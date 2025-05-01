Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Индонезия
  3. Жилая
  4. Дом
  5. Вид на море

Дома с видом на море в Индонезии

Бали
784
Малые Зондские острова
823
Южная Кута
173
Чангу
111
Показать больше
83 объекта найдено
Вилла в Унгасан, Индонезия
Вилла
Унгасан, Индонезия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 3
🏡 Ультра-роскошная вилла Расположена на скале с прямым видом на Индийский океан   - Т…
$5,76 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Darton Global
Языки общения
English, Русский, Español, Українська
Telegram Написать в Telegram
Вилла 1 комната в Печату, Индонезия
Вилла 1 комната
Печату, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Off-plan investment opportunity with ROI 17.05% and re-sale profits of $24,720 prior to comp…
$222,480
Оставить заявку
Таунхаус 3 комнаты в Tibubeneng, Индонезия
Таунхаус 3 комнаты
Tibubeneng, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 254 м²
Количество этажей 3
Проект расположен в самом центре топовой и туристической локации - Берава. Доход: от 8-11%Та…
$620,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Вилла 4 комнаты в Унгасан, Индонезия
Вилла 4 комнаты
Унгасан, Индонезия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 186 м²
Количество этажей 2
Комплекс состоит из 10 роскошных вилл, расположенных в заповедной зоне в Буките. Комплекс на…
$500,000
Оставить заявку
Вилла 2 комнаты в Candidasa, Индонезия
Вилла 2 комнаты
Candidasa, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
Жилой комплекс реализован в соответствии с концепцией «живи, работай, отдыхай» и имеет общую…
$225,000
Оставить заявку
Таунхаус в Bukit, Индонезия
Таунхаус
Bukit, Индонезия
Площадь 55 м²
Комплекс с премиальными пентхаусами  – это идеальное место для ценителей серфинга, расположе…
$257,003
Оставить заявку
Вилла в Sanur, Индонезия
Вилла
Sanur, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Уникальный комплекс от опытного застройщика на о. Бали. Город на побережье океана - старт пр…
$290,000
Оставить заявку
Вилла в Bukit, Индонезия
Вилла
Bukit, Индонезия
Площадь 143 м²
Виллы, расположенные на живописном участке с захватывающими видами на берегу океана, предста…
$228,447
Оставить заявку
Вилла 6 комнат в Унгасан, Индонезия
Вилла 6 комнат
Унгасан, Индонезия
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 275 м²
Количество этажей 2
Комплекс состоит из 10 роскошных вилл, расположенных в заповедной зоне в Буките. Комплекс на…
$600,000
Оставить заявку
Вилла в Sanur, Индонезия
Вилла
Sanur, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
Уникальный комплекс от опытного застройщика на о. Бали. Город на побережье океана - старт пр…
$225,000
Оставить заявку
Вилла 1 комната в Nyamuk, Индонезия
Вилла 1 комната
Nyamuk, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 423 м²
Количество этажей 2
Residence Deluxe 6 Discover a haven of luxury and exclusivity at The Pavilions Anambas, a…
$807,300
Оставить заявку
Вилла в Малые Зондские острова, Индонезия
Вилла
Малые Зондские острова, Индонезия
Площадь 150 м²
Вилла, которая в данный момент рассматривается для стратегии редевелопмента, находится в охр…
$289,282
Оставить заявку
Вилла в Печату, Индонезия
Вилла
Печату, Индонезия
Количество спален 5
Площадь 275 м²
ЧТО РЯДОМ: Уникальный район, включающий в себя все удобства, необходимые для комфортного …
$600,000
Оставить заявку
Таунхаус 3 комнаты в Pererenan, Индонезия
Таунхаус 3 комнаты
Pererenan, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 254 м²
Количество этажей 2
Проект расположен в самом центре топовой и туристической локации - Берава. Доход: от 8-11…
$620,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Вилла 3 комнаты в Кутух, Индонезия
Вилла 3 комнаты
