Жилой комплекс Апартаменты и виллы в Wellness комплекс с гарантированным доходом 10% годовых!

Печату, Индонезия
от
$99,000
BTC
1.1775853
ETH
61.7222798
USDT
97 879.7660772
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
5
ID: 33115
Дата обновления: 27.12.2025

Местонахождение

  • Страна
    Индонезия
  • Область / штат
    Малые Зондские острова
  • Район
    Бадунг
  • Город
    Южная Кута
  • Деревня
    Печату

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Wellness-комплекс нового поколения, который объединяет инвестиционную недвижимость и lifestyle-формат.

Проект реализуется на участке в 2.5 га, с применением 3D Concrete Printing (3DCP) - технологии будущего, обеспечивающей высокую скорость строительства, сейсмоустойчивость и уникальные архитектурные формы.

Всего 100 метров до океанского обрыва на Юге Улувату, рядом вертолётная площадка, вокруг премиальные курорты и резиденции мирового уровня. Это одна из самых перспективных туристических зон острова, где новые проекты появляются крайне редко.

Комплекс состоит:

  • 85 юнитов от 99.000 USD
  • 21 вилла с приватными бассейнами от 185.000 USD

Юниты и виллы оснащены всем необходимым для комфортного проживания - мебель, техника и т.д.

Инвестиционная привлекательность:

  • Рост капитализации до 40% за 2 года
  • Rental Pool - соотношении чистого дохода 70% / 30%
  • Гарантированный доход от аренды: 10% годовых на 2-а года
  • Гарантия обратного выкупа по окончанию строительства по рыночной цене

Управляющая компания Dijiwa Sanctuaries (повышенная доходность от бренда: 13% - 15% годовых.) - международная компания гостиничного бизнеса на рынке бутиковых отелей Бали.

Юридическая сторона:

  • Земля с правом собственности SHM
  • Государственная выписка BPN (Clean & Clear)
  • Нотариальный договор аренды
  • Разрешение на строительство PBG

Первый взнос 30%
Без% рассрочка до конца строительства.

Окончание строительства: 4-й квартал 2027 года.

Локация:

  • 50 метров от Bvlgari Resort Bali
  • 100 метров от клифа океана
  • 5 минут до пляжа Nyang Nyang и Melasti


Инфраструктура:

  • 2 открытых бассейна
  • 2 ресторана
  • 2 бара
  • Фитнес-зал
  • СПА
  • Коворкинг
  • Детская зона
  • Магазины 
  • Вертолетная площадка 

Это инфраструктура обеспечивает жильцам удобство и комфортный образ жизни без необходимости покидать комплекс.

Местонахождение на карте

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Вы просматриваете
Жилой комплекс Апартаменты и виллы в Wellness комплекс с гарантированным доходом 10% годовых!
Печату, Индонезия
от
$99,000
