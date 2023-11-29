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Пентхаусы в Индонезия

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4 объекта найдено
Пентхаус 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Pecatu, Индонезия
Пентхаус 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Pecatu, Индонезия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
Уникальный премиальный апарт комплекс SKY LINER Uluwatu включает в себя: лофт апартаменты, …
€1,27 млн
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Пентхаус 1 спальня с балконом, с видом на море, с Онлайн-показ в Apuan, Индонезия
Пентхаус 1 спальня с балконом, с видом на море, с Онлайн-показ
Apuan, Индонезия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
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€163,546
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DDA Real Estate
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Пентхаус 1 спальня с балконом, с видом на море, с Онлайн-показ в Apuan, Индонезия
Пентхаус 1 спальня с балконом, с видом на море, с Онлайн-показ
Apuan, Индонезия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!Кварт…
€168,089
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Пентхаус 3 спальни с Pool, с trenajer в Бали, Индонезия
Пентхаус 3 спальни с Pool, с trenajer
Бали, Индонезия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 246 м²
Расположен на белых утесах Улувату, с невероятным видом на океан. Из комплекса открывается п…
€1,30 млн
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Параметры недвижимости в Индонезия

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недорогая
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