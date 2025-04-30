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Продажа новостроек в Бадунге

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Жилой комплекс XO Project Canggu
Жилой комплекс XO Project Canggu
Чангу, Индонезия
от
$145,000
Год сдачи 2025
Количество этажей 5
Площадь 46–101 м²
2 объекта недвижимости 2
Продажа вилл и апартаментов XO Project I Canggu в Чангу, Бали Продаются роскошные виллы и апартаменты в уникальном комплексе XO Project I Canggu, расположенном на самой туристической улице Чангу - Batu Bolong. Этот комплекс идеально подходит для тех, кто любит быть в эпицентре событий и н…
Застройщик
LOYO & BONDAR
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Застройщик
LOYO & BONDAR
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Жилой комплекс Современный комплекс вилл с бассейнами, Берава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Современный комплекс вилл с бассейнами, Берава, Бали, Индонезия
Чангу, Индонезия
от
$746,463
Предлагаются просторные светлые виллы с садами и бассейнами. Окончание строительства - 2026 год. Расположение и объекты поблизости Пляж Берава находится на юго-западном побережье острова Бали
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс ALEX VILLAS COMPLEX 7
Жилой комплекс ALEX VILLAS COMPLEX 7
Pererenan, Индонезия
от
$140,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 4
Апартаменты с идеальной локацией и красивым видом. Апартаменты в уникальном жилом комплексе с полной отделкой «под ключ». Установлена система «умный дом». Жилой комплекс ALEX VILLAS COMPLEX 7 в популярном районе Чангу. В окружении потрясающей природы и вблизи от океана. Современная арх…
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DDA Real Estate
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DDA Real Estate
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Жилой комплекс Двухуровневые апартаменты рядом с престижным пляжем Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Двухуровневые апартаменты рядом с престижным пляжем Меласти, Бали, Индонезия
Унгасан, Индонезия
от
$100,450
Апартаменты сдаются с отделкой под ключ, мебелью и техникой премиального класса. Отлично подойдут и для инвестиций, и для личного проживания. Среди удобств в проекте - бассейн, коворкинг, лаунж-зоны, спа, парная, места для вечеринок. Дизайн в уютной и стильной цветовой гамме: серый, бежевый,…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Новый комплекс меблированных вилл с бассейнами рядом с океаном, в популярном районе Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных вилл с бассейнами рядом с океаном, в популярном районе Чангу, Бали, Индонезия
Чангу, Индонезия
от
$398,801
Предлагаются виллы премиум класса с садами и бассейнами. Резиденция располагает панорамным бассейном, подземной парковкой, спа-центром с сауной, фитнес-центром, зоной отдыха с камином, библиотекой. Окончание строительства - 3 квартал 2024 года. Удобства и оснащение в доме Кондиционеры Кухо…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Отельные номера для получения пассивного дохода в Улувату, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Отельные номера для получения пассивного дохода в Улувату, Бали, Индонезия
Печату, Индонезия
от
$139,930
Современный отельный комплекс, где есть вся среда для комфортной жизни, включает: Цокольный этаж - конференц-зал, выставочное пространство, подземная парковка, внутренние офисы, кухня и склады. Первый этаж - бассейн, место для отдыха, дневной клуб у бассейна, ресторан и круглосуточный бар, …
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейном и садом рядом в 100 метрах от пляжа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейном и садом рядом в 100 метрах от пляжа, Бали, Индонезия
Pererenan, Индонезия
от
$1,85 млн
Предлагается роскошная вилла с просторной зоной отдыха на крыше с видом на океан, тропическим садом и инфинити-бассейном. Высококачественная отделка, материалы премиум класса, удачные дизайнерские решения - всё самое лучшее реализовано в этом проекте. Невероятная пятикомнатная вилла отличает…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Современный комплекс таунхаусов с бассейнами рядом с океаном, Улувату, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Современный комплекс таунхаусов с бассейнами рядом с океаном, Улувату, Бали, Индонезия
Печату, Индонезия
от
$349,826
Предлагаются таунхаусы с бассейнами 5 х 2,5 м, террасами на крыше и парковочными местами. Окончание строительства - октябрь 2024 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в туристическом районе Улувату, в 8 минутах от океана и в 30 минутах от аэропорта. Пляж Карма - 10…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, спа и панорамным видом на океан рядом с пляжем Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, спа и панорамным видом на океан рядом с пляжем Меласти, Бали, Индонезия
Унгасан, Индонезия
от
$152,924
Апартаменты сочетают современный комфорт и уют с потенциалом значительного роста стоимости и стабильным доходом. Как инвестиционный продукт, это долгосрочное вложение в качественный, продуманный до мелочей проект. Красивые и безопасные апартаменты всегда привлекают внимание покупателей и аре…
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TRANIO
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Вилла Y-WAY
Вилла Y-WAY
Чангу, Индонезия
от
$309,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Полностью меблированная вилла с отделкой «под ключ», площадью 193 кв.м. Окупаемость 5-6 лет. Гарантия на объект 5 лет. Жилой комплекс расположен всего в 200 метрах от океана, в живописном районе Сесех, в самой перспективной локации Чангу. Удобства комплекса: - Панорамный бассейн с …
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DDA Real Estate
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и рестораном, Улувату, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и рестораном, Улувату, Бали, Индонезия
Печату, Индонезия
от
$349,826