Кутух, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Количество этажей 2
Комплекс - PANDAWA Villas 3D тур https://kuula.co/share/collection/7XxKJ?logo=1&info=1&fs…
$150,000
Оставить заявку
Вилла 2 комнаты в Wana Giri, Индонезия
Вилла 2 комнаты
Wana Giri, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 181 м²
Этаж 1/2
Уникальная вилла в прекрасном Убуде. Рентабельность виллы от сдачи в аренду до 15%. Перво…
$500,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Вилла в Bukit, Индонезия
Вилла
Bukit, Индонезия
Площадь 550 м²
Роскошная вилла на Буките — уникальное сочетание индустриальной эстетики и шарма. Вилла обще…
$2,28 млн
Оставить заявку
Вилла 3 комнаты в Унгасан, Индонезия
Вилла 3 комнаты
Унгасан, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс меблированных вилл с бассейнами и панорамными видами рядом с пляжем, Унгасан,…
$293,725
Оставить заявку
Вилла в Kuta, Индонезия
Вилла
Kuta, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Цены в проекте от 230 000 € до 350 000 €.  Роскошный курортный комплекс, ориентированный …
$253,815
Оставить заявку
Вилла 2 комнаты в Nyamuk, Индонезия
Вилла 2 комнаты
Nyamuk, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 491 м²
Количество этажей 2
Residence Grand 8 Discover a haven of luxury and exclusivity at The Pavilions Anambas, a …
$982,800
Оставить заявку
Таунхаус 2 комнаты в Печату, Индонезия
Таунхаус 2 комнаты
Печату, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Первоклассный жилой комплекс из 10 домов, с захватывающим видом на океан.Расположен в Улуват…
$250,000
Оставить заявку
Вилла в Bukit, Индонезия
Вилла
Bukit, Индонезия
Площадь 450 м²
Эта великолепная вилла, расположена в живописном районе Пандава на полуострове Букит, Бали, …
$1,43 млн
Оставить заявку
Вилла 2 комнаты в Candidasa, Индонезия
Вилла 2 комнаты
Candidasa, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Жилой комплекс реализован в соответствии с концепцией «живи, работай, отдыхай» и имеет общую…
$225,000
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Беноа, Индонезия
Вилла 4 комнаты
Беноа, Индонезия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 315 м²
Количество этажей 2
3 спальная вилла с видом на океан в греческом стиле в самом престижном районе Нуса Дуа  🌊 …
$342,500
Оставить заявку
Вилла в Bukit, Индонезия
Вилла
Bukit, Индонезия
Площадь 73 м²
Роскошные виллы в городе-крепости представляют собой уникальное объединение стиля, комфорта …
$250,149
Оставить заявку
Вилла 1 комната в Печату, Индонезия
Вилла 1 комната
Печату, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 111 м²
Количество этажей 1
Off-plan investment opportunity with ROI 15.40% and re-sale profits of $39,000 prior to comp…
$260,910
Оставить заявку
Вилла 1 комната в Печату, Индонезия
Вилла 1 комната
Печату, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Off-plan investment opportunity with ROI 17.05% and re-sale profits of $24,720 prior to comp…
$268,020
Оставить заявку
Вилла 3 комнаты в Candidasa, Индонезия
Вилла 3 комнаты
Candidasa, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Количество этажей 2
Жилой комплекс реализован в соответствии с концепцией «живи, работай, отдыхай» и имеет общую…
$808,500
Оставить заявку
Таунхаус 3 комнаты в Малые Зондские острова, Индонезия
Таунхаус 3 комнаты
Малые Зондские острова, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 172 м²
Добро пожаловать в наш современный  комплекс таунхаусов – ваш личный райский уголок на берег…
$320,000
Оставить заявку
Вилла в Bukit, Индонезия
Вилла
Bukit, Индонезия
Площадь 150 м²
Виллы на Бали, в районе Меласти, представляют собой премиальный комплекс для долгосрочного п…
$375,986
Оставить заявку

Типы недвижимости в Индонезии

виллы
таунхаусы

Параметры недвижимости в Индонезии

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти