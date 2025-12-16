Жилой комплекс Апартаменты и виллы в Wellness комплекс с гарантированным доходом 10% годовых!

Wellness-комплекс нового поколения, который объединяет инвестиционную недвижимость и lifestyle-формат.

Проект реализуется на участке в 2.5 га, с применением 3D Concrete Printing (3DCP) - технологии будущего, обеспечивающей высокую скорость строительства, сейсмоустойчивость и уникальные архитектурные формы.

Всего 100 метров до океанского обрыва на Юге Улувату, рядом вертолётная площадка, вокруг премиальные курорты и резиденции мирового уровня. Это одна из самых перспективных туристических зон острова, где новые проекты появляются крайне редко.

Комплекс состоит:

85 юнитов от 99.000 USD

21 вилла с приватными бассейнами от 185.000 USD

Юниты и виллы оснащены всем необходимым для комфортного проживания - мебель, техника и т.д.

Инвестиционная привлекательность:

Рост капитализации до 40% за 2 года

Rental Pool - соотношении чистого дохода 70% / 30%

Гарантированный доход от аренды: 10% годовых на 2-а года

Гарантия обратного выкупа по окончанию строительства по рыночной цене

Управляющая компания Dijiwa Sanctuaries (повышенная доходность от бренда: 13% - 15% годовых.) - международная компания гостиничного бизнеса на рынке бутиковых отелей Бали.

Юридическая сторона:

Земля с правом собственности SHM

Государственная выписка BPN (Clean & Clear)

Нотариальный договор аренды

Разрешение на строительство PBG

Первый взнос 30%

Без% рассрочка до конца строительства.

Окончание строительства: 4-й квартал 2027 года.

Локация:

50 метров от Bvlgari Resort Bali

100 метров от клифа океана

5 минут до пляжа Nyang Nyang и Melasti



Инфраструктура:

2 открытых бассейна

2 ресторана

2 бара

Фитнес-зал

СПА

Коворкинг

Детская зона

Магазины

Вертолетная площадка

Это инфраструктура обеспечивает жильцам удобство и комфортный образ жизни без необходимости покидать комплекс.