Вилла Cube VIlla

Уникальная возможность инвестировать в роскошную виллу с панорамным видом на природу и высококачественной отделкой на Бали!

CONCRETE CUBE VILLA - это современный проект, создающий уникальные ценности для Клиента, вилла объединила в себе экологичные дизайнерские решения, энергоэффективными материалами с технологиями и высокими стандартами качества.

Удобства: частный бассен, сад, терраса, зона барбекю, система кондиционирования воздуха, высокоскоростной Wi-Fi, круклосуточная охрана.

Расположение:

- в шаговой доступности находятся магазины, кафе, школы, спа-центры;

- 20 минут до пляжа на байке или машине;

- международный аэропорт находится примерно в 30 км.

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* Стоимость может меняться в зависимости от курса.