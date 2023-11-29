Новостройки в Индонезии

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Продажа новостроек в Индонезия

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Жилой комплекс JUST RESIDENCE
Жилой комплекс JUST RESIDENCE
Ungasan, Индонезия
от
€56,696
Площадь 40–52 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2025
Застройщик: VERTIKAL INDONESIA
JUST RESIDENCE - это закрытый комплекс апартаментов, созданный для тех, кто ищет свой комфортный и уютный уголок на Бали Для тех, кто хочет приобрести качественный актив за реальную стоимость без переплат. Для тех, кто хочет приобрести надежную и долговечную недвижимость, которая будет радовать людей и приносить Вам пассивный доход Менее 5 минут до пляжа на байке Жемчужина Букита - самый инстаграмный пляж Melasti Beach Все необходимое находится в близкой доступности Цена за средний апартамент под ключ - 60 000$
Вилла PARQ blue
Вилла PARQ blue
Ungasan, Индонезия
от
€177,174
Площадь 50 м²
1 объект 1
Сдача в: 2023
Комплекс вилл PARQ blue - это виллы на самом"инстаграмном" берегу Бали Мы выбрали лучшее место на острове и создаем здесь новую точку притяжения для тех, кто ищет второй дом на берегу океана и выгодный инвестиционный проект. Здесь все для шикарного отдыха: лазурный океан,золотой песок и комфортабельные пляжные клубы!!! Комплекс вилл PARQ blue-самый масштабный проект на побережье пляжа Меласти. 200 вилл в первой очереди строительства планируется возвести до конца 2023 года. Всего комплекс состоит из трех очередей и займет 21 га. В продаже виллы от 75 до 300 кв.м. Вы выбираете: вид на океан или остров. Вы получаете в любом случае: роскошная архитектура от ведущих дизайн-бюро и собственный бассейн. 20.000 кв. м инфраструктуры на территории: рестораны, кофейни, пекарни, СПА, фитнес-центр, супермаркет, галерея брендовых бутиков. Проект от легендарного создателя PARQ U Андре Фрей. Беспроцентная рассрочка на время строительства. Есть различные варианты! Ждем ваши заявки! Мы поможем выгодно инвестировать!!
Вилла LYVIN BINGIN VILLAS
Вилла LYVIN BINGIN VILLAS
Pecatu, Индонезия
от
€657,817
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! LYVIN BINGIN VILLAS - закрытый жилой комплекс в прекрасном лесу в районе Бингин. Расположение вилл буквально в 100 метрах от пляжа. Главные преимущества района Бингин: развитая инфраструктура, отсутствие пробок, свежий воздух и лучшие пляжи. Виллы с полной отделкой «под ключ» с идеальной локацией, с видом на океан, в потрясающем лесу, с чистым воздухом, уютом и атмосферой острова. Инфраструктура: -Собственный бассейн -Частная парковка -Тропический душ -Зоны для медитации и йоги -Зоны барбекю -Ландшафтный дизайн -Охрана и видеонаблюдение 24/7 -Пятизвездочный сервис на территории Проект создан для жизни, работы и отдыха. Для людей, кто инвестируют в качество жизни сегодня и думают о стабильном доходе в будущем. Звоните или пишите! Подберем для Вас жилье вашей мечты! Гарантированное юридическое сопровождение. Почему для Вас это выгодно: - Подберем недвижимость на Бали под ваш бюджет и пожелания совершенно БЕСПЛАТНО; - Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 15-20%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ; - Недвижимость на Бали растёт в цене примерно на 15-20%; - Мы эксклюзивный представитель топовых застройщиков. Предоставим лучшие объекты по самым выгодным ценам; - Поможем в оформлении безопасной сделки и в управлении недвижимостью; - Встретим, покажем и расскажем всё о недвижимости и жизни в этой прекрасной стране; - Юридическое сопровождение от начала и до конца сделки в подарок; - Беспроцентная комфортная рассрочка.
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Вилла Sky Stars Ocean View
Вилла Sky Stars Ocean View
Ungasan, Индонезия
от
€232,053
Площадь 221 м²
1 объект 1
Сдача в: 2023
Застройщик: Samahita Group
Sky Stars Ocean View - это комплекс люксовых вилл в современном стиле, который популярен у туристов высокого достатка. Мы строим современные дизайнерские виллы с дорогой и качественной отделкой с использованием мрамора, надежных отделочных материалов, дорогой и удобной мебелью. У каждой виллы панорамное безрамное остекление. Длина остекления составляет 8.5 метров, при этом нет никаких перегородок. Вы можете прямо из виллы наслаждаться видом на океан и ночной Бали. В виллах продумывали каждый сантиметр для создания максимального удобства - над проектом работал ТОП архитектор России в сфере премиальной недвижимости. Виллы в комплексе Sky Stars Ocean View уникальны. С каждой виллы открывается панорамный вид на океан, ночной Бали и взлетно посадочную полосу аэропорта Бали - вы будет видеть как взлетают и садятся самолеты. На фоне этого вида возвышаются горы с вулканом. Комплекс Sky Stars Ocean View расположен в окружении лучших пляжей на Бали. Melasti, Dreamland beach, Balangan Beach, Nyang Nyang, Jimbaran beach и еще десятки других пляжей Это будут самые технологичные виллы на Бали, с системой умного дома и удаленого управления недвижимостью через мобильное приложения. В приложение запитаны все электроприборы дома. Ну нужно никуда идти чтобы включить кондиционер или подсветку у бассейна, либо с утра открыть шторы, дать вашим друзьям доступ к вашей в тот момент когда вы еще не приехали. А также можно пользоваться сервисом комплекса просто поставив задачу вашему менеджеру через мобильное приложение. Находясь за границей вы можете быть спокойны за свою виллы. Все доходы и финансовые отчеты от сдачи недвижимости в аренду приходят вам в мобильное приложение. Удобства, безопасность и прозрачность, то что выбирают большинство инвесторов. В комплексе доступно 3 вида вилл: - Односпальные виллы (9 вилл в комплексе). Жилая площадь от 85 до 104 кв.м. Плоащадь участка от 221 кв.м. до 270 кв.м. Стоимость от 249 000$ - Двуспальная вилла (6 вилл в комплексе). Жилая площадь от 107 до 135 кв.м. Площадь участка от 275 до 283 кв.м. Стоимость от 309 000$ - Трехспальная вилла (4 виллы в комплексе). Жилая площадь от 419 до 450 кв.м. Стоимость 490 000$.
Вилла PARQ BLUE (FRENCH QUARTER)
Вилла PARQ BLUE (FRENCH QUARTER)
Wana Giri, Индонезия
от
€265,762
Сдача в: 2025
Агентство: DDA Real Estate
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Виллы на «инстаграмом» берегу Бали. В районе Улувату. В комплексе расположено 600 вилл. На территории есть большой бассейн с океанической водой. Виллы созданы с полным уютом и минимализмом. На каждой вилле есть собственный бассейн. Приобретение вилл возможно с минимальным первоначальным взносом 40%. 20 000 кв. м инфраструктуры в одном комплексе, включающем рестораны, кофейни, пекарни, спа, фитнес-центр, супермаркет и галерею фирменных бутиков. Также садик и школа. Этот проект создан для тех кто ищет второй дом на берегу океана и инвестиционный проект. Прогноз роста стоимости недвижимости на 30%.   Пишите или звоните, расскажем более подробную информацию о приобретении квартиры. Почему для Вас это выгодно: - Подберем недвижимость на Бали под ваш бюджет и пожелания совершенно БЕСПЛАТНО; - Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 15-20%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ; - Недвижимость на Бали растёт в цене примерно на 15-20%; - Мы эксклюзивный представитель топовых застройщиков. Предоставим лучшие объекты по самым выгодным ценам; - Поможем в оформлении безопасной сделки и в управлении недвижимостью; - Встретим, покажем и расскажем всё о недвижимости и жизни в этой прекрасной стране; - Юридическое сопровождение от начала и до конца сделки в подарок; - Беспроцентная комфортная рассрочка.
Жилой комплекс Апартаменты в Убуде
Жилой комплекс Апартаменты в Убуде
Bangkiang Sidem, Индонезия
от
€65,873
Сдача в: 2024
Агентство: Baliray
Апартаменты Отдельный вход Высота потолка: 4 метра 1 спальня Площадь: Здание - 29 м² Цена: 72 500 $ (2 500 $ за м²) Расходы и налоги на продажу объекта рассчитываются в индивидуальном порядке и зависят от различных факторов. Общие расходы и налоги: Нотариальный сбор 1% (делится с покупателем 50/50) Налог за продажу объекта 11% (делится с покупателем 50/50) Налог с прибыли для резидента Индонезии (10%) Налог с прибыли для нерезидента Индонезии (20%)
Коттеджный поселок Mandala Eco Village
Коттеджный поселок Mandala Eco Village
Sengkol, Индонезия
от
€84,000
Сдача в: 2027
Агентство: Alesinvest Group
Самый необычный и амбициозный проект на южном побережье острова Ломбок, состоящий из 88 бамбуковых вилл, расположенный в современной одноименной эко-деревне. Концепция комплекса отражает новый более устойчивый образ жизни, направленный на экологически ориентированную динамику и находящийся в постоянном контакте с окружающей природой.  Проект предусматривает только 20% застройки каждого участка, включая системы сбора дождевой воды, естественное отопление и охлаждение, солнечные дымоходы, водоемы и природные материалы. Уникальный дизайн вилл от четырех различных архитектурных студий Pablo Luna, WNA Studio, Dikarya Architect, Bio Arc гармонично вписывается в тропические окрестности. Каждый жилой блок снабжен пассивным обогревом и охлаждением, имеет свой собственный тропический сад, приватный бассейн, высокие потолки и хорошо вентилируемые пространства. Инвестиции в данный проект — это не только выгодное вложение с возможностью получения дохода, но и перспектива стать частью сообщества единомышленников, построенного на принципах сохранения природы, устойчивого образа жизни, целостного самочувствия, социальных связей и личностного роста. Прирост земли и капитала составляет 15-20%. При приобретении недвижимости включен вид на жительство в Индонезии. Сервис и инфраструктура: Ботанический сад Медицинская клиника Международная школа Рестораны и кафе Общественный центр Йога-ретрит Паркинг Приватные бассейны Охрана и видеонаблюдение
Вилла Вилла в Убуде с видом на рисовые терассы
Вилла Вилла в Убуде с видом на рисовые терассы
Bangkiang Sidem, Индонезия
от
€271,668
Сдача в: 2024
Агентство: Baliray
Застройщик: Donum
Вилла 2 спальни Бассейн 60 м² Терраса 84 м² Сад Паркинг Площадь: Здание - 150 м² Земля - 530 м² Цена: 320 000 $ (2 133 $ за м²) Доход от сдачи виллы в аренду: Выручка в сутки: 285 $ Загрузка - 85 % Выручка в сутки с учетом загрузки: 242 $ Выручка с учетом загрузки объекта в год - 88 421 $ Прибыль с учетом расходов и налогов в год - 58 118 $ (18,2 %) Окупаемость - 5,5 лет Доход от покупки и продажи : Цена покупки: 320 000 $ Цена продажи: 450 000 $ Прибыль: 130 000 $ (40 %) Расходы и налоги на продажу объекта рассчитываются в индивидуальном порядке и зависят от различных факторов. Общие расходы и налоги: Нотариальный сбор 1% (делится с покупателем 50/50) Налог за продажу объекта 11% (делится с покупателем 50/50) Налог с прибыли для резидента Индонезии (10%) Налог с прибыли для нерезидента Индонезии (20%) Условия владения недвижимостью: Окончание строительства: декабрь 2024 год Вид владения землей и недвижимостью - leasehold 30 лет + 25 лет
Вилла Вилла возле океана
Вилла Вилла возле океана
Seraya, Индонезия
от
€397,507
Сдача в: 2025
Агентство: Baliray
Вилла Личный бассейн Живописная терраса 3 спальни 1 гостиная Площадь: Площадь участка - 300 м² Здание - 125 м² Цена: 437 500 $ (3 500 $ за м²) Расходы и налоги на продажу объекта рассчитываются в индивидуальном порядке и зависят от различных факторов. Общие расходы и налоги: Нотариальный сбор 1% (делится с покупателем 50/50) Налог за продажу объекта 11% (делится с покупателем 50/50) Налог с прибыли для резидента Индонезии (10%) Налог с прибыли для нерезидента Индонезии (20%) Условия оплаты и владения недвижимостью: Вид владения землей и недвижимостью - leasehold 30 лет 
Жилой комплекс Апартаменты у океана
Жилой комплекс Апартаменты у океана
Денпасар, Индонезия
от
€290,748
Сдача в: 2025
Агентство: Baliray
Застройщик: Samahita Group
Апартаменты   1 спальня Первая линия океана Развитая инфраструктура комплекса Вид на океан Площадь: Здание - 101 м² Цена: 490 000 $ (4 851 $ за м² ) Доход от сдачи в аренду:  Загрузка - 70% Выручка в сутки с учетом наполненности объекта - 280$ ( 102 200 $ в год ) Прибыль с учетом расходов и налогов в год- 71 397 $ (15, 87 %) Окупаемость - 7 лет Доход от покупки и продажи : Цена покупки: 490 000 $ Цена продажи: 735 000 $ Прибыль: 245 000 $ (50%) Расходы и налоги на продажу объекта рассчитываются в индивидуальном порядке и зависят от различных факторов. Общие расходы и налоги: Нотариальный сбор 1% (делится с покупателем 50/50) Налог за продажу объекта 11% (делится с покупателем 50/50) Налог с прибыли для резидента Индонезии (10%) Налог с прибыли для нерезидента Индонезии (20%) Условия оплаты и владения недвижимостью : Окончание строительства - январь 2025 года Вид владения землей и недвижимостью - leasehold 30 лет
Коттеджный поселок Таунхаус на Бали в Убуде № 501
Коттеджный поселок Таунхаус на Бали в Убуде № 501
Bangkiang Sidem, Индонезия
от
€218,061
Сдача в: 2024
Агентство: Baliray
Застройщик: TheFutureEstate
Таунхаус на Бали в Убуде № 501 2 спальни Бассейн Просторная терраса Площадь: Здание - 132,7 м² Земля - 120 м² Цена: 240 000 $ (1 809 $ за м² ) Доход от сдачи таунхауса в аренду: Выручка в сутки: 180 $ Загрузка - 80 % Выручка в сутки с учетом загрузки: 144 $ Выручка с учетом загрузки объекта в год - 52 560 $ Прибыль с учетом расходов и налогов в год - 36 223 $ (15,9 %) Окупаемость - 6,6 лет Доход от покупки и продажи : Цена покупки: 240 000 $ Цена продажи: 305 210 $ Прибыль: 65 210 $ (27 %) Расходы и налоги на продажу объекта рассчитываются в индивидуальном порядке и зависят от различных факторов. Общие расходы и налоги: Нотариальный сбор 1% (делится с покупателем 50/50) Налог за продажу объекта 11% (делится с покупателем 50/50) Налог с прибыли для резидента Индонезии (10%) Налог с прибыли для нерезидента Индонезии (20%) Условия владения недвижимостью: Окончание строительства: 2 квартал 2024 год Вид владения землей и недвижимостью - leasehold 26 лет + 25 лет
Жилой комплекс SOHO STUDIO
Жилой комплекс SOHO STUDIO
Ungasan, Индонезия
от
€63,601
Площадь 20–45 м²
4 объекта 4
Сдача в: 2025
Комплекс вилл PARQ BLUE - Проект от легендарного создателя  Андре Фрей 600 вилл,апартаментов, таунхаусов . Всего комплекс состоит из трех очередей и займет 21 га. В продаже виллы от 75 до 300 кв.м.  20.000 кв. м инфраструктуры на территории: рестораны, кофейни, пекарни, СПА, фитнес-центр, супермаркет, галерея брендовых бутиков. Самый масштабный проект на побережье в 500 метрах от пляжа Меласти. Вы выбираете: вид на океан или остров. Вы получаете в любом случае: роскошная архитектура от ведущих дизайн-бюро и собственный бассейн. Вашими соседями будут Ксения Собчак и другие интересные личности☝🏻   Управляющая компания обеспечит полностью пассивный доход:   Прирост стоимости к сдаче -от  40%  Пассивный доход от долгосрочной аренды от 12% годовых Пассивный доход от посуточной аренды - от 20% годовых   Комплекс - SOHO STUDIO ⚙ Готовность  -  2025 г.  ✔️Leasehold - 30 лет + продление ✔️Бронь 3.000$ ( невозвратная )  ✔️Первоначальный взнос 50% ✔️Беспроцентная рассрочка на время строительства ✔️Рассрочка привязана к этапам строительства - срок строительства 21 мес. ✔️ Возможно оплатить в рассрочку 80% стоимости лота, оставшиеся 20% Parq вычтет из дохода от сдачи в аренду.   ❗️Важная информация по кварталу Soho Studio:  1. Апартаменты не будут доступны для перепродажи до окончания строительства.  2.Также возможен варианты выплат в рассрочку на время строительства апартаменты 38 и 45 кв.м. с планом платежей: 1-й взнос 50% в течении двух недель после брони.  2-й взнос 20%  3-й взнос 20% 4-й взнос 10% ☝🏻При оплате криптовалютой у застройщика комиссия 1%. ✔️В стоимость входит полная меблировка под ключ. ▪️Единственный расход - 1% услуги нотариуса, оплачивается когда комплекс построен и сдан.  ▫️Пассивный доход от аренды - 10%-12% годовых.  ▪️Управляющая компания от застройщика берет на себя весь процесс сдачи в аренду и следит за Вашей недвижимостью. ▫️Вы можете проживать в собственных апартаментах любое время, без ограничений.  
Жилой комплекс KIARA OCEAN PLACE
Жилой комплекс KIARA OCEAN PLACE
Wana Giri, Индонезия
от
€190,803
Площадь 82–158 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Квартира с идеальной локацией на пересечении самых популярных районов Бали - Берава и Семиньяк. Квартиры в жилом комплексе KIARA OCEAN PLACE представлены современными уютными планировками (82-158 кв.м.) с полной отделкой «под ключ». С доступной рассрочкой на 16 месяцев. Для жителей комплекса доступен тренажерный зал, бассейн, бизнес-центр и бар у бассейна. Также в нескольких минутах ходьбы доступны известные пляжные клубы, такие как Café Del Mar и Potato Head Beach Club. Квартиры расположены в идеальном живописном месте с социальной инфраструктурой, что гарантирует годовой доход 10-15%. Звоните или пишите, проконсультируем Вас абсолютно бесплатно! Гарантируем полное юридическое сопровождение. Почему для Вас это выгодно: - Подберем недвижимость на Бали под ваш бюджет и пожелания совершенно БЕСПЛАТНО; - Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 15-20%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ; - Недвижимость на Бали растёт в цене примерно на 15-20%; - Мы эксклюзивный представитель топовых застройщиков. Предоставим лучшие объекты по самым выгодным ценам; - Поможем в оформлении безопасной сделки и в управлении недвижимостью; - Встретим, покажем и расскажем всё о недвижимости и жизни в этой прекрасной стране; - Юридическое сопровождение от начала и до конца сделки в подарок; - Беспроцентная комфортная рассрочка.
Коттеджный поселок Mango Creek (ROI 17-29%)
Коттеджный поселок Mango Creek (ROI 17-29%)
Sengkol, Индонезия
от
€179,000
Сдача в: 2024
Агентство: Alesinvest Group
Расположенный в самом сердце Куты на острове Ломбок, жилой комплекс предлагает очаровательное сочетание богемной роскоши и природной красоты. Эти виллы - настоящий рай, где вы можете насладиться безмятежностью прохладного воздуха джунглей и погреться в тепле тропического солнца, купаясь в собственном бассейне. Выгодное расположение комплекса, всего в 5 минутах езды от центра города, обеспечивает легкий доступ к яркой местной культуре, изысканным ресторанам и потрясающим пляжам, которые может предложить этот замечательный остров. Виллы с 2 спальнями и 2 ванными комнатами имеют собственный приватный бассейн, закрытую кухню и просторную гостиную. Независимо от того, ищете ли вы резиденцию для отдыха или выгодную инвестицию, эта недвижимость обязательно превзойдет ваши ожидания. ROI в данном комплексе составляет 17-29%, годовой доход от сдачу в аренду 42 000€ - 69 600€ при средней заполняемости 75%
Жилой комплекс SWOI BERAWA
Жилой комплекс SWOI BERAWA
Canggu, Индонезия
от
€318,005
Площадь 105 м²
1 объект 1
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! SWOI BERAWA - жилой комплекс из 10 таунхаусов в популярном районе Чангу. Таунхаусы с двумя спальнями (105 кв.м), с дизайнерским ремонтом и мебелью. Также в каждом доме установлена современная система «умный дом». Таунхаус обладает индивидуальным открытым бассейном, где вы сможете уединиться и побыть с природой наедине. Преимущества комплекса: - Внутренняя инфраструктура включает в себя круглосуточную охрану и обслуживание клиентов. - Лучшие пляжные клубы, рестораны и бутики Бали находятся в нескольких минутах ходьбы. - Расстояние до пляжа Берава составляет всего 300 метров. Самый минимальный первоначальный взнос 25%. Чангу является самым популярном районом на Бали среди туристов, что гарантирует инвестиционную привлекательность и окупаемость. Пишите или звоните, расскажем более подробную информацию о приобретении недвижимости по Вашим пожеланиям. Почему для Вас это выгодно: - Подберем недвижимость на Бали под ваш бюджет и пожелания совершенно БЕСПЛАТНО; - Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 15-20%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ; - Недвижимость на Бали растёт в цене примерно на 15-20%; - Мы эксклюзивный представитель топовых застройщиков. Предоставим лучшие объекты по самым выгодным ценам; - Поможем в оформлении безопасной сделки и в управлении недвижимостью; - Встретим, покажем и расскажем всё о недвижимости и жизни в этой прекрасной стране; - Юридическое сопровождение от начала и до конца сделки в подарок; - Беспроцентная комфортная рассрочка.
Апарт - отель Апартаменты в Чангу
Апарт - отель Апартаменты в Чангу
Canggu, Индонезия
от
€120,842
Сдача в: 2025
Агентство: Baliray
Апартаменты 7 минут до пляжа Панорамный вид Бассейн 1 спальня Площадь: Площадь апартаментов - 38 м² Цена: 135 000 $ ( 3 553 $ за м²) Доход от сдачи в аренду: Выручка в сутки: 150 $ Загрузка - 80% Выручка в сутки с учетом загрузки объекта - 120 $ Выручка в год с учетом загрузки объекта - 43 800 $ Прибыль с учетом расходов и налогов в год - 38 982 $ (28 %) Окупаемость - 4 года Доход от покупки и продажи : Цена покупки: 135 000 $ Цена продажи: 168 750 $ Прибыль: 33 750 $ (25 %) Расходы и налоги на продажу объекта рассчитываются в индивидуальном порядке и зависят от различных факторов. Общие расходы и налоги: Нотариальный сбор 1% (делится с покупателем 50/50) Налог за продажу объекта 11% (делится с покупателем 50/50) Налог с прибыли для резидента Индонезии (10%) Налог с прибыли для нерезидента Индонезии (20%) Условия владения недвижимостью: Окончание строительства: июнь 2025 год Вид владения землей и недвижимостью - leasehold 26 лет + 25 лет
Жилой комплекс MAGNUM RESIDENCE SANUR
Жилой комплекс MAGNUM RESIDENCE SANUR
Sanur, Индонезия
от
€463,379
Площадь 101–204 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2025
Агентство: DDA Real Estate
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Проект для жизни и инвестиций на Бали в оригинальном жилом комплексе MAGNUM RESIDENCE SANUR расположенного в самом развитом туристическом районе Санур, на первой линии океана. Квартиры созданы с неповторимым дизайном в стиле «модерн». Отделка из натурального мрамора, мебель премиум качества. Также в каждой квартире установлена система «Умный дом». Особенности комплекса: лазурный собственный пляж, бассейн, фитнес-центр, йога, кафе, коворкинг, паркинг, детские площадки, ресторан, бар. В пешей доступности от комплекса: - Супермаркет, бутики, СПА, кафе, рестораны, стоянка для яхт. - Международный детский сад, крупнейший медицинский центр. Первоначальный минимальный взнос составляет 30%. Прогнозируемая доходность комплекса (в первые 3 года) 18% годовых. С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите! Бесплатно проконсультируем по всем объектам Грузии! Почему для Вас это выгодно: - Подберем недвижимость на Бали под ваш бюджет и пожелания совершенно БЕСПЛАТНО; - Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 15-20%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ; - Недвижимость на Бали растёт в цене примерно на 15-20%; - Мы эксклюзивный представитель топовых застройщиков. Предоставим лучшие объекты по самым выгодным ценам; - Поможем в оформлении безопасной сделки и в управлении недвижимостью; - Встретим, покажем и расскажем всё о недвижимости и жизни в этой прекрасной стране; - Юридическое сопровождение от начала и до конца сделки в подарок; - Беспроцентная комфортная рассрочка.
Вилла SUNNY CUDDLES BERAWA
Вилла SUNNY CUDDLES BERAWA
Canggu, Индонезия
от
€227,147
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Вилла SUNNY CUDDLES BERAWA в 7-ми минутах от популярного пляжа Берава в современном районе Чангу. Виллы представлены в двух вариантах планировок: 70 и 110 кв.м. Студия с одной и двумя спальнями. Интерьер виллы продуман до мельчайших деталей. Возможность выбрать дизайн светлый и темный. Панорамный вид из окна на живописную природу Бали. Чангу - самый популярный район на Бали, славится среди туристов. Стабильный годовой доход - 13-20%, окупаемость - 4-6 лет. Инфраструктура комплекса: бассейн, кинотеатр, бар/кальянная. Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы! Предлагаем только доходные и надёжные объекты недвижимости на Бали. Почему для Вас это выгодно: - Подберем недвижимость на Бали под ваш бюджет и пожелания совершенно БЕСПЛАТНО; - Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 15-20%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ; - Недвижимость на Бали растёт в цене примерно на 15-20%; - Мы эксклюзивный представитель топовых застройщиков. Предоставим лучшие объекты по самым выгодным ценам; - Поможем в оформлении безопасной сделки и в управлении недвижимостью; - Встретим, покажем и расскажем всё о недвижимости и жизни в этой прекрасной стране; - Юридическое сопровождение от начала и до конца сделки в подарок; - Беспроцентная комфортная рассрочка.
Жилой комплекс LUXURY AMALI RESIDENCE
Жилой комплекс LUXURY AMALI RESIDENCE
Wana Giri, Индонезия
от
€322,730
Площадь 74–246 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2026
Агентство: DDA Real Estate
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Первая люксовая резиденция LUXURY AMALI RESIDENCE на Бали в перспективном районе Улувату. Дома расположены среди белых скал, с полным ремонтом «под ключ» с потрясающим видом на океан. С беспроцентной рассрочкой 24 месяца. В пешей доступности пляжи Impossibles и Bingin. Бали является одним из самых привлекательных для инвестиций в недвижимость с высоким потенциалом дохода. Комплекс оснащен удобствами для комфортного проживания: - 5-звездочный персональный консьерж-сервиc - Ресторан на территории отеля и два бассейна (включая 68-метровый infinity-pool) - Тренажерный зал и Wellness-centre - Детский клуб - Круглосуточная охрана и полный штат сотрудников на месте Звоните или пишите! Подберем для Вас жилье по вашим параметрам и пожеланиям! Гарантированное юридическое сопровождение. Почему для Вас это выгодно: - Подберем недвижимость на Бали под ваш бюджет и пожелания совершенно БЕСПЛАТНО; - Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 15-20%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ; - Недвижимость на Бали растёт в цене примерно на 15-20%; - Мы эксклюзивный представитель топовых застройщиков. Предоставим лучшие объекты по самым выгодным ценам; - Поможем в оформлении безопасной сделки и в управлении недвижимостью; - Встретим, покажем и расскажем всё о недвижимости и жизни в этой прекрасной стране; - Юридическое сопровождение от начала и до конца сделки в подарок; - Беспроцентная комфортная рассрочка.
Жилой комплекс LYVIN MELASTI APARTAMENTS
Жилой комплекс LYVIN MELASTI APARTAMENTS
Legian, Индонезия
от
€265,307
Площадь 84 м²
1 объект 1
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Lyvin Melasti — это премиальный закрытый комплекс в районе красивейшего пляжа Меласти. Пляж Меласти считается лучшим на Бали. Белоснежный песок, голубая вода, роскошные бичклабы – все это в 5 минутах от Lyvin Melasti. Окна квартир выходят на завораживающий океан. Квартиры в полной отделке «под ключ» с дизайном в нейтральных оттенках, современной мебелью, техникой, кондиционированием, ванной и сантехникой. Инфраструктура: - Закрытая территория; - Видеонаблюдение; - Ландшафтный дизайн; - Сады; - Бассейн; - Фитнес-центр; - СПА; - Зона для йоги; - Лобби; - Кафе. Полное юридическое сопровождение от начала и до конца сделки! Звоните или пишите! Дадим полную консультацию бесплатно! Почему для Вас это выгодно: - Подберем недвижимость на Бали под ваш бюджет и пожелания совершенно БЕСПЛАТНО; - Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 15-20%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ; - Недвижимость на Бали растёт в цене примерно на 15-20%; - Мы эксклюзивный представитель топовых застройщиков. Предоставим лучшие объекты по самым выгодным ценам; - Поможем в оформлении безопасной сделки и в управлении недвижимостью; - Встретим, покажем и расскажем всё о недвижимости и жизни в этой прекрасной стране; - Юридическое сопровождение от начала и до конца сделки в подарок; - Беспроцентная комфортная рассрочка.
Жилой комплекс PARQ BLUE (CALIFORNIA QUARTER)
Жилой комплекс PARQ BLUE (CALIFORNIA QUARTER)
Wana Giri, Индонезия
от
€168,089
Площадь 50 м²
4 объекта 4
Сдача в: 2025
Агентство: DDA Real Estate
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Квартиры на самом красивом берегу Бали. В районе Улувату. В комплексе расположено 600 вилл. На территории комплекса будет грандиозный бассейн-лагуна размером 40*50 м. Квартиры созданы с полным уютом и минимализмом. Приобретение квартиры возможно с минимальным первоначальным взносом 40%. 20 000 кв. м инфраструктуры в одном комплексе, включающем рестораны, кофейни, пекарни, спа, фитнес-центр, супермаркет и галерею фирменных бутиков. Также садик и школа. Этот проект создан для тех кто ищет второй дом на берегу океана и инвестиционный проект. Инвестор получает чистую прибыль на любой счет и в любой валюте, которая ему удобна. Застройщик переводит деньги раз в три месяца. Звоните или пишите, подберем для Вас объект в Грузии! Бесплатное юридическое сопровождение! Почему для Вас это выгодно: - Подберем недвижимость на Бали под ваш бюджет и пожелания совершенно БЕСПЛАТНО; - Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 15-20%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ; - Недвижимость на Бали растёт в цене примерно на 15-20%; - Мы эксклюзивный представитель топовых застройщиков. Предоставим лучшие объекты по самым выгодным ценам; - Поможем в оформлении безопасной сделки и в управлении недвижимостью; - Встретим, покажем и расскажем всё о недвижимости и жизни в этой прекрасной стране; - Юридическое сопровождение от начала и до конца сделки в подарок; - Беспроцентная комфортная рассрочка.
