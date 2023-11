Новостройки в Индонезии

Nusa Dua, Индонезия

от €236,609

Престижные апартаменты с обслуживанием, расположенные прямо на потрясающем пляже Нуса Дуа. Каждый корпус может похвастаться захватывающим видом на океан, предоставляя жителям поистине незабываемые впечатления от жизни. Комплекс предлагает широкий спектр первоклассных удобств, включая полностью оборудованный тренажерный зал для любителей фитнеса, коворкинг, детский клуб для семей с детьми и пейзажный бассейн на берегу моря. Удобства и оснащение в доме Пакет мебели Стандарт - от 19600 долларов Бытовая техника Modena Сантехника Toto Все матово-черное Холодильник LG Smart TV 50 дюймов Кондиционеры DAIКIN (2 штуки) Стандартная кровать и матрас Стандартное постельное белье Стандартное освещение Пакет мебели Премиум - от 26140 долларов Индукционная плита MIELE с вытяжкой и микроволновой печью KOHLER сантехника и раковина на основе терраццо Двухдверный холодильник LG с диспенсером для воды со льдом Держатели для вина и бокалов Smart TV Кондиционеры DAIКIN (2 штуки) Smart шторы и освещение Bardi Smart Home Матрас из органического латекса HEVEYA Инфраструктура 5 минут до Клуба Med Bali 7 минут до Bali Mandara Toll Rd 10 минут до Bali National Golf Club 20 минут до Международного аэропорта Нгурах Рай В 15 минутах от лучших 5 - звездочных отелей, таких как The St. Regis Bali Resort, Grand Hyatt, The Hilton, The Apurva Kempinski, and The Ritz-Carlton Bali. Расположение и объекты поблизости Нуса Дуа - всемирно известное пляжное направление, расположенное в южной части Бали. Этот район может похвастаться километрами нетронутых пляжей с белым песком, кристально чистой водой и множеством водных видов спорта. Нуса Дуа также известен тем, что является домом для многих лучших 5 звездочных курортов крупнейших международных сетей. Этот район идеально подходит для тех, кто ищет спокойную и комфортную жизнь, океан и пляжи, вид на потрясающие рассветы и все это в непосредственной близости от лучших достопримечательностей и инфраструктурных объектов (рестораны, спортклубы, торговые центры и т.п.).