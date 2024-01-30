Жилой комплекс ELYSIUM Eco City

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ELYSIUM Eco City — масштабный премиальный жилой комплекс в Переренане, Чангу, включающий апартаменты, лофты, смарт-виллы и виллы с панорамными видами на океан и вулкан. Инфраструктура: несколько бассейнов, охрана 24/7, прогулочная дорожка вдоль реки, спа и ледяная купель, зелёные парки. Полная меблировка, управление по стандартам отеля 5 звёзд. Доходность 12–16%.