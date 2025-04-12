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На продажу: 80-летняя аренда вилл Glamp с 3 спальнями, представляющая виллу Glamp на очаровательном острове Ломбок. Его превосходное расположение на территории нашего курорта, всего в двух шагах от бассейна и пляжа, делает его отличным выбором для проживания. Тщательно отобранные материалы, …
На продажу: 80-летняя аренда вилл Glamp с 1 спальней, представляем виллу Glamp на очаровательном острове Ломбок.
Если вы ищете недорогое жилье, наша вилла с одной спальней в стиле глэмпинг может быть идеальным выбором для вас. Хотя на этой вилле нет собственной ванной комнаты, несколько в…
На продажу: 80-летняя аренда вилл с 2 спальнями, представляющая виллу Glamp на очаровательном острове Ломбок. Его превосходное расположение на территории нашего курорта, всего в двух шагах от бассейна и пляжа, делает его отличным выбором для проживания. Тщательно отобранные материалы, в том …
На продажу: 80-летняя аренда Виллы Glamp с 1 спальней, представляющие виллу Glamp на очаровательном острове Ломбок. Его превосходное расположение на территории нашего курорта, всего в двух шагах от бассейна и пляжа, делает его отличным выбором для проживания. Тщательно отобранные материалы, …
На продажу: 80 лет аренды Исследуйте эту квартиру с 3 спальнями, расположенную в Сунут Ломбок. Эта просторная гостиная, состоящая из трех спален и гостиной, идеально подходит для больших семей или группы друзей, которым требуются дополнительные комнаты для различных целей. В квартире есть т…