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Продажа вилл и апартаментов XO Project I Canggu в Чангу, Бали
Продаются роскошные виллы и апартаменты в уникальном комплексе XO Project I Canggu, расположенном на самой туристической улице Чангу - Batu Bolong. Этот комплекс идеально подходит для тех, кто любит быть в эпицентре событий и н…
6
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6
Застройщик
LOYO & BONDAR
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Апартаменты
2 этажа
1 спальня
Бассейн
Гардеробная комната
Площадь:
Апартаменты - 60 м²
Цена: 165 000 $ ( 2 750 $ за м²)
Доход от сдачи в аренду:
Выручка в сутки: 130 $
Загрузка - 75 %
Выручка в сутки учетом загрузки объекта - 97,5 $
Выручка в год с учетом загру…
Situated in a top location and a fully developed area of Canggu, this comfortable living apartment has red zone status, which guarantee the investors the right to rent accommodation to tourists on a daily basis. It is only within walking distance to the beach, medical center, tennis courts, …
Предлагаются меблированные таунхаусы с бассейнами и парковочными местами. Проект сдан в 2024 году и готов к заселению. Таунхаусы выполнены в двух вариантах дизайна интерьера: светлом и минимализме, а при строительстве использовались профессиональные технологии с максимальной устойчивостью ко…
Modern — это комплекс из 30 современных вилл, в живописном районе Бали - Умалас. На выбор от застройщика будет три вида интерьера: серый, светлый и минимализм. Каждая вилла имеет по 2 этажа, кабинет, приватный бассейн и парковочное место для автомобиля или байка. Для строительства используют…
Современные апартаменты с видом на океан.
Привлекательные апартаменты для инвестиций. Средняя заполняемость острова 70-90%. Туристический сезон - 365 дней. Арендная доходность - 17%. Окупаемость за 6 лет.
Апартаменты с частной террасой с видом на океан, откуда можно наблюдать красивые …
SWOI BERAWA - жилой комплекс из 10 таунхаусов в популярном районе Чангу.
Таунхаусы с двумя спальнями (105 кв.м), с дизайнерским ремонтом и мебелью. Также в каждом доме установлена современная система «умный дом». Таунхаус обладает индивидуальным открытым бассейном, где вы сможете уединить…
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DDA Real Estate
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Ваш идеальный арендный бизнес на Бали!
Клубный дом Oasis 3 имеет всего 22 апартамента, расположившихся на 2-4 этажах. На 5м этаже гостей ждет инфинити бассейн с видом на 360 градусов зонами отдыха и бара. Здание располагается всего в 300 метрах от океана, в популярной туристической локации …
В комплексе остались варианты только для вторичной покупки, 2 квартиры на первом и втором этажах стоимостью 170 000 и 180 000 долларов.
Удобства комплекса:
спа, зал для йоги;
кафе;
детская площадка;
фитнес-центр;
коворкинг;
бар на крыше и ресторан на берегу океана;
собственный пляж с пляжны…
Апартаменты в пяти минутах от океана.
К моменту завершения строительства цена вырастет более чем на 25%. Арендная доходность - 15%.
Апартаменты с мебелью и отделкой премиум-класса.
Премиальный жилой комплекс с пятизвездочным сервисом и инфраструктурой. 5 минут до океана.
Атмо…
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DDA Real Estate
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Потрясающая вилла с видом на джунгли и рисовые поля.
Доступна беспроцентная рассрочка до 19%. Рентабельность от сдачи в аренду - 20%.
Вилла полностью меблирована и с дизайнерской отделкой. Уникальное расположение в окружении природы. Здесь можно погрузиться в Балийское спокойствие и на…
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DDA Real Estate
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SWOI BERAWA - жилой комплекс в популярном районе Чангу.
Первоначальный взнос 25%. Чангу является самым популярном районом на Бали среди туристов, что гарантирует инвестиционную привлекательность и окупаемость.
