Жилой комплекс Жилой комплекс в 400 метрах от пляжа, Нуану, Бали, Индонезия

Комплекс включает 67 апартаментов, вилл и таунхаусов. Проект является неотъемлемой частью экосистемы Нуану, предоставляющей жителям беспрепятственный доступ к развитой инфраструктуре, зеленым зонам, развлекательным центрам и образовательным учреждениям.
Инфраструктура района:
25 лет гарантированной аренды с перспективой продления.
Доходность - 12-14%.Расположение и объекты поблизости
Комплекс находится среди живописных балийских ландшафтов, в 5 минутах ходьбы от пляжа, в 15 минутах езды от Чангу и в 1 часе от аэропорта. В нескольких минутах ходьбы расположена престижная школа.