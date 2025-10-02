Отель Инвестиция в отель Amani Melasti на Бали Доходность 10–14% годовых | Окупаемость 7–9 лет | Управление Wyndham Hotels & Resorts

📊 Инвестиция в отель Amani Melasti на Бали
Доходность 10–14% годовых | Окупаемость 7–9 лет | Управление Wyndham Hotels & Resorts
Melasti Beach, Улувату
📈 Инвестиционные показатели
• Ожидаемая доходность: 10–14% годовых
• Прогнозируемая окупаемость: 7–9 лет
• Формат: инвестиционный отельный номер (hotel unit)
• Отельный оператор: Wyndham Hotels & Resorts
• Сдача проекта: 2 квартал 2027 года
• Право владения: Leasehold 30 + 30 лет
📍 Локация и спрос
Melasti Beach — одна из самых дефицитных туристических локаций юга Бали.
Улувату — премиальный район с устойчивым ростом стоимости недвижимости.
В радиусе 1,5 км отсутствуют отели аналогичного класса в сегменте upscale.
Номера с видом на океан формируют повышенный средний чек аренды.
🏨 Инвестиционная модель
Брендированный отельный формат с профессиональным управлением:
централизованная аренда, стабильная загрузка, доход без операционного участия собственника.
Бренд снижает сезонные и операционные риски по сравнению с noname-проектами.
🏗 Проект
Amani Melasti — премиальный бутик-отель upscale-класса.
Инфраструктура:
• rooftop-бассейн с панорамным видом
• ресторан
• SPA-зона
• коворкинг
• консьерж-сервис 24/7
💼 Условия приобретения
• Первый взнос: 25–30%
• Рассрочка: поквартальная, 6 кварталов
🛡 Юридическая безопасность
Проведён Due Diligence проекта.
Документы на землю и строительство предоставляются по запросу.
Сделка сопровождается международным брокером.
🤝 Сопровождение инвестора
Международный брокер по зарубежной недвижимости.
Специализация — инвестиционные проекты на Бали.
Сопровождение сделки под ключ: от выбора юнита до запуска арендной программы.
Пиши AMANI пришлю финансовую модель и расчёт доходности.