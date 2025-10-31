Вилла Премиальный комплекс вилл Noah на острове Sumba | Indonesia.

Премиальный комплекс вилл Noah на острове Сумба | Индонезия.

Комплекс расположен в уникальном месте на острове Сумба, где поражает своей первозданной красотой и спокойствием. Это остров, где нет суеты, холмы покрыты саваннами, а побережье окаймлено девственными пляжами.

Самолеты из Бали и Купанга летают в два аэропорта острова - четыре раза в день, до комплекса предусмотрен трансфер, время в пути 15 минут.

В продаже всего 20 эксклюзивных вилл в комплексе с полной экосистемой.

В комплексе собственная, автономная электроснабжение (ветряные мельницы, солнечные батареи), система фильтрации воды, органические теплицы и сады.

Для инвесторов:

🟦Управление - международный оператор.

🟦Rental pool соотношении чистого дохода 80% / 20%

Окупаемость от 5 до 7 лет

Рост капитализации - 30% за 3 года

Ожидаемая доходность до 19% годовых

Права собственности:

Freehold

Leasehold - до 80 лет

Первый взнос 25%

Без% рассрочка до конца строительства

Окончание строительства: 4-й квартал 2027 года.

Инфраструктура:

Бассейн

SPA центр

Спортивный центр

Ресторана и Бар

Прогулочные зоны

Фруктовый сад

Мини гольф

Гриль зона

Кинотеатр

Детский центр

Вертолетная площадка

И многое другое

Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.