Вилла с дизайнерским ремонтом и мебелью. Вилла обладает частным бассейном, г…
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DDA Real Estate
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На закрытой территории комплекса есть паркинг, лаунж-зона и общий бассейн. Окруженные красивыми рисовыми полями в тихом и спокойном месте, эти таунхаусы подходят как для проживания, так и для долгосрочной и краткосрочной аренды. Форма владения: Leasehold 23.5 года (с возможностью продления).…
Этот комплекс — не просто апартаменты, это идеальное сочетание роскоши, комфорта и взаимодействия с природой на берегу Индийского океана, в районе Чангу (Сесех).
Приватные бассейны, джакузи или ванные комнаты в вашем апартаменте, централизованное кондиционирование воздуха, технологии умно…
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Darton Global
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Уникальный инновационный комплекс на Бали.
Лизхолд 30 лет на руки + 30 лет продления.
Срок сдачи: 1 квартал 2026 года.
В проекте апартаменты премиум-класса, а также пространства европейских оздоровительных курортов и Балийского спа.
Инфраструктура включена: лобби, бассейн, тренаж…
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DDA Real Estate
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Полностью меблированные апартаменты с отделкой «под ключ».
Окупаемость 5-6 лет. Гарантия на объект 5 лет.
Жилой комплекс расположен всего в 200 метрах от океана, в живописном районе Сесех, в самой перспективной локации Чангу.
Удобства комплекса:
- Панорамный бассейн с видом на океа…
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DDA Real Estate
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Апартаменты в оживленном центре Чангу.
Апартаменты созданы в современном тропическом стиле. Полностью меблированы. В каждой квартире оборудованная частная сауна.
Срок сдачи: март 2025.
В комплексе разнообразная инфраструктура:
- Бассейн;
- Круглосуточный консьерж;
- Интеллектуаль…
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DDA Real Estate
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Клубный поселок, расположенный вокруг живописных холмов самого востребованного района Бали - Чангу.
Архитекторам удалось совместить современные технологии и минималистичный дизайн, которые гармонируют с природных ландшафтом.
Особенности:
широкие дороги и парковка
тропические и сады и больши…
Предлагаются два последних таунхауса с бассейнами, парковкой и садом. Таунхаусы полностью укомплектованы и меблированы, включая декор и растения. Комплекс сдан и готов к заселению.
Удобства и оснащение в доме
Возможна установка системы "умный дом"
Умный дверной видео замок
Панель управлени…
Апартаменты в популярном районе.
ROI 18-21%. Окупаемость за 4-6 лет. Рассрочка 0% на период строительства. Лизхолд.
Район Чангу является самым популярным районом на Бали для инвестиций.
Апартаменты в уникальном жилом комплексе с удобствами. Апартаменты будут идеальным решением для и…
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DDA Real Estate
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Апартаменты
Видовая квартира
Развитая инфраструктура комплекса
Бассейн на крыше
Фитнес центр
Цена: 250 000 (4 990 $ за м2)
Площадь:
Площадь объекта - 40, 1 м²
Доход от сдачи в аренду:
Загрузка - 60%
Выручка в сутки с учетом наполненности объекта - 150 $ (52 563 $…
Полностью меблированная вилла с отделкой «под ключ», площадью 193 кв.м.
Окупаемость 5-6 лет. Гарантия на объект 5 лет.
Жилой комплекс расположен всего в 200 метрах от океана, в живописном районе Сесех, в самой перспективной локации Чангу.
Удобства комплекса:
- Панорамный бассейн с …
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DDA Real Estate
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Предлагаются последние таунхаусы с бассейном и садом со сдачей в 3 квартале 2024 года.
Удобства и оснащение в доме
Возможна установка системы "умный дом"
Умный дверной видео замок
Панель управления для климат контроля, освещения, штор и жалюзи, TV, вентиляторов
Преимущества
Управляющая к…
Уникальный проект, располагающийся на самой туристической улице Чангу, Бату Болонг.
Это комплекс, объединяющий в себе 6 двуспальных вилл, а также 4 этажа апартаментов. На крыше комплекса будет создано пространство площадью 400 м2 состоящее из:
ресторана и бара
переговорной комнаты для бизне…
Апартаменты с потрясающим видом на океан.
Проект интересен для инвестиций, доходность от сдачи в аренду (12-20% в год).
Апартаменты с полной отделкой «под ключ». Полностью укомплектованная кухня с техникой премиум-класса.
Удобства: зона отдыха на крыше, бассейн с видом на океан, близость …
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DDA Real Estate
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Эксклюзивная вилла с гарантированной доходностью.
Среднегодовая доходность от недвижимости — 8-12%.
Вилла спроектирована по самым современным архитектурным решениям, создана с дизайном интерьера и на каждой вилле есть собственный бассейн.
Ультрасовременные виллы на острове Бали со…
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DDA Real Estate
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Комплекс в 2 минутах до пляжа Бату Белиг, с бассейном, рестораном, коворкинг-зоной, таунхаусами с 2 спальнями. Сантехника, мебель, системы вентиляции и кондиционирования премиального качества.
Управляющая компания застройщика выполняет организационные обязанности: консьерж, система охраны, о…
Апартаменты на лучшем острове Бали.
Апартаменты с полной отделкой «под ключ». Первоначальный взнос - 25%. Расположение в самой модной локации, на главной улице Чангу - Бату Болонг.
При перепродаже собственник оплачивает налог на прибыль - 10%.
Пятизвездочный комплекс с уникальной ин…
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Агентство
DDA Real Estate
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С 1991 года мы помогаем международным инвесторам строить на Бали виллы по самым высоким стандартам качества.
С Ilot Property Bali вам не придется ни о чем беспокоиться – наша команда позаботится обо всех циклах инвестирования в недвижимость: от приобретения земельного участка до строитель…
Апартаменты
Зона отдыха на крыше
1 спальня
Бассейн с видом на океан
Океан в 5 минутах
Лучшие пляжные клубы в пешей доступности
Площадь:
Апартаменты - 34 м²
Цена: 140 000 $ (4 118 $ за м2)
Доход от сдачи апартаментов в аренду:
Выручка в сутки: 100 $
Загрузка - 8…
Эксклюзивная вилла в процветающем районе Чангу.
Рентабельность от сдачи в аренду: 13-20%. Повышение стоимости земли до 15% в год. Лизхолд на 30 лет.
Вилла построена из высококачественных материалов. Полная отделка «под ключ» , меблирована. Преимущества виллы в топовой локации.
Удобс…
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Вилла
2 этажа на вилле
3 спальни
Бассейн
Вместительная гостиная
Руфтоп
Площадь:
Земля - 237 м²
Здание - 280,15 м²
Цена: 575 000 $ (2 053 $ за м² )
Доход от сдачи виллы в аренду:
Загрузка - 85%
Выручка в сутки с учетом наполненности объекта - 390 $ ( 120 997 в г…
Уникальная вилла в пяти минутах от океана.
Окупаемость объекта - 7,4 лет. ROI - 10-17%.
Вилла полностью меблирована с дизайнерской светлой отделкой. На территории собственный сад и бассейн. Вилла полностью готова к заселению.
На крыше можно насладиться красивым закатом и устраивать …
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Предлагаются современные апартаменты премиум-класса с собственной инфраструктурой. Резиденция располагает рестораном, коворкинг-центром, бассейном, тренажерным залом, парковкой, террасой на крыше с живописным видом, консьерж-сервисом и круглосуточной охраной. В комплексе остались квартиры на…
Современные апартаменты с видом на океан.
Привлекательные апартаменты для инвестиций. Средняя заполняемость острова 70-90%. Туристический сезон - 365 дней. Арендная доходность - 17%. Окупаемость за 6 лет.
Апартаменты с частной террасой с видом на океан, откуда можно наблюдать красивы…
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Предлагаются виллы премиум класса с садами и бассейнами.
Резиденция располагает панорамным бассейном, подземной парковкой, спа-центром с сауной, фитнес-центром, зоной отдыха с камином, библиотекой.
Окончание строительства - 3 квартал 2024 года.
Удобства и оснащение в доме
Кондиционеры
Кухо…
Апартаменты
7 минут до пляжа
Панорамный вид
Бассейн
1 спальня
Площадь:
Площадь апартаментов - 38 м²
Цена: 135 000 $ ( 3 553 $ за м²)
Доход от сдачи в аренду:
Выручка в сутки: 150 $
Загрузка - 80%
Выручка в сутки с учетом загрузки объекта - 120 $
Выручка в год с …
Полностью меблированные апартаменты с отделкой «под ключ».
Окупаемость 5-6 лет. Гарантия на объект 5 лет.
Жилой комплекс расположен всего в 200 метрах от океана, в живописном районе Сесех, в самой перспективной локации Чангу.
Удобства комплекса:
- Панорамный бассейн с видом на океа…
Двухуровневые лофт-квартиры с полной меблировкой и техникой. Инфраструктура резиденции: лобби, сад, подземная парковка, фитнес, бассейн, ресторан, отель, круглосуточная стойка регистрации и охрана. Проект уже сдан!
Особенности квартир
Каждая квартира включает гостиную с кухней, спальню в ме…
Доходная недвижимость на Бали для жизни и инвестиций в топовой локации Чангу
Чангу - Жемчужина туристической части Бали. Это самая востребованная и посещаемая локация, сочетающая в себе несколько разных стилей отдыха и жизни.
Здесь сосредоточены лучшие кафе и рестораны, пляжные клубы и…
Ультрасовременная вилла в новом комплексе с видом на океан. Отличный вариант для инвестиций с высокой доходностью от аренды (ROI 15-18%).
Вилла создана для комфортного постоянного проживания с полной отделкой «под ключ». Современная система «умный дом». Лучшая локация в самом популярном р…
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Проект подходит как для личного проживания, так и для инвестиций.
Комплекс состоит из 3-х роскошных вилл, в каждой из которых есть новейшая техника и оборудование, просторные помещения. Из окон открывается захватывающий вид на пышные рисовые поля.
Инвестор получает виллу под ключ: швейцарска…
Современный двухэтажный комплекс из 6 таунхаусов в нежных тонах с собственным бассейном и экзотическими растениями.
Каждый дом имеет по две просторные спальни с ванной, расположенные на первом и втором этажах, рабочий кабинет, кухню и гостиную. Балкон и большие панорамные окна открывают вид …
Современный жилой комплекс включает большой бассейн, террасу с зоной отдыха на крыше, тренажёрный зал, ресторан, кинотеатр под открытым небом.
Квартиры сдаются с мебелью и бытовой техникой.
Управляющая компания застройщика ведёт налоговую отчётность, осуществляет уход за территорией проекта …
Предлагаются таунхаусы с живописным видом на сад и бассейн, бассейнами 5,4 х 2,4 м и парковочными местами.
Резиденция располагает круглосуточной охраной.
Окончание строительства - декабрь 2024 года.
Удобства и оснащение в доме
Оборудованная кухня
Расположение и объекты поблизости
Недвижи…
Коплекс вилл Aquamarine 2 состоит из 7 просторных 3-4спальных вилл и располагается в сердце туристической жизни, ультрапопулярном районе Чангу, Бали.
Расстояние до океана всего 4 минуты на транспорте. Вокруг располагаются популярнейшие клубы, рестораны и спа.
У каждой виллы есть эксплуа…
Таунхаус для инвестиции в будущее.
