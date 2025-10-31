Вилла Премиальный комплекс вилл Noah на острове Sumba | Indonesia.

Премиальный комплекс вилл Noah на острове Сумба | Индонезия.
Комплекс расположен в уникальном месте на острове Сумба, где поражает своей первозданной красотой и спокойствием. Это остров, где нет суеты, холмы покрыты саваннами, а побережье окаймлено девственными пляжами.
Самолеты из Бали и Купанга летают в два аэропорта острова - четыре раза в день, до комплекса предусмотрен трансфер, время в пути 15 минут.
В продаже всего 20 эксклюзивных вилл в комплексе с полной экосистемой.
В комплексе собственная, автономная электроснабжение (ветряные мельницы, солнечные батареи), система фильтрации воды, органические теплицы и сады.
Для инвесторов:
🟦Управление - международный оператор.
🟦Rental pool соотношении чистого дохода 80% / 20%
Окупаемость от 5 до 7 лет
Рост капитализации - 30% за 3 года
Ожидаемая доходность до 19% годовых
Права собственности:
Первый взнос 25%
Без% рассрочка до конца строительства
Окончание строительства: 4-й квартал 2027 года.
Инфраструктура:
Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.