Вилла PARQ FAMILY
Вилла PARQ FAMILY
Wana Giri, Индонезия
от
€138,105
Сдача в: 2025
Агентство: DDA Real Estate
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Семейные виллы на потрясающем острове Бали в культурной и развивающей столице с живописной природой Убуда. Виллы находятся в окружении тропических джунглей, на большой территории 8 000 кв.м. Здесь есть все необходимое для развития вашего ребенка: от творческих студий до олимпийского бассейна и теннисного корта. Виллы сдаются с полным готовым дизайнерским ремонтом и мебелью. На каждой вилле есть собственный бассейн. Прирост стоимости в ближайшие 3-4 года на 30%. Идеально для проживания или сдачи в аренду с годовым доходом 15%. Комплекс обладает очень богатой инфраструктурой для детей и взрослых: - Танцевальные, вокальные, художественные студии. - Рестораны, кафе, фитнес, йога, студия красоты, коворкинг. - Теннисный корт, бассейн, баскетбольная площадка, волейбол. Район очень развит социальной инфраструктурой и образовательными учреждениями. Виллы пользуются спросом посуточной аренды. В месяц заработок составляет около 2500$. Пишите или звоните, расскажем более подробную информацию о приобретении квартиры. Почему для Вас это выгодно: - Подберем недвижимость на Бали под ваш бюджет и пожелания совершенно БЕСПЛАТНО; - Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 15-20%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ; - Недвижимость на Бали растёт в цене примерно на 15-20%; - Мы эксклюзивный представитель топовых застройщиков. Предоставим лучшие объекты по самым выгодным ценам; - Поможем в оформлении безопасной сделки и в управлении недвижимостью; - Встретим, покажем и расскажем всё о недвижимости и жизни в этой прекрасной стране; - Юридическое сопровождение от начала и до конца сделки в подарок; - Беспроцентная комфортная рассрочка.
Жилой комплекс KIARA BEACHFRONT
Жилой комплекс KIARA BEACHFRONT
Nusa Dua, Индонезия
от
€210,792
Площадь 83–171 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Роскошные квартиры KIARA BEACHFRONT с обслуживанием на пляже Нуса-Дуа. Квартиры с эксклюзивным дизайном и необыкновенным видом на океан, с отделкой «под ключ» с рассрочкой на 18 месяцев подарят настоящие незабываемые ощущения от жизни. Локация и современность квартир гарантирует годовой доход 10 - 15%. Широкий спектр первоклассных удобств, включая полностью оборудованный тренажерный зал для любителей фитнеса, коворкинг, детский клуб для семей с детьми и пейзажный бассейн на берегу моря.   Звоните или пишите, проконсультируем Вас абсолютно бесплатно! Гарантируем полное юридическое сопровождение. Почему для Вас это выгодно: - Подберем недвижимость на Бали под ваш бюджет и пожелания совершенно БЕСПЛАТНО; - Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 15-20%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ; - Недвижимость на Бали растёт в цене примерно на 15-20%; - Мы эксклюзивный представитель топовых застройщиков. Предоставим лучшие объекты по самым выгодным ценам; - Поможем в оформлении безопасной сделки и в управлении недвижимостью; - Встретим, покажем и расскажем всё о недвижимости и жизни в этой прекрасной стране; - Юридическое сопровождение от начала и до конца сделки в подарок; - Беспроцентная комфортная рассрочка.
Вилла Вилла на Бали
Вилла Вилла на Бали
Canggu, Индонезия
от
€522,438
Сдача в: 2024
Агентство: Baliray
Вилла 2 этажа на вилле 3 спальни Бассейн Вместительная гостиная Руфтоп Площадь: Земля - 237 м² Здание - 280,15 м² Цена: 575 000 $ (2 053 $ за м² ) Доход от сдачи виллы в аренду: Загрузка - 85% Выручка в сутки с учетом наполненности объекта - 390 $ ( 120 997 в год $) Прибыль с учетом расходов и налогов в год - 104 057 $ (14%) Окупаемость - 5,3 года  Доход от покупки и продажи виллы: Цена покупки: 575 000 $  Цена продажи: 777 000 $ Прибыль: 202 000 $ (35%) Расходы и налоги на продажу объекта рассчитываются в индивидуальном порядке и зависят от различных факторов. Общие расходы и налоги: Нотариальный сбор 1% (делится с покупателем 50/50) Налог за продажу объекта 11% (делится с покупателем 50/50) Налог с прибыли для резидента Индонезии (10%) Налог с прибыли для нерезидента Индонезии (20%) Условия владения недвижимостью: Вид владения землей и недвижимостью - leasehold  29 лет Окончание строительства: август 2024
Апарт - отель Апартаменты с системой умный дом
Апарт - отель Апартаменты с системой умный дом
Canggu, Индонезия
от
€194,438
Сдача в: 2025
Агентство: Baliray
Апартаменты  система "Умный дом'' 1 спальня Терраса Гардеробная Площадь: Апартаменты - 55 м² Цена: 214 000 $ (3 891 $ за м2) Доход от сдачи апартаментов в аренду: Выручка в сутки: 116 $ Загрузка - 80 % Выручка в сутки с учетом загрузки: 93 $ Выручка с учетом загрузки объекта в год - 34 006 $ Прибыль с учетом расходов и налогов в год - 30 636 $ (15,2 %) Окупаемость - 5 - 10 лет Доход от покупки и продажи : Цена покупки: 214 000 $ Цена продажи: 340 260 $ Прибыль: 126 260 $ (59 %) Расходы и налоги на продажу объекта рассчитываются в индивидуальном порядке и зависят от различных факторов. Общие расходы и налоги: Нотариальный сбор 1% (делится с покупателем 50/50) Налог за продажу объекта 11% (делится с покупателем 50/50) Налог с прибыли для резидента Индонезии (10%) Налог с прибыли для нерезидента Индонезии (20%) Условия владения недвижимостью: Вид владения землей и недвижимостью - leasehold 27 лет
Коттеджный поселок Таунхаус с бассейном
Коттеджный поселок Таунхаус с бассейном
Canggu, Индонезия
от
€204,432
Сдача в: 2025
Агентство: Baliray
Таунхаус  Бассейн 2 спальни Развитая инфраструктура комплекса  Система умный дом Площадь: Здания- 76 м² Земли - 50 м² Цена: 225 000 $ (2 960 $ за м² ) Доход от сдачи в аренду: Загрузка - 85% Выручка в сутки с учетом загрузки объекта в год- 130 $ ( 40 332 $) Прибыль с учетом расходов и налогов в год - 35 895 $ (11 %) Окупаемость - 6,2 лет Доход от покупки и продажи : Цена покупки: 225 000 $ Цена продажи: 292 500 $  Прибыль : 67 500 $ (+30%) Расходы и налоги на продажу объекта рассчитываются в индивидуальном порядке и зависят от различных факторов. Общие расходы и налоги: Нотариальный сбор 1% (делится с покупателем 50/50) Налог за продажу объекта 11% (делится с покупателем 50/50) Налог с прибыли для резидента Индонезии (10%) Налог с прибыли для нерезидента Индонезии (20%) Условия владения недвижимостью: Окончание строительства - Июнь 2025 год Вид владения землей и недвижимостью - leasehold 25 лет
Апарт - отель в Убуде
Апарт - отель в Убуде
Bangkiang Sidem, Индонезия
от
€99,036
Сдача в: 2025
Агентство: Baliray
Вилла 1 этаж Терраса Бассейн 1 спальня Площадь: Здание - 40 м² Цена: 108 000 $ (2 942 $ за м²) Расходы и налоги на продажу объекта рассчитываются в индивидуальном порядке и зависят от различных факторов. Общие расходы и налоги: Нотариальный сбор 1% (делится с покупателем 50/50) Налог за продажу объекта 11% (делится с покупателем 50/50) Налог с прибыли для резидента Индонезии (10%) Налог с прибыли для нерезидента Индонезии (20%)
Вилла с видом на рисовые терассы
Вилла с видом на рисовые терассы
Bangkiang Sidem, Индонезия
от
€299,834
Сдача в: 2024
Агентство: Baliray
Вилла 2 этажа 2 спальни Бассейн Терраса Просторная гостиная Площадь: Здание - 183,5 м² Земля - 220 м² Цена: 365 000 $ (1 989 $ за м² ) Доход от сдачи виллы в аренду: Выручка в сутки: 250 $ Загрузка - 80 % Выручка в сутки с учетом загрузки: 200 $ Выручка с учетом загрузки объекта в год - 73 000 $ Прибыль с учетом расходов и налогов в год - 50 616 $ (13,9 %) Окупаемость - 7,2 года Доход от покупки и продажи : Цена покупки: 365 000 $ Цена продажи: 440 400 $ Прибыль: 75 400 $ (21 %) Расходы и налоги на продажу объекта рассчитываются в индивидуальном порядке и зависят от различных факторов. Общие расходы и налоги: Нотариальный сбор 1% (делится с покупателем 50/50) Налог за продажу объекта 11% (делится с покупателем 50/50) Налог с прибыли для резидента Индонезии (10%) Налог с прибыли для нерезидента Индонезии (20%) Условия владения недвижимостью: Окончание строительства: 2 квартал 2024 год Вид владения землей и недвижимостью - leasehold 26 лет + 25 лет
Жилой комплекс Serenity
Жилой комплекс Serenity
Bangkiang Sidem, Индонезия
от
€177,174
Площадь 133–184 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2024
Агентство: Geo Estate
Serenity — это премиальный комплекс вилл и таунхаусов, расположенный в центральном районе острова Бали - Убуде. Комплекс расположен на территории, площадью 2400 м2 и состоит из 11 таунхаусов и 2 вилл. Виллы оборудованы 25 м2 бассейном, имеют придомовую территорию 120 м2 и террасу. Таунхаусы оборудованы 13 м2 бассейнами и имеют придомовую территорию 30 м2. 
Жилой комплекс Новая эксклюзивная резиденция с бассейном и бизнес-центров в двух шагах от океана, в престижном районе, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новая эксклюзивная резиденция с бассейном и бизнес-центров в двух шагах от океана, в престижном районе, Бали, Индонезия
Kerobokan Klod, Индонезия
от
€187,278
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает бассейном и баром у бассейна, тренажерным залом, бизнес-центром. Окончание строительства - 3 квартал 2024 года. Преимущества Есть возможность частичной оплаты в рублях. Расположение и объекты поблизости Международный аэропорт Бали - 30 минут Пляж - 30 секунд Кафе - 30 секунд Пляжный клуб - 3 минуты
Вилла LA ROCA
Вилла LA ROCA
Nusa Dua, Индонезия
от
€2,58 млн
Сдача в: 2025
Агентство: DDA Real Estate
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Роскошные виллы, на величественном утесе Нуса-Дуа, с видом на Индийский океан, которые могут посоперничать с лучшими 5-звездочными курортами мира. Вилла создана с современным интерьерным дизайном, мебелью и новой техникой. С беспроцентной рассрочкой на 24 месяца. В каждой вилле есть ультрасовременный домашний кинотеатр премиум-класса, игровая комната, спа салон с видом на океан и тренажёрный зал, помещения и кухня для персонала. Звоните или пишите! Подберем для Вас жилье по вашим параметрам и пожеланиям! Гарантированное юридическое сопровождение. Почему для Вас это выгодно: - Подберем недвижимость на Бали под ваш бюджет и пожелания совершенно БЕСПЛАТНО; - Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 15-20%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ; - Недвижимость на Бали растёт в цене примерно на 15-20%; - Мы эксклюзивный представитель топовых застройщиков. Предоставим лучшие объекты по самым выгодным ценам; - Поможем в оформлении безопасной сделки и в управлении недвижимостью; - Встретим, покажем и расскажем всё о недвижимости и жизни в этой прекрасной стране; - Юридическое сопровождение от начала и до конца сделки в подарок; - Беспроцентная комфортная рассрочка.
Вилла 2 спальни с личным бассейном в Денпасаре, Бали
Вилла 2 спальни с личным бассейном в Денпасаре, Бали
Padangsambian, Индонезия
от
€81,773
Сдача в: 2024
Агентство: ERA INVEST GROUP
Застройщик: ERA INVEST GROUP
Предлагаем купить виллу от застройщика на сказочном острове Бали, Индонезия 🇮🇩 Прекрасный климат, длинные красивые пляжи, уникальная культура острова, красота зданий и природы привлекают сюда гостей круглый год. Множество людей приезжают сюда для постоянного проживания. Это одно из лучших предложений на новую виллу на острове. Вилла 80 м2 с двумя спальнями, кухней-гостиной, двумя санузлами, собственным бассейном, который занимает центральное место на вилле. Недвижимость сейчас пользуется очень высоким спросом, цены пока не выросли, но это вопрос полугода - нескольких лет. Сейчас есть уникальная возможность сделать х2 - х3 на инвестициях в недвижимость в этом прекрасном месте. Виллу можно перепродать после завершения строительства или сдавать в аренду, получая от 23% годовых. Вилла передается владельцу с полной отделкой и сантехникой, элементами ландшафтного дизайна и высаженными растениями. Мебель и техника доступны по согласованию. Наша компания готова взять вашу виллу в управление.  Любая форма оплаты. Возможна удаленная сделка.