Условия оплаты: депозит и заключение договора - 40%, ежемесячные платежи.
Таунхаус в архитектурном стиле ваби-саби. Полная отделка "под ключ". Зона рабочего пространства на втором этаже. Установлена смарт система, кухня премиум-класса, доступен частны…
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Крупнейший клубный дом отельного типа с пятизвездочным сервисом на Бали и крупнейший в районе с all inclusive инфраструктурой на территории. Проект предлагает меблированные одно- и двухспальные апартаменты с балконами и панорамным видом на океан и гору Агунг.
Комплекс богат инфраструктурой о…
С 1991 года мы помогаем международным инвесторам строить на Бали виллы по самым высоким стандартам качества.
С Ilot Property Bali вам не придется ни о чем беспокоиться – наша команда позаботится обо всех циклах инвестирования в недвижимость: от приобретения земельного участка до строитель…
Самый большой на Бали комплекс таунхаусов, оснащённый развитой внутренней инфраструктурой, имеет семейную направленность. Проект идеально подойдет инвесторам, желающим приобрести не только эффективный инвестиционный инструмент, но и тем, кто хочет иметь свой собственный комфортный дом с прил…
Предлагаются виллы и апартаменты премиум класса.
Резиденция располагает панорамным бассейном, подземной парковкой, спа-центром с сауной, фитнес-центром, зоной отдыха с камином, библиотекой.
Окончание строительства - 2 квартал 2024 года.
Преимущества
Рентабельность от 15% в течение 7 лет.
Р…
Предлагаются полностью укомплектованные виллы с двумя бассейнами (один из них на крыше), красивыми садами, парковочными местами, зонами отдыха на крыше и видами на океан.
Резиденция располагает круглосуточной охраной и консьерж-сервисом.
В продаже осталось всего 2 виллы!
Удобства и оснащени…
Апартаменты с живописным видом на берегу океана.
Доходность от сдачи в аренду 12-20% в год.
Апартаменты с укомплектованной кухней и техникой премиум-класса.
Расположение в туристической локации в районе Берава. В трех минутах пешком от океана.
Удобства:
- Atlas Beach Club 9 мину…
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Вилла с топовой локацией вблизи от океана.
Прогноз окупаемости — 30% после завершения строительства. Объект идеально подходит для постоянного проживания и инвестиций.
Первоначальный взнос — 10%. Платеж равными частями в течении 12 месяцев.
Вилла включают в себя дизайнерскую отделку …
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Апартаменты в самой лучшей локации для комфортной жизни и инвестиций.
Пассивный доход 10-20% годовых.
Апартаменты с полной отделкой «под ключ». До океана всего 10 минут пути.
Апарт-отель построен из 4-х этажей и разделен на 20 секций. Статус апарт-отеля и расположение в «красной зон…
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Вилла в лучшем районе острова Умалас.
Просторная вилла создана с дизайном интерьера и полностью меблирована. Личный бассейн на территории.
Roi 22.07%. Leasehold гарантированного продления. 30 лет + 25 лет.
Жилой комплекс состоит из 4-х роскошных таунхаусов и одной виллы. Здесь можно…
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Апартаменты в популярном туристическом месте на Бали в районе Чангу.
Апартаменты современной планировкой: студия с одной спальней (71 кв.м.), с полной отделкой и мебелью под ключ согласно дизайн-проекту. С большими панорамными окнами.
В апартаментах будет расположена терраса, большая в…
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Самый длинный бассейн в мире 190 м, располагающийся на крыше, удивит самых изысканных покупателей недвижимости. Все необходимые удобства для жизни и отдыха располагаются прямо на территории комплекса - фитнес центр, пространство для работы, ресторан на верхнем этаже.
Преимущества
Прогнозиру…
Апартаменты премиум класса с лучшей туристической локацией.
Окупаемость за 4-6 лет. Лизхолд. Рост стоимость в течении 2-х лет. ROI 15-20%.
