Жилой комплекс

Унгасан, Индонезия
от
$132,000
BTC
1.5701137
ETH
82.2963731
USDT
130 506.3547697
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
16 1
ID: 27480
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 24.08.2025

Местонахождение

  • Страна
    Индонезия
  • Область / штат
    Малые Зондские острова
  • Район
    Бадунг
  • Город
    Южная Кута
  • Деревня
    Унгасан

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    3

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Комплекс расположен на самом "инстаграмном" берегу океана на площади 27 га и состоит из вилл, таунхаусов и апартаментов. Комплекс имеет собственную инфраструктуру площадью 20,000 m², необходимую для комфортного отдыха и жизни резидентов. На территории расположен детский сад на 300 детей, а также англоязычная начальная школа, в которой обучение проходит по Вальфдорско-Штайнеровской системе - при этом приоритет отдается владельцам и арендаторам недвижимости.

 

На территории комплекса расположен эпичный бассейн-лагуна с океанической водой, площадью 40*50 метров. А в 500 метрах расположен лучший пляж Бали - Меласти, с чистым золотым песком и комфортабельными пляжными клубами. Локация комплекса является самой престижной на острове и именно поэтому, по соседству расположены отели 5* Hilton, Kempinski и Ritz-Carlton.

 

Планировки (под ключ):

  • Апартамент-студия / Площадь от 33 m² / Цена от $132,000
  • Апартамент-студия (дуплекс) / Площадь от 45 m² / Цена от $161,300
  • Апартамент-студия (бассейн & сад) / Площадь от 45 m² / Цена от $181,500
  • Апартамент с 1 спальней / Площадь от 50 m² / Цена от $175,000
  • Апартамент с 1 спальней (бассейн) / Площадь от 62 m² / Цена от $270,800

 

  • Таунхаус с 1 спальней (дуплекс & бассейн) / Площадь от 70 m² / Цена от $245,000
  • Таунхаус с 2 спальнями (дуплекс & бассейн) / Площадь от 77 m² / Цена от $327,600
  • Таунхаус с 3 спальнями (дуплекс & бассейн) / Площадь от 90 m² / Цена от $393,200

 

  • Вилла с 1 спальней (бассейн) / Площадь от 55 m² / Цена от $237,200
  • Вилла с 1 спальней (бассейн) / Площадь от 65 m² / Цена от $273,000
  • Вилла с 1 спальней (бассейн) / Площадь от 75 m² / Цена от $327,600
  • Вилла с 2 спальнями (бассейн) / Площадь от 120 m² / Цена от $497,300

 

Проект построен по принципу город-парк, включая собственные социальные, культурные и развлекательные объекты в сочетании с обширным озеленением. Архитектура проекта носит зональный характер и варьируется от современного классицизма, до восточного стиля с японскими садами.

 

Инфраструктура:

  • Парки
  • Пекарни
  • Кофейни
  • Рестораны
  • Супермаркет
  • Бассейн-лагуна
  • СПА & Йога центры
  • Детский сад и школа
  • Галерея модных бутиков
  • Офисные помещения класса А

 

Проект меняет представление о бизнесе на Бали и создает первый инновационный кластер, который станет центром притяжения для наиболее прогрессивных секторов экономики, инновационных технологий, креатива и творчества. Лучшие бизнесы из разных стран получат грант, который позволит бесплатно арендовать офис на 1 год при условии, что сотрудники проживают в данном проекте.

 

В проекте предусмотрена управляющая компания, которая берет на себя решение всех вопросов связанных со сдачей недвижимости в аренду. Доход инвесторов является полностью пассивным и составляет около 12% ROI в год, при долгосрочной сдаче в аренду и около 20% ROI в год, при посуточной сдаче в аренду. При этом, управляющая компания занимается учетом, оптимизацией и выплатой налогов, а инвесторы получают чистую прибыль, каждые 3 месяца.

Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Вилла
Площадь, м² 55.0
Цена за м², USD 4,967
Цена квартиры, USD 273,200
Квартиры Студия
Площадь, м² 33.0
Цена за м², USD 4,000
Цена квартиры, USD 132,000

Местонахождение на карте

Унгасан, Индонезия

Видеообзор жилой комплекс

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж

Новости застройщика

24.06.2025
Инвестиции в коммерческую недвижимость Батуми: как создать инновационный экопроект с высокой доходностью
21.03.2025
Рынок недвижимости Грузии в 2025 году: анализ роста, инвестиции и доходность — эксперт
25.10.2021
Как создать инвестиционный проект вашей мечты с доходностью 20% ROI в год
