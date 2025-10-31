Вилла Премиальный комплекс вилл Noah на острове Sumba | Indonesia.

  1. Realting.com
Sumba Barat, Индонезия
от
$395,000
BTC
4.6984464
ETH
246.2656618
USDT
390 530.3798032
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
12
ID: 32845
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 08.11.2025

Местонахождение

  • Страна
    Индонезия
  • Область / штат
    Малые Зондские острова
  • Район
    Sumba Barat

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Премиальный комплекс вилл Noah на острове Сумба | Индонезия.

Комплекс расположен в уникальном месте на острове Сумба, где поражает своей первозданной красотой и спокойствием. Это остров, где нет суеты, холмы покрыты саваннами, а побережье окаймлено девственными пляжами.

Самолеты из Бали и Купанга летают в два аэропорта острова - четыре раза в день, до комплекса предусмотрен трансфер, время в пути 15 минут.

В продаже всего 20 эксклюзивных вилл в комплексе с полной экосистемой.

В комплексе собственная, автономная электроснабжение (ветряные мельницы, солнечные батареи), система фильтрации воды, органические теплицы и сады.

Для инвесторов:

🟦Управление - международный оператор.
🟦Rental pool соотношении чистого дохода 80% / 20%

Окупаемость от 5 до 7 лет
Рост капитализации - 30% за 3 года
Ожидаемая доходность до 19% годовых

Права собственности:

  • Freehold
  • Leasehold - до 80 лет

Первый взнос 25%
Без% рассрочка до конца строительства

Окончание строительства: 4-й квартал 2027 года.

Инфраструктура:

  • Бассейн
  • SPA центр
  • Спортивный центр
  • Ресторана и Бар
  • Прогулочные зоны
  • Фруктовый сад
  • Мини гольф
  • Гриль зона
  • Кинотеатр
  • Детский центр
  • Вертолетная площадка
  • И многое другое

Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Sumba Barat, Индонезия

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
