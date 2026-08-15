Новостройки в Индонезии

Индонезия находится в Юго-Восточной Азии на Малайском архипелаге. Ее ближайшие соседи — это Вьетнам, Тайланд, Австралия и другие, менее крупные страны. Страна популярна среди туристов за счет протяженной береговой линии, которую омывает Индийский и Тихий океаны. Популярность у туристов привлекает и инвесторов, которые стремятся купить недвижимость в Индонезии от застройщика для сдачи ее в аренду или последующей продажи.

Преимущества покупки недвижимости от застройщика в Индонезии

Главной особенностью местного рынка является высокий спрос на туристическую недвижимость благодаря круглогодичному сезону и притоку туристов (Бали ежегодно посещают миллионы человек). Например, в 2024 году рынок недвижимости на Бали показал рост на 4–5% из-за интереса со стороны иностранных инвесторов.

Второй важной особенностью, которую нужно учесть перед тем, как купить жилье от застройщика в Индонезии, — это ограничения на право собственности для иностранцев:

Hak Milik (полная собственность). Доступна только гражданам Индонезии.

Доступна только гражданам Индонезии. Leasehold (долгосрочная аренда). Наиболее распространенный вариант для иностранцев. Срок аренды обычно составляет 25–30 лет с возможностью продления до 50–80 лет. Это популярно для вилл и апартаментов на Бали.

Наиболее распространенный вариант для иностранцев. Срок аренды обычно составляет 25–30 лет с возможностью продления до 50–80 лет. Это популярно для вилл и апартаментов на Бали. Hak Pakai (право пользования). Позволяет иностранцам владеть одним объектом (например, домом) на срок до 80 лет, но с ограничением по площади участка (до 2000–5000 кв.м в зависимости от региона).

Позволяет иностранцам владеть одним объектом (например, домом) на срок до 80 лет, но с ограничением по площади участка (до 2000–5000 кв.м в зависимости от региона). Hak Guna Bangunan (право строительства). Подходит для компаний, включая иностранные (PT PMA) и позволяет строить и владеть недвижимостью на срок до 80 лет.

Стоимость жилья в новостройках Индонезии

Стоимость нового жилья в Индонезии стабильно высокая, но с небольшими колебаниями для объектов вдали от побережья. Наиболее востребованными являются квартиры-студии от 25–30 кв.м. и апартаменты площадью 50–70 кв.м. Состоятельные покупатели больше интересуются виллами с частными бассейнами.

Город Средняя стоимость за кв.м (USD) Примечания Джакарта 1000–3000 Столица, цены зависят от района: центр (2000–3000), пригороды (1000–1500). Бали (Чангу, Семиньяк) 1500–4000 Туристические зоны, виллы дороже апартаментов, высокая инвестиционная ценность. Сурабая 800–2000 Второй по величине город. Доступные новостройки, рост цен в деловых районах. Бандунг 600–1500 Популярный среди местных, более низкие цены, чем в Джакарте. Батам 600–1800 Близость к Сингапуру, спрос на апартаменты и таунхаусы. Медан 500–1200 Промышленный центр, бюджетные новостройки для среднего класса. Йогьякарта 500–1300 Культурный центр, доступное жилье, рост спроса на студенческие апартаменты.

Где лучше всего купить жилье в новостройке Индонезии

Бали обгоняет столицу страны, Джакарту, по популярности и является главным островом как для туристов, так и для инвесторов в недвижимость. Районы Чангу, Убуд, Семиньяк активно застраиваются, но из-за дисбаланса спроса-предложения цены остаются самыми высокими в Индонезии.

Другие популярные города:

Джакарта. Столица и крупнейший город страны в которой сосредоточена деловая активность и возводятся самые современные жилые комплексы.

Столица и крупнейший город страны в которой сосредоточена деловая активность и возводятся самые современные жилые комплексы. Сурабая. Второй по величине город с большим количеством новых проектов.

Второй по величине город с большим количеством новых проектов. Ломбок. Альтернатива Бали с растущей популярностью. Более низкие цены с высокой перспективой роста стоимости недвижимости.

Альтернатива Бали с растущей популярностью. Более низкие цены с высокой перспективой роста стоимости недвижимости. Батам. Остров рядом с Сингапуром, востребован среди инвесторов благодаря выгодному расположению.