Вилла Смарт-виллы с бассейном в самом сердце Nusa Dua у Geger Beach.

Закрытый комплекс в самой престижной локации Бали - Nusa Dua.

Элегантные виллы с одной и двумя спальнями, приватным бассейном расположены в окружении тишины и всего в 700 метрах от океана и пляжа Geger Beach.

Комплекс строится на площади 2,36 га, имеет панорамный вид на океан на 270°, даже при появлении новой застройки благодаря возвышенности обзор останется полностью открытым

Smart-вилла это тренд, который сейчас разрывает рынок Бали и начинает появляться в других топовых локациях. Это гениальное решение: вы получаете приватность виллы по цене апартаментов.

Smart-вилла - автономный односпальный юнит с приватной территорией, собственной террасой и мини-бассейном.

План оплаты:

Первый взнос - 30%

Без% рассрочка до конца строительства

Окончание строительства - 2-ой квартал 2028 года.

Юридические детали:

Цвет земли - розовая

Лизхолд - 27 лет + приоритетное продление



Типы вилл:

Smart виллы с бассейном - 34 м2 + 14 м2 двор

Виллы 1BR - 70 м2

Виллы 1BR + Rooftop - 75 м2

Виллы 2BR - 100 м2

Виллы 3BR + Rooftop - 140 м2



Инфраструктура комплекса: