Апартаменты с идеальной локацией и красивым видом.



Апартаменты в уникальном жилом комплексе с полной отделкой «под ключ». Установлена система «умный дом».



Жилой комплекс ALEX VILLAS COMPLEX 7 в популярном районе Чангу. В окружении потрясающей природы и вблизи от океана. Современная архитектура и инфраструктура, обеспечивают комфортное и уютное проживание.



Удобства:

- Зелёная аллея;

- Искусственный водопад;

- Зелёные террасы на крышах, вдохновленные рисовыми полями Бали;

- Живописный атриум;

- Беговые и велосипедные дорожки вокруг комплекса, протяжённостью 500м;

- Зона коворкинг;

- Тренажерный зал и зал для йоги;

- Зона СПА с сауной, джакузи и массажными услугами

- Огромный плавательный бассейн с водопадами и переходами глубин на 1 300 м2;

- Детская площадка;

- Спа зона (сауна, джакузи, холодная, массажи);

- Йога площадка;

- Рестораны.



Объект подходит как для инвестиций так и для постоянного проживания. Благодаря локации и инфраструктуре район востребован среди туристов.



Пишите или звоните нам, подберем недвижимость под Ваши предпочтения. Организуем безопасную сделку с застройщиком!

*стоимость указана на 07.10.2024г.