Коттеджный поселок TAWNHOUSE ULUWATU
Коттеджный поселок TAWNHOUSE ULUWATU
Bukit, Индонезия
от
€227,147
Сдача в: 2024
Первоклассные двухуровневые дома c руфтопом площадью 140 м2 и 165 м2. Дома полностью укомплектованы премиальной техникой, сантехникой и другими инновационными комплектующими уровня 5ти - звездочных отелей TOWNHOUSE ULUWATU — это первоклассный жилой комплекс из 10 домов, с захватывающим видом на океан. Расположен в Улувату, которому принадлежат самые красивые пляжи на Бали. TOWNHOUSE ULUWATU — это современный проект, создающий уникальные ценности для клиента, который объединил в себе экологичные дизайнерские решения, энергоэффективные материалы с технологиями и высокими стандартами качества. Каждый таунхаус был разработан с учетом самых высоких стандартов качества. Мы предлагаем решение под ключ, чтобы обеспечить максимально комфортное проживание в каждом доме. Высокое качество материалов и техники гарантирует долговечность и надежность дома на долгие годы. Менеджмент компания обеспечит прибыль и управление объектом для рентабельности инвестиций и вашего комфорта ULUWATU —  эксклюзивное место, сочетающее природную красоту и самые привлекательные пляжи на острове Бали. Комплекс TOWNHOUSE ULUWATU расположен возле Bulgari Resort, в одном из самых живописных мест в мире, которое давно стало синонимом райского отдыха в тихом тропическом уголке. ULUWATU также предлагает места для серфинга и гольфа мирового класса, множество пляжей с лазурно-голубыми водами и белым песком, панорамы с вершин одного из самых красивых островов в мире.  На первом этаже виллы расположены гостиная, кухня, туалетная комната, а также бассейн для отдыха. Первый этаж спроектирован высотой 3.6 метра, что предоставляет неповторимое ощущение простора. Высокое качество материалов и техники, используемых в строительстве этой виллы, гарантирует ее долговечность и устойчивость На втором этаже расположены две удобные спальни и ванная комната. В каждой спальне предоставлен матрас высочайших стандартов качества KING KOIL — для восстановления в процессе сна, и премиальная техника. Каждая спальня оформлена в особом стиле, который дополняют деревянные элементы, и зеркала на всю высоту комнаты. Большие раздвижные окна, обеспечивают много света Уникальный вид и большая терраса с выходом на руфтоп, которая поразит Вас своими просторами и видами, с которой открывается незабываемый вид на закаты ВСТРОЕННЫЙ СКЛАД, ЗАДНИЙ ДВОР,  СОБСТВЕННЫЙ БАССЕЙН,  ОБОРУДОВАНАЯ КУХНЯ, УЕДИНЕННОСТЬ,  УКОМПЛЕКТОВАН МЕБЕЛЬЮ, ВСТРОЕННОЕ ХРАНЕНИЕ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ ТЕРИТОРИЯ  Локация https://goo.gl/maps/EJ9c4K8tdb6FUdBU8?coh=178573&entry=tt Таунхаусы 140 кв.м - 250 000 тыс.$ Таунхаусы 165 кв.м - 300 000 тыс.$ Есть возможность оформить во Freehold
Коттеджный поселок Таунхаус с бассейном
Коттеджный поселок Таунхаус с бассейном
Bangkiang Sidem, Индонезия
от
€218,061
Агентство: Baliray
Застройщик: TheFutureEstate
Таунхаус 2 спальни Бассейн Просторная терраса Площадь: Здание - 132,7 м² Земля - 120 м² Цена: 240 000 $ (1 809 $ за м² ) Доход от сдачи таунхауса в аренду: Выручка в сутки: 180 $ Загрузка - 80 % Выручка в сутки с учетом загрузки: 144 $ Выручка с учетом загрузки объекта в год - 52 560 $ Прибыль с учетом расходов и налогов в год - 36 223 $ (15,9 %) Окупаемость - 6,6 лет Доход от покупки и продажи : Цена покупки: 240 000 $ Цена продажи: 305 210 $ Прибыль: 65 210 $ (27 %) Расходы и налоги на продажу объекта рассчитываются в индивидуальном порядке и зависят от различных факторов. Общие расходы и налоги: Нотариальный сбор 1% (делится с покупателем 50/50) Налог за продажу объекта 11% (делится с покупателем 50/50) Налог с прибыли для резидента Индонезии (10%) Налог с прибыли для нерезидента Индонезии (20%) Условия владения недвижимостью: Окончание строительства: 2 квартал 2024 год Вид владения землей и недвижимостью - leasehold 26 лет + 25 лет
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и рестораном, Улувату, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и рестораном, Улувату, Бали, Индонезия
Pecatu, Индонезия
от
€292,336
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает зоной ко-воркинга, рестораном, тренажерным залом, инфинити-бассейном и видом на океан, круглосуточным консьерж-сервисом и охраной. Окончание строительства - 1 квартал 2024 года. Удобства и оснащение в доме Сантехника Grohe Кондиционеры Daikin Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с кафе, ресторанами и барами. Пляж Бингин - 5 минут Пляж Паданг Паданг - 7 минут
Вилла с видом на океан
Вилла с видом на океан
Canggu, Индонезия
от
€263,490
Сдача в: 2025
Агентство: Baliray
Вилла  Первая линия у океана Океанический бассейн 3 спальни Панорамный вид Площадь: Здание - 213 м² Цена: 290 000 Расходы и налоги на продажу объекта рассчитываются в индивидуальном порядке и зависят от различных факторов. Общие расходы и налоги: Нотариальный сбор 1% (делится с покупателем 50/50) Налог за продажу объекта 11% (делится с покупателем 50/50) Налог с прибыли для резидента Индонезии (10%) Налог с прибыли для нерезидента Индонезии (20%)
Апарт - отель Apartments at Aviator Apart-hotel in Canggu
Апарт - отель Apartments at Aviator Apart-hotel in Canggu
Canggu, Индонезия
от
€111,756
Сдача в: 2024
Застройщик: Aviator
Эти комфортабельные апартаменты расположены в отличном месте и в полностью развитом районе Кангу, в состоянии красной зоны, которые гарантируют инвесторам право сдавать жилье туристам ежедневно. Он находится всего в нескольких минутах ходьбы от пляжа, медицинского центра, теннисных кортов, кондитерских, кафе, ресторанов, супермаркетов и других. Квартира имеет 4 этажа, стильные интерьеры с авиационными мотивами в отделке, прочные стены, современные ванные комнаты и кухонные принадлежности, а также спокойный вид за окном. Он строится как столичное здание, свободное от традиционных индонезийских недостатков размещения. Будет приятно остаться в любую погоду, сейчас или через десять лет. Он также поставляется с однолетним полисом страхования возобновляемых источников энергии, 5-летней гарантией строительства зданий и 1 годом для мебели и фурнитуры. Особенности и характеристики: 1 кровать | 1 ванна Закрытая гостиная и столовая Площадь участка: 400 м2 Жилая площадь: 36-69 м2 Название земли: Лисхолд Здание: 4-х уровень Меблированная: Меблированная Год постройки: март 2023 – март 2024   Арендодатель: 30 лет ( гарантированное продление ) Доступно в 9 единицах – Категория A ( 3 единицы ): 109 000 долларов США – Категория B ( 4 единицы ): 123 000 долларов США – Категория C ( 2 единицы ): 139 000 долларов США
Жилой комплекс Changgu Secrets
Жилой комплекс Changgu Secrets
Canggu, Индонезия
от
€189,895
Сдача в: 2024
Доходная недвижимость на Бали для жизни и инвестиций в топовой локации Чангу Чангу - Жемчужина туристической части Бали. Это самая востребованная и посещаемая локация, сочетающая в себе несколько разных стилей отдыха и жизни. Здесь сосредоточены лучшие кафе и рестораны, пляжные клубы и 5* отели, топ заведения с развлекательной и спортивной инфраструктурой. Кроме того, Чангу - это рисовые поля на склонах гор, уникальный пляж вулканического цвета, серф-спототы различных уровней. В 2019 году Forbes поставил Чангу на 4 место в ТОП мест планеты, идеальных для жизни и инвестиций! Район располагается вблизи трех популярных и колоритных пляжей. Средний годовой рост стоимости недвижимости в этом районе 30%. Средняя годовая стоимость аренды растет на 15% в год. За 4 года стоимость земли выросла более, чем на 300% Комплекс дизайнерских апартаментов в самом сердце Чангу Срок окончания строительства - декабрь 2024 г. После окончания строительства апартаменты берёт под управление команда профессионалов со стажем работы более 15 лет на Бали. Апартаменты будут готовы под ключ, не требуется время и внимание, инвестор получает прибыль. Будет предоставлен удаленный доступ к прозрачному личному кабинету и всем данным, необходимым для контроля работы бизнеса. Окупаемость. Оптимистичный - 5,4 года. Реалистичный - 6,7 лет. Апартаменты 60кв.м без бассейна - 209 тыс. $ Апартамены 85 кв.м с бассейном - 259 тыс. $  Аренда до 2048 года с дальнейшей на 25 лет  Долговечная отделка, дизайнерская мебель, сантехника  Более 50 популярных кафе и ресторанов рядом 5 минут на байке до пляжа Berawa beach 6 минут на байке до самых больших и популярных бичклабов: Atlas beach club и Finns beach club 5 минут на байке до аквапарка Супермаркеты и аптеки в пешей доступности  
Вилла в Чангу с видом на вулкан Батур и рисовые поля
Вилла в Чангу с видом на вулкан Батур и рисовые поля
Canggu, Индонезия
от
€208,975
Сдача в: 2024
Агентство: ERA INVEST GROUP
Застройщик: ERA INVEST GROUP
Современная дизайнерская вилла в самом популярном районе острове Бали - Чангу 🇮🇩 🔑 Полностью комплектуется мебелью, техникой и декором в соответствии с дизайн-проектом, а также растениями в саду  📐 На первом этаже кухня, гостиная, санузел и бассейн с террасой, на втором - две спальни с собственными санузлами. На крыше - дополнительное пространство rooftop, с шикарным видом, закрытое от ветра и лишнего солнца. Земля в долгосрочной аренде на 29 лет с продлением, прописанным в договоре. 💯 Вилла с гарантированным видом на рисовые поля и вулкан Батур 🏗 Проект российской команды инженеров, дизайнеров и строителей с большим опытом и богатым портфолио. Виллы строятся в соответствии с ГОСТами - на порядок качественнее местных застройщиков.  🤵 Есть управляющая компания, которая может взять на себя управление и обслуживание гостей, включая консьерж-сервис. Все это позволит сдавать виллу в аренду по хорошей цене или получать прибыль. Можно выбрать уже строящуюся виллу или в новом проекте на предпродаже по самой выгодной цене (экономия 40%).  Звоните или пишите, чтобы уточнить любые интересующие вас вопросы. Для инвестиций - от 1 млн.долларов специальные условия 🔥 Любая форма оплаты. Возможна удаленная сделка. Звоните или пишите на Востап
Жилой комплекс SWOI LOFT UMALAS
Жилой комплекс SWOI LOFT UMALAS
Kerobokan Klod, Индонезия
от
€172,632
Площадь 75–108 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Комплекс SWOI LOFT UMALAS из 40 таунхаусов премиум-класса с отличной внутренней инфраструктурой и легким доступом ко всем основным локациям на Бали. Таунхаусы - от 75 до 108 кв.м. С полностью укомплектованным видом (мебель, встроенная кухня, бытовая техника, сантехника, декор и озеленения, система «умный дом»). На территории терраса с бассейном и шезлонгами. Комплекс богат внутренней инфраструктурой: - вместительный паркинг для авто и байков; - стойка ресепшен, принимающая гостей; - коворкинг (бесплатный для постояльцев и собственников) на 30 посадочных мест; - кафе и пекарня; - прачечная; - круглосуточная охрана и видеонаблюдение. Преимущества комплекса: - Комплекс расположен в очень удобном месте. Это тихая улица с быстрым доступом ко всем основным туристическим районам Бали: Семиньяк, Чангу, Керобокан. - Всего в 10 минутах езды от пляжей Бату-Белиг, Берава, Петитенгет. Супермаркет премиум-класса Pepito находится в 100 метрах от комплекса. - После завершения строительства стоимость вашей недвижимости увеличивается не менее чем на 30%. Стабильный годовой доход 12-18% ROI. LeaseHold 30 лет. Звоните или пишите! Дадим полную консультацию бесплатно! Полное юридическое сопровождение от начала и до конца сделки! Почему для Вас это выгодно: - Подберем недвижимость на Бали под ваш бюджет и пожелания совершенно БЕСПЛАТНО; - Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 15-20%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ; - Недвижимость на Бали растёт в цене примерно на 15-20%; - Мы эксклюзивный представитель топовых застройщиков. Предоставим лучшие объекты по самым выгодным ценам; - Поможем в оформлении безопасной сделки и в управлении недвижимостью; - Встретим, покажем и расскажем всё о недвижимости и жизни в этой прекрасной стране; - Юридическое сопровождение от начала и до конца сделки в подарок; - Беспроцентная комфортная рассрочка.
Жилой комплекс Закрытая резиденция с бассейном и спа-центром, Убуд, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Закрытая резиденция с бассейном и спа-центром, Убуд, Бали, Индонезия
Bangkiang Sidem, Индонезия
от
€193,673
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с отдельными входами. Резиденция располагает детским садом и детскими площадками, ресторанами и кафе, тренажерным залом, спа-центром, коворкингом, бассейном и спортивными площадками. Удобства и оснащение в доме Высота потолков - 4 м. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в живописном районе, среди тропической природы, в 3 минутах езды от ближайшей международной школы и в 15 минутах от развлекательного центра с ресторанами, спа-центром, бассейном и тренажерным залом. Убуд является культурной и интеллектуальной столицей острова.
Многоквартирный жилой дом The Umalas Signature
Многоквартирный жилой дом The Umalas Signature
Canggu, Индонезия
от
€125,000
Площадь 60–121 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2023
Застройщик: Samahita Group
Уникальный высокотехнологичный комплекс апартаментов Premium класса для жизни и инвестиций в привилегированном районе острова Бали - Umalas, Canggu. Тихий идиллический район, утопающий в зелени, с медитативным и приватный стилем жизни. Идеален для жизни. Мы предлагаем односпальные апартаменты 60,58 кв м и двуспальные апартаменты площадью 121,16 кв м. Все апартаменты оснащаются современными интеллектуальными системами, качественными отделочными материалами и современной качественной мебелью. Апартаменты продаются с готовой отделкой и мебелью. Привлекательные цены и условия покупки на старте продаж!
Жилой комплекс SUNNY APART III
Жилой комплекс SUNNY APART III
Canggu, Индонезия
от
€163,546
Площадь 47 м²
1 объект 1
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Квартиры в новом комплексе на берегу океана. ROI 20,66%, окупаемость - 4-6 лет Квартиры с панорамным видом на живописную природу Бали. С полной отделкой «под ключ». Планировкой с одной и двумя спальнями (50 - 60 кв.м.). Новейший жилой комплекс расположен в популярном туристическом районе Чангу. Инфраструктура комплекса: большой бассейн, бар и лаунж на крыше с видом на закат, спортзал, ресторан, паркинг. Почему для Вас это выгодно: - Подберем недвижимость на Бали под ваш бюджет и пожелания совершенно БЕСПЛАТНО; - Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 15-20%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ; - Недвижимость на Бали растёт в цене примерно на 15-20%; - Мы эксклюзивный представитель топовых застройщиков. Предоставим лучшие объекты по самым выгодным ценам; - Поможем в оформлении безопасной сделки и в управлении недвижимостью; - Встретим, покажем и расскажем всё о недвижимости и жизни в этой прекрасной стране; - Юридическое сопровождение от начала и до конца сделки в подарок; - Беспроцентная комфортная рассрочка. Звоните или пишите, расскажем все о недвижимости на Бали и подберем по вашим пожеланиям. Консультация абсолютно БЕСПЛАТНО.
Вилла ZEN ESTATE
Вилла ZEN ESTATE
Ungasan, Индонезия
от
€397,507
Площадь 125–200 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2025
Комплекс вилл PARQ BLUE - Проект от легендарного создателя  Андре Фрей 600 вилл,апартаментов, таунхаусов . Всего комплекс состоит из трех очередей и займет 21 га. В продаже виллы от 75 до 300 кв.м.  20.000 кв. м инфраструктуры на территории: рестораны, кофейни, пекарни, СПА, фитнес-центр, супермаркет, галерея брендовых бутиков. Самый масштабный проект на побережье в 500 метрах от пляжа Меласти. Вы выбираете: вид на океан или остров. Вы получаете в любом случае: роскошная архитектура от ведущих дизайн-бюро и собственный бассейн. Вашими соседями будут Ксения Собчак и другие интересные личности☝🏻 Управляющая компания обеспечит полностью пассивный доход: Прирост стоимости к сдаче -от  40%  Пассивный доход от долгосрочной аренды от 12% годовых Пассивный доход от посуточной аренды - от 20% годовых Комплекс - ZEN ⚙ Готовность  -  2025 г. ✔️Leasehold - 30 лет + продление ✔️Бронь 3.000$ ( невозвратная )  ✔️Первоначальный взнос 30% ✔️Беспроцентная рассрочка на время строительства План оплаты: Бронь 3.000 $ (невозвратная)  1-й взнос 30% далее беспроцентная рассрочка на 12 месяцев.  2-й взнос 30%  3-й взнос 30% 4-й взнос 10%
Вилла Вилла на Бали в Убуде
Вилла Вилла на Бали в Убуде
Bangkiang Sidem, Индонезия
от
€98,127
Сдача в: 2025
Агентство: Baliray
Застройщик: PARQ
Вилла 1 этаж Терраса Бассейн 1 спальня Площадь: Здание - 40 м² Цена: 108 000 $ (2 942 $ за м²) Расходы и налоги на продажу объекта рассчитываются в индивидуальном порядке и зависят от различных факторов. Общие расходы и налоги: Нотариальный сбор 1% (делится с покупателем 50/50) Налог за продажу объекта 11% (делится с покупателем 50/50) Налог с прибыли для резидента Индонезии (10%) Налог с прибыли для нерезидента Индонезии (20%)
Вилла Вилла на Бали в Убуде № 283
Вилла Вилла на Бали в Убуде № 283
Bangkiang Sidem, Индонезия
от
€298,925
Сдача в: 2024
Агентство: Baliray
Вилла 3 спальни Развитая инфраструктура района Вид на рисовые поля Бассейн Площадь: Здание - 230 м² Цена: 329 000 $ ( 1 430 $ за м²) Доход от сдачи в аренду: Выручка в сутки: 260 $ Загрузка - 80% Выручка в сутки учетом загрузки объекта - 208 $ Выручка в год с учетом загрузки объекта - 74 880 $ Прибыль с учетом расходов и налогов в год - 66 643 $ (20%) Окупаемость - 6,5 лет Расходы и налоги на продажу объекта рассчитываются в индивидуальном порядке и зависят от различных факторов. Общие расходы и налоги: Нотариальный сбор 1% (делится с покупателем 50/50) Налог за продажу объекта 11% (делится с покупателем 50/50) Налог с прибыли для резидента Индонезии (10%) Налог с прибыли для нерезидента Индонезии (20%) Условия оплаты и владения недвижимостью: Вид владения землей и недвижимостью - leasehold 24 года + продление Окончание строительства: 3 квартал 2024
Жилой комплекс Azure
Жилой комплекс Azure
Ungasan, Индонезия
от
€81,773
Площадь 26–125 м²
6 объектов 6
Сдача в: 2023
Агентство: Geo Estate
Комплекс состоит из вилл, таунхаусов и апартаментов, и расположен на побережье пляжа Меласти, на территории 21 га. Инфраструктура комплекса состоит из ресторанов, кофеен, пекарен, СПА, йога-центров, супермаркетов, брендовых бутиков, детского сада, школы и бассейна с океанической водой.
Апарт - отель Apart-hotel Aviator
Апарт - отель Apart-hotel Aviator
Canggu, Индонезия
от
€115,391
Сдача в: 2024
Застройщик: Aviator
Агентство по охране окружающей среды США, США. Находий в нескольких минутах от пляжа, медийных цен, кендифитерох, кентоверских. В квартире 4 этажа, стиль с авиационами мотиви в отделке, прекная стенаймень санузель и кух. Он стоится как капитальное задание, лишено страдиционны недзостков жиля. Здесь будет приатно установитья в любую погоду, сейчас или черес десять лет. Он должен быть в порядке, в том числе 5-летней гарантий на страунител. Особености и характеристики: 1 кровать | 1 Ванная Закрытая гостина и столовайя Площадь участка: 400 м2 Жилая прощадь: 36-69 м2 Правит на землю: Аренда Здание: 4-этажное Меблировка: Меблирована Год постройки: Март 2023 – Март 2024   Аренда: 30 лет ( гарантированное средство ) Доступно в 3 единицах
Жилой комплекс Закрытый комплекс вилл в престижном районе, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Закрытый комплекс вилл в престижном районе, Бали, Индонезия
Kerobokan Klod, Индонезия
от
€776,518
Агентство: TRANIO
Предлагаются качественные виллы с бассейнами. Резиденция располагает большим теннисным центром. Удобства и оснащение в доме Система "умный дом" Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в спокойном районе, в окружении зелени, в пешей доступности от кафе и ресторанов, рядом с тремя пляжами. Индийский океан - 5 минут езды Пляжные клубы - 5 минут езды Международный аэропорт - 40 минут Супермаркет - 50 метров Магазины и спа-центр - 1 минута Торговый центр - 3 минуты Международная школа - 3 минуты
Апарт - отель Atrium Lombok с ROI от 12%
Апарт - отель Atrium Lombok с ROI от 12%
Sengkol, Индонезия
от
€81,225
Площадь 33–116 м²
5 объектов 5
Сдача в: 2025
Агентство: Alesinvest Group
Комплекс дизайнерских апартаментов, расположенный в самом сердце острова Ломбок в процветающем туристическом районе Кута Мандалика. Новый проект представляет собой роскошный курорт со всей необходимой для комфортной жизни инфраструктурой на территории. Комплекс представлен 78 первоклассными апартаментами с 1,2 и 3 спальнями в 12 различных размерах и планировках, оснащенными всеми удобствами современного жилого комплекса. Великолепно оформленные в тропической минималистической средиземноморской и индонезийской тематиках, апартаменты отвечают широкому спектру вкуса и стиля своих жителей. Вся недвижимость сдается с отделкой и меблировкой. Каждый владелец апартаментов имеет возможность проживания и получения пассивного дохода от сдачи недвижимости в аренду. ROI более 12%, ежегодный прирост капитала в данном районе на данный момент составляет 20%. Сервис и инфраструктура:  Тренажерный зал Центр здоровья и СПА Коворкинг 25 метровый панорамный бассейн Зона для медитации и йоги с видом на океан Зона для барбекю Тропический сад с ландшафтным дизайном Кинотеатр Ресторан Бар у бассейна Подземный паркинг Охрана и видеонаблюдение 24/7
Жилой комплекс Современный комплекс вилл с бассейнами, Берава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Современный комплекс вилл с бассейнами, Берава, Бали, Индонезия
Canggu, Индонезия
от
€758,306
Агентство: TRANIO
Предлагаются просторные светлые виллы с садами и бассейнами. Окончание строительства - 2026 год. Расположение и объекты поблизости Пляж Берава находится на юго-западном побережье острова Бали.
Жилой комплекс Комплекс меблированных вилл с 5-звездочным обслуживанием, Берава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс меблированных вилл с 5-звездочным обслуживанием, Берава, Бали, Индонезия
Canggu, Индонезия
от
€2,93 млн
Агентство: TRANIO
Предлагаются эксклюзивные виллы с 5-звездочным обслуживанием и панорамными видами на океан, террасами на крыше и бассейнами 108 м2. Окончание строительства - 2 квартал 2024 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в пешей доступности от пляжей и пляжных клубом, кафе и ресторанов. Пляж Берава находится на юго-западном побережье острова Бали.
Жилой комплекс Закрытый комплекс меблированных вилл и апартаментов с бассейном и детским садом, Букит, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Закрытый комплекс меблированных вилл и апартаментов с бассейном и детским садом, Букит, Бали, Индонезия
Ungasan, Индонезия
от
€63,948
Агентство: TRANIO
Проект с низким порогом входа в престижной локации в нескольких минутах езды от лазурного океана и одного из лучших пляжей Бали Melasti Beach. Резиденция располагает детским садом и детскими студиями, бассейном 40 х 50 м и спортивными площадками, ресторанами и кафе, тренажерным залом, спа-центром, коворкингом. Окончание строительства - 2025 год. Преимущества Застройщик предоставляет услуги управляющей компании: организует сдачу апартаментов в аренду, ведёт учёт, оптимизацию и выплату налогов, переводит доход от аренды на удобный счёт. Доходность - от 12% в год. Доступна рассрочка: 50% — первоначальный взнос; 40% — в течение стройки; 10% — по факту сдачи объекта. Расположение и объекты поблизости Букит, Унгасан — район с прекрасными пляжами, живописными скалами и развитой развлекательной инфраструктурой. Большая доля фото с Бали делается именно здесь. Комплекс в 4 минутах на байке от Melasti Beach. От проекта будет проложена пешеходная дорожка прямо до пляжа — добраться до берега можно будет за считаные минуты. Рядом расположены сразу несколько пляжных клубов со средиземноморской кухней, гриль-барами, живой музыкой и лучшими вечеринками острова. Эту локацию выбирают пятизвёздочные отели Hilton, Kempinski, Ritz-Carlton. Проект составит им сильную конкуренцию в сегменте краткосрочной аренды.
Жилой квартал Таунхаус с системой умный дом
Жилой квартал Таунхаус с системой умный дом
Canggu, Индонезия
от
€331,634
Сдача в: 2025
Агентство: Baliray
Таунхаус 2 спальни Бассейн 2 этажа Парковка Умный дом Бесплатное членство в FINS Площадь:  Здание - 90 м² Цена: 365 000 $ (4 055 $ за м² ) Доход от сдачи виллы в аренду: Загрузка - 85%  Выручка в сутки с учетом загрузки  объекта в год - 200 $ (45 890 $) Прибыль с учетом расходов и налогов в год - 52 866  $ (14,8 %) Окупаемость - 7,3 лет Прибыль : 90000 $ (25%) Условия владения недвижимостью: Окончание строительства - построен Вид владения землей и недвижимостью - leasehold 30 лет
Апарт - отель Апартаменты с выходом на руфтоп
Апарт - отель Апартаменты с выходом на руфтоп
Денпасар, Индонезия
от
€218,061
Сдача в: 2024
Агентство: Baliray
Застройщик: Samahita Group
Апартаменты 1 спальня Вид на океан Бассейн Тренажерный зал Площадь: Площадь объекта - 60,58 м² Цена: 240 000 $ (3 962 $ за м² ) Доход от сдачи в аренду: Выручка в сутки - 160 $ Загрузка - 70 % Выручка в сутки с учетом загрузки объекта: 112 $ Выручка в год с учетом загрузки объекта - 40 880 $ Прибыль с учетом расходов и налогов в год - 25 171 $ (14,38 %) Окупаемость - 7 - 10 лет Нотариальный сбор 1% (делится с покупателем 50/50) Налог за продажу объекта 11% (делится с покупателем 50/50) Налог с прибыли для резидента Индонезии (10%) Налог с прибыли для нерезидента Индонезии (20%) Условия владения недвижимостью: Вид владения землей и недвижимостью - leasehold 30 лет + продление Срок окончания строительства: 2 Квартал 2023 года 
Апарт - отель Апартаменты у океана
Апарт - отель Апартаменты у океана
Денпасар, Индонезия
от
€227,147
Сдача в: 2025
Агентство: Baliray
Застройщик: Samahita Group
Апартаменты Видовая квартира Развитая инфраструктура комплекса Бассейн на крыше Фитнес центр Цена: 250 000 (4 990 $ за м2) Площадь: Площадь объекта - 40, 1 м² Доход от сдачи в аренду:  Загрузка - 60% Выручка в сутки с учетом наполненности объекта - 150 $ (52 563 $ в год ) Прибыль с учетом расходов и налогов в год - 32 309 $ (12,9 %) Окупаемость - 7 лет Доход от покупки и продажи : Цена покупки: 250 000 $ Цена продажи: 375 000 $ Прибыль: 125 000 $ (50%) Нотариальный сбор 1% (делится с покупателем 50/50) Налог за продажу объекта 11% (делится с покупателем 50/50) Налог с прибыли для резидента Индонезии (10%) Налог с прибыли для нерезидента Индонезии (20%) Условия владения недвижимостью: Вид владения землей и недвижимостью - leasehold 80 лет + продление Срок окончания строительства: май-июнь 2024 год
Туристический комплекс Апартаменты с бассейном на крыше
Туристический комплекс Апартаменты с бассейном на крыше
Canggu, Индонезия
от
€318,005
Сдача в: 2025
Агентство: Baliray
Застройщик: Samahita Group
Апартаменты   Видовая квартира Развитая инфраструктура комплекса Вид на город или океан 1 спальня Бассейн Фитнес центр Площадь: Здание - 81 м² Цена: 350 000 $ (4 321 $ за м² ) Доход от сдачи в аренду: Выручка в сутки - 250 $ Загрузка - 75 % Выручка в год с учетом загрузки объекта - 68 500 $ Прибыль с учетом расходов и налогов в год - 47 393 $ (15,8 %) Окупаемость - 7-10 лет Доход от покупки и продажи : Цена покупки: 350 000 $ Цена продажи: 450 000 $ Прибыль: 100 000 $ (28 %) Расходы и налоги на продажу объекта рассчитываются в индивидуальном порядке и зависят от различных факторов. Общие расходы и налоги: Нотариальный сбор 1% (делится с покупателем 50/50) Налог за продажу объекта 11% (делится с покупателем 50/50) Налог с прибыли для резидента Индонезии (10%) Налог с прибыли для нерезидента Индонезии (20%) Условия владения недвижимостью: Окончание строительства: июнь 2025 г. Вид владения землей и недвижимостью - leasehold 30 лет + продление
Апарт - отель Апартаменты у океана
Апарт - отель Апартаменты у океана
Seraya, Индонезия
от
€147,191
Сдача в: 2025
Агентство: Baliray
Апартаменты Индивидуальный бассейн Терраса 1 спальня Площадь: Апартаменты - 45 м² Цена: 162 000 $ (3 600 $ за м²) Расходы и налоги на продажу объекта рассчитываются в индивидуальном порядке и зависят от различных факторов. Общие расходы и налоги: Нотариальный сбор 1% (делится с покупателем 50/50) Налог за продажу объекта 11% (делится с покупателем 50/50) Налог с прибыли для резидента Индонезии (10%) Налог с прибыли для нерезидента Индонезии (20%)
Вилла UMALAS PREMIER PROJECT
Вилла UMALAS PREMIER PROJECT
Wana Giri, Индонезия
от
€236,233
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! UMALAS PREMIER PROJECT - это 30 современных вилл в живописном районе Умалас. Виллы с пассивным доходом в размере 17-24% годовых с отделкой «под ключ». Есть возможность выбрать отделку из трех вариантов: серый, светлый и минимализм. На вилле есть собственны бассейн, два кабинета для комфортной работы, парковочное место. Идеально подойдет для сдачи в аренду благодаря своей локации. Здесь тихий и уютный район, окруженный зеленью. Эта виллы будет работать на вас долгие годы. С минимальным первоначальным взносом 25%. Инфраструктура комплекса включает в себя международную школу, детский сад, крупный теннисный центр, супермаркеты и самые известные пляжи на Бали (Брава, Бату Болонг, Нелаян).   Позвоните или напишите нам, расскажем все о самых выгодных объектах на Бали! Почему для Вас это выгодно: - Подберем недвижимость на Бали под ваш бюджет и пожелания совершенно БЕСПЛАТНО; - Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 15-20%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ; - Недвижимость на Бали растёт в цене примерно на 15-20%; - Мы эксклюзивный представитель топовых застройщиков. Предоставим лучшие объекты по самым выгодным ценам; - Поможем в оформлении безопасной сделки и в управлении недвижимостью; - Встретим, покажем и расскажем всё о недвижимости и жизни в этой прекрасной стране; - Юридическое сопровождение от начала и до конца сделки в подарок; - Беспроцентная комфортная рассрочка.
Жилой комплекс THE UMALAS SIGNATURE
Жилой комплекс THE UMALAS SIGNATURE
Kerobokan Klod, Индонезия
от
€227,147
Площадь 60–121 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Квартиры в престижном жилом комплексе THE UMALAS SIGNATURE с идеальной локацией в популярном районе Умалас, с развитой социальной инфраструктурой в пешей доступности. Все квартиры оборудованы современными интеллектуальными системами, качественными отделочными материалами и современной качественной мебелью. Из каждой квартиры можно наслаждаться потрясающей красотой Бали. С минимальным первоначальным взносом 30%. В комплексе расположено множество развлечений для комфортного проживания: бассейн, йога студия, тренажерный зал, ресторан, кинотеатр, СПА, детская площадка, парковка, открытая терраса на краше. Идеально для постоянного проживания и инвестиций, рост стоимости недвижимости на 80% за 1,5 года. Полное юридическое сопровождение от начала и до конца сделки! Звоните или пишите! Дадим полную консультацию бесплатно! Почему для Вас это выгодно: - Подберем недвижимость на Бали под ваш бюджет и пожелания совершенно БЕСПЛАТНО; - Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 15-20%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ; - Недвижимость на Бали растёт в цене примерно на 15-20%; - Мы эксклюзивный представитель топовых застройщиков. Предоставим лучшие объекты по самым выгодным ценам; - Поможем в оформлении безопасной сделки и в управлении недвижимостью; - Встретим, покажем и расскажем всё о недвижимости и жизни в этой прекрасной стране; - Юридическое сопровождение от начала и до конца сделки в подарок; - Беспроцентная комфортная рассрочка.
Жилой комплекс Уникальный жилой комплекс всего в 500 м от океана, район Берава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Уникальный жилой комплекс всего в 500 м от океана, район Берава, Бали, Индонезия
Canggu, Индонезия
от
€319,742
Агентство: TRANIO
Самый длинный бассейн в мире 190 м, располагающийся на крыше, удивит самых изысканных покупателей недвижимости. Все необходимые удобства для жизни и отдыха располагаются прямо на территории комплекса - фитнес центр, пространство для работы, ресторан на верхнем этаже. Преимущества Прогнозируемая заполняемость комплекса - 90% и выше. Высокий потенциал доходности и перепродажи. Прогнозируемая доходность комплекса в течение первых 3-х лет от текущих цен - 15-17%. Высочайшее качество отделочных материалов. Каждый квадратный сантиметр продуман до мельчайших деталей. Расположение и объекты поблизости Комплекс располагается в районе Берава, в 500 метрах от океана, в туристическом центре Бали. Комплекс находится в окружении топовых пляжных клубов Бали, лучших мест для серфинга, сотен популярных заведений, кафе и ресторанов, а также всей необходимой инфраструктуры для жизни и отдыха.
