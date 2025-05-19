Уникальная возможность приобрести виллу в престижном комплексе Melasti Dream Residence на Бали!
Общая информация:
- Местоположение: Бали, Букит, район Меласти
- Количество вилл: 63
- Доходность (ROI): 17%
- Доходность от аренды: 25-30%
Описание вилл:
Каждая вилла Melasti Dream Residence спроектирована с учетом максимального комфорта и уюта. Виллы оснащены современными инфинити-бассейнами, создающими атмосферу роскоши и релакса.
Концепция LOYO Relax:
Комплекс идеально подходит для романтического отдыха благодаря концепции LOYO Relax:
- Оборудованное место для занятий йогой на вилле
- Персональный консьерж сервис (бронирование ресторанов и SPA, персональные тренировки по йоге, пилатесу и стречингу)
- Выездной SPA на вашей вилле
- Завтраки и романтические ужины на вилле
- Экскурсии и гиды
1-я линия - 26 вилл (Продано)
Все виллы в первой линии уже распроданы.
2-я линия - 23 виллы (Осталось 1)
Эти виллы предлагают просторные планировки, современные удобства и великолепный вид на окружающую природу. Окончание строительства лето 2025 год
3-я линия - 14 вилл (осталось 2)
Эти виллы также имеют просторные планировки и высококачественные отделочные материалы, предоставляя идеальное сочетание комфорта и роскоши.
Планировка двуспальной виллы:
- Кухня: 13,6 м²
- Гостиная: 20,5 м²
- Санузел: 2,7 м²
- Душевая: 4,5 м²
- Спальня 1: 16,4 м²
- Спальня 2: 15,5 м²
- Душевая 2: 4,3 м²
- Лестница: 3 м²
- Коридор 1: 3,4 м²
- Коридор 2: 2,7 м²
- Балкон: 5,1 м² (каждый)
Процесс покупки:
1. Подготовка:
- Выбор и бронирование виллы
- Due diligence: проверка документов на соответствие предназначения земли и запретов на продажу
2. Подписание договора аренды земли
3. Оплата первоначального взноса 30%
4. Беспроцентная рассрочка до окончания строительства
5. Сдача объекта
6. Управление вашим объектом
7. Выплата прибыли
8. Скидка 3% при единоразовой 100% оплате