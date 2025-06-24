Жилой комплекс

Комплекс расположен на самом "инстаграмном" берегу океана на площади 27 га и состоит из вилл, таунхаусов и апартаментов. Комплекс имеет собственную инфраструктуру площадью 20,000 m², необходимую для комфортного отдыха и жизни резидентов. На территории расположен детский сад на 300 детей, а также англоязычная начальная школа, в которой обучение проходит по Вальфдорско-Штайнеровской системе - при этом приоритет отдается владельцам и арендаторам недвижимости.

На территории комплекса расположен эпичный бассейн-лагуна с океанической водой, площадью 40*50 метров. А в 500 метрах расположен лучший пляж Бали - Меласти, с чистым золотым песком и комфортабельными пляжными клубами. Локация комплекса является самой престижной на острове и именно поэтому, по соседству расположены отели 5* Hilton, Kempinski и Ritz-Carlton.

Планировки (под ключ):

Апартамент-студия / Площадь от 33 m² / Цена от $132,000

Апартамент-студия (дуплекс) / Площадь от 45 m² / Цена от $161,300

Апартамент-студия (бассейн & сад) / Площадь от 45 m² / Цена от $181,500

Апартамент с 1 спальней / Площадь от 50 m² / Цена от $175,000

Апартамент с 1 спальней (бассейн) / Площадь от 62 m² / Цена от $270,800

Таунхаус с 1 спальней (дуплекс & бассейн) / Площадь от 70 m² / Цена от $245,000

Таунхаус с 2 спальнями (дуплекс & бассейн) / Площадь от 77 m² / Цена от $327,600

Таунхаус с 3 спальнями (дуплекс & бассейн) / Площадь от 90 m² / Цена от $393,200

Вилла с 1 спальней (бассейн) / Площадь от 55 m² / Цена от $237,200

Вилла с 1 спальней (бассейн) / Площадь от 65 m² / Цена от $273,000

Вилла с 1 спальней (бассейн) / Площадь от 75 m² / Цена от $327,600

Вилла с 2 спальнями (бассейн) / Площадь от 120 m² / Цена от $497,300

Проект построен по принципу город-парк, включая собственные социальные, культурные и развлекательные объекты в сочетании с обширным озеленением. Архитектура проекта носит зональный характер и варьируется от современного классицизма, до восточного стиля с японскими садами.

Инфраструктура:

Парки

Пекарни

Кофейни

Рестораны

Супермаркет

Бассейн-лагуна

СПА & Йога центры

Детский сад и школа

Галерея модных бутиков

Офисные помещения класса А

Проект меняет представление о бизнесе на Бали и создает первый инновационный кластер, который станет центром притяжения для наиболее прогрессивных секторов экономики, инновационных технологий, креатива и творчества. Лучшие бизнесы из разных стран получат грант, который позволит бесплатно арендовать офис на 1 год при условии, что сотрудники проживают в данном проекте.

В проекте предусмотрена управляющая компания, которая берет на себя решение всех вопросов связанных со сдачей недвижимости в аренду. Доход инвесторов является полностью пассивным и составляет около 12% ROI в год, при долгосрочной сдаче в аренду и около 20% ROI в год, при посуточной сдаче в аренду. При этом, управляющая компания занимается учетом, оптимизацией и выплатой налогов, а инвесторы получают чистую прибыль, каждые 3 месяца.