Жилой комплекс Solar
Жилой комплекс Solar
Pecatu, Индонезия
от
€454,294
Площадь 186–275 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2024
Агентство: Geo Estate
Комплекс состоит из 10 роскошных вилл, расположенных в заповедной зоне в Буките. Комплекс находится на холме с которого открывается вид на океан. Каждая вилла имеет собственный бассейн. В пешей доступности находятся пляжи Самсара и Пантай. Для строительства используются материалы премиального качества: сантехника Grone, система вентиляции и кондиционирования Daikin и мебель Teak Wood. Гарантия на строительство 5 лет.
Жилой комплекс Первоклассный комплекс вилл, квартир и таунхаусов с огромным бассейном и ресторанами на пляже, Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Первоклассный комплекс вилл, квартир и таунхаусов с огромным бассейном и ресторанами на пляже, Меласти, Бали, Индонезия
Ungasan, Индонезия
от
€147,995
Агентство: TRANIO
Предлагаются различные виллы, таунхаусы и апартаменты в престижном и масштабном проекте. Виллы имеют собственные бассейны. Всего планируется около 600 объектов недвижимости (в 3 этапа строительства) на территории 21 Га. Резиденция располагает ресторанами, кафе, пекарнями, спа-центром, фитнес-центром, супермаркетом и бутиками, школой и детским садом, бассейном с морской водой 40х50 м. Преимущества пассивный доход от сдачи недвижимости в аренду гибкая схема оплаты Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в престижном районе Бали, рядом с 5-звездочными отелями, в 500 метрах от пляжа Меласти.
Жилой комплекс Резиденция премиум класса с бассейном, спа-центром и панорамными видами, Ялан Умалас, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Резиденция премиум класса с бассейном, спа-центром и панорамными видами, Ялан Умалас, Бали, Индонезия
Денпасар, Индонезия
от
€219,252
Агентство: TRANIO
Предлагаются меблированные апартаменты с балконами и панорамным видом на океан и вулканы. Резиденция располагает панорамной террасой с зоной отдыха, большим тренажерным залом, студией йоги, коворкингом и конференц-залом, инфинити-бассейном на крыше, кинотеатром, ресторанами и барами, спа-центром, сауной, детской площадкой, тропическим садом. Удобства и оснащение в доме Полностью оборудованная кухня Акустическая система ТВ Алюминиевые окна Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в пешей доступности от кафе и ресторанов, рядом с шестью популярными пляжными клубами. Индийский океан - 5 минут езды Семиньяк - 900 метров Супермаркет - 50 метров Магазины и спа - 1 минута Международная школа - 3 минуты Торговый центр - 3 минуты
Апарт - отель Modern apartments for investment in Canggu
Апарт - отель Modern apartments for investment in Canggu
Canggu, Индонезия
от
€99,036
Площадь 43–69 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2024
Застройщик: Aviator
Эти комфортабельные апартаменты расположены в отличном месте и в полностью развитом районе Кангу, в состоянии красной зоны, которые гарантируют инвесторам право сдавать жилье туристам ежедневно. Он находится всего в нескольких минутах ходьбы от пляжа, медицинского центра, теннисных кортов, кондитерских, кафе, ресторанов, супермаркетов и других. Квартира имеет 4 этажа, стильные интерьеры с авиационными мотивами в отделке, прочные стены, современные ванные комнаты и кухонные принадлежности, а также спокойный вид за окном. Он строится как столичное здание, свободное от традиционных индонезийских недостатков размещения. Будет приятно остаться в любую погоду, сейчас или через десять лет. Он также поставляется с однолетним полисом страхования возобновляемых источников энергии, 5-летней гарантией строительства зданий и 1 годом для мебели и фурнитуры. Особенности и характеристики: 1 кровать | 1 ванна Закрытая гостиная и столовая Площадь участка: 400 м2 Жилая площадь: 36-69 м2 Название земли: Лисхолд Здание: 4-х уровень Меблированная: Меблированная Год постройки: март 2023 – март 2024 Арендодатель: 30 лет ( гарантированное продление ) Доступно в 9 единицах – Категория A ( 3 единицы ): 109 000 долларов США – Категория B ( 4 единицы ): 123 000 долларов США – Категория C ( 2 единицы ): 139 000 долларов США  
Вилла Madura Villa Resort
Вилла Madura Villa Resort
Canggu, Индонезия
Цена по запросу
Площадь 200 м²
1 объект 1
Сдача в: 2021
Застройщик: Ilot Property Baly
С 1991 года мы помогаем международным инвесторам строить на Бали виллы по самым высоким стандартам качества. С Ilot Property Bali вам не придется ни о чем беспокоиться – наша команда позаботится обо всех циклах инвестирования в недвижимость: от приобретения земельного участка до строительства виллы и управления.
Жилой комплекс Kuara с гарантированным доходом ROI 7,5 - 9%
Жилой комплекс Kuara с гарантированным доходом ROI 7,5 - 9%
Bumbangku, Индонезия
от
€251,000
Площадь 372 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2024
Агентство: Alesinvest Group
Пятизвездочный бутик-комплекс шикарных вилл, расположенный в нетронутом районе Южного Ломбока, имеющий прямой выход к океану и бухте в близости от национального парка. Отличный вариант для инвестиций и гарантированного пассивного дохода (ROI 7,5 - 9%). Концепция комплекса отражает дорогой курорт, основанный на впечатлениях, роскоши и стиле. Центральное место в философии курорта займет его устойчивое развитие. Бутик-курорт будет работать по системе «все включено» и состоит из 32 полностью меблированных резиденций с частными бассейнами и пляжем. Площадь комплекса составляет 8 га и занимает пространство от пляжа до вершины холма. Концепция проекта предлагает гостям множество уникальных и незабываемых впечатлений, включая стрельбу из лука, гончарное дело, походы по джунглям, катание на квадроциклах, серфинг и многое другое. На территории будет собственный сад органических овощей и ароматических трав, а также сараи для животных на свободном выгуле. Гости смогут отведать блюда мирового класса, приготовленные из ингредиентов с собственной фермы, а также познакомиться с традиционной  индонезийской кухней на кулинарных мастер-классах. А оздоровительный центр и СПА обещают отвлечь гостей от суеты повседневной жизни, предлагая огромный выбор процедур и ежедневные занятия йогой и медитацией. Сервис и инфраструктура: 24 бассейна Собственный пляж Конюшня на территории Сад органических фруктов и овощей Поле для стрельбы из лука Гончарная мастерская Кулинарные мастер-классы Ресторан СПА и оздоровительный центр Зона для медитации и йоги Паркинг Охрана и видеонаблюдение 24/7 Сервис пятизвездочного отеля
Жилой комплекс Modern
Жилой комплекс Modern
Денпасар, Индонезия
от
€236,233
Площадь 112 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2023
Агентство: Geo Estate
Modern — это комплекс из 30 современных вилл, в живописном районе Бали - Умалас. На выбор от застройщика будет три вида интерьера: серый, светлый и минимализм. Каждая вилла имеет по 2 этажа, кабинет, приватный бассейн и парковочное место для автомобиля или байка. Для строительства используются материалы премиального качества: сантехника Grone, система вентиляции и кондиционирования Daikin и мебель Teak Wood. Гарантия на строительство 5 лет.
Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс квартир под аренду на берегу океана в Нуса Дуа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс квартир под аренду на берегу океана в Нуса Дуа, Бали, Индонезия
Nusa Dua, Индонезия
от
€236,609
Агентство: TRANIO
Престижные апартаменты с обслуживанием, расположенные прямо на потрясающем пляже Нуса Дуа. Каждый корпус может похвастаться захватывающим видом на океан, предоставляя жителям поистине незабываемые впечатления от жизни. Комплекс предлагает широкий спектр первоклассных удобств, включая полностью оборудованный тренажерный зал для любителей фитнеса, коворкинг, детский клуб для семей с детьми и пейзажный бассейн на берегу моря. Удобства и оснащение в доме Пакет мебели Стандарт - от 19600 долларов Бытовая техника Modena Сантехника Toto Все матово-черное Холодильник LG Smart TV 50 дюймов Кондиционеры DAIКIN (2 штуки) Стандартная кровать и матрас Стандартное постельное белье Стандартное освещение Пакет мебели Премиум - от 26140 долларов Индукционная плита MIELE с вытяжкой и микроволновой печью KOHLER сантехника и раковина на основе терраццо Двухдверный холодильник LG с диспенсером для воды со льдом Держатели для вина и бокалов Smart TV Кондиционеры DAIКIN (2 штуки) Smart шторы и освещение Bardi Smart Home Матрас из органического латекса HEVEYA Инфраструктура 5 минут до Клуба Med Bali 7 минут до Bali Mandara Toll Rd 10 минут до Bali National Golf Club 20 минут до Международного аэропорта Нгурах Рай В 15 минутах от лучших 5 - звездочных отелей, таких как The St. Regis Bali Resort, Grand Hyatt, The Hilton, The Apurva Kempinski, and The Ritz-Carlton Bali. Расположение и объекты поблизости Нуса Дуа - всемирно известное пляжное направление, расположенное в южной части Бали. Этот район может похвастаться километрами нетронутых пляжей с белым песком, кристально чистой водой и множеством водных видов спорта. Нуса Дуа также известен тем, что является домом для многих лучших 5 звездочных курортов крупнейших международных сетей. Этот район идеально подходит для тех, кто ищет спокойную и комфортную жизнь, океан и пляжи, вид на потрясающие рассветы и все это в непосредственной близости от лучших достопримечательностей и инфраструктурных объектов (рестораны, спортклубы, торговые центры и т.п.).
Жилой комплекс Casa Anna
Жилой комплекс Casa Anna
Bumbangku, Индонезия
от
€95,000
Сдача в: 2025
Агентство: Alesinvest Group
Комплекс вилл в средиземноморском стиле, расположенный среди пышных зеленых холмов с панорамным видом на побережье Южного Ломбока. В связи с растущим туризмом на Ломбоке, проект представляет собой привлекательное место для инвестиций. Покупателям доступны виллы с 1 и 2 спальнями, полностью меблированные, с собственным бассейном и видом на океан. Благодаря сочетанию элегантности и простоты и просторным внутренним пространствам, жители будут чувствовать себя непринужденно, наслаждаясь красотой окружающего пейзажа. Инвесторы могут привлекать собственную архитектурную команду для строительства виллы своей мечты либо довериться команде застройщика. Срок реализации виллы 6-8 месяцев с момента покупки земельного участка. Сервис и инфраструктура: Частный бассейн Паркинг Зона для медитации и йоги Зона барбекю Охрана и видеонаблюдение 24/7 Сад с ландшафтным дизайном Ресторан и бар
Вилла BERAWA OCEAN TOWNHOUSES
Вилла BERAWA OCEAN TOWNHOUSES
Wana Giri, Индонезия
от
€272,576
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Новые виллы BERAWA OCEAN TOWNHOUSES в популярном районе Берава, в 350 метрах от океана. Ультрасовременные виллы, из двух этажей с двумя спальнями и студией (108 кв.м.). Интерьер, продуманный до малейших деталей. Индивидуально можно выбрать из четырех вариантов. Также включена современная техника, мебель, посуда и текстиль. Здесь открывается панорамный вид из окна на живописную природу Бали. Лучшая инвестиция с минимальным первоначальным взносом 25%. Гарантия годового дохода - 13-20%. В пешей доступности социальная инфраструктура: кафе, рестораны, супермаркеты, клубы, бары. С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите! Бесплатно проконсультируем по всем объектам на Бали!  Почему для Вас это выгодно: - Подберем недвижимость на Бали под ваш бюджет и пожелания совершенно БЕСПЛАТНО; - Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 15-20%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ; - Недвижимость на Бали растёт в цене примерно на 15-20%; - Мы эксклюзивный представитель топовых застройщиков. Предоставим лучшие объекты по самым выгодным ценам; - Поможем в оформлении безопасной сделки и в управлении недвижимостью; - Встретим, покажем и расскажем всё о недвижимости и жизни в этой прекрасной стране; - Юридическое сопровождение от начала и до конца сделки в подарок; - Беспроцентная комфортная рассрочка.
Жилой комплекс CASA PETAK
Жилой комплекс CASA PETAK
Canggu, Индонезия
от
€226,238
Площадь 95–236 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Вилла в завораживающей локации в шикарном комплексе. Вилла продаётся с полной отделкой "под ключ" в тропическом дизайне. CASA PETAK - шикарный комплекс, состоящий всего из 11 эксклюзивных вилл, расположенный в модном тихом районе острова Бали Чангу. Каждая вилла представляет собой частный оазис с гостиной открытой планировки, собственным бирюзовым бассейном и пышными тропическими садами. Общественные зоны имеют тропический ландшафтный дизайн, где можно расслабиться и насладиться знаменитой безмятежностью и природой Бали, находясь всего в нескольких шагах от популярных пляжей, ресторанов и магазинов. С первоначальным минимальным взносом 20%. Инфраструктура: -Собственный бассейн -Частная парковка -Тропический душ -Зоны для медитации и йоги -Зоны барбекю -Ландшафтный дизайн -Охрана и видеонаблюдение 24/7 -Пятизвездочный сервис на территории Пишите или звоните нам, подберем недвижимость под Ваши предпочтения. Организуем безопасную сделку с застройщиком! Почему для Вас это выгодно: - Подберем недвижимость на Бали под ваш бюджет и пожелания совершенно БЕСПЛАТНО; - Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 15-20%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ; - Недвижимость на Бали растёт в цене примерно на 15-20%; - Мы эксклюзивный представитель топовых застройщиков. Предоставим лучшие объекты по самым выгодным ценам; - Поможем в оформлении безопасной сделки и в управлении недвижимостью; - Встретим, покажем и расскажем всё о недвижимости и жизни в этой прекрасной стране; - Юридическое сопровождение от начала и до конца сделки в подарок; - Беспроцентная комфортная рассрочка.
Коттеджный поселок Happiness Ubud виллы и таунхаусы
Коттеджный поселок Happiness Ubud виллы и таунхаусы
Bangkiang Sidem, Индонезия
от
€81,773
Сдача в: 2024
Агентство: ERA INVEST GROUP
Застройщик: ERA INVEST GROUP
Виллу от застройщика в закрытом коттеджном поселке в Убуде, Бали🇮🇩 Прекрасный климат, длинные красивые пляжи, уникальная культура острова, красота зданий и природы привлекают сюда гостей круглый год. Множество людей приезжают сюда для постоянного проживания. В коттеджном поселке предусмотрены несколько типов недвижимости для покупки:  апартаменты  таунхаусы 100 м2 виллы 150 м2 виллы по индивидуальным проектам  Коттеджные поселок расположен непосредственно рядом с Parq Ubud, это значит, что в пешей доступности (2 минуты) в вашем распоряжении будут более 8 ресторанов, коворкинг, спорт-зал и регулярные культурные мероприятия.  Строительство осуществляется командой профессионалов с соблюдением европейских стандартов, в том числе к гидроизоляции фундамента и стен. Недвижимость сейчас пользуется очень высоким спросом, цены пока не выросли, но это вопрос полугода - нескольких лет. Сейчас есть уникальная возможность сделать х2 - х3 на инвестициях в недвижимость в этом прекрасном месте. Виллу можно перепродать после завершения строительства или сдавать в аренду, получая от 23% годовых. Вилла передается владельцу с полной отделкой и сантехникой, элементами ландшафтного дизайна и высаженными растениями. Мебель и техника доступны по согласованию. Сдачей вилл в аренду занимается профессиональная управляющая компания.   Любая форма оплаты. Возможна удаленная сделка.
