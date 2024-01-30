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Жилой комплекс ELYSIUM Eco City

Pererenan, Индонезия
от
$99,750
;
5
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ID: 35105
ID новостройки на Realting
In CRM: 1
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 08.04.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Индонезия
  • Область / штат
    Малые Зондские острова
  • Район
    Бадунг
  • Деревня
    Pererenan
  • Адрес
    Jalan Babadan

О комплексе

ELYSIUM Eco City — масштабный премиальный жилой комплекс в Переренане, Чангу, включающий апартаменты, лофты, смарт-виллы и виллы с панорамными видами на океан и вулкан. Инфраструктура: несколько бассейнов, охрана 24/7, прогулочная дорожка вдоль реки, спа и ледяная купель, зелёные парки. Полная меблировка, управление по стандартам отеля 5 звёзд. Доходность 12–16%.

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Дом сдан
Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 27.0 – 75.4
Цена за м², USD 3,185 – 4,191
Цена квартиры, USD 99,750 – 240,000
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 70.0 – 78.8
Цена за м², USD 3,426 – 3,444
Цена квартиры, USD 240,000 – 270,000
Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Вилла
Площадь, м² 113.8
Цена за м², USD 2,943
Цена квартиры, USD 335,000

Местонахождение на карте

Pererenan, Индонезия
Еда и напитки
Досуг

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Новости застройщика

30.01.2024
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Вы просматриваете
Жилой комплекс ELYSIUM Eco City
Pererenan, Индонезия
от
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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