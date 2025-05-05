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Продажа новостроек в Северной Куте

Чангу
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Жилой комплекс XO Project Canggu
Жилой комплекс XO Project Canggu
Чангу, Индонезия
от
$145,000
Год сдачи 2025
Количество этажей 5
Площадь 46–101 м²
2 объекта недвижимости 2
Продажа вилл и апартаментов XO Project I Canggu в Чангу, Бали Продаются роскошные виллы и апартаменты в уникальном комплексе XO Project I Canggu, расположенном на самой туристической улице Чангу - Batu Bolong. Этот комплекс идеально подходит для тех, кто любит быть в эпицентре событий и н…
Застройщик
LOYO & BONDAR
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Застройщик
LOYO & BONDAR
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English, Русский
Жилой комплекс Апартаменты в Чангу в 5 минутах от океана
Жилой комплекс Апартаменты в Чангу в 5 минутах от океана
Чангу, Индонезия
от
$165,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 4
Апартаменты 2 этажа 1 спальня Бассейн Гардеробная комната Площадь: Апартаменты - 60 м² Цена: 165 000 $ ( 2 750 $ за м²) Доход от сдачи в аренду: Выручка в сутки: 130 $ Загрузка  - 75 % Выручка в сутки учетом загрузки объекта - 97,5 $ Выручка в год с учетом загру…
Агентство
Baliray
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Апарт - отель Apartments at Aviator Apart-hotel in Canggu
Апарт - отель Apartments at Aviator Apart-hotel in Canggu
Чангу, Индонезия
от
$123,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 4
Площадь 42–69 м²
2 объекта недвижимости 2
Situated in a top location and a fully developed area of Canggu, this comfortable living apartment has red zone status, which guarantee the investors the right to rent accommodation to tourists on a daily basis. It is only within walking distance to the beach, medical center, tennis courts, …
Застройщик
Aviator
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Жилой комплекс Комплекс современных таунхаусов в живописном районе, Ялан Умалас, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс современных таунхаусов в живописном районе, Ялан Умалас, Бали, Индонезия
Kerobokan Kelod, Индонезия
от
$219,890
Предлагаются меблированные таунхаусы с бассейнами и парковочными местами. Проект сдан в 2024 году и готов к заселению. Таунхаусы выполнены в двух вариантах дизайна интерьера: светлом и минимализме, а при строительстве использовались профессиональные технологии с максимальной устойчивостью ко…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Modern
Жилой комплекс Modern
Kerobokan Kelod, Индонезия
от
$260,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 2
Площадь 112 м²
3 объекта недвижимости 3
Modern — это комплекс из 30 современных вилл, в живописном районе Бали - Умалас. На выбор от застройщика будет три вида интерьера: серый, светлый и минимализм. Каждая вилла имеет по 2 этажа, кабинет, приватный бассейн и парковочное место для автомобиля или байка. Для строительства используют…
Агентство
Geo Estate
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Жилой комплекс APARTMENTS CANGGU
Жилой комплекс APARTMENTS CANGGU
Чангу, Индонезия
от
$145,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 4
Площадь 40 м²
2 объекта недвижимости 2
Современные апартаменты с видом на океан. Привлекательные апартаменты для инвестиций. Средняя заполняемость острова 70-90%. Туристический сезон - 365 дней. Арендная доходность - 17%. Окупаемость за 6 лет. Апартаменты с частной террасой с видом на океан, откуда можно наблюдать красивые …
Агентство
DDA Real Estate
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Таунхаус SWOI BERAWA
Таунхаус SWOI BERAWA
Чангу, Индонезия
от
$330,000
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Площадь 35–115 м²
2 объекта недвижимости 2
SWOI BERAWA - жилой комплекс из 10 таунхаусов в популярном районе Чангу. Таунхаусы с двумя спальнями (105 кв.м), с дизайнерским ремонтом и мебелью. Также в каждом доме установлена современная система «умный дом». Таунхаус обладает индивидуальным открытым бассейном, где вы сможете уединить…
Агентство
DDA Real Estate
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DDA Real Estate
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Жилой комплекс Клубный дом апартаментов Oasis 3
Жилой комплекс Клубный дом апартаментов Oasis 3
Tibubeneng, Индонезия
от
$140,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 5
Площадь 31–49 м²
5 объектов недвижимости 5
Ваш идеальный арендный бизнес на Бали! Клубный дом Oasis 3 имеет всего 22 апартамента, расположившихся на 2-4 этажах. На 5м этаже гостей ждет инфинити бассейн с видом на 360 градусов зонами отдыха и бара. Здание располагается всего в 300 метрах от океана, в популярной туристической локации …
Застройщик
BREIG Property Investments
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Жилой комплекс Современная резиденция в 300 метрах от пляжа, Берава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Современная резиденция в 300 метрах от пляжа, Берава, Бали, Индонезия
Чангу, Индонезия
от
$179,911
В комплексе остались варианты только для вторичной покупки, 2 квартиры на первом и втором этажах стоимостью 170 000 и 180 000 долларов. Удобства комплекса: спа, зал для йоги; кафе; детская площадка; фитнес-центр; коворкинг; бар на крыше и ресторан на берегу океана; собственный пляж с пляжны…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс SKY GARDEN
Жилой комплекс SKY GARDEN
Чангу, Индонезия
от
$100,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 3
Апартаменты в пяти минутах от океана. К моменту завершения строительства цена вырастет более чем на 25%. Арендная доходность - 15%. Апартаменты с мебелью и отделкой премиум-класса. Премиальный жилой комплекс с пятизвездочным сервисом и инфраструктурой. 5 минут до океана. Атмо…
Агентство
DDA Real Estate
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DDA Real Estate
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Вилла GARDEN VILLA
Вилла GARDEN VILLA
Kerobokan Kelod, Индонезия
от
$315,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 1
Площадь 124 м²
1 объект недвижимости 1
Потрясающая вилла с видом на джунгли и рисовые поля. Доступна беспроцентная рассрочка до 19%. Рентабельность от сдачи в аренду - 20%. Вилла полностью меблирована и с дизайнерской отделкой. Уникальное расположение в окружении природы. Здесь можно погрузиться в Балийское спокойствие и на…
Агентство