Предлагаются двуспальные таунхаусы и односпальные апартаменты. Резиденция располагает зоной ко-воркинга, рестораном, тренажерным залом, инфинити-бассейном и видом на океан, круглосуточным консьерж-сервисом и охраной. Окончание строительства - 1 квартал 2024 года. Удобства и оснащение в доме…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Престижный жилой комплекс с хорошей инфраструктурой в Чангу, Бадунг, Индонезия
Жилой комплекс Престижный жилой комплекс с хорошей инфраструктурой в Чангу, Бадунг, Индонезия
Чангу, Индонезия
от
$158,920
Первоклассный жилой комплекс предлагает на выбор студии, квартиры с 1 и 2 различных типов. Инфраструктура комплекса: Беговая дорожка вокруг комплекса Co-working Спортивная площадка Детская площадка SPA-зона (сауна, джакузи, массажи) Ресторан Большой плавательный бассейн Площадка для йоги Ми…
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TRANIO
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Жилой комплекс Новый комплекс апартаментов и меблированных вилл с бассейнами и панорамными видами рядом с пляжем, Унгасан, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс апартаментов и меблированных вилл с бассейнами и панорамными видами рядом с пляжем, Унгасан, Бали, Индонезия
Унгасан, Индонезия
от
$99,951
Предлагаются апартаменты и виллы с бассейнами, садами, парковочными местами и видами на залив. Резиденция располагает общим бассейном и баром, коворкингом, фитнес-залом, рестораном на крыше, массажным кабинетом, студией йоги, консьерж-сервисом и круглосуточной охраной. Также будет построен б…
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TRANIO
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Вилла XO Pandawa Villas
Вилла XO Pandawa Villas
Кутух, Индонезия
от
$380,000
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Площадь 102 м²
1 объект недвижимости 1
Сдача объекта: февраль 2026 Размер комплекса: 10 соток Срок аренды земли: 30 лет Преимущества комплекса: Комплекс доступен во фрихолд Rooftop на крыше комплекса с кинотеатром и рестораном Популярная локация (5 минут до океана, туристический район) Ликвидный дизайн Cв…
Застройщик
LOYO & BONDAR
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Застройщик
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Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл и апартаментов на берегу океана в Нуса-Дуи, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл и апартаментов на берегу океана в Нуса-Дуи, Бали, Индонезия
Беноа, Индонезия
от
$689,657
Первоклассный жилой комплекс в 150 м от океана предлагает на выбор квартиры, виллы и удобную инфраструктуру. Концепция комплекса объединяет туристическую недвижимость для инвестиционных целей с резиденциями, предназначенных для комфортного личного проживания. Помимо нескольких типов апартаме…
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TRANIO
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Жилой комплекс Новый жилой комплекс на берегу океана с бассейнами, зонами коворкинга и спа, Пандава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс на берегу океана с бассейнами, зонами коворкинга и спа, Пандава, Бали, Индонезия
Кутух, Индонезия
от
$119,940
Комплекс премиум класса на берегу океана с собственной инфраструктурой. Это роскошный жилой комплекс, расположенный в живописном прибрежном районе, предлагающий уникальное сочетание культурных эстетик и современных удобств. Этот отельный комплекс создан для тех, кто ценит комфорт и практично…
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TRANIO
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Вилла Y-WAY
Вилла Y-WAY
Чангу, Индонезия
от
$289,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 41–193 м²
4 объекта недвижимости 4
Полностью меблированная вилла с отделкой «под ключ», площадью 193 кв.м. Окупаемость 5-6 лет. Гарантия на объект 5 лет. Жилой комплекс расположен всего в 200 метрах от океана, в живописном районе Сесех, в самой перспективной локации Чангу. Удобства комплекса: - Панорамный бассейн с …
Агентство
DDA Real Estate
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DDA Real Estate
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Жилой комплекс Новый комплекс меблированных таунхаусов с бассейнами, Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных таунхаусов с бассейнами, Чангу, Бали, Индонезия
Чангу, Индонезия
от
$279,860
Предлагаются таунхаусы с живописным видом на сад и бассейн, бассейнами 5,4 х 2,4 м и парковочными местами. Резиденция располагает круглосуточной охраной. Окончание строительства - декабрь 2024 года. Удобства и оснащение в доме Оборудованная кухня Расположение и объекты поблизости Недвижи…
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TRANIO
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Жилой комплекс XO PROJECT I
Жилой комплекс XO PROJECT I
Чангу, Индонезия
от
$140,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 4
Площадь 37–100 м²
2 объекта недвижимости 2
Уникальный комплекс совмещающий в себе виллы и апартаменты. Прогнозируемая окупаемость - 17%. Внутренняя дизайнерская отделка и мебель входят в стоимость. Жилой комплекс с удобствами и разнообразной инфраструктурой, популярный район Чангу востребован среди туристов и обладает всем н…
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Жилой комплекс Апартаменты премиум класса в резиденции с бассейном и круглосуточной охраной, Берава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Апартаменты премиум класса в резиденции с бассейном и круглосуточной охраной, Берава, Бали, Индонезия
Чангу, Индонезия
от
$164,918
Предлагаются современные апартаменты премиум-класса с собственной инфраструктурой. Резиденция располагает рестораном, коворкинг-центром, бассейном, тренажерным залом, парковкой, террасой на крыше с живописным видом, консьерж-сервисом и круглосуточной охраной. В комплексе остались квартиры на…
Агентство
TRANIO
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Вилла U Villas 1
Вилла U Villas 1
Кутух, Индонезия
от
$290,000
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 102 м²
1 объект недвижимости 1
Продаются роскошные виллы в комплексе U Villas Pandawa Цена: 200 000 долларов Рассрочка: до 12 месяцев Сдача: декабрь 2024 года ROI: 17% 1. Описание: Предлагаем вашему вниманию эксклюзивный комплекс из 7 двуспальных вилл на полуострове Букит, в районе Улувату, Бали. Виллы располо…
Застройщик
LOYO & BONDAR
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Застройщик
LOYO & BONDAR
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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами рядом с пляжами, Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами рядом с пляжами, Чангу, Бали, Индонезия
Чангу, Индонезия
от
$249,875
Клубный поселок, расположенный вокруг живописных холмов самого востребованного района Бали - Чангу. Архитекторам удалось совместить современные технологии и минималистичный дизайн, которые гармонируют с природных ландшафтом. Особенности: широкие дороги и парковка тропические и сады и больши…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Новый комплекс таунхаусов премиум класса рядом с океаном, Улувату, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс таунхаусов премиум класса рядом с океаном, Улувату, Бали, Индонезия
Печату, Индонезия
от
$249,875
Предлагаются таунхаусы с бассейнами 4 х 2,5 м и парковочными местами. Окончание строительства - ноябрь 2024 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в туристическом районе Улувату, в 8 минутах от океана и в 30 минутах от аэропорта. Пляж Карма - 10 минут Поле для гольф…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Комплекс меблированных таунхаусов с бассейнами, Берава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс меблированных таунхаусов с бассейнами, Берава, Бали, Индонезия
Чангу, Индонезия
от
$359,821
Предлагаются два последних таунхауса с бассейнами, парковкой и садом. Таунхаусы полностью укомплектованы и меблированы, включая декор и растения. Комплекс сдан и готов к заселению. Удобства и оснащение в доме Возможна установка системы "умный дом" Умный дверной видео замок Панель управлени…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл с бассейнами и видом на море в Нуса Дуа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл с бассейнами и видом на море в Нуса Дуа, Бали, Индонезия
Беноа, Индонезия
от
$364,819
Стильный жилой комплекс состоит из 49 вилл площадью от 40 до 120 м2, на выбор есть дома с 1, 2 или 3 спальнями. Опционально можно построить террасу на первом этаже и на крыше дома. Благодаря каскадному расположению вилл на участке из каждого дома открывается вид на море. Преимущества застр…
Агентство
TRANIO
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Вилла Вилла на Бали в Буките, Унгасан
Вилла Вилла на Бали в Буките, Унгасан
Унгасан, Индонезия
от
$135,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 1
Вилла  1 спальня Бассейн 10 минут до пляжа Площадь: Площадь виллы - 48 м² Площадь земли - 100 м² Цена: 135 000 $ (2 813 $ за м²) Доход от сдачи виллы в аренду: Выручка в сутки: 225 $ Загрузка - 69 % Выручка в сутки с учетом загрузки: 155,25 $ Выручка с учетом заг…
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Baliray
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Вилла ARIN GRIN
Вилла ARIN GRIN
Кутух, Индонезия
от
$545,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Просторная вилла с частным бассейном. ROI — 15,8%. Беспроцентная рассрочка с первоначальным взносом 30%. Вилла полностью меблирована. Инфраструктура: Пляж Pandawa в 5 минутах езды; Пляжный клуб Roosterfish 5 минут на машине; Местный рынок 6 минут на машине; Новая дорога Нуса Дуа…
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Таунхаус BERAWA OCEAN TOWNHOUSES
Таунхаус BERAWA OCEAN TOWNHOUSES
Pererenan, Индонезия
от
$280,000
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Площадь 108 м²
1 объект недвижимости 1
Новые виллы BERAWA OCEAN TOWNHOUSES в популярном районе Берава, в 350 метрах от океана. Ультрасовременные виллы, из двух этажей с двумя спальнями и студией (108 кв.м). Интерьер, продуманный до малейших деталей. Индивидуально можно выбрать из четырех вариантов. Также включена современная т…
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Таунхаус TOWNHOUSE OCEAN VIEW
Таунхаус TOWNHOUSE OCEAN VIEW
Печату, Индонезия
от
$300,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Премиальный таунхаус вблизи от океана с красивым видом на закат. Рост стоимости аренды увеличивается на 10—15% каждый год. Таунхаус с удобной планировкой, частным бассейном и террасой. Высокие потолки 3.6 метров, создают ощущение неповторимого пространства. Мебель, оборудованная кухня,…
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Апарт - отель Апартаменты на Бали в Бераве
Апарт - отель Апартаменты на Бали в Бераве
Tibubeneng, Индонезия
от
$140,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Апартаменты  Зона отдыха на крыше 1 спальня Бассейн с видом на океан Океан в 5 минутах Лучшие пляжные клубы в пешей доступности Площадь: Апартаменты - 34 м² Цена: 140 000 $ (4 118 $ за м2) Доход от сдачи апартаментов в аренду: Выручка в сутки: 100 $ Загрузка - 8…
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Baliray
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Вилла SUOM
Вилла SUOM
Семиньяк, Индонезия
от
$260,000
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 71–154 м²
4 объекта недвижимости 4
Виллы в популярном туристическом месте на Бали в районе Чангу. Виллы с планировкой студия с одной или двумя спальнями (80,7 - 154,1) с полной отделкой и мебелью под ключ согласно дизайн-проекту. С большими панорамными окнами. В виллах доступна терраса с бассейном, водопадом, пространст…
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Жилой комплекс Modern
Жилой комплекс Modern
Kerobokan Kelod, Индонезия
от
$260,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 2
Площадь 112 м²
3 объекта недвижимости 3
Modern — это комплекс из 30 современных вилл, в живописном районе Бали - Умалас. На выбор от застройщика будет три вида интерьера: серый, светлый и минимализм. Каждая вилла имеет по 2 этажа, кабинет, приватный бассейн и парковочное место для автомобиля или байка. Для строительства используют…
Агентство
Geo Estate
