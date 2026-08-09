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Новостройки в Западной Нуса-Тенгара, Индонезия

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Вилла Villa project showcasing 1 bedroom glamp villa
Вилла Villa project showcasing 1 bedroom glamp villa
Вилла Villa project showcasing 1 bedroom glamp villa
Вилла Villa project showcasing 1 bedroom glamp villa
Вилла Villa project showcasing 1 bedroom glamp villa
Вилла Villa project showcasing 1 bedroom glamp villa
Вилла Villa project showcasing 1 bedroom glamp villa
tanjung skuie, Индонезия
от
$69,990
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
На продажу: 80-летняя аренда Виллы Glamp с 1 спальней, представляющие виллу Glamp на очаровательном острове Ломбок. Его превосходное расположение на территории нашего курорта, всего в двух шагах от бассейна и пляжа, делает его отличным выбором для проживания. Тщательно отобранные материалы, …
Застройщик
Arya Properties
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Вилла Project showcasing 3 bedroom glamp villa
Вилла Project showcasing 3 bedroom glamp villa
Вилла Project showcasing 3 bedroom glamp villa
Вилла Project showcasing 3 bedroom glamp villa
Вилла Project showcasing 3 bedroom glamp villa
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Вилла Project showcasing 3 bedroom glamp villa
tanjung skuie, Индонезия
от
$159,990
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
На продажу: 80-летняя аренда вилл Glamp с 3 спальнями, представляющая виллу Glamp на очаровательном острове Ломбок. Его превосходное расположение на территории нашего курорта, всего в двух шагах от бассейна и пляжа, делает его отличным выбором для проживания. Тщательно отобранные материалы, …
Застройщик
Arya Properties
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Вилла Project showcasing 2 bedroom glamp villa
Вилла Project showcasing 2 bedroom glamp villa
Вилла Project showcasing 2 bedroom glamp villa
Вилла Project showcasing 2 bedroom glamp villa
Вилла Project showcasing 2 bedroom glamp villa
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Вилла Project showcasing 2 bedroom glamp villa
tanjung skuie, Индонезия
от
$99,990
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
На продажу: 80-летняя аренда вилл с 2 спальнями, представляющая виллу Glamp на очаровательном острове Ломбок. Его превосходное расположение на территории нашего курорта, всего в двух шагах от бассейна и пляжа, делает его отличным выбором для проживания. Тщательно отобранные материалы, в том …
Застройщик
Arya Properties
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TekceTekce
Апарт - отель Showcasing 3 bedroom apartement in Lombok
Апарт - отель Showcasing 3 bedroom apartement in Lombok
Апарт - отель Showcasing 3 bedroom apartement in Lombok
Апарт - отель Showcasing 3 bedroom apartement in Lombok
Апарт - отель Showcasing 3 bedroom apartement in Lombok
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Апарт - отель Showcasing 3 bedroom apartement in Lombok
tanjung skuie, Индонезия
от
$89,990
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 3
На продажу: 80 лет аренды Исследуйте эту квартиру с 3 спальнями, расположенную в Сунут Ломбок. Эта просторная гостиная, состоящая из трех спален и гостиной, идеально подходит для больших семей или группы друзей, которым требуются дополнительные комнаты для различных целей. В квартире есть т…
Застройщик
Arya Properties
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Жилой комплекс SKY GARDEN
Жилой комплекс SKY GARDEN
Жилой комплекс SKY GARDEN
Жилой комплекс SKY GARDEN
Жилой комплекс SKY GARDEN
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Жилой комплекс SKY GARDEN
Desa Rora, Индонезия
от
$110,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 3
Площадь 40 м²
2 объекта недвижимости 2
Современные апартаменты с отделкой под ключ.  Рост цены более чем на 25%. Арендная доходность - 15%. Апартаменты с мебелью и отделкой премиум-класса. Пять минут до океана.  Премиальный жилой комплекс с пятизвездочным сервисом и инфраструктурой. 5 минут до океана. Атмосфера рассла…
Агентство
Foreign Real Estate
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Вилла Вилла на Бали в Буките с бассейном и террасой
Вилла Вилла на Бали в Буките с бассейном и террасой
Вилла Вилла на Бали в Буките с бассейном и террасой
Вилла Вилла на Бали в Буките с бассейном и террасой
Вилла Вилла на Бали в Буките с бассейном и террасой
Вилла Вилла на Бали в Буките с бассейном и террасой
Вилла Вилла на Бали в Буките с бассейном и террасой
Lingk Bukit Ngandang, Индонезия
от
$150,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Вилла  2 этажа 2 спальни 10 минут до пляжа Площадь: Площадь виллы - 95 м² Земли - 100 м² Цена: 150 000 $ (1 579 $ за м²) Доход от сдачи виллы в аренду: Выручка в сутки: 200 $ Загрузка - 80 % Выручка в сутки с учетом загрузки: 160 $ Выручка с учетом загрузки объек…
Агентство
Baliray
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Апарт - отель Villa project showcasing glamp villa
Апарт - отель Villa project showcasing glamp villa
Апарт - отель Villa project showcasing glamp villa
Апарт - отель Villa project showcasing glamp villa
Апарт - отель Villa project showcasing glamp villa
Показать все Апарт - отель Villa project showcasing glamp villa
Апарт - отель Villa project showcasing glamp villa
tanjung skuie, Индонезия
от
$34,990
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
На продажу: 80-летняя аренда вилл Glamp с 1 спальней, представляем виллу Glamp на очаровательном острове Ломбок. Если вы ищете недорогое жилье, наша вилла с одной спальней в стиле глэмпинг может быть идеальным выбором для вас. Хотя на этой вилле нет собственной ванной комнаты, несколько в…
Застройщик
Arya Properties
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На карте
Realting.com
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