Апартаменты с террасой и бассейном. Ультрасовременный дизайн интерьера. Комплектация квартир: кровать, шкаф, диван, холодильник, аудиосистема в спа…
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Предлагается таунхаус с большим бассейном, парковкой, садом, видом на рисовые поля. Резиденция располагает круглосуточной охраной.
В проекте на продажу осталось всего 2 готовых таунхауса.
Удобства и оснащение в доме
Кухонная мебель
Возможна установка системы "умный дом"
Расположение и об…
Ваш идеальный арендный бизнес на Бали!
Комплекс таунхаусов и апартаментов Oasis 3 имеет всего 22 апартамента и 12 таунхаусов. На 5м этаже здания апартаментов гостей ждет инфинити бассейн с видом на 360 градусов зонами отдыха и бара. Комплекс располагается всего в 300 метрах от океана, в поп…
Таунхаус с панорамными окнами, полностью меблирован.
Средняя доходность 18-20%. Окупаемость 4-7 лет благодаря высокой заполняемости острова.
Управляющая компания обеспечит прибыль и управление объектом для рентабельности инвестиций и вашего комфорта.
TOWNHOUSE CANGGU премиум-класс…
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113 апартаментов в 7 минутах на байке от пляжа Бату Болонг в самой модной локации Бали. Уникальное зданием с волнообразной крышей, которая воплощает идею идеальной волны для серфинга, отражая дух и страсть к жизни, гармонию с природой человека и воды.
Концепт "Jungle roof" символизирует уваж…
Первоклассный жилой комплекс предлагает на выбор двух- и трёхуровневые виллы с 1–5 спальнями. Инфраструктура комплекса:
Беговая дорожка вокруг комплекса
Co-working
Спортивная площадка
Детская площадка
SPA-зона (сауна, джакузи, массажи)
Ресторан
Большой плавательный бассейн
Площадка для йоги…
Уникальный высокотехнологичный комплекс апартаментов Premium класса для жизни и инвестиций в привилегированном районе острова Бали - Umalas, Canggu.
Тихий идиллический район, утопающий в зелени, с медитативным и приватный стилем жизни. Идеален для жизни.
Мы предлагаем односпальные апар…
Апартаменты
Видовая квартира
Развитая инфраструктура комплекса
Вид на город или океан
1 спальня
Бассейн
Фитнес центр
Площадь:
Здание - 81 м²
Цена: 350 000 $ (4 321 $ за м² )
Доход от сдачи в аренду:
Выручка в сутки - 250 $
Загрузка - 75 %
Выручка в год с у…
Апартаменты
У океана
Панорамный вид
Бассейн
1 спальня
Площадь:
Здание - 47 м²
Цена: 180 000 $ (3 830 $ за м²)
Доход от сдачи в аренду:
Выручка в сутки: 150 $
Загрузка - 80%
Выручка в сутки учетом загрузки объекта - 120 $
Выручка в год с учетом загрузки объекта -…
Предлагается к продаже доходная недвижимость с высокой окупаемостью! Бали - одно их самых желанных и привлекательных мест не только для краткосрочных путешествий, но и для длительного проживания. Климатические условия дают почувствовать себя в бесконечном лете, что сопутствует круглогодичном…
Вилла
Первая линия у океана
Океанический бассейн
3 спальни
Панорамный вид
Площадь:
Здание - 213 м²
Цена: 290 000
Расходы и налоги на продажу объекта рассчитываются в индивидуальном порядке и зависят от различных факторов.
Общие расходы и налоги:
Нотариальный сб…
Жилой комплекс в популярном районе Чангу.
Прогнозируемая окупаемость - 17%. Надежный застройщик.
Апартаменты и виллы полностью меблированы и созданы с красивым дизайном интереьра.