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Жилой комплекс Апартаменты с уникальным природным ландшафтом на берегу океана, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Апартаменты с уникальным природным ландшафтом на берегу океана, Бали, Индонезия
Кутух, Индонезия
от
$119,940
Предлагаются меблированные апартаменты с уникальным видом на океан и джунгли. Резиденция располагает рестораном и кинотеатром на крыше, инфинити-бассейном с панорамным видом на океан. Окончание строительства - февраль 2026 года. Преимущества Доходность - 14,6% годовых. Расположение и объек…
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TRANIO
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Вилла AQUAMARINE III
Вилла AQUAMARINE III
Чангу, Индонезия
от
$650,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 3
Площадь 274 м²
1 объект недвижимости 1
Вилла с топовой локацией вблизи от океана. Прогноз окупаемости — 30% после завершения строительства. Объект идеально подходит для постоянного проживания и инвестиций. Первоначальный взнос — 10%. Платеж равными частями в течении 12 месяцев. Вилла включают в себя дизайнерскую отделку …
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Апарт - отель Апартаменты на Бали в Чангу
Апарт - отель Апартаменты на Бали в Чангу
Чангу, Индонезия
от
$110,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Апартаменты Rooftop на крыше комплекса Студия Кухонная зона Площадь: Апартаменты - 35 м² Цена: 110 000 $ (3 143 $ за м² ) Доход от сдачи в аренду: Загрузка - 70 % Выручка в сутки с учетом загрузки - 49 $  Выручка с учетом загрузки объекта в год - 17 640 $ Прибыль …
Агентство
Baliray
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Жилой комплекс Резиденция премиум класса с бассейном, спа-центром и панорамными видами, Ялан Умалас, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Резиденция премиум класса с бассейном, спа-центром и панорамными видами, Ялан Умалас, Бали, Индонезия
Kerobokan Kelod, Индонезия
от
$169,915
Крупнейший клубный дом отельного типа с пятизвездочным сервисом на Бали и крупнейший в районе с all inclusive инфраструктурой на территории. Проект предлагает меблированные одно- и двухспальные апартаменты с балконами и панорамным видом на океан и гору Агунг. Комплекс богат инфраструктурой о…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Y-WAY
Жилой комплекс Y-WAY
Чангу, Индонезия
от
$119,000
Площадь 41–68 м²
2 объекта недвижимости 2
Полностью меблированные апартаменты с отделкой «под ключ». Окупаемость 5-6 лет. Гарантия на объект 5 лет. Жилой комплекс расположен всего в 200 метрах от океана, в живописном районе Сесех, в самой перспективной локации Чангу. Удобства комплекса: - Панорамный бассейн с видом на океа…
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DDA Real Estate
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Таунхаус SWOI BERAWA
Таунхаус SWOI BERAWA
Чангу, Индонезия
от
$330,000
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Площадь 35–115 м²
2 объекта недвижимости 2
SWOI BERAWA - жилой комплекс из 10 таунхаусов в популярном районе Чангу. Таунхаусы с двумя спальнями (105 кв.м), с дизайнерским ремонтом и мебелью. Также в каждом доме установлена современная система «умный дом». Таунхаус обладает индивидуальным открытым бассейном, где вы сможете уединить…
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Таунхаус Комплекс OASIS 3, 300м до океана
Таунхаус Комплекс OASIS 3, 300м до океана
Tibubeneng, Индонезия
от
$320,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 112 м²
1 объект недвижимости 1
Ваш идеальный арендный бизнес на Бали! Комплекс таунхаусов и апартаментов Oasis 3 имеет всего 22 апартамента и 12 таунхаусов. На 5м этаже здания апартаментов гостей ждет инфинити бассейн с видом на 360 градусов зонами отдыха и бара. Комплекс располагается всего в 300 метрах от океана, в поп…
Застройщик
BREIG Property Investments
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Вилла U Villas 2
Вилла U Villas 2
Кутух, Индонезия
от
$290,000
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 102 м²
1 объект недвижимости 1
Продаются роскошные виллы в комплексе U Villas Pandawa Цена: 200 000 долларов Рассрочка: до 12 месяцев Сдача: декабрь 2024 года ROI: 17% 1. Описание: Предлагаем вашему вниманию эксклюзивный комплекс из 7 двуспальных вилл на полуострове Букит, в районе Улувату, Бали. Виллы располо…
Застройщик
LOYO & BONDAR
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Застройщик
LOYO & BONDAR
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Жилой комплекс JUST RESIDENCE
Жилой комплекс JUST RESIDENCE
Унгасан, Индонезия
от
$62,400
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 4
Площадь 40–52 м²
2 объекта недвижимости 2
JUST RESIDENCE - это закрытый комплекс апартаментов, созданный для тех, кто ищет свой комфортный и уютный уголок на Бали Для тех, кто хочет приобрести качественный актив за реальную стоимость без переплат. Для тех, кто хочет приобрести надежную и долговечную недвижимость, которая будет…
Застройщик
VERTIKAL INDONESIA
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Жилой комплекс Комплекс меблированных вилл с бассейнами рядом с пляжем, Унгасан, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс меблированных вилл с бассейнами рядом с пляжем, Унгасан, Бали, Индонезия
Унгасан, Индонезия
от
$299,851
Предлагаются виллы с террасами на крыше и зонами барбекю, бассейнами и парковочными местами. Окончание строительства - 1 квартал 2024 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в спокойном районе, в 7 минутах от пляжа Меласти, в 14 минутах от международной школы и в 2 ми…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Azure
Жилой комплекс Azure
Унгасан, Индонезия
от
$90,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 3
Площадь 26–125 м²
6 объектов недвижимости 6
Комплекс состоит из вилл, таунхаусов и апартаментов, и расположен на побережье пляжа Меласти, на территории 21 га. Инфраструктура комплекса состоит из ресторанов, кофеен, пекарен, СПА, йога-центров, супермаркетов, брендовых бутиков, детского сада, школы и бассейна с океанической водой.
