Уникальная возможность приобрести виллу в престижном комплексе Melasti Dream Residence на Бали!

Общая информация:

- Местоположение: Бали, Букит, район Меласти

- Количество вилл: 63

- Доходность (ROI): 17%

- Доходность от аренды: 25-30%

Описание вилл:

Каждая вилла Melasti Dream Residence спроектирована с учетом максимального комфорта и уюта. Виллы оснащены современными инфинити-бассейнами, создающими атмосферу роскоши и релакса.

Концепция LOYO Relax:

Комплекс идеально подходит для романтического отдыха благодаря концепции LOYO Relax:

- Оборудованное место для занятий йогой на вилле

- Персональный консьерж сервис (бронирование ресторанов и SPA, персональные тренировки по йоге, пилатесу и стречингу)

- Выездной SPA на вашей вилле

- Завтраки и романтические ужины на вилле

- Экскурсии и гиды

1-я линия - 26 вилл (Продано)

Все виллы в первой линии уже распроданы.

2-я линия - 23 виллы (Осталось 1)

Эти виллы предлагают просторные планировки, современные удобства и великолепный вид на окружающую природу. Окончание строительства лето 2025 год

3-я линия - 14 вилл (осталось 2)

Эти виллы также имеют просторные планировки и высококачественные отделочные материалы, предоставляя идеальное сочетание комфорта и роскоши.

Планировка двуспальной виллы:

- Кухня: 13,6 м²

- Гостиная: 20,5 м²

- Санузел: 2,7 м²

- Душевая: 4,5 м²

- Спальня 1: 16,4 м²

- Спальня 2: 15,5 м²

- Душевая 2: 4,3 м²

- Лестница: 3 м²

- Коридор 1: 3,4 м²

- Коридор 2: 2,7 м²

- Балкон: 5,1 м² (каждый)

Процесс покупки:

1. Подготовка:

- Выбор и бронирование виллы

- Due diligence: проверка документов на соответствие предназначения земли и запретов на продажу

2. Подписание договора аренды земли

3. Оплата первоначального взноса 30%

4. Беспроцентная рассрочка до окончания строительства

5. Сдача объекта

6. Управление вашим объектом

7. Выплата прибыли

8. Скидка 3% при единоразовой 100% оплате