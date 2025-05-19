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Вилла ALEX VILLAS COMPLEX 7

Чангу, Индонезия
от
$290,000
13.05.2025
$290,000
23.04.2024
$265,000
29.01.2024
$255,000
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20
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Квартиры Квартиры
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ID: 14538
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 13.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Индонезия
  • Область / штат
    Малые Зондские острова
  • Район
    Бадунг
  • Город
    Чангу

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    4

О комплексе

Ультрасовременная вилла в новом комплексе с видом на океан. Отличный вариант для инвестиций с высокой доходностью от аренды (ROI 15-18%).

Вилла создана для комфортного постоянного проживания с полной отделкой «под ключ». Современная система «умный дом». Лучшая локация в самом популярном районе Чангу. Расстояние до пляжа: 900 метров.

Сдача проекта: май 2025 года.

Удобства: ресторан, беговая и велодорожка, продуманный паркинг, коворкинг, спа-зона, бассейн с водопадом, йога-площадка.

Пишите или звоните нам, подберем недвижимость под Ваши предпочтения. Организуем безопасную сделку с застройщиком!

*стоимость указана на 07.10.2024г.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 39.7 – 55.0
Цена за м², USD 3,146 – 3,691
Цена квартиры, USD 124,900 – 203,000
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 91.0
Цена за м², USD 3,505
Цена квартиры, USD 319,000
Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Вилла
Площадь, м² 90.2 – 337.0
Цена за м², USD 3,175 – 4,270
Цена квартиры, USD 290,000 – 1,44 млн

Местонахождение на карте

Чангу, Индонезия

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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Агентство
DDA Real Estate
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Агентство
DDA Real Estate
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