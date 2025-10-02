  1. Realting.com
  2. Индонезия
  3. Южная Кута
  4. Отель Инвестиция в отель Amani Melasti на Бали Доходность 10–14% годовых | Окупаемость 7–9 лет | Управление Wyndham Hotels & Resorts

Отель Инвестиция в отель Amani Melasti на Бали Доходность 10–14% годовых | Окупаемость 7–9 лет | Управление Wyndham Hotels & Resorts

Унгасан, Индонезия
Цена по запросу
Оплата криптовалютой
;
14 1
Оставить заявку
Показать контакты
ID: 33224
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 28.01.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Индонезия
  • Область / штат
    Малые Зондские острова
  • Район
    Бадунг
  • Город
    Южная Кута
  • Деревня
    Унгасан

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    5

О комплексе

 📊 Инвестиция в отель Amani Melasti на Бали

Доходность 10–14% годовых | Окупаемость 7–9 лет | Управление Wyndham Hotels & Resorts

Melasti Beach, Улувату

📈 Инвестиционные показатели

• Ожидаемая доходность: 10–14% годовых

• Прогнозируемая окупаемость: 7–9 лет

• Формат: инвестиционный отельный номер (hotel unit)

• Отельный оператор: Wyndham Hotels & Resorts

• Сдача проекта: 2 квартал 2027 года

• Право владения: Leasehold 30 + 30 лет

 

📍 Локация и спрос

Melasti Beach — одна из самых дефицитных туристических локаций юга Бали.

Улувату — премиальный район с устойчивым ростом стоимости недвижимости.

В радиусе 1,5 км отсутствуют отели аналогичного класса в сегменте upscale.

Номера с видом на океан формируют повышенный средний чек аренды.

 

🏨 Инвестиционная модель

Брендированный отельный формат с профессиональным управлением:

централизованная аренда, стабильная загрузка, доход без операционного участия собственника.

Бренд снижает сезонные и операционные риски по сравнению с noname-проектами.

 

🏗 Проект

Amani Melasti — премиальный бутик-отель upscale-класса.

Инфраструктура:

• rooftop-бассейн с панорамным видом

• ресторан

• SPA-зона

• коворкинг

• консьерж-сервис 24/7

 

💼 Условия приобретения

• Первый взнос: 25–30%

• Рассрочка: поквартальная, 6 кварталов

 

🛡 Юридическая безопасность

Проведён Due Diligence проекта.

Документы на землю и строительство предоставляются по запросу.

Сделка сопровождается международным брокером.

 

🤝 Сопровождение инвестора

Международный брокер по зарубежной недвижимости.

Специализация — инвестиционные проекты на Бали.

Сопровождение сделки под ключ: от выбора юнита до запуска арендной программы.

 

Пиши AMANI пришлю финансовую модель и расчёт доходности.

Местонахождение на карте

Унгасан, Индонезия
Еда и напитки

Видеообзор отель Инвестиция в отель Amani Melasti на Бали Доходность 10–14% годовых | Окупаемость 7–9 лет | Управление Wyndham Hotels & Resorts

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж

Новости застройщика

02.10.2025
Отельный бизнес на Бали vs жилая недвижимость: сравниваем на реальных примерах
Все новости
Вы просматриваете
Отель Инвестиция в отель Amani Melasti на Бали Доходность 10–14% годовых | Окупаемость 7–9 лет | Управление Wyndham Hotels & Resorts
Унгасан, Индонезия
Цена по запросу
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку Показать контакты
Другие комплексы
Похожие комплексы в Индонезии не найдены. Воспользуйтесь расширенным поиском
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Индонезии
Готовый гостиничный бизнес на Бали: почему инвесторы делают ставку на уже работающие объекты
22.01.2026
Готовый гостиничный бизнес на Бали: почему инвесторы делают ставку на уже работающие объекты
Почему Убуд — новая жемчужина Бали
30.12.2025
Почему Убуд — новая жемчужина Бали
7 ошибок, которых стоит избегать при инвестировании в недвижимость Бали
16.12.2025
7 ошибок, которых стоит избегать при инвестировании в недвижимость Бали
Сезоны на тропическом острове Бали: когда ехать за идеальным отдыхом
08.12.2025
Сезоны на тропическом острове Бали: когда ехать за идеальным отдыхом
Почему спрос на wellness-туризм растет на 10% ежегодно и как на нем заработать инвестору?
31.10.2025
Почему спрос на wellness-туризм растет на 10% ежегодно и как на нем заработать инвестору?
Черная пятница на Бали: виллы от известного застройщика со скидкой 30%
30.10.2025
Черная пятница на Бали: виллы от известного застройщика со скидкой 30%
Отельный бизнес на Бали vs жилая недвижимость: сравниваем на реальных примерах
02.10.2025
Отельный бизнес на Бали vs жилая недвижимость: сравниваем на реальных примерах
Медицина на Бали: цены, страховка и лучшие клиники для иностранцев
02.09.2025
Медицина на Бали: цены, страховка и лучшие клиники для иностранцев
Показать все публикации