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Жилой комплекс ALEX VILLAS COMPLEX 7

Pererenan, Индонезия
от
$124,900
13.05.2025
$124,900
26.08.2024
$140,000
29.01.2024
$144,000
;
7
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Описание Описание
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ID: 14516
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 13.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Индонезия
  • Область / штат
    Малые Зондские острова
  • Район
    Бадунг
  • Деревня
    Pererenan

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    4

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн

Дополнительно

  • Онлайн-показ

О комплексе

Апартаменты с идеальной локацией и красивым видом.

Апартаменты в уникальном жилом комплексе с полной отделкой «под ключ». Установлена система «умный дом».

Жилой комплекс ALEX VILLAS COMPLEX 7 в популярном районе Чангу. В окружении потрясающей природы и вблизи от океана. Современная архитектура и инфраструктура, обеспечивают комфортное и уютное проживание.

Удобства:
- Зелёная аллея;
- Искусственный водопад;
- Зелёные террасы на крышах, вдохновленные рисовыми полями Бали;
- Живописный атриум;
- Беговые и велосипедные дорожки вокруг комплекса, протяжённостью 500м;
- Зона коворкинг;
- Тренажерный зал и зал для йоги;
- Зона СПА с сауной, джакузи и массажными услугами
- Огромный плавательный бассейн с водопадами и переходами глубин на 1 300 м2;
- Детская площадка;
- Спа зона (сауна, джакузи, холодная, массажи);
- Йога площадка;
- Рестораны.

Объект подходит как для инвестиций так и для постоянного проживания. Благодаря локации и инфраструктуре район востребован среди туристов.

Пишите или звоните нам, подберем недвижимость под Ваши предпочтения. Организуем безопасную сделку с застройщиком!

*стоимость указана на 07.10.2024г.

Местонахождение на карте

Pererenan, Индонезия

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Жилой комплекс ALEX VILLAS COMPLEX 7
Pererenan, Индонезия
от
$124,900
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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