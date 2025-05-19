Апартаменты с идеальной локацией и красивым видом.
Апартаменты в уникальном жилом комплексе с полной отделкой «под ключ». Установлена система «умный дом».
Жилой комплекс ALEX VILLAS COMPLEX 7 в популярном районе Чангу. В окружении потрясающей природы и вблизи от океана. Современная архитектура и инфраструктура, обеспечивают комфортное и уютное проживание.
Удобства:
- Зелёная аллея;
- Искусственный водопад;
- Зелёные террасы на крышах, вдохновленные рисовыми полями Бали;
- Живописный атриум;
- Беговые и велосипедные дорожки вокруг комплекса, протяжённостью 500м;
- Зона коворкинг;
- Тренажерный зал и зал для йоги;
- Зона СПА с сауной, джакузи и массажными услугами
- Огромный плавательный бассейн с водопадами и переходами глубин на 1 300 м2;
- Детская площадка;
- Спа зона (сауна, джакузи, холодная, массажи);
- Йога площадка;
- Рестораны.
Объект подходит как для инвестиций так и для постоянного проживания. Благодаря локации и инфраструктуре район востребован среди туристов.
Пишите или звоните нам, подберем недвижимость под Ваши предпочтения. Организуем безопасную сделку с застройщиком!
*стоимость указана на 07.10.2024г.