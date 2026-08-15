Новостройки в Индонезии

Индонезия находится в Юго-Восточной Азии на Малайском архипелаге. Ее ближайшие соседи — это Вьетнам, Тайланд, Австралия и другие, менее крупные страны. Страна популярна среди туристов за счет протяженной береговой линии, которую омывает Индийский и Тихий океаны. Популярность у туристов привлекает и инвесторов, которые стремятся купить недвижимость в Индонезии от застройщика для сдачи ее в аренду или последующей продажи.
Преимущества покупки недвижимости от застройщика в Индонезии
Главной особенностью местного рынка является высокий спрос на туристическую недвижимость благодаря круглогодичному сезону и притоку туристов (Бали ежегодно посещают миллионы человек). Например, в 2024 году рынок недвижимости на Бали показал рост на 4–5% из-за интереса со стороны иностранных инвесторов.
Второй важной особенностью, которую нужно учесть перед тем, как купить жилье от застройщика в Индонезии, — это ограничения на право собственности для иностранцев:
- Hak Milik (полная собственность). Доступна только гражданам Индонезии.
- Leasehold (долгосрочная аренда). Наиболее распространенный вариант для иностранцев. Срок аренды обычно составляет 25–30 лет с возможностью продления до 50–80 лет. Это популярно для вилл и апартаментов на Бали.
- Hak Pakai (право пользования). Позволяет иностранцам владеть одним объектом (например, домом) на срок до 80 лет, но с ограничением по площади участка (до 2000–5000 кв.м в зависимости от региона).
- Hak Guna Bangunan (право строительства). Подходит для компаний, включая иностранные (PT PMA) и позволяет строить и владеть недвижимостью на срок до 80 лет.
Стоимость жилья в новостройках Индонезии
Стоимость нового жилья в Индонезии стабильно высокая, но с небольшими колебаниями для объектов вдали от побережья. Наиболее востребованными являются квартиры-студии от 25–30 кв.м. и апартаменты площадью 50–70 кв.м. Состоятельные покупатели больше интересуются виллами с частными бассейнами.
|Город
|
Средняя стоимость за кв.м (USD)
|Примечания
|
Джакарта
|1000–3000
|Столица, цены зависят от района: центр (2000–3000), пригороды (1000–1500).
|Бали (Чангу, Семиньяк)
|1500–4000
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Туристические зоны, виллы дороже апартаментов, высокая инвестиционная ценность.
|Сурабая
|800–2000
|Второй по величине город. Доступные новостройки, рост цен в деловых районах.
|Бандунг
|600–1500
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Популярный среди местных, более низкие цены, чем в Джакарте.
|Батам
|600–1800
|Близость к Сингапуру, спрос на апартаменты и таунхаусы.
|Медан
|500–1200
|Промышленный центр, бюджетные новостройки для среднего класса.
|Йогьякарта
|500–1300
|Культурный центр, доступное жилье, рост спроса на студенческие апартаменты.
Где лучше всего купить жилье в новостройке Индонезии
Бали обгоняет столицу страны, Джакарту, по популярности и является главным островом как для туристов, так и для инвесторов в недвижимость. Районы Чангу, Убуд, Семиньяк активно застраиваются, но из-за дисбаланса спроса-предложения цены остаются самыми высокими в Индонезии.
Другие популярные города:
- Джакарта. Столица и крупнейший город страны в которой сосредоточена деловая активность и возводятся самые современные жилые комплексы.
- Сурабая. Второй по величине город с большим количеством новых проектов.
- Ломбок. Альтернатива Бали с растущей популярностью. Более низкие цены с высокой перспективой роста стоимости недвижимости.
- Батам. Остров рядом с Сингапуром, востребован среди инвесторов благодаря выгодному расположению.
Полезные материалы по покупке новостроек в Индонезии
Часто задаваемые вопросы о новостройках Индонезии
Какие нужно иметь документы, чтобы приобрести новое жилье в Индонезии?
Есть ли ограничения для иностранцев, планирующих купить квартиру от застройщика в Индонезии?
Иностранцам нужно также учесть, что при покупке недвижимости в новостройке Индонезии не выдается право владения. Объект разрешается приобрести только в долгосрочную аренду с возможностью продления указанных сроков. Это касается частных домов и квартир в жилых комплексах в Индонезии. Обойти ограничение можно после получения индонезийского гражданства.