Агентство
Geo Estate
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Жилой комплекс Новый комплекс меблированных таунхаусов рядом с пляжем, Берава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных таунхаусов рядом с пляжем, Берава, Бали, Индонезия
Чангу, Индонезия
от
$319,841
Предлагается таунхаус с бассейном и садом. Резиденция располагает круглосуточной охраной. Окончание строительства - сентябрь 2024 года. Удобства и оснащение в доме Возможна установка системы "умный дом". Расположение и объекты поблизости Супермаркет - 1 минута Океан - 4 минуты Пляжный клу…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс
Жилой комплекс
Pererenan, Индонезия
от
$175,000
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 4
Площадь 40–60 м²
2 объекта недвижимости 2
Резидентские апартаменты в одной минуте от пляжа. Первоначальный взнос - 50%. Лизхолд 29 лет на руки + 30 лет продление. Гарантия на строительство - 5 лет. Апартаменты с видом на океан. Полная отделка "под ключ". Инфраструктура комплекса: большой бассейн, бар и лаунж на крыше с …
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DDA Real Estate
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Жилой комплекс Двухэтажные виллы с видом на океан в 2 минутах от пляжа Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Двухэтажные виллы с видом на океан в 2 минутах от пляжа Меласти, Бали, Индонезия
Унгасан, Индонезия
от
$299,851
Виллы в идеальной курортной локации для инвестиций, спокойного отдыха и жизни. Проект на стадии pre-sale. После старта продаж порог входа значительно вырастет. В стоимость вилл включена отделка, мебель и бытовая техника. Доступна рассрочка 30/70. Персональный консьерж-сервис: бронирование ре…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс SUNNY WELLNESS SPA HOTEL
Жилой комплекс SUNNY WELLNESS SPA HOTEL
Чангу, Индонезия
от
$110,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 3
Площадь 52 м²
1 объект недвижимости 1
Уникальный инновационный комплекс на Бали. Лизхолд 30 лет на руки + 30 лет продления. Срок сдачи: 1 квартал 2026 года. В проекте апартаменты премиум-класса, а также пространства европейских оздоровительных курортов и Балийского спа. Инфраструктура включена: лобби, бассейн, тренаж…
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Жилой комплекс Виллы в жилом комплексе с выходом на пляжи в лучшем месте для серфинга на Бали, Индонезия
Жилой комплекс Виллы в жилом комплексе с выходом на пляжи в лучшем месте для серфинга на Бали, Индонезия
Печату, Индонезия
от
$189,905
Предлагаются меблированные апартаменты, таунхаусы и виллы, созданные специально для серфингистов. Апартаменты и пентхаусы имеют отдельный вход и террасы. Квартиры на первом этаже, виллы и таунхаусы имеют собственные бассейны. Некоторые квартиры имеют вид на море. Концепцию комплекса создаёт …
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Инвестиционные апартаменты для получения дохода, Улувату, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Инвестиционные апартаменты для получения дохода, Улувату, Бали, Индонезия
Печату, Индонезия
от
$216,193
Небольшой комплекс в эко-тропическом стиле будет состоять всего из 9 квартир с общим бассейном. Из панорамных окон будет открываться вид на джунгли и океан. Leasehold — 50 лет. Оформление сделки: бронирование - 6000 долларов оформление сделки в течение 2 недель оплата (можно даже криптовалю…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Новый freehold комплекс квартир и вилл в Буките, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый freehold комплекс квартир и вилл в Буките, Бали, Индонезия
Кутух, Индонезия
от
$389,806
Жилой комплекс состоит из 44 апартаментов и 4 вилл. На крыше комплекса есть ресторан и кинотеатр. Преимущества скидка 5% при единоразовой 100% оплате полное юридическое сопровождение внутренняя отделка и меблирование разработка бизнес-плана по управлению объектом после сдачи ROI - 17% прав…
Агентство
TRANIO
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Вилла GARDEN VILLA
Вилла GARDEN VILLA
Kerobokan Kelod, Индонезия
от
$315,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 1
Площадь 124 м²
1 объект недвижимости 1
Потрясающая вилла с видом на джунгли и рисовые поля. Доступна беспроцентная рассрочка до 19%. Рентабельность от сдачи в аренду - 20%. Вилла полностью меблирована и с дизайнерской отделкой. Уникальное расположение в окружении природы. Здесь можно погрузиться в Балийское спокойствие и на…
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Жилой комплекс XO Pandawa
Жилой комплекс XO Pandawa
Кутух, Индонезия
от
$98,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 4
Площадь 25–40 м²
7 объектов недвижимости 7
Стильный проект LOYO Development теперь покоряет Букит. XO Pandawa — freehold комплекс для тех, кто ценит активный образ жизни, свободу и стиль. 42 ЮНИТА 52 м2 жилая площадь жилая площадь + балкон  44 м2 жилая площадь жилая площадь + балкон 40 м2 жилая площадь жилая площадь + …
Застройщик
LOYO & BONDAR
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Застройщик
LOYO & BONDAR
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Апарт - отель Апартаменты с выходом на руфтоп
