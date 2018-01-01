Вилла на Бали в Убуде

Вилла
Площадь:
Площадь виллы - 117 м²
Площадь участка - 190 м²
Цена: 240 000 $ (2 051 $ за м² )
Доход от сдачи виллы в аренду:
Выручка в сутки: 367 $
Загрузка - 59 %
Выручка в сутки с учетом загрузки: 216,53 $
Выручка с учетом загрузки объекта в год - 77 950 $
Прибыль с учетом расходов и налогов в год - 46 770 $ (19 %)
Окупаемость - 6 лет
Расходы и налоги на продажу объекта рассчитываются в индивидуальном порядке и зависят от различных факторов.
Условия владения недвижимостью:
Окончание строительства: 2 квартал 2024 год
Вид владения землей и недвижимостью - freehold