DDA Real Estate
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DDA Real Estate
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Жилой комплекс
Жилой комплекс
Чангу, Индонезия
от
$150,000
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
SWOI BERAWA - жилой комплекс в популярном районе Чангу. Первоначальный взнос 25%. Чангу является самым популярном районом на Бали среди туристов, что гарантирует инвестиционную привлекательность и окупаемость. Вилла с дизайнерским ремонтом и мебелью. Вилла обладает частным бассейном, г…
Агентство
DDA Real Estate
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DDA Real Estate
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Жилой комплекс Просторные таунхаусы в окружении рисовых полей, 15 минут до пляжа, Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Просторные таунхаусы в окружении рисовых полей, 15 минут до пляжа, Чангу, Бали, Индонезия
Чангу, Индонезия
от
$174,912
На закрытой территории комплекса есть паркинг, лаунж-зона и общий бассейн. Окруженные красивыми рисовыми полями в тихом и спокойном месте, эти таунхаусы подходят как для проживания, так и для долгосрочной и краткосрочной аренды. Форма владения: Leasehold 23.5 года (с возможностью продления).…
Агентство
TRANIO
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Резиденция в отельном комплексе
Резиденция в отельном комплексе
Чангу, Индонезия
от
$266,632
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Этот комплекс — не просто апартаменты, это идеальное сочетание роскоши, комфорта и взаимодействия с природой на берегу Индийского океана, в районе Чангу (Сесех). Приватные бассейны, джакузи или ванные комнаты в вашем апартаменте, централизованное кондиционирование воздуха, технологии умно…
Агентство
Darton Global
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Агентство
Darton Global
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Жилой комплекс SUNNY WELLNESS SPA HOTEL
Жилой комплекс SUNNY WELLNESS SPA HOTEL
Чангу, Индонезия
от
$110,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 3
Площадь 52 м²
1 объект недвижимости 1
Уникальный инновационный комплекс на Бали. Лизхолд 30 лет на руки + 30 лет продления. Срок сдачи: 1 квартал 2026 года. В проекте апартаменты премиум-класса, а также пространства европейских оздоровительных курортов и Балийского спа. Инфраструктура включена: лобби, бассейн, тренаж…
Агентство
DDA Real Estate
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DDA Real Estate
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Жилой комплекс Y-WAY
Жилой комплекс Y-WAY
Чангу, Индонезия
от
$119,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 5
Полностью меблированные апартаменты с отделкой «под ключ». Окупаемость 5-6 лет. Гарантия на объект 5 лет. Жилой комплекс расположен всего в 200 метрах от океана, в живописном районе Сесех, в самой перспективной локации Чангу. Удобства комплекса: - Панорамный бассейн с видом на океа…
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DDA Real Estate
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Жилой комплекс NUGRAA RESIDENCE
Жилой комплекс NUGRAA RESIDENCE
Чангу, Индонезия
от
$142,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 4
Апартаменты в оживленном центре Чангу. Апартаменты созданы в современном тропическом стиле. Полностью меблированы. В каждой квартире оборудованная частная сауна. Срок сдачи: март 2025. В комплексе разнообразная инфраструктура: - Бассейн; - Круглосуточный консьерж; - Интеллектуаль…
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DDA Real Estate
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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами рядом с пляжами, Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами рядом с пляжами, Чангу, Бали, Индонезия
Чангу, Индонезия
от
$249,875
Клубный поселок, расположенный вокруг живописных холмов самого востребованного района Бали - Чангу. Архитекторам удалось совместить современные технологии и минималистичный дизайн, которые гармонируют с природных ландшафтом. Особенности: широкие дороги и парковка тропические и сады и больши…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Комплекс меблированных таунхаусов с бассейнами, Берава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс меблированных таунхаусов с бассейнами, Берава, Бали, Индонезия
Чангу, Индонезия
от
$359,821
Предлагаются два последних таунхауса с бассейнами, парковкой и садом. Таунхаусы полностью укомплектованы и меблированы, включая декор и растения. Комплекс сдан и готов к заселению. Удобства и оснащение в доме Возможна установка системы "умный дом" Умный дверной видео замок Панель управлени…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс BUDDHA
Жилой комплекс BUDDHA
Чангу, Индонезия
от
$112,069
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 4
Апартаменты в популярном районе. ROI 18-21%. Окупаемость за 4-6 лет. Рассрочка 0% на период строительства. Лизхолд. Район Чангу является самым популярным районом на Бали для инвестиций. Апартаменты в уникальном жилом комплексе с удобствами. Апартаменты будут идеальным решением для и…
Агентство
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Апарт - отель Апартаменты у океана
Апарт - отель Апартаменты у океана
Kerobokan Kelod, Индонезия
от
$250,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 4
Апартаменты Видовая квартира Развитая инфраструктура комплекса Бассейн на крыше Фитнес центр Цена: 250 000 (4 990 $ за м2) Площадь: Площадь объекта - 40, 1 м² Доход от сдачи в аренду:  Загрузка - 60% Выручка в сутки с учетом наполненности объекта - 150 $ (52 563 $…
Агентство
Baliray
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Вилла Y-WAY
Вилла Y-WAY
Чангу, Индонезия
от
$289,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 41–193 м²
4 объекта недвижимости 4
Полностью меблированная вилла с отделкой «под ключ», площадью 193 кв.м. Окупаемость 5-6 лет. Гарантия на объект 5 лет. Жилой комплекс расположен всего в 200 метрах от океана, в живописном районе Сесех, в самой перспективной локации Чангу. Удобства комплекса: - Панорамный бассейн с …
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DDA Real Estate
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Апарт - отель Апартаменты с системой умный дом
Апарт - отель Апартаменты с системой умный дом
Чангу, Индонезия
от
$214,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 4
