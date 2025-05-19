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Вилла Melasti Dream Residence

Унгасан, Индонезия
от
$320,000
18.07.2025
$320,000
28.03.2025
$300,000
06.12.2024
$240,000
29.05.2024
$220,000
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44 1
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ID: 19848
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 18.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Индонезия
  • Область / штат
    Малые Зондские острова
  • Район
    Бадунг
  • Город
    Южная Кута
  • Деревня
    Унгасан

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Количество этажей
    Количество этажей
    2

О комплексе

Уникальная возможность приобрести виллу в престижном комплексе Melasti Dream Residence на Бали!

Общая информация:

- Местоположение: Бали, Букит, район Меласти
- Количество вилл: 63
- Доходность (ROI): 17%
- Доходность от аренды: 25-30%

Описание вилл:

Каждая вилла Melasti Dream Residence спроектирована с учетом максимального комфорта и уюта. Виллы оснащены современными инфинити-бассейнами, создающими атмосферу роскоши и релакса.

Концепция LOYO Relax:

Комплекс идеально подходит для романтического отдыха благодаря концепции LOYO Relax:

- Оборудованное место для занятий йогой на вилле
- Персональный консьерж сервис (бронирование ресторанов и SPA, персональные тренировки по йоге, пилатесу и стречингу)
- Выездной SPA на вашей вилле
- Завтраки и романтические ужины на вилле
- Экскурсии и гиды

1-я линия - 26 вилл (Продано)
Все виллы в первой линии уже распроданы.

2-я линия - 23 виллы (Осталось 1)
Эти виллы предлагают просторные планировки, современные удобства и великолепный вид на окружающую природу. Окончание строительства лето 2025 год

3-я линия - 14 вилл (осталось 2)
Эти виллы также имеют просторные планировки и высококачественные отделочные материалы, предоставляя идеальное сочетание комфорта и роскоши.

Планировка двуспальной виллы:

- Кухня: 13,6 м²
- Гостиная: 20,5 м²
- Санузел: 2,7 м²
- Душевая: 4,5 м²
- Спальня 1: 16,4 м²
- Спальня 2: 15,5 м²
- Душевая 2: 4,3 м²
- Лестница: 3 м²
- Коридор 1: 3,4 м²
- Коридор 2: 2,7 м²
- Балкон: 5,1 м² (каждый)

Процесс покупки:

1. Подготовка:
- Выбор и бронирование виллы
- Due diligence: проверка документов на соответствие предназначения земли и запретов на продажу
2. Подписание договора аренды земли
3. Оплата первоначального взноса 30%
4. Беспроцентная рассрочка до окончания строительства
5. Сдача объекта
6. Управление вашим объектом
7. Выплата прибыли
8. Скидка 3% при единоразовой 100% оплате

Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Вилла
Площадь, м² 102.0
Цена за м², USD 2,941 – 3,333
Цена квартиры, USD 300,000 – 340,000

Местонахождение на карте

Унгасан, Индонезия

Видеообзор вилла Melasti Dream Residence

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Новости застройщика

19.05.2025
Доходность до 15% и рост стоимости вдвое к 2027: рассказываем о новом проекте на Бали, который вот-вот начнут строить
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Вилла Melasti Dream Residence
Унгасан, Индонезия
от
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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