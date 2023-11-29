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Таунхаусы в Индонезия

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41 объект найдено
Таунхаус 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Бали, Индонезия
Таунхаус 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бали, Индонезия
Комнаты 3
Площадь 108 м²
Эксклюзивный комплекс таунхаусов в культовой локации Бали. Инфраструктура: парковочное мест…
€280,000
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Таунхаус 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Бали, Индонезия
Таунхаус 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бали, Индонезия
Комнаты 3
Площадь 112 м²
Комплекс из 30 современных вилл в живописном районе Бали — Умалас. Комплекс расположен в жив…
€260,000
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Таунхаус 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Бали, Индонезия
Таунхаус 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бали, Индонезия
Комнаты 3
Площадь 98 м²
Современный жилой комплекс, невысокие высококлассные таунхаусы в идиллическом месте,…
€320,000
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Таунхаус 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Бали, Индонезия
Таунхаус 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бали, Индонезия
Комнаты 2
Площадь 79 м²
Комплекс таунхаусов в Бераве, расположенный среди рисовых полей и с видом на величественную …
€320,000
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Таунхаус 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Бали, Индонезия
Таунхаус 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бали, Индонезия
Комнаты 3
Площадь 91 м²
Добро пожаловать в уникальный жилой комплекс, предоставляющий роскошные таунхаус…
€320,000
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Таунхаус 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Бали, Индонезия
Таунхаус 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бали, Индонезия
Комнаты 3
Площадь 90 м²
Роскошный комплекс таунхаусов, в самом сердце Бали. Этот оазис роскоши предлагает живописные…
€360,000
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Таунхаус 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Бали, Индонезия
Таунхаус 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бали, Индонезия
Комнаты 3
Площадь 98 м²
Уникальный комплекс из 10 роскошных таунхаусов, впечатляющем уникальный опыт проживания на б…
€365,000
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Таунхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Kerobokan Klod, Индонезия
Таунхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Kerobokan Klod, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 350 м²
🏝️Комплекс будет располагаться в районе Улувату   ❗️Потрясающие новости для инвесторов…
€318,005
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Таунхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Kerobokan Klod, Индонезия
Таунхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Kerobokan Klod, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
❖ Стоимость: 2-спальный таунхаус (2 - этажа) площадью 112 м² - 260К $.  Также для поку…
€236,233
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Таунхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Canggu, Индонезия
Таунхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Canggu, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Южное побережье острова , пляж Берава в 7 минутах ходьбы CHILDFREE КОНЦЕПЦИЯ КОМПЛЕКСА  …
€290,748
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Таунхаус 1 спальня в Canggu, Индонезия
Таунхаус 1 спальня
Canggu, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
CHILDFREE КОНЦЕПЦИЯ КОМПЛЕКСА  Идеальные условия для жизни  в окружении топовых заведений…
€204,432
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Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Pecatu, Индонезия
Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Pecatu, Индонезия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 127 м²
⚙ Готовность  - декабрь2024 г. ✔️Leasehold - 30 лет + 30 лет ( Возможность купить во Free…
€227,147
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Таунхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Bangkiang Sidem, Индонезия
Таунхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Bangkiang Sidem, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
Количество этажей 2
Комплекс - Serenity Готовность - 2-й кв. 2024 г. Премиальный комплекс вилл и таунхаусов …
€218,061
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Таунхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Pecatu, Индонезия
Таунхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Pecatu, Индонезия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Первоклассный жилой комплекс из 10 домов, с захватывающим видом на океан.Расположен в Улуват…
€227,147
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Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Pecatu, Индонезия
Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Pecatu, Индонезия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 165 м²