Жилой комплекс с удобствами и разнообразной инфраструктурой, популярный район Чангу востребован сред…
Таунхаус
Приватный бассейн
2 кабинета
2 спальни
Вид на зелёные пейзажи
Площадь:
Здание - 112 м²
Цена: 260 000 $ (2 321 $ за м2)
Доход от сдачи в аренду:
Выручка в сутки: 166,8 $
Загрузка - 90 %
Выручка в сутки учетом загрузки объекта - 150 $
Выручка в год с учет…
Предлагаются номера в отельном комплексе от всемирно известного бренда с Бали. Комплекс расположен на территории популярного пляжного клуба Finns. Также на территории будут расположены:
Бассейн на крыше только для взрослых
Детский водный центр Splash
Бассейн площадью 866 м2
25-метровый басс…
Таунхаус
Бассейн
2 спальни
Развитая инфраструктура комплекса
Система умный дом
Площадь:
Здания- 76 м²
Земли - 50 м²
Цена: 225 000 $ (2 960 $ за м² )
Доход от сдачи в аренду:
Загрузка - 85%
Выручка в сутки с учетом загрузки объекта в год- 130 $ ( 40 332 $)
Приб…
Комплекс SWOI LOFT UMALAS из 40 таунхаусов премиум-класса с отличной внутренней инфраструктурой и легким доступом ко всем основным локациям на Бали.
Таунхаусы - от 75 до 108 кв.м. С полностью укомплектованным видом (мебель, встроенная кухня, бытовая техника, сантехника, декор и озеленения…
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Агентство
DDA Real Estate
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Таунхаус
2 спальни
Бассейн
2 этажа
Парковка
Умный дом
Бесплатное членство в FINS
Площадь:
Здание - 90 м²
Цена: 365 000 $ (4 055 $ за м² )
Доход от сдачи виллы в аренду:
Загрузка - 85%
Выручка в сутки с учетом загрузки объекта в год - 200 $ (45 890 $)
Прибыль с у…
В проекте остались последние две виллы: трёхспальная за 900 000 долларов и пятиспальная за 1 900 000 долларов. Трехспальная вилла будет сдана в январе 2025, а строительство пятиспальной осуществляется под заказ в течение полутора лет.
Вилла идеально подходит под любой стиль времяпрепровожден…
Полностью меблированная вилла с отделкой «под ключ», площадью 193 кв.м.
Окупаемость 5-6 лет. Гарантия на объект 5 лет.
Жилой комплекс расположен всего в 200 метрах от океана, в живописном районе Сесех, в самой перспективной локации Чангу.
Удобства комплекса:
- Панорамный бассейн с …
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Агентство
DDA Real Estate
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Коплекс вилл Aquamarine 1 состоит из 17ти просторных 3-4спальных вилл и располагается в сердце туристической жизни, ультрапопулярном районе Чангу, Бали. Виллы находятся на закрытой территории, под круглосуточной охраной.
Расстояние до океана всего 2 минуты на транспорте или 7 минут пешком. …
Апартаменты
1 спальня
Вид на океан
Бассейн
Тренажерный зал
Площадь:
Площадь объекта - 60,58 м²
Цена: 240
000 $ (3 962 $ за м² )
Доход от сдачи в аренду:
Выручка в сутки - 160 $
Загрузка - 70 %
Выручка в сутки с учетом загрузки объекта: 112 $
Выручка в год с уче…
Комплекс включает в себя 4 большие виллы с эксклюзивной террасой на крыше, поднявшись на которую можно устроить BBQ party и любоваться закатом.
Предлагается меблированная вилла с бассейном, террасой на крыше и парковкой.
Резиденция располагает круглосуточной охраной.