Апарт - отель Апартаменты с выходом на руфтоп
Kerobokan Kelod, Индонезия
от
$240,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 4
Апартаменты 1 спальня Вид на океан Бассейн Тренажерный зал Площадь: Площадь объекта - 60,58 м² Цена: 240 000 $ (3 962 $ за м² ) Доход от сдачи в аренду: Выручка в сутки - 160 $ Загрузка - 70 % Выручка в сутки с учетом загрузки объекта: 112 $ Выручка в год с уче…
Агентство
Baliray
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Жилой комплекс Комплекс современных таунхаусов в живописном районе, Ялан Умалас, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс современных таунхаусов в живописном районе, Ялан Умалас, Бали, Индонезия
Kerobokan Kelod, Индонезия
от
$219,890
Предлагаются меблированные таунхаусы с бассейнами и парковочными местами. Проект сдан в 2024 году и готов к заселению. Таунхаусы выполнены в двух вариантах дизайна интерьера: светлом и минимализме, а при строительстве использовались профессиональные технологии с максимальной устойчивостью ко…
Агентство
TRANIO
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Вилла Sky Stars Ocean View
Вилла Sky Stars Ocean View
Унгасан, Индонезия
от
$259,000
Год сдачи 2023
Sky Stars Ocean View - это комплекс люксовых вилл в современном стиле, который популярен у туристов высокого достатка. Мы строим современные дизайнерские виллы с дорогой и качественной отделкой с использованием мрамора, надежных отделочных материалов, дорогой и удобной мебелью. У к…
Застройщик
Samahita Group
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Вилла VESNA
Вилла VESNA
Чангу, Индонезия
от
$335,000
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Площадь 79 м²
1 объект недвижимости 1
Таунхаус для инвестиции в будущее. Условия оплаты: депозит и заключение договора - 40%, ежемесячные платежи. Таунхаус в архитектурном стиле ваби-саби. Полная отделка "под ключ". Зона рабочего пространства на втором этаже. Установлена смарт система, кухня премиум-класса, доступен частны…
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DDA Real Estate
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Жилой комплекс Закрытый комплекс вилл в престижном районе, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Закрытый комплекс вилл в престижном районе, Бали, Индонезия
Чангу, Индонезия
от
$2,00 млн
В проекте остались последние две виллы: трёхспальная за 900 000 долларов и пятиспальная за 1 900 000 долларов. Трехспальная вилла будет сдана в январе 2025, а строительство пятиспальной осуществляется под заказ в течение полутора лет. Вилла идеально подходит под любой стиль времяпрепровожден…
Агентство
TRANIO
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Вилла Вилла на Бали
Вилла Вилла на Бали
Чангу, Индонезия
от
$575,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Вилла 2 этажа на вилле 3 спальни Бассейн Вместительная гостиная Руфтоп Площадь: Земля - 237 м² Здание - 280,15 м² Цена: 575 000 $ (2 053 $ за м² ) Доход от сдачи виллы в аренду: Загрузка - 85% Выручка в сутки с учетом наполненности объекта - 390 $ ( 120 997 в г…
Агентство
Baliray
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Жилой комплекс
Жилой комплекс
Кутух, Индонезия
от
$144,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Эксклюзивный комплекс вилл и апартаментов на райском острове. Проект создан для тех, кто ищет дом на берегу океана и прибыльные инвестиции. Спроектировано 4 ряда двухэтажных вилл с потрясающим видом на океан. 3 блока комфортабельных апартаментов. На крыше имеется укромная зона для меди…
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Жилой квартал Таунхаус с системой умный дом
Жилой квартал Таунхаус с системой умный дом
Чангу, Индонезия
от
$365,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Таунхаус 2 спальни Бассейн 2 этажа Парковка Умный дом Бесплатное членство в FINS Площадь:  Здание - 90 м² Цена: 365 000 $ (4 055 $ за м² ) Доход от сдачи виллы в аренду: Загрузка - 85%  Выручка в сутки с учетом загрузки  объекта в год - 200 $ (45 890 $) Прибыль с у…
Агентство
Baliray
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Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейном и садом на крыше, Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейном и садом на крыше, Чангу, Бали, Индонезия
Чангу, Индонезия
от
$139,791
Двухуровневые лофт-квартиры с полной меблировкой и техникой. Инфраструктура резиденции: лобби, сад, подземная парковка, фитнес, бассейн, ресторан, отель, круглосуточная стойка регистрации и охрана. Проект уже сдан! Особенности квартир Каждая квартира включает гостиную с кухней, спальню в ме…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс ANTA RESIDENCE CANGGU
Жилой комплекс ANTA RESIDENCE CANGGU
Dalung, Индонезия
от
$156,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 5
Площадь 40–89 м²
3 объекта недвижимости 3
Апартаменты на лучшем острове Бали. Апартаменты с полной отделкой «под ключ». Первоначальный взнос - 25%. Расположение в самой модной локации, на главной улице Чангу - Бату Болонг. При перепродаже собственник оплачивает налог на прибыль - 10%. Пятизвездочный комплекс с уникальной ин…
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Жилой комплекс Solar