Количество этажей 3
Первоклассный жилой комплекс из 10 домов, с захватывающим видом на океан.Расположен в Улуват…
€272,576
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Таунхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Денпасар, Индонезия
Таунхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Денпасар, Индонезия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 112 м²
Количество этажей 2
Modern — это комплекс из 30 современных вилл, в живописном районе Бали - Умалас. На выбор от…
€236,233
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Таунхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Денпасар, Индонезия
Таунхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Денпасар, Индонезия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 112 м²
Количество этажей 2
Modern — это комплекс из 30 современных вилл, в живописном районе Бали - Умалас. На выбор от…
€236,233
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Таунхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Денпасар, Индонезия
Таунхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Денпасар, Индонезия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 112 м²
Количество этажей 2
Modern — это комплекс из 30 современных вилл, в живописном районе Бали - Умалас. На выбор от…
€236,233
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Таунхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ubud, Индонезия
Таунхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ubud, Индонезия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 133 м²
Количество этажей 2
Serenity — это премиальный комплекс вилл и таунхаусов, расположенный в центральном районе ос…
€177,174
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Таунхаус 2 спальни с балконом, с видом на море, с Онлайн-показ в Apuan, Индонезия
Таунхаус 2 спальни с балконом, с видом на море, с Онлайн-показ
Apuan, Индонезия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!Кварт…
€238,504
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DDA Real Estate
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Таунхаус 2 спальни в Бали, Индонезия
Таунхаус 2 спальни
Бали, Индонезия
Количество спален 2
Площадь 90 м²
Таунхаусы в Чангу с 2 спальнями, частным бассейном, в пешей доступности к знаменитому пляжу …
€245,318
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Таунхаус 2 спальни в Бали, Индонезия
Таунхаус 2 спальни
Бали, Индонезия
Количество спален 2
Площадь 112 м²
Комплекс из 30 таунхаусов с 2-мя спальнями, уютно расположился в респектабельном и тихом рай…
€236,233
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Таунхаус 2 спальни в Бали, Индонезия
Таунхаус 2 спальни
Бали, Индонезия
Количество спален 2
Площадь 80 м²
Завораживающий комплекс таунхаусов с интерьером в стиле "марокко" в Улувату.  Мир Востока…
€318,005
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Таунхаус 1 спальня в Бали, Индонезия
Таунхаус 1 спальня
Бали, Индонезия
Количество спален 1
Площадь 70 м²
Комплекс из 28 вилл на острове Букит, в районе пляжа Бингин.  Концепция вдохновлена единств…
€163,546
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Таунхаус 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Бали, Индонезия
Таунхаус 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бали, Индонезия
Комнаты 4
Площадь 100 м²
Таунхаус на Бали в Убуде. Описание: 2 этажа 3 спальни Бассейн Площадь:Здание - 100 м² Цена…
€198,000
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Таунхаус 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Бали, Индонезия
Таунхаус 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бали, Индонезия
Комнаты 3
Площадь 120 м²
Таунхаус на Бали в Убуде. Описание: 2 спальни Бассейн Просторная терраса Площадь:Здание - …
€185,000
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Таунхаус 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Бали, Индонезия
Таунхаус 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бали, Индонезия
Комнаты 3
Площадь 112 м²
Таунхаус в новом комплексе в живописном районе Бали в Чангу. Описание: 2 спальни Бассейн 2 …
€260,000
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Таунхаус 2 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Бали, Индонезия
Таунхаус 2 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Бали, Индонезия
Комнаты 3
Площадь 127 м²
Комплекс современных вилл всего в 1 минуте от пляжа Бату Болонг. Описание: 2 этажа 2 спальн…
€350,000
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Таунхаус 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Бали, Индонезия
Таунхаус 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бали, Индонезия
Комнаты 3
Площадь 80 м²
Таунхаус на Бали в Улувату. Описание: 2 этажа 2 спальни Бассейн Океан Площадь:Здание - 80 …
€320,000
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Таунхаус 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Бали, Индонезия
Таунхаус 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бали, Индонезия
Комнаты 3
Площадь 105 м²
Таунхаус на Бали в Чангу. Описание: 2 этажа 2 спальни Бассейн 6 м2 Ресепшн кофейня Система …
€230,000
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Параметры недвижимости в Индонезия

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