Вилла ALEX VILLAS COMPLEX 7

Ультрасовременная вилла в новом комплексе с видом на океан. Отличный вариант для инвестиций с высокой доходностью от аренды (ROI 15-18%).



Вилла создана для комфортного постоянного проживания с полной отделкой «под ключ». Современная система «умный дом». Лучшая локация в самом популярном районе Чангу. Расстояние до пляжа: 900 метров.



Сдача проекта: май 2025 года.



Удобства: ресторан, беговая и велодорожка, продуманный паркинг, коворкинг, спа-зона, бассейн с водопадом, йога-площадка.



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*стоимость указана на 07.10.2024г.