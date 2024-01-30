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Жилой комплекс EDEM II Santorini Residences

Беноа, Индонезия
от
$99,500
;
4
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ID: 35107
ID новостройки на Realting
In CRM: 3
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 08.04.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Индонезия
  • Область / штат
    Малые Зондские острова
  • Район
    Бадунг
  • Город
    Южная Кута
  • Деревня
    Беноа

О комплексе

EDEM II Santorini Residences — каскадный инвестиционный комплекс в Нуса-Дуа с виллами и кондо-апартаментами площадью 24–180 кв.м с 1–3 спальнями. Каскадное расположение на склоне обеспечивает панорамный вид на океан из каждого юнита при полной приватности. Частные бассейны, руфтопы, управление 5 звёзд. 5 минут до пляжа. Доходность 14–50%.

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 33.0 – 40.0
Цена за м², USD 3,015 – 3,213
Цена квартиры, USD 99,500 – 128,500
Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Вилла
Площадь, м² 114.0 – 263.0
Цена за м², USD 1,658 – 2,264
Цена квартиры, USD 189,000 – 449,000

Местонахождение на карте

Беноа, Индонезия
Еда и напитки
Досуг

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Жилой комплекс EDEM II Santorini Residences
Беноа, Индонезия
от
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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