бали!
CONCRETE CUBE VILLA - это современный проект, создающий уникальные ценности для Клиента, вилла объединила в себе экологичные дизайнерские решения, энергоэффективными материалами с технологиями и высокими стандартами качества.
Удобства: частный бассен, сад, терраса, зона барбекю, система кондиционирования воздуха, высокоскоростной Wi-Fi, круклосуточная охрана.
Расположение:
- в шаговой доступности находятся магазины, кафе, школы, спа-центры;
- 20 минут до пляжа на байке или машине;
- международный аэропорт находится примерно в 30 км.
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* Стоимость может меняться в зависимости от курса.