Апартаменты  система "Умный дом'' 1 спальня Терраса Гардеробная Площадь: Апартаменты - 55 м² Цена: 214 000 $ (3 891 $ за м2) Доход от сдачи апартаментов в аренду: Выручка в сутки: 116 $ Загрузка - 80 % Выручка в сутки с учетом загрузки: 93 $ Выручка с учетом заг…
Агентство
Baliray
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Жилой комплекс Новый комплекс меблированных таунхаусов рядом с океаном, Бату Болонг, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных таунхаусов рядом с океаном, Бату Болонг, Бали, Индонезия
Чангу, Индонезия
от
$354,823
Предлагаются последние таунхаусы с бассейном и садом со сдачей в 3 квартале 2024 года. Удобства и оснащение в доме Возможна установка системы "умный дом" Умный дверной видео замок Панель управления для климат контроля, освещения, штор и жалюзи, TV, вентиляторов Преимущества Управляющая к…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Премиальные апартаменты и виллы с большой террасой rooftop и открытым кинотеатром, Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Премиальные апартаменты и виллы с большой террасой rooftop и открытым кинотеатром, Чангу, Бали, Индонезия
Чангу, Индонезия
от
$299,851
Уникальный проект, располагающийся на самой туристической улице Чангу, Бату Болонг. Это комплекс, объединяющий в себе 6 двуспальных вилл, а также 4 этажа апартаментов. На крыше комплекса будет создано пространство площадью 400 м2 состоящее из: ресторана и бара переговорной комнаты для бизне…
Агентство
TRANIO
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Вилла OASIS I
Вилла OASIS I
Чангу, Индонезия
от
$365,000
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Площадь 99 м²
1 объект недвижимости 1
Апартаменты с потрясающим видом на океан. Проект интересен для инвестиций, доходность от сдачи в аренду (12-20% в год). Апартаменты с полной отделкой «под ключ». Полностью укомплектованная кухня с техникой премиум-класса. Удобства: зона отдыха на крыше, бассейн с видом на океан, близость …
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Вилла SKY RESIDENCE
Вилла SKY RESIDENCE
Kerobokan, Индонезия
от
$390,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
Площадь 183–239 м²
2 объекта недвижимости 2
Эксклюзивная вилла с гарантированной доходностью. Среднегодовая доходность от недвижимости — 8-12%. Вилла спроектирована по самым современным архитектурным решениям, создана с дизайном интерьера и на каждой вилле есть собственный бассейн. Ультрасовременные виллы на острове Бали со…
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Жилой комплекс Эксклюзивный комплекс таунхаусов в популярной локации рядом с пляжем, Берава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Эксклюзивный комплекс таунхаусов в популярной локации рядом с пляжем, Берава, Бали, Индонезия
Чангу, Индонезия
от
$289,856
Комплекс в 2 минутах до пляжа Бату Белиг, с бассейном, рестораном, коворкинг-зоной, таунхаусами с 2 спальнями. Сантехника, мебель, системы вентиляции и кондиционирования премиального качества. Управляющая компания застройщика выполняет организационные обязанности: консьерж, система охраны, о…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс ANTA RESIDENCE CANGGU
Жилой комплекс ANTA RESIDENCE CANGGU
Dalung, Индонезия
от
$156,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 5
Площадь 40–89 м²
3 объекта недвижимости 3
Апартаменты на лучшем острове Бали. Апартаменты с полной отделкой «под ключ». Первоначальный взнос - 25%. Расположение в самой модной локации, на главной улице Чангу - Бату Болонг. При перепродаже собственник оплачивает налог на прибыль - 10%. Пятизвездочный комплекс с уникальной ин…
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Вилла Moa  Villa  Resort  Bali
Вилла Moa  Villa  Resort  Bali
Чангу, Индонезия
Цена по запросу
Год сдачи 2021
Площадь 350 м²
1 объект недвижимости 1
С 1991 года мы помогаем международным инвесторам строить на Бали виллы по самым высоким стандартам качества. С Ilot Property Bali вам не придется ни о чем беспокоиться – наша команда позаботится обо всех циклах инвестирования в недвижимость: от приобретения земельного участка до строитель…
Застройщик
Ilot Property Baly
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Апарт - отель Апартаменты на Бали в Бераве
Апарт - отель Апартаменты на Бали в Бераве
Tibubeneng, Индонезия
от
$140,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Апартаменты  Зона отдыха на крыше 1 спальня Бассейн с видом на океан Океан в 5 минутах Лучшие пляжные клубы в пешей доступности Площадь: Апартаменты - 34 м² Цена: 140 000 $ (4 118 $ за м2) Доход от сдачи апартаментов в аренду: Выручка в сутки: 100 $ Загрузка - 8…
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Baliray
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Вилла THE SEIS VILLAS
Вилла THE SEIS VILLAS
Чангу, Индонезия
от
$700,000
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Площадь 307–378 м²
3 объекта недвижимости 3
Эксклюзивная вилла в процветающем районе Чангу. Рентабельность от сдачи в аренду: 13-20%. Повышение стоимости земли до 15% в год. Лизхолд на 30 лет. Вилла построена из высококачественных материалов. Полная отделка «под ключ» , меблирована. Преимущества виллы в топовой локации. Удобс…
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Вилла Вилла на Бали
Вилла Вилла на Бали
Чангу, Индонезия
от
$575,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Вилла 2 этажа на вилле 3 спальни Бассейн Вместительная гостиная Руфтоп Площадь: Земля - 237 м² Здание - 280,15 м² Цена: 575 000 $ (2 053 $ за м² ) Доход от сдачи виллы в аренду: Загрузка - 85% Выручка в сутки с учетом наполненности объекта - 390 $ ( 120 997 в г…
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Baliray
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Вилла RED SUNSET
Вилла RED SUNSET
Чангу, Индонезия
от
$820,000
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Площадь 263–280 м²
2 объекта недвижимости 2
Уникальная вилла в пяти минутах от океана. Окупаемость объекта - 7,4 лет. ROI - 10-17%. Вилла полностью меблирована с дизайнерской светлой отделкой. На территории собственный сад и бассейн. Вилла полностью готова к заселению. На крыше можно насладиться красивым закатом и устраивать …
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Жилой комплекс Апартаменты премиум класса в резиденции с бассейном и круглосуточной охраной, Берава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Апартаменты премиум класса в резиденции с бассейном и круглосуточной охраной, Берава, Бали, Индонезия
Чангу, Индонезия
от
$164,918