Преимущества
Управляюща…
Апартаменты
1 этаж
1 спальня
Терраса с собственным садом
Площадь:
Апартаменты - 71 м²
Цена: 200 000 $ ( 2 817 $ за м²)
Доход от сдачи в аренду:
Выручка в сутки: 150 $
Загрузка - 75 %
Выручка в сутки учетом загрузки объекта - 112,5 $
Выручка в год с учетом загрузк…
Комплекс премиум-класса из 40 апартаментов, расположенный в самом центре Чангу. Особенный стиль жизни с бассейном на крыше и видами на океан. Проект ориентирован на людей, которые ценят уникальность пространств, премиальное наполнение интерьеров, современные технологии и эргономичность.
Л…
Первоклассный жилой комплекс предлагает на выбор студии, квартиры с 1 и 2 различных типов. Инфраструктура комплекса:
Беговая дорожка вокруг комплекса
Co-working
Спортивная площадка
Детская площадка
SPA-зона (сауна, джакузи, массажи)
Ресторан
Большой плавательный бассейн
Площадка для йоги
Ми…
Предлагается эксклюзивная вилла с 5-звездочным обслуживанием и панорамными видами на океан, террасой на крыше и бассейном 108 м2.
Окончание строительства - 2 квартал 2021 года.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в пешей доступности от пляжей и пляжных клубов, кафе и ре…
Расположенный в 300 метрах от пляжа Берава, современный комплекс из вилл, таунхаусов и апартаментов для тех, кто влюблен в ночную жизнь, ценит удовольствие общения с международным комьюнити Бали. В радиусе километра расположены лучшие заведения Чангу: рестораны, клубы, бары, бутики, салоны к…
Дизайнерские апартаменты в самом центре Чангу.
Окупаемость: 6,2 - 9,9 лет
Бутик-комплекс апартаментов в одном из самых туристических мест на острове. Апартаменты полностью меблированы и с дизайнерской отделкой. Выполнен в стиле фильма "Великий Гэтсби".
Более 50 популярных кафе и рес…
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Агентство
DDA Real Estate
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Комплекс из 8 апартаментов на Бали. Изысканный отдых среди рисовых террас и гор, где каждый рассвет и закат - это шедевр природы. Ваш роскошный уединённый рай с лёгким доступом к оживлённой местной культуре - совершенство, созданное для жизни и аренды.
В апартаментах есть система "умного дом…
Уникальный комплекс совмещающий в себе виллы и апартаменты.
Прогнозируемая окупаемость - 17%.
Внутренняя дизайнерская отделка и мебель входят в стоимость.
Жилой комплекс с удобствами и разнообразной инфраструктурой, популярный район Чангу востребован среди туристов и обладает всем н…
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Агентство
DDA Real Estate
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Апартаменты в популярной туристической локации.
Доходность от сдачи в аренду 12-20% в год.
Апартаменты расположены в популярном районе — Берава. В трех минутах от океана и социально инфраструктуры. Проект идеально подходит для инвестиций.
Укомплектованная кухня с новой техникой прем…
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Агентство
DDA Real Estate
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Апартаменты
2 этажа
1 спальня
Бассейн
Гардеробная комната
Площадь:
Апартаменты - 60 м²
Цена: 165 000 $ ( 2 750 $ за м²)
Доход от сдачи в аренду:
Выручка в сутки: 130 $
Загрузка - 75 %
Выручка в сутки учетом загрузки объекта - 97,5 $
Выручка в год с учетом загрузк…
Апартаменты
Rooftop на крыше комплекса
Студия
Кухонная зона
Площадь:
Апартаменты - 35 м²
Цена: 110 000 $ (3 143 $ за м² )
Доход от сдачи в аренду:
Загрузка - 70 %
Выручка в сутки с учетом загрузки - 49 $
Выручка с учетом загрузки объекта в год - 17 640 $
Прибыль …
Предлагается таунхаус с бассейном и садом.
Резиденция располагает круглосуточной охраной.
Окончание строительства - сентябрь 2024 года.
Удобства и оснащение в доме
Возможна установка системы "умный дом".
Расположение и объекты поблизости
Супермаркет - 1 минута
Океан - 4 минуты
Пляжный клу…