Жилой комплекс Solar
Печату, Индонезия
от
$500,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Площадь 186–275 м²
3 объекта недвижимости 3
Комплекс состоит из 10 роскошных вилл, расположенных в заповедной зоне в Буките. Комплекс находится на холме с которого открывается вид на океан. Каждая вилла имеет собственный бассейн. В пешей доступности находятся пляжи Самсара и Пантай. Для строительства используются материалы премиальног…
Агентство
Geo Estate
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Вилла MELASTI DREAM RESIDENCE
Вилла MELASTI DREAM RESIDENCE
Унгасан, Индонезия
от
$240,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 102 м²
1 объект недвижимости 1
Вилла в двух минутах от пляжа. Прогнозируемый ROI - 17%. Оплата: 30% + рассрочка на 7 платежей по 10%. Беспроцентные платежи на 12 месяцев. Идеальный выбор для инвестиций с высокой доходностью! Внутренняя отделка и меблирование входит в стоимость. Близко от комплекса: пляж, а…
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Жилой комплекс Меблированная вилла с 5-звездочным обслуживанием, Берава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Меблированная вилла с 5-звездочным обслуживанием, Берава, Бали, Индонезия
Чангу, Индонезия
от
$3,10 млн
Предлагается эксклюзивная вилла с 5-звездочным обслуживанием и панорамными видами на океан, террасой на крыше и бассейном 108 м2. Окончание строительства - 2 квартал 2021 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в пешей доступности от пляжей и пляжных клубов, кафе и ре…
Агентство
TRANIO
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Апарт - отель Апартаменты в Чангу
Апарт - отель Апартаменты в Чангу
Чангу, Индонезия
от
$133,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 4
Апартаменты 7 минут до пляжа Панорамный вид Бассейн 1 спальня Площадь: Площадь апартаментов - 38 м² Цена: 135 000 $ ( 3 553 $ за м²) Доход от сдачи в аренду: Выручка в сутки: 150 $ Загрузка - 80% Выручка в сутки с учетом загрузки объекта - 120 $ Выручка в год с …
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Baliray
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Жилой комплекс Меблированные виллы, таунхаусы и апартаменты в 300 метрах от пляжа, Берава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Меблированные виллы, таунхаусы и апартаменты в 300 метрах от пляжа, Берава, Бали, Индонезия
Чангу, Индонезия
от
$549,726
Расположенный в 300 метрах от пляжа Берава, современный комплекс из вилл, таунхаусов и апартаментов для тех, кто влюблен в ночную жизнь, ценит удовольствие общения с международным комьюнити Бали. В радиусе километра расположены лучшие заведения Чангу: рестораны, клубы, бары, бутики, салоны к…
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TRANIO
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Жилой комплекс SUOM
Жилой комплекс SUOM
Kerobokan Kelod, Индонезия
от
$220,000
Год сдачи 2024
Апартаменты в популярном туристическом месте на Бали в районе Чангу. Апартаменты современной планировкой: студия с одной спальней (71 кв.м.), с полной отделкой и мебелью под ключ согласно дизайн-проекту. С большими панорамными окнами. В апартаментах будет расположена терраса, большая в…
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Жилой комплекс Меблированные квартиры в новом жилом комплексе в районе пляжа Бату Болонг, Чангу, Бадунг, Индонезия
Жилой комплекс Меблированные квартиры в новом жилом комплексе в районе пляжа Бату Болонг, Чангу, Бадунг, Индонезия
Чангу, Индонезия
от
$174,912
Современный жилой комплекс включает большой бассейн, террасу с зоной отдыха на крыше, тренажёрный зал, ресторан, кинотеатр под открытым небом. Квартиры сдаются с мебелью и бытовой техникой. Управляющая компания застройщика ведёт налоговую отчётность, осуществляет уход за территорией проекта …
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TRANIO
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Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл «под ключ» в пешей доступности от пляжа Баланган, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл «под ключ» в пешей доступности от пляжа Баланган, Бали, Индонезия
Balangan, Индонезия
от
$1,05 млн
Проект от ведущей управляющей компании, что предполагает качественное строительство опытной команды, стратегию развития, максимизацию доходности объекта, маркетинг, полное сопровождение и поддержку владельца виллы. Комплекс будет состоять из 5 вилл и 12 смарт-вилл, спортивной площадки, СПА-ц…
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TRANIO
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Вилла U VILLAS 1
Вилла U VILLAS 1
Унгасан, Индонезия
от
$250,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Площадь 116 м²
1 объект недвижимости 1
Вилла с видом на океан для инвестиций или постоянного проживания на прекрасном острове Бали. Средняя доходность по рынку 15%. Доходность от сдачи в аренду до 22%. Полностью меблированная вилла с удобствами в районе Букит. Условия оплаты: 30% + рассрочка на 7 платежей по 10%, беспроц…
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Вилла UMALAS OASIS
Вилла UMALAS OASIS
Kerobokan Kelod, Индонезия
от
