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Дома в Индонезия

виллы
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таунхаусы
41
357 объектов найдено
Вилла 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой в Villa Kamboja, Индонезия
Вилла 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой
Villa Kamboja, Индонезия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
Новая готовая вилла от застройщика на сказочном острове Бали, Индонезия 🇮🇩 Прекрасный кли…
€90,859
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Вилла 2 спальни с c ремонтом в Padangsambian, Индонезия
Вилла 2 спальни с c ремонтом
Padangsambian, Индонезия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Предлагаем купить виллу от застройщика на сказочном острове Бали, Индонезия 🇮🇩 Прекрасный…
€81,773
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Дом 3 спальни в Kerobokan Klod, Индонезия
Дом 3 спальни
Kerobokan Klod, Индонезия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 550 м²
Количество этажей 2
Dharma Residence - это элитный комплекс современных дизайнерских вилл премиум-класса. Зак…
€735,955
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Вилла 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Бали, Индонезия
Вилла 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бали, Индонезия
Комнаты 4
Площадь 186 м²
Комплекс роскошных вилл в заповедной зоне в Буките. Потрясающая красота скалистых пляжей, пр…
€500,000
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Таунхаус 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Бали, Индонезия
Таунхаус 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бали, Индонезия
Комнаты 3
Площадь 108 м²
Эксклюзивный комплекс таунхаусов в культовой локации Бали. Инфраструктура: парковочное мест…
€280,000
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Вилла 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Бали, Индонезия
Вилла 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бали, Индонезия
Комнаты 2
Площадь 70 м²
Эксклюзивный комплекс вилл в районе Чангу, Берава. 7 минут до пляжа Берава. личный бассейн …
€225,000
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Таунхаус 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Бали, Индонезия
Таунхаус 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бали, Индонезия
Комнаты 3
Площадь 112 м²
Комплекс из 30 современных вилл в живописном районе Бали — Умалас. Комплекс расположен в жив…
€260,000
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Таунхаус 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Бали, Индонезия
Таунхаус 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бали, Индонезия
Комнаты 3
Площадь 98 м²
Современный жилой комплекс, невысокие высококлассные таунхаусы в идиллическом месте,…
€320,000
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Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ubud, Индонезия
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ubud, Индонезия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 227 м²
Количество этажей 2
Вилла Твинс 3 - это просторная вилла на 3 спальни с панорамным видом на джунгли в удобной ло…
€367,978
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Застройщик
Green Hills inc
Языки общения: English, Русский
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ubud, Индонезия
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ubud, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Количество этажей 2
Вилла Твинс - это современная вилла с инфинити бассейном и панорамныйм видом на джунгли.  …
€318,005
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Застройщик
Green Hills inc
Языки общения: English, Русский
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ubud, Индонезия
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ubud, Индонезия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 196 м²
Количество этажей 2
Вилла Куб - это дизайнерская вилла в топовом районе Убуда с эксплуатируемой террасой на крыш…
€290,748
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Застройщик
Green Hills inc
Языки общения: English, Русский
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Nusa Dua, Индонезия
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Nusa Dua, Индонезия
Количество спален 3
Площадь 213 м²
Количество этажей 2
Комплекс - OceaniQ Виллы премиум-класс в Нуса-Дуа, Бали  ⚙ Готовность  - октябрь  2025…
€480,643
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Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Nusa Dua, Индонезия
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Nusa Dua, Индонезия
Количество спален 2
Площадь 151 м²
Количество этажей 2
Комплекс - OceaniQ Виллы премиум-класс в Нуса-Дуа, Бали  ⚙ Готовность  - октябрь  2025…
€419,767
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Вилла 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Nusa Dua, Индонезия
Вилла 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Nusa Dua, Индонезия
Количество спален 1
Площадь 106 м²
Количество этажей 2
Комплекс - OceaniQ Виллы премиум-класс в Нуса-Дуа, Бали  ⚙ Готовность  - октябрь  2025…
€324,366
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Дом 1 комната со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Ubud, Индонезия
Дом 1 комната со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Ubud, Индонезия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Количество этажей 1
