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Вилла 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой
Villa Kamboja, Индонезия
2
2
75 м²
1
Новая готовая вилла от застройщика на сказочном острове Бали, Индонезия 🇮🇩 Прекрасный кли…
€90,859
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Вилла 2 спальни с c ремонтом
Padangsambian, Индонезия
3
2
80 м²
1
Предлагаем купить виллу от застройщика на сказочном острове Бали, Индонезия 🇮🇩 Прекрасный…
€81,773
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Дом 3 спальни
Kerobokan Klod, Индонезия
3
2
550 м²
2
Dharma Residence - это элитный комплекс современных дизайнерских вилл премиум-класса. Зак…
€735,955
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Вилла 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бали, Индонезия
4
186 м²
Комплекс роскошных вилл в заповедной зоне в Буките. Потрясающая красота скалистых пляжей, пр…
€500,000
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Таунхаус 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бали, Индонезия
3
108 м²
Эксклюзивный комплекс таунхаусов в культовой локации Бали. Инфраструктура: парковочное мест…
€280,000
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Вилла 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бали, Индонезия
2
70 м²
Эксклюзивный комплекс вилл в районе Чангу, Берава. 7 минут до пляжа Берава. личный бассейн …
€225,000
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Таунхаус 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бали, Индонезия
3
112 м²
Комплекс из 30 современных вилл в живописном районе Бали — Умалас. Комплекс расположен в жив…
€260,000
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Таунхаус 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бали, Индонезия
3
98 м²
Современный жилой комплекс, невысокие высококлассные таунхаусы в идиллическом месте,…
€320,000
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Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ubud, Индонезия
3
4
227 м²
2
Вилла Твинс 3 - это просторная вилла на 3 спальни с панорамным видом на джунгли в удобной ло…
€367,978
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Застройщик
Green Hills inc
Языки общения: English, Русский
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ubud, Индонезия
2
3
190 м²
2
Вилла Твинс - это современная вилла с инфинити бассейном и панорамныйм видом на джунгли. …
€318,005
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Застройщик
Green Hills inc
Языки общения: English, Русский
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ubud, Индонезия
3
3
196 м²
2
Вилла Куб - это дизайнерская вилла в топовом районе Убуда с эксплуатируемой террасой на крыш…
€290,748
1
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Застройщик
Green Hills inc
Языки общения: English, Русский
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Nusa Dua, Индонезия
3
213 м²
2
Комплекс - OceaniQ Виллы премиум-класс в Нуса-Дуа, Бали ⚙ Готовность - октябрь 2025…
€480,643
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Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Nusa Dua, Индонезия
2
151 м²
2
Комплекс - OceaniQ Виллы премиум-класс в Нуса-Дуа, Бали ⚙ Готовность - октябрь 2025…
€419,767
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Вилла 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Nusa Dua, Индонезия
1
106 м²
2
Комплекс - OceaniQ Виллы премиум-класс в Нуса-Дуа, Бали ⚙ Готовность - октябрь 2025…
€324,366
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Дом 1 комната со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Ubud, Индонезия
1
1
43 м²
1
Дом-студия Санрайз - это небольшой дом со спальней-гостиной, кухонным уголком, отдельной ва…
€81,773
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Застройщик
Green Hills inc
Языки общения: English, Русский
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Бали, Индонезия
4
3
125 м²
1
Комплекс вилл PARQ BLUE - Проект от легендарного создателя Андре Фрей 600 вилл,апартаментов…
€397,507
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Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Бали, Индонезия
5
4
200 м²
1
Комплекс вилл PARQ BLUE - Проект от легендарного создателя Андре Фрей 600 вилл,апартаментов…
€636,011
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Вилла 4 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бали, Индонезия
5
263 м²
Вилла представляет собой жилье, расположенное в живописном районе Берава, всего …
€820,000
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Вилла 4 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бали, Индонезия
5
280 м²
Роскошная вилла в Бераве в нескольких минутах ходьбы от океана. Идеальное место, где все ряд…
€850,000
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Вилла 5 спален с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бали, Индонезия
6
465 м²
Роскошная вилла в районе Переренан, Чангу представляет собой идеальное жилье в н…
€1,85 млн
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Таунхаус 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бали, Индонезия
2
79 м²
Комплекс таунхаусов в Бераве, расположенный среди рисовых полей и с видом на величественную …
€320,000
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Вилла 4 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бали, Индонезия
5
309 м²
Представляем вам уникальный комплекс роскошных вилл на берегу океана в Переренане, одном из …
€750,000
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Вилла 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бали, Индонезия
4
420 м²
Роскошный одноэтажный комплекс вилл с видом на джунгли и рисовые поля, а также пейзажным бас…
€300,000
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Вилла 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бали, Индонезия
4
263 м²
Роскошный комплекс из 17 вилл, в самом центре Чангу, Бату Болонг. Этот уникальны…
€595,000
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Вилла 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бали, Индонезия
4
280 м²
Комплекс вилл расположен в Чангу, в 3 минутах езды от пляжа, в 1 минуте ходьбы от Fitness Pl…
€575,000
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Вилла 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бали, Индонезия
4
274 м²
Роскошные виллы на берегу океана в Переренане, одном из самых живописных районов Чангу. 7 ви…
€650,000
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Вилла 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бали, Индонезия
3
235 м²
Представляем вам уникальный комплекс роскошных вилл на берегу океана в Переренане, одном из …
€700,000
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Таунхаус 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бали, Индонезия
3
90 м²
Роскошный комплекс таунхаусов, в самом сердце Бали. Этот оазис роскоши предлагает живописные…
€360,000
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Таунхаус 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бали, Индонезия
3
91 м²
Добро пожаловать в уникальный жилой комплекс, предоставляющий роскошные таунхаус…
€320,000
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Вилла 3 спальни с террасой, с Pool
Kerobokan Klod, Индонезия
4
450 м²
2
Закрытый комплекс вилл в престижном районе, Бали, Индонезия Предлагаются качественные виллы…
€795,382
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