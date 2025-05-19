Жилой комплекс Премиальные апартаменты и виллы с большой террасой rooftop и открытым кинотеатром, Чангу, Бали, Индонезия

Уникальный проект, располагающийся на самой туристической улице Чангу, Бату Болонг.

Это комплекс, объединяющий в себе 6 двуспальных вилл, а также 4 этажа апартаментов. На крыше комплекса будет создано пространство площадью 400 м2 состоящее из:

ресторана и бара

переговорной комнаты для бизнес встреч

кинотеатра под открытым небом

инфинити бассейна с видом на океан

УК берёт на себя организационные вопросы и управление арендой.

Оплата 30% + рассрочка на 7 месяцев по 10%.

Доступна скидка 5% при единоразовой 100% оплате.

Прогноз ROI - 17%.

Расположение и объекты поблизости

Чангу — самый популярный район среди туристов и экспатов. Здесь хорошо развита инфраструктура: европейские кафе и рестораны, люксовые спа-салоны, спортзалы, сёрф-кемпы и пляжные клубы.

Рядом с комплексом есть классический большой паб, большой супермаркет, ресторан японской кухни, самый большой в мире пляжный клуб Finns и Morabito art villa, место проведения вечеринок и мероприятий.

Знаменитый пляж Бату Болонг, расположенный недалеко от комплекса, известен красивым песчаным берегом, кристально чистой водой и идеальными условиями для сёрфинга.