Дом-студия Санрайз  - это небольшой дом со спальней-гостиной, кухонным уголком, отдельной ва…
€81,773
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Застройщик
Green Hills inc
Языки общения: English, Русский
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Бали, Индонезия
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Бали, Индонезия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 125 м²
Количество этажей 1
Комплекс вилл PARQ BLUE - Проект от легендарного создателя  Андре Фрей 600 вилл,апартаментов…
€397,507
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Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Бали, Индонезия
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Бали, Индонезия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Комплекс вилл PARQ BLUE - Проект от легендарного создателя  Андре Фрей 600 вилл,апартаментов…
€636,011
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Вилла 4 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Бали, Индонезия
Вилла 4 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бали, Индонезия
Комнаты 5
Площадь 263 м²
Вилла представляет собой жилье, расположенное в живописном районе Берава, всего …
€820,000
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Вилла 4 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Бали, Индонезия
Вилла 4 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бали, Индонезия
Комнаты 5
Площадь 280 м²
Роскошная вилла в Бераве в нескольких минутах ходьбы от океана. Идеальное место, где все ряд…
€850,000
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Вилла 5 спален с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Бали, Индонезия
Вилла 5 спален с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бали, Индонезия
Комнаты 6
Площадь 465 м²
Роскошная вилла в районе Переренан, Чангу представляет собой идеальное жилье в н…
€1,85 млн
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Таунхаус 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Бали, Индонезия
Таунхаус 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бали, Индонезия
Комнаты 2
Площадь 79 м²
Комплекс таунхаусов в Бераве, расположенный среди рисовых полей и с видом на величественную …
€320,000
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Вилла 4 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Бали, Индонезия
Вилла 4 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бали, Индонезия
Комнаты 5
Площадь 309 м²
Представляем вам уникальный комплекс роскошных вилл на берегу океана в Переренане, одном из …
€750,000
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Вилла 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Бали, Индонезия
Вилла 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бали, Индонезия
Комнаты 4
Площадь 420 м²
Роскошный одноэтажный комплекс вилл с видом на джунгли и рисовые поля, а также пейзажным бас…
€300,000
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Вилла 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Бали, Индонезия
Вилла 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бали, Индонезия
Комнаты 4
Площадь 263 м²
Роскошный комплекс из 17 вилл, в самом центре Чангу, Бату Болонг. Этот уникальны…
€595,000
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Вилла 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Бали, Индонезия
Вилла 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бали, Индонезия
Комнаты 4
Площадь 280 м²
Комплекс вилл расположен в Чангу, в 3 минутах езды от пляжа, в 1 минуте ходьбы от Fitness Pl…
€575,000
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Вилла 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Бали, Индонезия
Вилла 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бали, Индонезия
Комнаты 4
Площадь 274 м²
Роскошные виллы на берегу океана в Переренане, одном из самых живописных районов Чангу. 7 ви…
€650,000
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Вилла 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Бали, Индонезия
Вилла 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бали, Индонезия
Комнаты 3
Площадь 235 м²
Представляем вам уникальный комплекс роскошных вилл на берегу океана в Переренане, одном из …
€700,000
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Таунхаус 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Бали, Индонезия
Таунхаус 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бали, Индонезия
Комнаты 3
Площадь 90 м²
Роскошный комплекс таунхаусов, в самом сердце Бали. Этот оазис роскоши предлагает живописные…
€360,000
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Таунхаус 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Бали, Индонезия
Таунхаус 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бали, Индонезия
Комнаты 3
Площадь 91 м²
Добро пожаловать в уникальный жилой комплекс, предоставляющий роскошные таунхаус…
€320,000
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Вилла 3 спальни с террасой, с Pool в Kerobokan Klod, Индонезия
Вилла 3 спальни с террасой, с Pool
Kerobokan Klod, Индонезия
Комнаты 4
Площадь 450 м²
Количество этажей 2
Закрытый комплекс вилл в престижном районе, Бали, Индонезия Предлагаются качественные виллы…
€795,382
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Параметры недвижимости в Индонезия

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