Новостройки в Западной Нуса-Тенгара, Индонезия

Wana Giri, Индонезия

от €159,343

Сдача в: 2024

Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Вилла DESA HUTS расположена в Умаласе, в 7ми минутах от пляжа! В Умаласе есть сильное сообщество экспатов с множеством отличных ресторанов и кафе. Вилла расположена в 7 минутах от ближайшего пляжа и в 10 минутах от Семиньяка и Чангу. Шикарная вилла с отделкой "под ключ". С беспроцентным первоначальным взносом 30%. Вид открывается на балийские рисовые поля. Вилла расположена в 7 минутах от ближайшего пляжа и в 10 минутах от Семиньяка и Чангу. Рентабельность инвестиций в виллу составляет от 19 до 33% в год (окупаемость всего 3-5 лет). -На территории комплекса есть парковка, а также менеджеры и сотрудники службы безопасности. -Виллы включают в себя земельный участок (аренда на 30 лет + продление контракта на 30 лет). -Застройщик предлагает управление виллами - 20%. Возможна покупка через рассрочку! Пишите или звоните нам, подберем недвижимость под Ваши предпочтения. Организуем безопасную сделку с застройщиком! Почему для Вас это выгодно: - Подберем недвижимость на Бали под ваш бюджет и пожелания совершенно БЕСПЛАТНО; - Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 15-20%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ; - Недвижимость на Бали растёт в цене примерно на 15-20%; - Мы эксклюзивный представитель топовых застройщиков. Предоставим лучшие объекты по самым выгодным ценам; - Поможем в оформлении безопасной сделки и в управлении недвижимостью; - Встретим, покажем и расскажем всё о недвижимости и жизни в этой прекрасной стране; - Юридическое сопровождение от начала и до конца сделки в подарок; - Беспроцентная комфортная рассрочка.