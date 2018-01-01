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Вилла на Бали в Убуде

Bangkiang Sidem, Индонезия
от
€218,086
;
8
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О комплексе

Вилла

  • 2 спальни
  • 2 этажа
  • Инфинити бассейн

 

Площадь:

Площадь виллы - 117 м²

Площадь участка - 190 м²

 

Цена: 240 000 $ (2 051 $ за м² )

 

Доход от сдачи виллы в аренду:

Выручка в сутки: 367 $

Загрузка - 59 %

Выручка в сутки с учетом загрузки: 216,53 $

Выручка с учетом загрузки объекта в год - 77 950 $

Прибыль с учетом расходов и налогов в год - 46 770 $ (19 %)

Окупаемость - 6 лет

 

Расходы и налоги на продажу объекта рассчитываются в индивидуальном порядке и зависят от различных факторов.

Условия владения недвижимостью:

Окончание строительства: 2 квартал 2024 год

Вид владения землей и недвижимостью - freehold

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Управляющая компания
  • Паркинг
  • Онлайн-показ
Параметры объекта
Класс
Класс
Комфорт-класс
Год сдачи
Год сдачи
2024
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
2
Местонахождение новостройки
Bangkiang Sidem, Индонезия

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Вилла на Бали в Убуде
Bangkiang Sidem, Индонезия
от
€218,086
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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