  2. Индонезия
  3. Южная Кута
  4. Вилла Смарт-виллы с бассейном в самом сердце Nusa Dua у Geger Beach.

Вилла Смарт-виллы с бассейном в самом сердце Nusa Dua у Geger Beach.

Беноа, Индонезия
$105,000
13
ID: 32949
Дата обновления: 28.11.2025

Местонахождение

  • Страна
    Индонезия
  • Область / штат
    Малые Зондские острова
  • Район
    Бадунг
  • Город
    Южная Кута
  • Деревня
    Беноа
  • Город
    Нуса-Дуа

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Закрытый комплекс в самой престижной локации Бали - Nusa Dua.

Элегантные виллы с одной и двумя спальнями, приватным бассейном расположены в окружении тишины и всего в 700 метрах от океана и пляжа Geger Beach.

Комплекс строится на площади 2,36 га, имеет панорамный вид на океан на 270°, даже при появлении новой застройки благодаря возвышенности обзор останется полностью открытым

Smart-вилла это тренд, который сейчас разрывает рынок Бали и начинает появляться в других топовых локациях. Это гениальное решение: вы получаете приватность виллы по цене апартаментов.

  • Smart-вилла - автономный односпальный юнит с приватной территорией, собственной террасой и мини-бассейном.

План оплаты:

  • Первый взнос - 30%
  • Без% рассрочка до конца строительства

Окончание строительства - 2-ой квартал 2028 года.

Юридические детали:

  • Цвет земли - розовая
  • Лизхолд - 27 лет + приоритетное продление


Типы вилл:

  • Smart виллы с бассейном - 34 м2 + 14 м2 двор
  • Виллы 1BR - 70 м2
  • Виллы 1BR + Rooftop - 75 м2
  • Виллы 2BR - 100 м2
  • Виллы 3BR + Rooftop - 140 м2


Инфраструктура комплекса:

  • 4 ресторана с rooftop и видом на океан
  • 2 бара
  • Padel-корты
  • SPA и фитнес 1.500 м2
  • Барбекю-зона
  • Коворкинг на 100 мест
  • Магазины
  • Детский образовательный клуб для детей от 2 до 14 лет 1.200 м2

Местонахождение на карте

Беноа, Индонезия

Вилла Смарт-виллы с бассейном в самом сердце Nusa Dua у Geger Beach.
Беноа, Индонезия
от
$105,000