Жилой комплекс Двухуровневые таунхаусы с бассейнами для получения высокой доходности в Бату Болонг, Бадунг, Индонезия
Жилой комплекс Двухуровневые таунхаусы с бассейнами для получения высокой доходности в Бату Болонг, Бадунг, Индонезия
Canggu, Индонезия
от
€292,336
Агентство: TRANIO
Новый комплекс современных таунхаусов предлагает дома с личными бассейнами и парковками. На выбор есть 3 варианта интерьера. Управляющая компания будет курировать следующие моменты: уход за домом и территорией уплата налогов предоставление отчётов по доходности обслуживание гостей, консьерж-сервис охрана 24/7 заполняемость 80-90% Особенности квартир 1 этаж - коридор, гостиная, кухня, ванная комната, терраса. 2 этаж - коридор, 2 спальни, 2 ванные комнаты, 2 балкона. Удобства и оснащение в доме сантехника Grohe системы вентиляции и кондиционирования Daikin матрасы (США) King Koil мебель Teak Wood австрийская фурнитура Blum Преимущества В случае нарушения сроков строительства, предоставляется компенсация в размере 1% в месяц от суммы средств внесенных инвестором Высокий доход от сдачи недвижимости в аренду 12% прибыли гарантированы по договору окупаемость 5-6 лет прибыль от 13 до 20 % (10% отчисляются управляющей компании) швейцарская страховка - 1 год (с возможностью продления) гарантия на строительство - 5 лет Расположение и объекты поблизости До местного пляжа всего 1 минута. До аэропорта можно доехать за 35 минут. В районе находятся Atlas Beach Club, Tamora Gallery, спортзал Body Factory Bali, Montessori School Bali.
Жилой комплекс Комплекс меблированных вилл с бассейнами рядом с пляжем, Унгасан, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс меблированных вилл с бассейнами рядом с пляжем, Унгасан, Бали, Индонезия
Ungasan, Индонезия
от
€255,794
Агентство: TRANIO
Предлагаются виллы с террасами на крыше и зонами барбекю, бассейнами и парковочными местами. Окончание строительства - 1 квартал 2024 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в спокойном районе, в 7 минутах от пляжа Меласти, в 14 минутах от международной школы и в 2 минутах от главной дороги.
Вилла Вилла на Бали в Денпасаре № 304
Вилла Вилла на Бали в Денпасаре № 304
Денпасар, Индонезия
от
€89,950
Сдача в: 2023
Агентство: Baliray
Вилла Просторный бассейн 2 спальни Площадь: Здание - 75 м² Цена: 99 000 $ (1 320 $ за м²) Доход от сдачи в аренду: Выручка в сутки: 125 $ Загрузка - 80 % Выручка в сутки учетом загрузки объекта - 100 $ Выручка в год с учетом загрузки объекта - 36 000 $ Прибыль с учетом расходов и налогов в год - 32 040 $ (32 %) Окупаемость - 3 года Расходы и налоги на продажу объекта рассчитываются в индивидуальном порядке и зависят от различных факторов. Общие расходы и налоги: Нотариальный сбор 1% (делится с покупателем 50/50) Налог за продажу объекта 11% (делится с покупателем 50/50) Налог с прибыли для резидента Индонезии (10%) Налог с прибыли для нерезидента Индонезии (20%) Условия владения недвижимостью: Вид владения землей и недвижимостью - leasehold 20 лет Окончание строительства: ноябрь 2023   Район: Денпасар Количество спален: 2 спальни Уникальная локация: Город
Жилой комплекс Меблированные таунхаусы с бассейнами в 300 метрах от пляжа, Берава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Меблированные таунхаусы с бассейнами в 300 метрах от пляжа, Берава, Бали, Индонезия
Canggu, Индонезия
от
€319,742
Агентство: TRANIO
Инвестиционные таунхаусы в районе Умалас с видом на вулкан. Комплекс из 40 таунхаусов класса «премиум» с отличной инфраструктурой и лёгким доступом к другим популярным локациям на Бали: Семиньяк, Чангу, Керобокан. Инфраструктура комплекса: Кафе Зона коворкинга «Умный дом» Детский клуб Прачечная Гольф-кары Парковка Окончание строительства - июль 2024 года. Удобства и оснащение в доме Система "умный дом" Стенные шкафы Кондиционеры Кухонная бытовая техника ТВ Преимущества Прогнозная арендная доходность 11,8% годовых Форма владения: лизхолд на 30 лет с правом продления Расположение и объекты поблизости Тихая улица в Умаласе всего в 10 минутах езды от пляжей Бату-Белиг, Берава, Петитенгет. Большой супермаркет Pepito находится в 300 метрах от комплекса.
Жилой комплекс SUNNY APART I
Жилой комплекс SUNNY APART I
Canggu, Индонезия
от
€163,546
Площадь 49 м²
1 объект 1
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Жилой комплекс премиум-класса SUNNY APART I в 300 метрах от пляжа Бату Белиг в районе Чангу на острове Бали. Квартиры доступны с дизайном интерьера и мебелью. Все квартиры сдаются с проведенными коммуникациями, качественной отделкой, бытовой техникой и мебелью. Приобретение квартиры с первоначальным взносом 50% и с беспроцентной рассрочкой на 6 месяцев. Комплекс построен из 4 этажей в современном архитектурном стиле. Здесь можно расслабиться и насладиться природой с красивой окрестностью. Рядом с комплексом есть все удобства, необходимые для комфортного проживания: кафе, спортивные и пляжные клубы, спа-комплексы, магазины, школы и детские сады, пакринг, бассейн, коворкинг. Чангу - самый популярный район для туристов на Бали. Здесь лучшие споты для сёрфинга, много баров, ресторанов, клубов, развлекательных и спорт-центров. Поэтому пользуется инвестиционной доходностью - 13-22%. Позвоните нам, и мы предоставим бесплатно подборку из лучших объектов Грузии под Ваш бюджет и пожелания! Почему для Вас это выгодно: - Подберем недвижимость на Бали под ваш бюджет и пожелания совершенно БЕСПЛАТНО; - Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 15-20%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ; - Недвижимость на Бали растёт в цене примерно на 15-20%; - Мы эксклюзивный представитель топовых застройщиков. Предоставим лучшие объекты по самым выгодным ценам; - Поможем в оформлении безопасной сделки и в управлении недвижимостью; - Встретим, покажем и расскажем всё о недвижимости и жизни в этой прекрасной стране; - Юридическое сопровождение от начала и до конца сделки в подарок; - Беспроцентная комфортная рассрочка.
Жилой комплекс Комплекс меблированных таунхаусов премиум класса рядом с океаном, Берава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс меблированных таунхаусов премиум класса рядом с океаном, Берава, Бали, Индонезия
Canggu, Индонезия
от
€292,336
Агентство: TRANIO
Предлагается таунхаус с большим бассейном, парковкой, садом, видом на рисовые поля. Резиденция располагает круглосуточной охраной. Окончание строительства - август 2023 года. Удобства и оснащение в доме Кухонная мебель Возможна установка системы "умный дом" Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в центре жилого района, в пешей доступности от океана, рядом с барами и ресторанами. Пляж Берава - 7 минут езды Оздоровительный клуб - 4 минуты езды Пляжный клуб - 6 минут езды
Апарт - отель Апартаменты на Бали в Чангу № 450
Апарт - отель Апартаменты на Бали в Чангу № 450
Canggu, Индонезия
от
€149,917
Сдача в: 2024
Агентство: Baliray
Апартаменты 2 этажа 1 спальня Бассейн Гардеробная комната Площадь: Апартаменты - 60 м² Цена: 165 000 $ ( 2 750 $ за м²) Доход от сдачи в аренду: Выручка в сутки: 130 $ Загрузка  - 75 % Выручка в сутки учетом загрузки объекта - 97,5 $ Выручка в год с учетом загрузки объекта - 35 588 $ Прибыль с учетом расходов и налогов в год - 24 270,3 $ (16,5 %) Окупаемость - 6 лет Расходы и налоги на продажу объекта рассчитываются в индивидуальном порядке и зависят от различных факторов. Общие расходы и налоги: Нотариальный сбор 1% (делится с покупателем 50/50) Налог за продажу объекта 11% (делится с покупателем 50/50) Налог с прибыли для резидента Индонезии (10%) Налог с прибыли для нерезидента Индонезии (20%)
Жилой комплекс Охраняемый комплекс таунхаусов премиум класса с бассейнами, Ялан Умалас, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Охраняемый комплекс таунхаусов премиум класса с бассейнами, Ялан Умалас, Бали, Индонезия
Денпасар, Индонезия
от
€173,574
Агентство: TRANIO
Предлагаются стильные меблированные таунхаусы с террасами и бассейнами. Резиденция располагает кафе, зоной коворкинга, детским клубом, охраной. Удобства и оснащение в доме Система "умный дом" Стенные шкафы Кондиционеры Кухонная бытовая техника Расположение и объекты поблизости Недвижимость удобно расположена на спокойной улице, рядом с основными туристическими районами, в 10 минутах от пляжей и в 100 метрах от супермаркета. Аэропорт - 30 минут Больница - 23 минуты Детский сад - 12 минут Международная школа - 7 минут Пляж Берава - 8 минут Рестораны - 8 минут Пляжные клубы - 14 минут Семиньяк - 15 минут Чангу - 15 минут
Жилой комплекс Апартаменты в Чангу в 5 минутах от океана
Жилой комплекс Апартаменты в Чангу в 5 минутах от океана
Canggu, Индонезия
от
€149,917
Сдача в: 2024
Агентство: Baliray
Застройщик: Franz
Апартаменты 2 этажа 1 спальня Бассейн Гардеробная комната Площадь: Апартаменты - 60 м² Цена: 165 000 $ ( 2 750 $ за м²) Доход от сдачи в аренду: Выручка в сутки: 130 $ Загрузка  - 75 % Выручка в сутки учетом загрузки объекта - 97,5 $ Выручка в год с учетом загрузки объекта - 35 588 $ Прибыль с учетом расходов и налогов в год - 24 270,3 $ (16,5 %) Окупаемость - 6 лет Расходы и налоги на продажу объекта рассчитываются в индивидуальном порядке и зависят от различных факторов. Общие расходы и налоги: Нотариальный сбор 1% (делится с покупателем 50/50) Налог за продажу объекта 11% (делится с покупателем 50/50) Налог с прибыли для резидента Индонезии (10%) Налог с прибыли для нерезидента Индонезии (20%) Условия владения недвижимостью: Окончание строительства: 2024 год Вид владения землей и недвижимостью - leasehold 25 лет + продление
Многоквартирный жилой дом Magnum Residence Berawa
Многоквартирный жилой дом Magnum Residence Berawa
Canggu, Индонезия
от
€236,233
Сдача в: 2025
Агентство: ERA INVEST GROUP
Застройщик: Magnum Estate
Апартаменты на Бали от известного застройщика в самом популярном районе Кангу, в 500 метрах от океана. Красивый пляж Берава и лучшие пляжные клубы в нескольких минутах ходьбы. Жилой комплекс в ТОП месте, с просторной гостиной и самым длинным в мире бассейном на крыше с видом на океан! Квартиры с полной отделкой, мебель и бытовая техника. Общая площадь 81 кв.м., одна спальня, кухня, гостиная и большая терраса. Панорамные окна с хорошим видом! В комплексе будет профессиональная управляющая компания, которая будет заниматься всеми вопросами, связанными с обслуживанием и арендой квартир, что обеспечит вам хорошую прибыльность. Вы также можете использовать квартиры самостоятельно в любое время года без ограничений. Предложение о назначении от инвестора, цена $ 60 000 ниже, чем у разработчика Magnum Residence Berawa. Объект имеет очень хороший потенциал роста цен! Есть задержка до конца строительства. Любая форма оплаты. Удаленная транзакция возможна. WhatsApp
Жилой комплекс Одноэтажная вилла с бассейном, Убуд, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Одноэтажная вилла с бассейном, Убуд, Бали, Индонезия
Bangkiang Sidem, Индонезия
от
€242,091
Агентство: TRANIO
Предлагается вилла с бассейном и зоной отдыха. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в 5 минутах от центра Убуда.
Жилой комплекс ALEX VILLAS COMPLEX 6
Жилой комплекс ALEX VILLAS COMPLEX 6
Canggu, Индонезия
от
€186,260
Площадь 60–130 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
  Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Продаётся вилла в комплексе ALEX VILLAS COMPLEX 6. Располагается в самой топовой локации - Чангу, 900 м до океана. Вилла продаётся с полной отделкой, предусмотрена система "умный дом". Вилла располагается на новой, но уже обустроенной улице с интересными ресторанами, клубами и другими заведениями. Плюсы комплекса: - Богатая и разнообразная инфраструктура: бассейн с баром, зона коворкинг, спортзал, паркинг, ресторан, вертолетная площадка. - Все объекты комплекса будут сдаваться в аренду по более высокой стоимости за счёт удачной локации и близости к океану. - На территории комплекса будет создан уникальный арт-объект от известного художника. - Внутренняя инфраструктура комплекса и внешняя инфраструктура локации максимальнозакрывает все потребности жителей AV Complex 6 в комфорте. - Комплекс стоит на святой земле, владелец которой — местный храм, который сдаёт её в аренду. Чангу самый популярный район для туристов на Бали. Здесь лучшие споты для сёрфинга, много баров, ресторанов, клубов, развлекательных и спорт-центров. Именно здесь любить жить молодая аудитория и готова платить за быстрый доступ к лучшим тусовочным местам. Инвестиционная доходность достигает в среднем 15%. Все виллы комплекса будут сдаваться в аренду по более высокой стоимости за счёт удачной локации и близости к океану. Звоните или пишите, подберем для Вас объект на Бали! Бесплатное юридическое сопровождение! Почему для Вас это выгодно: - Подберем недвижимость на Бали под ваш бюджет и пожелания совершенно БЕСПЛАТНО; - Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 15-20%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ; - Недвижимость на Бали растёт в цене примерно на 15-20%; - Мы эксклюзивный представитель топовых застройщиков. Предоставим лучшие объекты по самым выгодным ценам; - Поможем в оформлении безопасной сделки и в управлении недвижимостью; - Встретим, покажем и расскажем всё о недвижимости и жизни в этой прекрасной стране; - Юридическое сопровождение от начала и до конца сделки в подарок; - Беспроцентная комфортная рассрочка.
Вилла Вилла на первой береговой линии
Вилла Вилла на первой береговой линии
Nusa Dua, Индонезия
от
€324,366
Сдача в: 2025
Агентство: Baliray
Застройщик: Oceaniq
Вилла  Система "Умный дом" 2 этажа 1 спальня Площадь: Площадь виллы - 117 м² Земли - 150 м² Цена: 357 000 $ ( 3 057 $ за м²) Расходы и налоги на продажу объекта рассчитываются в индивидуальном порядке и зависят от различных факторов. Общие расходы и налоги: Нотариальный сбор 1% (делится с покупателем 50/50) Налог за продажу объекта 11% (делится с покупателем 50/50) Налог с прибыли для резидента Индонезии (10%) Налог с прибыли для нерезидента Индонезии (20%) Условия владения недвижимостью: Окончание строительства: октябрь 2025 г. Вид владения землей и недвижимостью - leasehold 26 лет + продление  
Жилой комплекс Комплекс апартаментов премиум-класса на берегу Индийского океана в Семиньяке, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс апартаментов премиум-класса на берегу Индийского океана в Семиньяке, Бали, Индонезия
Денпасар, Индонезия
от
€246,658
Агентство: TRANIO
На крыше комплекса есть бассейн, бар и ресторан. К услугам жильцов есть фитнес-комната и СПА, услуги уровня пятизвёздочного отеля. Особенности квартир Интерьер апартаментов продуман до мельчайших деталей в лучших традициях пятизвездочных отелей. Наличие собственной кухни и просторного шкафа. Удобства и оснащение в доме система умный дом управляет светом, кондиционером, шторами или телевизором датчики автоматически выключают свет и кондиционер, когда вы покинули дом мебель, собранная вручную по индивидуальному проекту натуральный итальянский мрамор и керамогранитная плитка премиум качества Преимущества Бессрочное право владения объектом недвижимости Прогнозируемая pаполняемость комплекса - 90% и выше Высокий потенциал доходности и перепродажи Можно полностью дистанционно сдавать в аренду свою недвижимость (15% дохода за управление) Управляющая компания берёт на себя все вопросы по обслуживанию: охрана 24/7 текущий и капитальный ремонт уборка территории комплекса уборка апартаментов, смена белья обеспечение исправной работы всех систем сдача недвижимости в аренду начисление доходности на любой расчетный счёт уплата налогов предоставление финансовой отчетности Расположение и объекты поблизости Комплекс расположен в 30 метрах от океана в самом известном туристическом районе Бали. Вся инфраструктура для жизни и отдыха находится в пешей доступности от комплекса. В 15 минутах находится один из лучших аквапарков во всей Азии. В 3 минутах есть конный клуб. Также можно заняться сёрфингом. Рядом есть огромный выбор кафе, баров и ресторанов с неповторимой атмосферой. Береговая линия протяжённостью 12 км.
