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Жилой комплекс Премиальные апартаменты и виллы с большой террасой rooftop и открытым кинотеатром, Чангу, Бали, Индонезия

Чангу, Индонезия
от
$300,949
18.05.2025
$300,949
17.05.2025
$299,839
16.05.2025
$300,040
14.05.2025
$302,455
13.05.2025
$299,229
11.05.2025
$298,584
10.05.2025
$299,582
09.05.2025
$297,149
08.05.2025
$296,067
07.05.2025
$297,090
14.04.2025
$295,758
13.04.2025
$295,931
12.04.2025
$297,033
11.04.2025
$303,748
10.04.2025
$304,986
09.04.2025
$306,516
08.04.2025
$285,904
06.04.2025
$286,073
05.04.2025
$283,468
04.04.2025
$287,253
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ID: 16505
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In CRM: 2360278
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Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Индонезия
  • Область / штат
    Малые Зондские острова
  • Район
    Бадунг
  • Город
    Чангу

О комплексе

Уникальный проект, располагающийся на самой туристической улице Чангу, Бату Болонг.

Это комплекс, объединяющий в себе 6 двуспальных вилл, а также 4 этажа апартаментов. На крыше комплекса будет создано пространство площадью 400 м2 состоящее из:

  • ресторана и бара
  • переговорной комнаты для бизнес встреч
  • кинотеатра под открытым небом
  • инфинити бассейна с видом на океан

УК берёт на себя организационные вопросы и управление арендой.

Оплата 30% + рассрочка на 7 месяцев по 10%.

Доступна скидка 5% при единоразовой 100% оплате.

Прогноз ROI - 17%.

Расположение и объекты поблизости

Чангу — самый популярный район среди туристов и экспатов. Здесь хорошо развита инфраструктура: европейские кафе и рестораны, люксовые спа-салоны, спортзалы, сёрф-кемпы и пляжные клубы.

Рядом с комплексом есть классический большой паб, большой супермаркет, ресторан японской кухни, самый большой в мире пляжный клуб Finns и Morabito art villa, место проведения вечеринок и мероприятий.

Знаменитый пляж Бату Болонг, расположенный недалеко от комплекса, известен красивым песчаным берегом, кристально чистой водой и идеальными условиями для сёрфинга.

Местонахождение на карте

Чангу, Индонезия

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Жилой комплекс Премиальные апартаменты и виллы с большой террасой rooftop и открытым кинотеатром, Чангу, Бали, Индонезия
Чангу, Индонезия
от
$300,949
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