Предлагаются современные апартаменты премиум-класса с собственной инфраструктурой. Резиденция располагает рестораном, коворкинг-центром, бассейном, тренажерным залом, парковкой, террасой на крыше с живописным видом, консьерж-сервисом и круглосуточной охраной. В комплексе остались квартиры на…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс APARTMENTS CANGGU
Жилой комплекс APARTMENTS CANGGU
Чангу, Индонезия
от
$140,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 4
Современные апартаменты с видом на океан. Привлекательные апартаменты для инвестиций. Средняя заполняемость острова 70-90%. Туристический сезон - 365 дней. Арендная доходность - 17%. Окупаемость за 6 лет. Апартаменты с частной террасой с видом на океан, откуда можно наблюдать красивы…
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Жилой комплекс Новый комплекс меблированных вилл с бассейнами рядом с океаном, в популярном районе Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных вилл с бассейнами рядом с океаном, в популярном районе Чангу, Бали, Индонезия
Чангу, Индонезия
от
$398,801
Предлагаются виллы премиум класса с садами и бассейнами. Резиденция располагает панорамным бассейном, подземной парковкой, спа-центром с сауной, фитнес-центром, зоной отдыха с камином, библиотекой. Окончание строительства - 3 квартал 2024 года. Удобства и оснащение в доме Кондиционеры Кухо…
Агентство
TRANIO
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Апарт - отель Апартаменты в Чангу
Апарт - отель Апартаменты в Чангу
Чангу, Индонезия
от
$133,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 4
Апартаменты 7 минут до пляжа Панорамный вид Бассейн 1 спальня Площадь: Площадь апартаментов - 38 м² Цена: 135 000 $ ( 3 553 $ за м²) Доход от сдачи в аренду: Выручка в сутки: 150 $ Загрузка - 80% Выручка в сутки с учетом загрузки объекта - 120 $ Выручка в год с …
Агентство
Baliray
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Жилой комплекс Y-WAY
Жилой комплекс Y-WAY
Чангу, Индонезия
от
$119,000
Площадь 41–68 м²
2 объекта недвижимости 2
Полностью меблированные апартаменты с отделкой «под ключ». Окупаемость 5-6 лет. Гарантия на объект 5 лет. Жилой комплекс расположен всего в 200 метрах от океана, в живописном районе Сесех, в самой перспективной локации Чангу. Удобства комплекса: - Панорамный бассейн с видом на океа…
Агентство
DDA Real Estate
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Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейном и садом на крыше, Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейном и садом на крыше, Чангу, Бали, Индонезия
Чангу, Индонезия
от
$139,791
Двухуровневые лофт-квартиры с полной меблировкой и техникой. Инфраструктура резиденции: лобби, сад, подземная парковка, фитнес, бассейн, ресторан, отель, круглосуточная стойка регистрации и охрана. Проект уже сдан! Особенности квартир Каждая квартира включает гостиную с кухней, спальню в ме…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Changgu Secrets
Жилой комплекс Changgu Secrets
Чангу, Индонезия
от
$209,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Доходная недвижимость на Бали для жизни и инвестиций в топовой локации Чангу Чангу - Жемчужина туристической части Бали. Это самая востребованная и посещаемая локация, сочетающая в себе несколько разных стилей отдыха и жизни. Здесь сосредоточены лучшие кафе и рестораны, пляжные клубы и…
Агентство
Риэлтор без границ
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Вилла ALEX VILLAS COMPLEX 7
Вилла ALEX VILLAS COMPLEX 7
Чангу, Индонезия
от
$265,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 4
Площадь 40–335 м²
7 объектов недвижимости 7
Ультрасовременная вилла в новом комплексе с видом на океан. Отличный вариант для инвестиций с высокой доходностью от аренды (ROI 15-18%). Вилла создана для комфортного постоянного проживания с полной отделкой «под ключ». Современная система «умный дом». Лучшая локация в самом популярном р…
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DDA Real Estate
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Жилой комплекс Комплекс готовых вилл премиум-класса в 2 минутах от океана, Берава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс готовых вилл премиум-класса в 2 минутах от океана, Берава, Бали, Индонезия
Чангу, Индонезия
от
$2,00 млн
Проект подходит как для личного проживания, так и для инвестиций. Комплекс состоит из 3-х роскошных вилл, в каждой из которых есть новейшая техника и оборудование, просторные помещения. Из окон открывается захватывающий вид на пышные рисовые поля. Инвестор получает виллу под ключ: швейцарска…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Двухэтажные таунхаусы рядом с рисовыми полями, 15 минут до пляжа, Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Двухэтажные таунхаусы рядом с рисовыми полями, 15 минут до пляжа, Чангу, Бали, Индонезия
Чангу, Индонезия
от
$234,884
Современный двухэтажный комплекс из 6 таунхаусов в нежных тонах с собственным бассейном и экзотическими растениями. Каждый дом имеет по две просторные спальни с ванной, расположенные на первом и втором этажах, рабочий кабинет, кухню и гостиную. Балкон и большие панорамные окна открывают вид …
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Меблированные квартиры в новом жилом комплексе в районе пляжа Бату Болонг, Чангу, Бадунг, Индонезия
Жилой комплекс Меблированные квартиры в новом жилом комплексе в районе пляжа Бату Болонг, Чангу, Бадунг, Индонезия
Чангу, Индонезия
от
$174,912
Современный жилой комплекс включает большой бассейн, террасу с зоной отдыха на крыше, тренажёрный зал, ресторан, кинотеатр под открытым небом. Квартиры сдаются с мебелью и бытовой техникой. Управляющая компания застройщика ведёт налоговую отчётность, осуществляет уход за территорией проекта …
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Новый комплекс меблированных таунхаусов с бассейнами, Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных таунхаусов с бассейнами, Чангу, Бали, Индонезия
Чангу, Индонезия
от
$279,860
Предлагаются таунхаусы с живописным видом на сад и бассейн, бассейнами 5,4 х 2,4 м и парковочными местами. Резиденция располагает круглосуточной охраной. Окончание строительства - декабрь 2024 года. Удобства и оснащение в доме Оборудованная кухня Расположение и объекты поблизости Недвижи…
Агентство
TRANIO
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Вилла Комплекс AQUAMARINE 2, Чангу
Вилла Комплекс AQUAMARINE 2, Чангу
Чангу, Индонезия
от
$575,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 3
Площадь 280–348 м²
4 объекта недвижимости 4
