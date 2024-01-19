Lingk Bukit Ngandang, Индонезия

Вилла 2 этажа 2 спальни 10 минут до пляжа Площадь: Площадь виллы - 95 м² Земли - 100 м² Цена: 150 000 $ (1 579 $ за м²) Доход от сдачи виллы в аренду: Выручка в сутки: 200 $ Загрузка - 80 % Выручка в сутки с учетом загрузки: 160 $ Выручка с учетом загрузки объекта в год - 57 600 $ Прибыль с учетом расходов и налогов в год - 43 200 $ (29 %) Окупаемость - 3 - 5 лет Доход от покупки и продажи : Цена покупки: 165 000 $ Цена продажи: 240 000 $ Прибыль: 75 000 $ (45 %) Расходы и налоги на продажу объекта рассчитываются в индивидуальном порядке и зависят от различных факторов. Условия владения недвижимостью: Окончание строительства: октябрь 2025 г. Вид владения землей и недвижимостью - leasehold 26 лет + продление