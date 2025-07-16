  1. Realting.com
  2. Индонезия
  3. Убуд
  4. Жилой комплекс Новые апартаменты с видом на джунгли в 5 минутах до центра Убуда, Бали, Индонезия

Жилой комплекс Новые апартаменты с видом на джунгли в 5 минутах до центра Убуда, Бали, Индонезия

Убуд, Индонезия
от
$135,031
10.08.2025
$135,031
09.08.2025
$134,907
08.08.2025
$134,964
07.08.2025
$135,961
06.08.2025
$135,999
05.08.2025
$135,912
04.08.2025
$135,693
03.08.2025
$135,651
02.08.2025
$137,867
01.08.2025
$137,541
31.07.2025
$135,997
27.10.2024
$120,803
24.10.2024
$120,867
21.10.2024
$120,004
18.10.2024
$120,105
15.10.2024
$119,469
11.10.2024
$119,290
08.10.2024
$118,939
05.10.2024
$118,240
02.10.2024
$117,132
;
16
Оставить заявку
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 20070
ID новостройки на Realting
In CRM: 2378853
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 10.08.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Индонезия
  • Область / штат
    Малые Зондские острова
  • Район
    Гианьяр
  • Город
    Убуд

О комплексе

Апартаменты в небольшом малоэтажном доме с прямым видом на джунгли в 5 минутах до центра Убуда.

Форма владения: лизхолд на 25 лет.

Прогноз арендной доходности от застройщика - 15-19%.

Все юниты оборудованы всем необходимым для успешной сдачи в посуточную аренду.

Заполняемость: 78%

Расположение и объекты поблизости

Убуд — сердце острова и центр притяжения туристов: лучшие мастера йоги и медитации, арт-галереи, множество международных школ и развивающих центров для детей.

Недвижимость в Убуде окупается быстрее, чем в других районах. Здесь аренда земли значительно дешевле, чем в Чангу или Семиньяке. Можно получать такую же прибыль, как и при дорогостоящей аренде земли у моря.

Местонахождение на карте

Убуд, Индонезия

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с видом на джунгли в Убуде, Бали, Индонезия
Убуд, Индонезия
от
$350,079
Жилой комплекс Апартаменты под аренду в развитом пространстве апарт-отеля, с доходностью от 12%, Убуд, Бали, Индонезия
Убуд, Индонезия
от
$118,827
Жилой комплекс Закрытый комплекс меблированных апартаментов с бассейном и детским садом, Букит, Бали, Индонезия
Унгасан, Индонезия
от
$175,040
Жилой комплекс Апартаменты в Чангу в 5 минутах от океана
Чангу, Индонезия
от
$165,000
Жилой комплекс
Печату, Индонезия
от
$500,000
Вы просматриваете
Жилой комплекс Новые апартаменты с видом на джунгли в 5 минутах до центра Убуда, Бали, Индонезия
Убуд, Индонезия
от
$135,031
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Чангу, Индонезия
от
$150,000
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
SWOI BERAWA - жилой комплекс в популярном районе Чангу. Первоначальный взнос 25%. Чангу является самым популярном районом на Бали среди туристов, что гарантирует инвестиционную привлекательность и окупаемость. Вилла с дизайнерским ремонтом и мебелью. Вилла обладает частным бассейном, г…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с видами на океан в 10 минутах от пляжа Нуса-Дуа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с видами на океан в 10 минутах от пляжа Нуса-Дуа, Бали, Индонезия
Беноа, Индонезия
от
$290,066
Комплекс включает 10 современных вилл, идеально подходящих как для проживания, так и в качестве инвестиции. Особенности: обилие естественного света открытые террасы с видами на океан некоторые виллы имеют бассейны Удобства и оснащение в доме ТВ Кондиционеры Духовой шкаф Микроволновая печ…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Клубный дом апартаментов Oasis 3
Жилой комплекс Клубный дом апартаментов Oasis 3
Tibubeneng, Индонезия
от
$140,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 5
Площадь 31–49 м²
5 объектов недвижимости 5
Ваш идеальный арендный бизнес на Бали! Клубный дом Oasis 3 имеет всего 22 апартамента, расположившихся на 2-4 этажах. На 5м этаже гостей ждет инфинити бассейн с видом на 360 градусов зонами отдыха и бара. Здание располагается всего в 300 метрах от океана, в популярной туристической локации …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
31.0 – 48.7
140,000 – 165,000
Застройщик
BREIG Property Investments
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Индонезии
Недвижимость на Бали 2025: 5 объектов, от бюджетного пентхауса до целого ретрит-комплекса
16.07.2025
Недвижимость на Бали 2025: 5 объектов, от бюджетного пентхауса до целого ретрит-комплекса
Доходность до 15% и рост стоимости вдвое к 2027: рассказываем о новом проекте на Бали, который вот-вот начнут строить
19.05.2025
Доходность до 15% и рост стоимости вдвое к 2027: рассказываем о новом проекте на Бали, который вот-вот начнут строить
«Около 50% наших клиентов выбирают оплату криптовалютой». Как купить недвижимость на Бали за криптовалюту на практике
19.02.2025
«Около 50% наших клиентов выбирают оплату криптовалютой». Как купить недвижимость на Бали за криптовалюту на практике
Самая дешевая недвижимость на Бали — от 50,000 евро
17.12.2024
Самая дешевая недвижимость на Бали — от 50,000 евро
Почему стоит вложиться в недвижимость на Бали уже сейчас?
22.11.2024
Почему стоит вложиться в недвижимость на Бали уже сейчас?
«Даже извержение вулкана не так отразилось на рынке острова, как COVID-19». Как строить и зарабатывать на недвижимости Бали даже в кризисные времена — эксперт
30.01.2024
«Даже извержение вулкана не так отразилось на рынке острова, как COVID-19». Как строить и зарабатывать на недвижимости Бали даже в кризисные времена — эксперт
Индонезия вводит 5-летнюю многократную туристическую визу: подробности
22.12.2023
Индонезия вводит 5-летнюю многократную туристическую визу: подробности
«Ломбок — это Бали 15 лет назад». Что важно знать инвесторам в рынок недвижимости Индонезии
04.10.2023
«Ломбок — это Бали 15 лет назад». Что важно знать инвесторам в рынок недвижимости Индонезии
Показать все публикации