Коплекс вилл Aquamarine 2 состоит из 7 просторных 3-4спальных вилл и располагается в сердце туристической жизни, ультрапопулярном районе Чангу, Бали.  Расстояние до океана всего 4 минуты на транспорте. Вокруг располагаются популярнейшие клубы, рестораны и спа. У каждой виллы есть эксплуа…
Застройщик
BREIG Property Investments
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Вилла VESNA
Вилла VESNA
Чангу, Индонезия
от
$335,000
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Площадь 79 м²
1 объект недвижимости 1
Таунхаус для инвестиции в будущее. Условия оплаты: депозит и заключение договора - 40%, ежемесячные платежи. Таунхаус в архитектурном стиле ваби-саби. Полная отделка "под ключ". Зона рабочего пространства на втором этаже. Установлена смарт система, кухня премиум-класса, доступен частны…
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DDA Real Estate
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Жилой комплекс Резиденция премиум класса с бассейном, спа-центром и панорамными видами, Ялан Умалас, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Резиденция премиум класса с бассейном, спа-центром и панорамными видами, Ялан Умалас, Бали, Индонезия
Kerobokan Kelod, Индонезия
от
$169,915
Крупнейший клубный дом отельного типа с пятизвездочным сервисом на Бали и крупнейший в районе с all inclusive инфраструктурой на территории. Проект предлагает меблированные одно- и двухспальные апартаменты с балконами и панорамным видом на океан и гору Агунг. Комплекс богат инфраструктурой о…
Агентство
TRANIO
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Вилла Madura Villa Resort
Вилла Madura Villa Resort
Чангу, Индонезия
Цена по запросу
Год сдачи 2021
Площадь 200 м²
1 объект недвижимости 1
С 1991 года мы помогаем международным инвесторам строить на Бали виллы по самым высоким стандартам качества. С Ilot Property Bali вам не придется ни о чем беспокоиться – наша команда позаботится обо всех циклах инвестирования в недвижимость: от приобретения земельного участка до строитель…
Застройщик
Ilot Property Baly
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Жилой комплекс Охраняемый комплекс таунхаусов премиум класса с бассейнами, Ялан Умалас, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Охраняемый комплекс таунхаусов премиум класса с бассейнами, Ялан Умалас, Бали, Индонезия
Kerobokan Kelod, Индонезия
от
$209,896
Самый большой на Бали комплекс таунхаусов, оснащённый развитой внутренней инфраструктурой, имеет семейную направленность. Проект идеально подойдет инвесторам, желающим приобрести не только эффективный инвестиционный инструмент, но и тем, кто хочет иметь свой собственный комфортный дом с прил…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Новый комплекс меблированных вилл и апартаментов с бассейном и спа-центром в популярном районе Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных вилл и апартаментов с бассейном и спа-центром в популярном районе Чангу, Бали, Индонезия
Чангу, Индонезия
от
$159,921
Предлагаются виллы и апартаменты премиум класса. Резиденция располагает панорамным бассейном, подземной парковкой, спа-центром с сауной, фитнес-центром, зоной отдыха с камином, библиотекой. Окончание строительства - 2 квартал 2024 года. Преимущества Рентабельность от 15% в течение 7 лет. Р…
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TRANIO
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Жилой комплекс Комплекс меблированных вилл с бассейнами и видами на океан в 200 метрах от пляжа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс меблированных вилл с бассейнами и видами на океан в 200 метрах от пляжа, Бали, Индонезия
Чангу, Индонезия
от
$889,558
Предлагаются полностью укомплектованные виллы с двумя бассейнами (один из них на крыше), красивыми садами, парковочными местами, зонами отдыха на крыше и видами на океан. Резиденция располагает круглосуточной охраной и консьерж-сервисом. В продаже осталось всего 2 виллы! Удобства и оснащени…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс OASIS II
Жилой комплекс OASIS II
Чангу, Индонезия
от
$360,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Площадь 90 м²
1 объект недвижимости 1
Апартаменты с живописным видом на берегу океана. Доходность от сдачи в аренду 12-20% в год. Апартаменты с укомплектованной кухней и техникой премиум-класса. Расположение в туристической локации в районе Берава. В трех минутах пешком от океана. Удобства: - Atlas Beach Club 9 мину…
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DDA Real Estate
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Вилла AQUAMARINE III
Вилла AQUAMARINE III
Чангу, Индонезия
от
$650,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 3
Площадь 274 м²
1 объект недвижимости 1
Вилла с топовой локацией вблизи от океана. Прогноз окупаемости — 30% после завершения строительства. Объект идеально подходит для постоянного проживания и инвестиций. Первоначальный взнос — 10%. Платеж равными частями в течении 12 месяцев. Вилла включают в себя дизайнерскую отделку …
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Жилой комплекс AVIATOR
Жилой комплекс AVIATOR
Чангу, Индонезия
от
$127,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 4
Площадь 69 м²
1 объект недвижимости 1
Апартаменты в самой лучшей локации для комфортной жизни и инвестиций. Пассивный доход 10-20% годовых. Апартаменты с полной отделкой «под ключ». До океана всего 10 минут пути. Апарт-отель построен из 4-х этажей и разделен на 20 секций. Статус апарт-отеля и расположение в «красной зон…
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Вилла UMALAS OASIS
Вилла UMALAS OASIS
Kerobokan Kelod, Индонезия
от
$243,000
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Вилла в лучшем районе острова Умалас. Просторная вилла создана с дизайном интерьера и полностью меблирована. Личный бассейн на территории. Roi 22.07%. Leasehold гарантированного продления. 30 лет + 25 лет. Жилой комплекс состоит из 4-х роскошных таунхаусов и одной виллы. Здесь можно…
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Жилой комплекс SUOM
Жилой комплекс SUOM
Kerobokan Kelod, Индонезия
от
$220,000
Год сдачи 2024
Апартаменты в популярном туристическом месте на Бали в районе Чангу. Апартаменты современной планировкой: студия с одной спальней (71 кв.м.), с полной отделкой и мебелью под ключ согласно дизайн-проекту. С большими панорамными окнами. В апартаментах будет расположена терраса, большая в…
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Жилой комплекс Уникальный жилой комплекс всего в 500 м от океана, район Берава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Уникальный жилой комплекс всего в 500 м от океана, район Берава, Бали, Индонезия
Чангу, Индонезия
от
$349,826
Самый длинный бассейн в мире 190 м, располагающийся на крыше, удивит самых изысканных покупателей недвижимости. Все необходимые удобства для жизни и отдыха располагаются прямо на территории комплекса - фитнес центр, пространство для работы, ресторан на верхнем этаже. Преимущества Прогнозиру…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс OM APARTMENTS
Жилой комплекс OM APARTMENTS
Чангу, Индонезия
от
$160,676
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 4
Апартаменты премиум класса с лучшей туристической локацией. Окупаемость за 4-6 лет. Лизхолд. Рост стоимость в течении 2-х лет. ROI 15-20%. Апартаменты с террасой и бассейном. Ультрасовременный дизайн интерьера. Комплектация квартир: кровать, шкаф, диван, холодильник, аудиосистема в спа…
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Жилой комплекс Комплекс меблированных таунхаусов премиум класса рядом с океаном, Берава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс меблированных таунхаусов премиум класса рядом с океаном, Берава, Бали, Индонезия
Чангу, Индонезия
от
$334,833
Предлагается таунхаус с большим бассейном, парковкой, садом, видом на рисовые поля. Резиденция располагает круглосуточной охраной. В проекте на продажу осталось всего 2 готовых таунхауса. Удобства и оснащение в доме Кухонная мебель Возможна установка системы "умный дом" Расположение и об…
Агентство
TRANIO
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Таунхаус Комплекс OASIS 3, 300м до океана
Таунхаус Комплекс OASIS 3, 300м до океана
Tibubeneng, Индонезия
от
$320,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 112 м²
1 объект недвижимости 1
Ваш идеальный арендный бизнес на Бали! Комплекс таунхаусов и апартаментов Oasis 3 имеет всего 22 апартамента и 12 таунхаусов. На 5м этаже здания апартаментов гостей ждет инфинити бассейн с видом на 360 градусов зонами отдыха и бара. Комплекс располагается всего в 300 метрах от океана, в поп…
Застройщик
BREIG Property Investments
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Таунхаус TOWNHOUSE CANGGU
Таунхаус TOWNHOUSE CANGGU
Чангу, Индонезия
от
$270,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Таунхаус с панорамными окнами, полностью меблирован. Средняя доходность 18-20%. Окупаемость 4-7 лет благодаря высокой заполняемости острова. Управляющая компания обеспечит прибыль и управление объектом для рентабельности инвестиций и вашего комфорта. TOWNHOUSE CANGGU премиум-класс…
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DDA Real Estate
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, парком и коворкингом, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, парком и коворкингом, Бали, Индонезия
Чангу, Индонезия
от
$177,812
113 апартаментов в 7 минутах на байке от пляжа Бату Болонг в самой модной локации Бали. Уникальное зданием с волнообразной крышей, которая воплощает идею идеальной волны для серфинга, отражая дух и страсть к жизни, гармонию с природой человека и воды. Концепт "Jungle roof" символизирует уваж…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с персональными бассейнами в Чангу, Бадунг, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с персональными бассейнами в Чангу, Бадунг, Индонезия
Чангу, Индонезия
от
$438,782
Первоклассный жилой комплекс предлагает на выбор двух- и трёхуровневые виллы с 1–5 спальнями. Инфраструктура комплекса: Беговая дорожка вокруг комплекса Co-working Спортивная площадка Детская площадка SPA-зона (сауна, джакузи, массажи) Ресторан Большой плавательный бассейн Площадка для йоги…
Агентство
TRANIO
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Многоквартирный жилой дом The Umalas Signature
Многоквартирный жилой дом The Umalas Signature
Чангу, Индонезия
от
$139,516
Год сдачи 2023
Уникальный высокотехнологичный комплекс апартаментов Premium класса для жизни и инвестиций в привилегированном районе острова Бали - Umalas, Canggu. Тихий идиллический район, утопающий в зелени, с медитативным и приватный стилем жизни. Идеален для жизни. Мы предлагаем односпальные апар…
Застройщик
Samahita Group
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Туристический комплекс Апартаменты с бассейном на крыше
Туристический комплекс Апартаменты с бассейном на крыше
Чангу, Индонезия
от
$350,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 4
Апартаменты   Видовая квартира Развитая инфраструктура комплекса Вид на город или океан 1 спальня Бассейн Фитнес центр Площадь: Здание - 81 м² Цена: 350 000 $ (4 321 $ за м² ) Доход от сдачи в аренду: Выручка в сутки - 250 $ Загрузка - 75 % Выручка в год с у…
Агентство
Baliray
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Апарт - отель Апартаменты на Бали в Чангу
Апарт - отель Апартаменты на Бали в Чангу
Чангу, Индонезия
от
$180,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Апартаменты У океана Панорамный вид Бассейн 1 спальня Площадь: Здание - 47 м² Цена: 180 000 $ (3 830 $ за м²) Доход от сдачи в аренду: Выручка в сутки: 150 $ Загрузка - 80% Выручка в сутки учетом загрузки объекта - 120 $ Выручка в год с учетом загрузки объекта -…
Агентство
Baliray
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Жилой комплекс Новый жилой комплекс меблированных апартаментов в центре Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс меблированных апартаментов в центре Чангу, Бали, Индонезия
Чангу, Индонезия
от
$188,906
Предлагается к продаже доходная недвижимость с высокой окупаемостью! Бали - одно их самых желанных и привлекательных мест не только для краткосрочных путешествий, но и для длительного проживания. Климатические условия дают почувствовать себя в бесконечном лете, что сопутствует круглогодичном…
Агентство
TRANIO
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Вилла с видом на океан
Вилла с видом на океан
Чангу, Индонезия
от
$290,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
Вилла  Первая линия у океана Океанический бассейн 3 спальни Панорамный вид Площадь: Здание - 213 м² Цена: 290 000 Расходы и налоги на продажу объекта рассчитываются в индивидуальном порядке и зависят от различных факторов. Общие расходы и налоги: Нотариальный сб…
Агентство
Baliray
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Жилой комплекс Современный комплекс вилл с бассейнами, Берава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Современный комплекс вилл с бассейнами, Берава, Бали, Индонезия
Чангу, Индонезия
от
$746,463
Предлагаются просторные светлые виллы с садами и бассейнами. Окончание строительства - 2026 год. Расположение и объекты поблизости Пляж Берава находится на юго-западном побережье острова Бали
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс XO PROJECT I
Жилой комплекс XO PROJECT I
Чангу, Индонезия
от
$110,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 4
Площадь 37–100 м²
4 объекта недвижимости 4
Жилой комплекс в популярном районе Чангу.  Прогнозируемая окупаемость - 17%. Надежный застройщик.  Апартаменты и виллы полностью меблированы и созданы с красивым дизайном интереьра.  Жилой комплекс с удобствами и разнообразной инфраструктурой, популярный район Чангу востребован сред…
Агентство
DDA Real Estate
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Таунхаус Таунхаус на Бали в Умаласе с бассейном
Таунхаус Таунхаус на Бали в Умаласе с бассейном
Kerobokan Kelod, Индонезия
от
$260,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 2
Таунхаус Приватный бассейн 2 кабинета 2 спальни Вид на зелёные пейзажи Площадь: Здание - 112 м² Цена: 260 000 $ (2 321 $ за м2) Доход от сдачи в аренду: Выручка в сутки: 166,8 $ Загрузка - 90 % Выручка в сутки учетом загрузки объекта - 150 $ Выручка в год с учет…
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Baliray
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Жилой комплекс Большой жилой комплекс с отелем, бассейнами и культовым пляжным клубом, Берава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Большой жилой комплекс с отелем, бассейнами и культовым пляжным клубом, Берава, Бали, Индонезия
Чангу, Индонезия
от
$167,350
Предлагаются номера в отельном комплексе от всемирно известного бренда с Бали. Комплекс расположен на территории популярного пляжного клуба Finns. Также на территории будут расположены: Бассейн на крыше только для взрослых Детский водный центр Splash Бассейн площадью 866 м2 25-метровый басс…
Агентство
TRANIO
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Коттеджный поселок Таунхаус с бассейном
Коттеджный поселок Таунхаус с бассейном
Чангу, Индонезия
от
$225,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Таунхаус  Бассейн 2 спальни Развитая инфраструктура комплекса  Система умный дом Площадь: Здания- 76 м² Земли - 50 м² Цена: 225 000 $ (2 960 $ за м² ) Доход от сдачи в аренду: Загрузка - 85% Выручка в сутки с учетом загрузки объекта в год- 130 $ ( 40 332 $) Приб…
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Baliray
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Таунхаус
Таунхаус
Tibubeneng, Индонезия
от
$210,000
Количество этажей 2
Площадь 75–105 м²
2 объекта недвижимости 2
Комплекс SWOI LOFT UMALAS из 40 таунхаусов премиум-класса с отличной внутренней инфраструктурой и легким доступом ко всем основным локациям на Бали. Таунхаусы - от 75 до 108 кв.м. С полностью укомплектованным видом (мебель, встроенная кухня, бытовая техника, сантехника, декор и озеленения…
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Жилой квартал Таунхаус с системой умный дом
Жилой квартал Таунхаус с системой умный дом
Чангу, Индонезия
от
$365,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Таунхаус 2 спальни Бассейн 2 этажа Парковка Умный дом Бесплатное членство в FINS Площадь:  Здание - 90 м² Цена: 365 000 $ (4 055 $ за м² ) Доход от сдачи виллы в аренду: Загрузка - 85%  Выручка в сутки с учетом загрузки  объекта в год - 200 $ (45 890 $) Прибыль с у…
Агентство
Baliray
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Жилой комплекс Закрытый комплекс вилл в престижном районе, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Закрытый комплекс вилл в престижном районе, Бали, Индонезия
Чангу, Индонезия
от
$2,00 млн
В проекте остались последние две виллы: трёхспальная за 900 000 долларов и пятиспальная за 1 900 000 долларов. Трехспальная вилла будет сдана в январе 2025, а строительство пятиспальной осуществляется под заказ в течение полутора лет. Вилла идеально подходит под любой стиль времяпрепровожден…
Агентство
TRANIO
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Вилла Y-WAY
Вилла Y-WAY
Чангу, Индонезия
от
$309,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Полностью меблированная вилла с отделкой «под ключ», площадью 193 кв.м. Окупаемость 5-6 лет. Гарантия на объект 5 лет. Жилой комплекс расположен всего в 200 метрах от океана, в живописном районе Сесех, в самой перспективной локации Чангу. Удобства комплекса: - Панорамный бассейн с …
Агентство
DDA Real Estate
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Агентство
DDA Real Estate
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Вилла Комплекс AQUAMARINE 1, Чангу
Вилла Комплекс AQUAMARINE 1, Чангу
Чангу, Индонезия
от
$595,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 3
Площадь 263–358 м²
4 объекта недвижимости 4
Коплекс вилл Aquamarine 1 состоит из 17ти просторных 3-4спальных вилл и располагается в сердце туристической жизни, ультрапопулярном районе Чангу, Бали. Виллы находятся на закрытой территории, под круглосуточной охраной. Расстояние до океана всего 2 минуты на транспорте или 7 минут пешком. …
Застройщик
BREIG Property Investments
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Апарт - отель Апартаменты с выходом на руфтоп
Апарт - отель Апартаменты с выходом на руфтоп
Kerobokan Kelod, Индонезия
от
$240,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 4
Апартаменты 1 спальня Вид на океан Бассейн Тренажерный зал Площадь: Площадь объекта - 60,58 м² Цена: 240 000 $ (3 962 $ за м² ) Доход от сдачи в аренду: Выручка в сутки - 160 $ Загрузка - 70 % Выручка в сутки с учетом загрузки объекта: 112 $ Выручка в год с уче…
Агентство
Baliray
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Жилой комплекс Новый охраняемый комплекс вилл рядом с океаном, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый охраняемый комплекс вилл рядом с океаном, Бали, Индонезия
Чангу, Индонезия
от
$819,592
Комплекс включает в себя 4 большие виллы с эксклюзивной террасой на крыше, поднявшись на которую можно устроить BBQ party и любоваться закатом. Предлагается меблированная вилла с бассейном, террасой на крыше и парковкой. Резиденция располагает круглосуточной охраной. Преимущества Управляюща…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Апартаменты в Чангу
Жилой комплекс Апартаменты в Чангу
Чангу, Индонезия
от
$200,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Апартаменты 1 этаж 1 спальня Терраса с собственным садом Площадь: Апартаменты - 71 м² Цена: 200 000 $ ( 2 817 $ за м²) Доход от сдачи в аренду: Выручка в сутки: 150 $ Загрузка  - 75 % Выручка в сутки учетом загрузки объекта - 112,5 $ Выручка в год с учетом загрузк…
Агентство
Baliray
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Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов с бассейном и видом на океан, Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов с бассейном и видом на океан, Чангу, Бали, Индонезия
Чангу, Индонезия
от
$154,923
Комплекс премиум-класса из 40 апартаментов, расположенный в самом центре Чангу. Особенный стиль жизни с бассейном на крыше и видами на океан. Проект ориентирован на людей, которые ценят уникальность пространств, премиальное наполнение интерьеров, современные технологии и эргономичность. Л…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Престижный жилой комплекс с хорошей инфраструктурой в Чангу, Бадунг, Индонезия
Жилой комплекс Престижный жилой комплекс с хорошей инфраструктурой в Чангу, Бадунг, Индонезия
Чангу, Индонезия
от
$158,920
Первоклассный жилой комплекс предлагает на выбор студии, квартиры с 1 и 2 различных типов. Инфраструктура комплекса: Беговая дорожка вокруг комплекса Co-working Спортивная площадка Детская площадка SPA-зона (сауна, джакузи, массажи) Ресторан Большой плавательный бассейн Площадка для йоги Ми…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Меблированная вилла с 5-звездочным обслуживанием, Берава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Меблированная вилла с 5-звездочным обслуживанием, Берава, Бали, Индонезия
Чангу, Индонезия
от
$3,10 млн
Предлагается эксклюзивная вилла с 5-звездочным обслуживанием и панорамными видами на океан, террасой на крыше и бассейном 108 м2. Окончание строительства - 2 квартал 2021 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в пешей доступности от пляжей и пляжных клубов, кафе и ре…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Меблированные виллы, таунхаусы и апартаменты в 300 метрах от пляжа, Берава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Меблированные виллы, таунхаусы и апартаменты в 300 метрах от пляжа, Берава, Бали, Индонезия
Чангу, Индонезия
от
$549,726
Расположенный в 300 метрах от пляжа Берава, современный комплекс из вилл, таунхаусов и апартаментов для тех, кто влюблен в ночную жизнь, ценит удовольствие общения с международным комьюнити Бали. В радиусе километра расположены лучшие заведения Чангу: рестораны, клубы, бары, бутики, салоны к…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс CANGGU SECRETS
Жилой комплекс CANGGU SECRETS
Чангу, Индонезия
от
$209,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Площадь 60–85 м²
2 объекта недвижимости 2
Дизайнерские апартаменты в самом центре Чангу. Окупаемость: 6,2 - 9,9 лет Бутик-комплекс апартаментов в одном из самых туристических мест на острове. Апартаменты полностью меблированы и с дизайнерской отделкой. Выполнен в стиле фильма "Великий Гэтсби". Более 50 популярных кафе и рес…
Агентство
DDA Real Estate
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DDA Real Estate
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Жилой комплекс Небольшой жилой комплекс среди рисовых террас и гор, 10 минут до пляжа, Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Небольшой жилой комплекс среди рисовых террас и гор, 10 минут до пляжа, Чангу, Бали, Индонезия
Чангу, Индонезия
от
$108,946
Комплекс из 8 апартаментов на Бали. Изысканный отдых среди рисовых террас и гор, где каждый рассвет и закат - это шедевр природы. Ваш роскошный уединённый рай с лёгким доступом к оживлённой местной культуре - совершенство, созданное для жизни и аренды. В апартаментах есть система "умного дом…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс XO PROJECT I
Жилой комплекс XO PROJECT I
Чангу, Индонезия
от
$140,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 4
Площадь 37–100 м²
2 объекта недвижимости 2
Уникальный комплекс совмещающий в себе виллы и апартаменты. Прогнозируемая окупаемость - 17%. Внутренняя дизайнерская отделка и мебель входят в стоимость. Жилой комплекс с удобствами и разнообразной инфраструктурой, популярный район Чангу востребован среди туристов и обладает всем н…
Агентство
DDA Real Estate
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Агентство
DDA Real Estate
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Жилой комплекс OASIS III APARTMENTS
Жилой комплекс OASIS III APARTMENTS
Чангу, Индонезия
от
$155,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 39 м²
1 объект недвижимости 1
Апартаменты в популярной туристической локации. Доходность от сдачи в аренду 12-20% в год. Апартаменты расположены в популярном районе — Берава. В трех минутах от океана и социально инфраструктуры. Проект идеально подходит для инвестиций. Укомплектованная кухня с новой техникой прем…
Агентство
DDA Real Estate
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Агентство
DDA Real Estate
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Апарт - отель Апартаменты на Бали в Чангу № 450
Апарт - отель Апартаменты на Бали в Чангу № 450
Чангу, Индонезия
от
$165,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Апартаменты 2 этажа 1 спальня Бассейн Гардеробная комната Площадь: Апартаменты - 60 м² Цена: 165 000 $ ( 2 750 $ за м²) Доход от сдачи в аренду: Выручка в сутки: 130 $ Загрузка  - 75 % Выручка в сутки учетом загрузки объекта - 97,5 $ Выручка в год с учетом загрузк…
Агентство
Baliray
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Апарт - отель Апартаменты на Бали в Чангу
Апарт - отель Апартаменты на Бали в Чангу
Чангу, Индонезия
от
$110,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Апартаменты Rooftop на крыше комплекса Студия Кухонная зона Площадь: Апартаменты - 35 м² Цена: 110 000 $ (3 143 $ за м² ) Доход от сдачи в аренду: Загрузка - 70 % Выручка в сутки с учетом загрузки - 49 $  Выручка с учетом загрузки объекта в год - 17 640 $ Прибыль …
Агентство
Baliray
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Жилой комплекс Новый комплекс меблированных таунхаусов рядом с пляжем, Берава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных таунхаусов рядом с пляжем, Берава, Бали, Индонезия
Чангу, Индонезия
от
$319,841
Предлагается таунхаус с бассейном и садом. Резиденция располагает круглосуточной охраной. Окончание строительства - сентябрь 2024 года. Удобства и оснащение в доме Возможна установка системы "умный дом". Расположение и объекты поблизости Супермаркет - 1 минута Океан - 4 минуты Пляжный клу…
Агентство
TRANIO
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