Вилла DESA HUTS
Вилла DESA HUTS
Wana Giri, Индонезия
от
€159,003
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Вилла DESA HUTS расположена в Умаласе, в 7ми минутах от пляжа! В Умаласе есть сильное сообщество экспатов с множеством отличных ресторанов и кафе. Вилла расположена в 7 минутах от ближайшего пляжа и в 10 минутах от Семиньяка и Чангу. Шикарная вилла с отделкой "под ключ". С беспроцентным первоначальным взносом 30%. Вид открывается на балийские рисовые поля. Вилла расположена в 7 минутах от ближайшего пляжа и в 10 минутах от Семиньяка и Чангу. Рентабельность инвестиций в виллу составляет от 19 до 33% в год (окупаемость всего 3-5 лет). -На территории комплекса есть парковка, а также менеджеры и сотрудники службы безопасности. -Виллы включают в себя земельный участок (аренда на 30 лет + продление контракта на 30 лет). -Застройщик предлагает управление виллами - 20%. Возможна покупка через рассрочку! Пишите или звоните нам, подберем недвижимость под Ваши предпочтения. Организуем безопасную сделку с застройщиком! Почему для Вас это выгодно: - Подберем недвижимость на Бали под ваш бюджет и пожелания совершенно БЕСПЛАТНО; - Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 15-20%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ; - Недвижимость на Бали растёт в цене примерно на 15-20%; - Мы эксклюзивный представитель топовых застройщиков. Предоставим лучшие объекты по самым выгодным ценам; - Поможем в оформлении безопасной сделки и в управлении недвижимостью; - Встретим, покажем и расскажем всё о недвижимости и жизни в этой прекрасной стране; - Юридическое сопровождение от начала и до конца сделки в подарок; - Беспроцентная комфортная рассрочка.
Жилой комплекс SKY LINER Uluwatu
Жилой комплекс SKY LINER Uluwatu
Pecatu, Индонезия
от
€135,834
Площадь 60–500 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2025
Застройщик: BIG BALI GROUP
Уникальный премиальный апарт комплекс SKY LINER Uluwatu включает в себя: лофт апартаменты, семейные апартаменты с собсвенным двором, студии, апартаменты 1-3 комн, пентхаусы. Все видовые на океан с высоты 100 м. Уникальная топ локация в сердце Улувату на склоне скалы. 5 мин до Паданг Паданг бич и Дримленд Бич. Комплекс имеет в наличии ресторан с терассами, спа, фитнес зал, детскую игровую комнату, коворкинг и все необходимую инфраструктуру для комфортного проживания и отдыха. Минимальный размер апартаментов от 50м2 + 10м2 терасса, до 350м2. Доступна опция ндивидуальных планировок. Старт продаж от 149500$ Фрихолд или Лизхолд на 90 лет. ROI от сдачи в аренду до 25% годовых. Собственная управляющая компания. Доход от инвестирования в строительство на перепродажу до 67%. За подробной информацией обращайтесь к нашим специалистам селлс офиса по указанным контактам в профиле.   Инвестиционно-девелоперская компания BIG BALI GROUP PROPERTY | INVESTMENT | DEVELOPMENT instagram.com/bigbaligroup bigbaligroup.com  
Вилла SUNNY RESIDENCE
Вилла SUNNY RESIDENCE
Bukit, Индонезия
от
€454,294
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! SUNNY RESIDENCE - комплекс роскошных вилл в заповедной зоне в Буките. В 6 минутах от пляжа Самсара и 7 минут до пляжа Пантай. Виллы с разными просторными планировками с 3-4-5 спальнями от 186 до 275 кв.м. С лучшей мебелью и дизайнерским ремонтом. Здесь вы можете наблюдать панорамный вид на живописную природу. Стабильный годовой доход 13-20% ROI. С первоначальным взносом 50%. Позвоните нам, и мы предоставим бесплатно подборку из лучших объектов Грузии под Ваш бюджет и пожелания! Почему для Вас это выгодно: - Подберем недвижимость на Бали под ваш бюджет и пожелания совершенно БЕСПЛАТНО; - Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 15-20%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ; - Недвижимость на Бали растёт в цене примерно на 15-20%; - Мы эксклюзивный представитель топовых застройщиков. Предоставим лучшие объекты по самым выгодным ценам; - Поможем в оформлении безопасной сделки и в управлении недвижимостью; - Встретим, покажем и расскажем всё о недвижимости и жизни в этой прекрасной стране; - Юридическое сопровождение от начала и до конца сделки в подарок; - Беспроцентная комфортная рассрочка.
Жилой комплекс Элитная резиденция на берегу океана с собственным пляжем и спа-центром, Санур, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Элитная резиденция на берегу океана с собственным пляжем и спа-центром, Санур, Бали, Индонезия
Денпасар, Индонезия
от
€465,910
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с панорамным видом на океан и вулкан Агунг. На первом этаже есть приватный бассейн, а на всех остальных этажах квартиры имеют джакузи на балконе. Резиденция располагает спа-центром, студией йоги, белоснежным песчаным пляжем 60 метров и пляжным клубом, кафе и рестораном, фитнес-центром, коворкингом. Отличный пляж для купания, так как закрыт рифами от волн, самый длинный променад на Бали, по которому можно прогуляться пешком или прокатиться на велосипеде. Кроме того есть порт для скоростных лодок и причал для яхт. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с лодочным причалом, в пешей доступности от кафе и ресторанов. Крупный супермаркет - 2 минуты Аэропорт - 20 минут Международный детский сад - 10 минут Международная школа - 3 минуты Бутики и спа - 30 метров Крупный медицинский центр - 3 минуты езды Рынок - 5 минут
Жилой комплекс THE TAMORA
Жилой комплекс THE TAMORA
Canggu, Индонезия
от
€152,306
Площадь 36–88 м²
4 объекта 4
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! THETAMORA — это многофункциональный комплекс, расположен в самом сердце Чангу, всего в 500 метрах от пляжного клуба Finns. Объект будет работать как бутик-отель премиум-класса и будет управляться Tamora Group Management. Квартиры в комплексе созданы разными современными планировками (36-88 кв.м.), полностью меблированы и дизайнерским ремонтом в минималистичном стиле. Имеют многочисленные общие удобства, такие как общие сады и террасы, которые обеспечивают уединенное укрытие и красивые зеленые виды. На крыше расположена пятизвездочная общая кухня и столовая с захватывающим видом на Индийский океан. В окружении комплекса расположена самая современная социальная инфраструктура: кафе, рестораны, школа, клубы, магаизны. Позвоните или напишите, мы с удовольствием проконсультируем Вас БЕСПЛАТНО! Предоставим варианты планировок! Почему для Вас это выгодно: - Подберем недвижимость на Бали под ваш бюджет и пожелания совершенно БЕСПЛАТНО; - Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 15-20%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ; - Недвижимость на Бали растёт в цене примерно на 15-20%; - Мы эксклюзивный представитель топовых застройщиков. Предоставим лучшие объекты по самым выгодным ценам; - Поможем в оформлении безопасной сделки и в управлении недвижимостью; - Встретим, покажем и расскажем всё о недвижимости и жизни в этой прекрасной стране; - Юридическое сопровождение от начала и до конца сделки в подарок; - Беспроцентная комфортная рассрочка.
Вилла ASAI VILLAGE
Вилла ASAI VILLAGE
Wana Giri, Индонезия
от
€685,983
Агентство: DDA Real Estate
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Многофункциональные виллы ASAI VILLAGE с собственной инфраструктурой, в двух минутах от пляжа Джимбаран. Джимбаран Хилл — один из самых перспективных районов Бали. Тихий, вдали от загруженных дорог. Рядом только дорогие гостиницы мирового класса и элитные виллы. Виллы представлены современными планировками с полной отделкой «под ключ» с собственным бассейном и зоной отдыха. Также виллы, оборудованные зоной для комфортной удаленной работы. Право аренды на 25 лет с возможностью продления до 97 лет. Инфраструктура: - СПА; - Бассейн; - Бар; - Ресторан; - Массажный кабинет; - Фитнес-зал; - Храм. Напишите или позвоните нам, и мы расскажем Вам о самых выгодных предложениях рынка недвижимости на Бали! Консультация БЕСПЛАТНО! Почему для Вас это выгодно: - Подберем недвижимость на Бали под ваш бюджет и пожелания совершенно БЕСПЛАТНО; - Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 15-20%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ; - Недвижимость на Бали растёт в цене примерно на 15-20%; - Мы эксклюзивный представитель топовых застройщиков. Предоставим лучшие объекты по самым выгодным ценам; - Поможем в оформлении безопасной сделки и в управлении недвижимостью; - Встретим, покажем и расскажем всё о недвижимости и жизни в этой прекрасной стране; - Юридическое сопровождение от начала и до конца сделки в подарок; - Беспроцентная комфортная рассрочка.
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных таунхаусов рядом с пляжем, Берава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных таунхаусов рядом с пляжем, Берава, Бали, Индонезия
Canggu, Индонезия
от
€292,336
Агентство: TRANIO
Предлагается таунхаус с бассейном и садом. Резиденция располагает круглосуточной охраной. Окончание строительства - сентябрь 2024 года. Удобства и оснащение в доме Возможна установка системы "умный дом". Расположение и объекты поблизости Супермаркет - 1 минута Океан - 4 минуты Пляжный клуб - 4 минуты Оздоровительный клуб - 7 минут Кафе - 7 минут
Жилой комплекс Infinity
Жилой комплекс Infinity
Candidasa, Индонезия
от
€204,432
Площадь 75–213 м²
5 объектов 5
Сдача в: 2025
Агентство: Geo Estate
Infinity — это комплекс состоящий из 250 вилл, расположенных на океаническом побережье. Площадь комплекса составляет 15 га, на которых будут расположены рестораны, кафе, магазины, торговый центр, пекарня, коворкинг, спа, спортивный комплекс, школа, детский сад, инфинити бассейн с океанической водой, вертолетная площадка, конюшня, а также детские и спортивные площадки.
Вилла Tanah Barak
Вилла Tanah Barak
Canggu, Индонезия
от
€327,091
Сдача в: 2024
Tanah Barak - инвестиционно -привлекательныйй проект! Шикарная локация! Таnah Вагак находится в районе с высоким ростом цен на недвижимость! Дневная ставка: +10% в год Заполняемость: +16% в год Выручка: +25% в год Комплекс вилл расположен в Чангу, в 5 минутах езды от пляжа, в 1 минуте ходьбы от Fitness Plus и Enso Sushi, в 2 минутах ходьбы от спа- салона Аmo, в 10 минутах ходьбы от кафе Revolver, Doppio и множества ресторанов, супермаркетов, магазинов органических продуктов. Наши виллы созданы в соответствии с самыми высокими стандартами безопасности и строительства. Мы предоставляем: гарантию на структуру, гидроизоляцию, антитермитную обработку и общие дефекты. Круглосуточная охрана и служба консьержей обеспечат безопасное и комфортное проживание. Красивый руфтоп с полностью функционирующей кухней и просторной гостиной. Дизайнерская мебель была изготовлена на заказ специально для вилл. Идеально подходит для бизнеса и для жизни! Ждем ваши заявки! Мы поможем выгодно инвестировать!
Жилой комплекс 5 STORIES
Жилой комплекс 5 STORIES
Wana Giri, Индонезия
от
€363,435
Площадь 98–134 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Жилой комплекс 5 STORIES построен из пяти вилл, расположенных в идеальном районе Переренане, в 800 метрах от пляжа. Современная 3-комнатная вилла с просторной гостиной зоной и кухней с панорамными окнами. Особенность виллы - в просторной террасе рядом с частным бассейном, откуда открывается магический вид на рисовые поля и закат. С первоначальным взносом 50% и беспроцентной рассрочки на год. Здесь вы по-настоящему сможете уединиться с природой и почувствовать всю магию острова Бали. Инфраструктура комплекса: - Открытая терраса; - Бассейн; - Паркинг; - Охраняемая территория 24/7; - Зоны для медитации и йоги; - Ландшафтный дизайн. Рядом вся необходимая инфраструктура: - уютные кафе и лучшие рестораны; - детские сады; - спортивные клубы и пляжные резорты. Каждый год рост стоимости аренды на Бали увеличивается на 15-20%. Позвоните или напишите, мы с удовольствием предоставим всю информацию и проконсультируем Вас бесплатно! Почему для Вас это выгодно: - Подберем недвижимость на Бали под ваш бюджет и пожелания совершенно БЕСПЛАТНО; - Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 15-20%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ; - Недвижимость на Бали растёт в цене примерно на 15-20%; - Мы эксклюзивный представитель топовых застройщиков. Предоставим лучшие объекты по самым выгодным ценам; - Поможем в оформлении безопасной сделки и в управлении недвижимостью; - Встретим, покажем и расскажем всё о недвижимости и жизни в этой прекрасной стране; - Юридическое сопровождение от начала и до конца сделки в подарок; - Беспроцентная комфортная рассрочка.
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейном и садом на крыше, Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейном и садом на крыше, Чангу, Бали, Индонезия
Canggu, Индонезия
от
€115,107
Агентство: TRANIO
Двухуровневые лофт-квартиры с полной меблировкой и техникой. Инфраструктура резиденции: лобби, сад, подземная парковка, фитнес, бассейн, ресторан, отель, круглосуточная стойка регистрации и охрана. Сдача: 50 квартир первой фазы будут готовы в сентябре 2023 года, вторая фаза — отель не под продажу в 2024 году. Особенности квартир Каждая квартира включает гостиную с кухней, спальню в мезонине, ванную комнату. Удобства и оснащение в доме Интернет Кондиционеры ТВ Стиральная и сушильная машины Кухонная бытовая техника (электрическая плита, вытяжка, холодильник, микроволновая печь, кулер) Преимущества Расчётный срок окупаемости: 7 лет. Предоставляется аренда на 30 лет с гарантированным продлением по рыночной стоимости. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в самом сердце Чангу, 300 метров до побережья, рядом с 4 пляжами и известными пляжными клубами. Популярный район среди иностранных экспатов, приезжающих на Бали на долгий срок из-за более тихой атмосферы, живописных пейзажей с рисовыми террасами и видом на Индийский океан.
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных таунхаусов рядом с океаном, Бату Болонг, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных таунхаусов рядом с океаном, Бату Болонг, Бали, Индонезия
Canggu, Индонезия
от
€328,878
Агентство: TRANIO
Предлагается таунхаус с бассейном и садом. Резиденция располагает круглосуточной охраной. Окончание строительства - май 2024 года. Удобства и оснащение в доме Возможна установка системы "умный дом". Расположение и объекты поблизости Кафе - 2 минуты Пляж - 6 минут Пляжный клуб - 10 минут
Жилой комплекс Современная резиденция с бассейном, бизнес-центром и круглосуточной охраной рядом с пляжами, Улувату, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Современная резиденция с бассейном, бизнес-центром и круглосуточной охраной рядом с пляжами, Улувату, Бали, Индонезия
Pecatu, Индонезия
от
€621,214
Агентство: TRANIO
Предлагаются эксклюзивные апартаменты с панорамными видами на побережье. Резиденция располагает 5-звездочным консьерж-сервисом, круглосуточной охраной, тренажерным залом и спа-центром, бизнес-центром с коворкингом, бассейном, рестораном и баром. Окончание строительства 1 квартал 2025 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится на одном из самых популярных и живописных пляжей, всего в нескольких минутах езды от лучших пляжных клубов. Международный аэропорт Бали - 35 минут Пляж Улувату - 10 минут Пляж Паданг Паданг - 5 минут
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