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Вилла Cube VIlla

Малые Зондские острова, Индонезия
от
$400,000
;
32
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Описание Описание
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ID: 26111
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 23.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Индонезия
  • Область / штат
    Малые Зондские острова

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Количество этажей
    Количество этажей
    2

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн

Дополнительно

  • Дом сдан

О комплексе

Уникальная возможность инвестировать в роскошную виллу с панорамным видом на природу и высококачественной отделкой на Бали!
CONCRETE CUBE VILLA - это современный проект, создающий уникальные ценности для Клиента, вилла объединила в себе экологичные дизайнерские решения, энергоэффективными материалами с технологиями и высокими стандартами качества.
Удобства: частный бассен, сад, терраса, зона барбекю, система кондиционирования воздуха, высокоскоростной Wi-Fi, круклосуточная охрана.
Расположение:
- в шаговой доступности находятся магазины, кафе, школы, спа-центры;
- 20 минут до пляжа на байке или машине;
- международный аэропорт находится примерно в 30 км.
Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!
* Стоимость может меняться в зависимости от курса.

Местонахождение на карте

Малые Зондские острова, Индонезия

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Вилла Cube VIlla
Малые Зондские острова, Индонезия
от
$400,000
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Агентство
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