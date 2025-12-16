Жилой комплекс Апартаменты и виллы в Wellness комплекс с гарантированным доходом 10% годовых!

Wellness-комплекс нового поколения, который объединяет инвестиционную недвижимость и lifestyle-формат.
Проект реализуется на участке в 2.5 га, с применением 3D Concrete Printing (3DCP) - технологии будущего, обеспечивающей высокую скорость строительства, сейсмоустойчивость и уникальные архитектурные формы.
Всего 100 метров до океанского обрыва на Юге Улувату, рядом вертолётная площадка, вокруг премиальные курорты и резиденции мирового уровня. Это одна из самых перспективных туристических зон острова, где новые проекты появляются крайне редко.
Комплекс состоит:
Юниты и виллы оснащены всем необходимым для комфортного проживания - мебель, техника и т.д.
Инвестиционная привлекательность:
Управляющая компания Dijiwa Sanctuaries (повышенная доходность от бренда: 13% - 15% годовых.) - международная компания гостиничного бизнеса на рынке бутиковых отелей Бали.
Юридическая сторона:
Первый взнос 30%
Без% рассрочка до конца строительства.
Окончание строительства: 4-й квартал 2027 года.
Локация:
Инфраструктура:
Это инфраструктура обеспечивает жильцам удобство и комфортный образ жизни без необходимости покидать комплекс.