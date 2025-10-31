Вилла Смарт-виллы с бассейном в самом сердце Nusa Dua у Geger Beach.

Закрытый комплекс в самой престижной локации Бали - Nusa Dua.
Элегантные виллы с одной и двумя спальнями, приватным бассейном расположены в окружении тишины и всего в 700 метрах от океана и пляжа Geger Beach.
Комплекс строится на площади 2,36 га, имеет панорамный вид на океан на 270°, даже при появлении новой застройки благодаря возвышенности обзор останется полностью открытым
Smart-вилла это тренд, который сейчас разрывает рынок Бали и начинает появляться в других топовых локациях. Это гениальное решение: вы получаете приватность виллы по цене апартаментов.
Smart-вилла - автономный односпальный юнит с приватной территорией, собственной террасой и мини-бассейном.
План оплаты:
Окончание строительства - 2-ой квартал 2028 года.
Юридические детали:
Типы вилл:
Инфраструктура комплекса: