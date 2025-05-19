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Жилой комплекс Жилой комплекс в 400 метрах от пляжа, Нуану, Бали, Индонезия

Табанан, Индонезия
от
$133,023
;
20
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Описание Описание
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ID: 26312
ID новостройки на Realting
In CRM: 2448327
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 07.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Индонезия
  • Область / штат
    Малые Зондские острова
  • Район
    Табанан

О комплексе

Комплекс включает 67 апартаментов, вилл и таунхаусов. Проект является неотъемлемой частью экосистемы Нуану, предоставляющей жителям беспрепятственный доступ к развитой инфраструктуре, зеленым зонам, развлекательным центрам и образовательным учреждениям.

Инфраструктура района:

    • Коворкинг
    • Пляжный клуб
    • Мультимедийный парк
    • Кинотеатр
    • Десятки ресторанов и кафе
    • Чайный дом
    • Супермаркет
    • Ночной клуб
    • SPA & Wellness-центр
    • Творческие резиденции и мастерские
    • Отель
Преимущества

25 лет гарантированной аренды с перспективой продления.

Доходность - 12-14%.

Расположение и объекты поблизости

Комплекс находится среди живописных балийских ландшафтов, в 5 минутах ходьбы от пляжа, в 15 минутах езды от Чангу и в 1 часе от аэропорта. В нескольких минутах ходьбы расположена престижная школа.

Местонахождение на карте

Табанан, Индонезия

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Жилой комплекс Жилой комплекс в 400 метрах от пляжа, Нуану, Бали, Индонезия
Табанан, Индонезия
от
$133,023
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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