$243,000
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Вилла в лучшем районе острова Умалас. Просторная вилла создана с дизайном интерьера и полностью меблирована. Личный бассейн на территории. Roi 22.07%. Leasehold гарантированного продления. 30 лет + 25 лет. Жилой комплекс состоит из 4-х роскошных таунхаусов и одной виллы. Здесь можно…
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Апарт - отель Apartments at Aviator Apart-hotel in Canggu
Апарт - отель Apartments at Aviator Apart-hotel in Canggu
Чангу, Индонезия
от
$123,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 4
Площадь 42–69 м²
2 объекта недвижимости 2
Situated in a top location and a fully developed area of Canggu, this comfortable living apartment has red zone status, which guarantee the investors the right to rent accommodation to tourists on a daily basis. It is only within walking distance to the beach, medical center, tennis courts, …
Застройщик
Aviator
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Жилой комплекс Апартаменты в Чангу в 5 минутах от океана
Жилой комплекс Апартаменты в Чангу в 5 минутах от океана
Чангу, Индонезия
от
$165,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 4
Апартаменты 2 этажа 1 спальня Бассейн Гардеробная комната Площадь: Апартаменты - 60 м² Цена: 165 000 $ ( 2 750 $ за м²) Доход от сдачи в аренду: Выручка в сутки: 130 $ Загрузка  - 75 % Выручка в сутки учетом загрузки объекта - 97,5 $ Выручка в год с учетом загру…
Агентство
Baliray
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Жилой комплекс Двухэтажные таунхаусы рядом с рисовыми полями, 15 минут до пляжа, Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Двухэтажные таунхаусы рядом с рисовыми полями, 15 минут до пляжа, Чангу, Бали, Индонезия
Чангу, Индонезия
от
$234,884
Современный двухэтажный комплекс из 6 таунхаусов в нежных тонах с собственным бассейном и экзотическими растениями. Каждый дом имеет по две просторные спальни с ванной, расположенные на первом и втором этажах, рабочий кабинет, кухню и гостиную. Балкон и большие панорамные окна открывают вид …
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Апартаменты «под ключ» с видом на океан в жилом комплексе в окружении зелени, Улувату, Южная Кута, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Апартаменты «под ключ» с видом на океан в жилом комплексе в окружении зелени, Улувату, Южная Кута, Бали, Индонезия
Печату, Индонезия
от
$355,823
Локации бывают премиальные, востребованные, стратегические, а бывают исключительные. В самой востребованной точке острова, всего в 2 минутах от известного пляжа острова — Улувату, строится отельная недвижимость с видом на океан и ограниченным числом юнитов. Задача перед архитекторами была со…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс APARTMENTS CANGGU
Жилой комплекс APARTMENTS CANGGU
Чангу, Индонезия
от
$145,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 4
Площадь 40 м²
2 объекта недвижимости 2
Современные апартаменты с видом на океан. Привлекательные апартаменты для инвестиций. Средняя заполняемость острова 70-90%. Туристический сезон - 365 дней. Арендная доходность - 17%. Окупаемость за 6 лет. Апартаменты с частной террасой с видом на океан, откуда можно наблюдать красивые …
Агентство
DDA Real Estate
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Жилой комплекс CANGGU SECRETS
Жилой комплекс CANGGU SECRETS
Чангу, Индонезия
от
$209,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Площадь 60–85 м²
2 объекта недвижимости 2
Дизайнерские апартаменты в самом центре Чангу. Окупаемость: 6,2 - 9,9 лет Бутик-комплекс апартаментов в одном из самых туристических мест на острове. Апартаменты полностью меблированы и с дизайнерской отделкой. Выполнен в стиле фильма "Великий Гэтсби". Более 50 популярных кафе и рес…
Агентство
DDA Real Estate
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Жилой комплекс OASIS III APARTMENTS
Жилой комплекс OASIS III APARTMENTS
Чангу, Индонезия
от
$155,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 39 м²
1 объект недвижимости 1
Апартаменты в популярной туристической локации. Доходность от сдачи в аренду 12-20% в год. Апартаменты расположены в популярном районе — Берава. В трех минутах от океана и социально инфраструктуры. Проект идеально подходит для инвестиций. Укомплектованная кухня с новой техникой прем…
Агентство
DDA Real Estate
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Жилой комплекс Первоклассный комплекс вилл и таунхаусов с огромным бассейном и ресторанами на пляже, Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Первоклассный комплекс вилл и таунхаусов с огромным бассейном и ресторанами на пляже, Меласти, Бали, Индонезия
Унгасан, Индонезия
от
$244,878
Предлагаются различные виллы (перепродажа) и таунхаусы в престижном и масштабном проекте. Виллы имеют собственные бассейны. Всего планируется около 600 объектов недвижимости (в 3 этапа строительства) на территории 21 Га. Резиденция располагает ресторанами, кафе, пекарнями, спа-центром, фитне…
Агентство
TRANIO
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Вилла Moa  Villa  Resort  Bali
Вилла Moa  Villa  Resort  Bali
Чангу, Индонезия
Цена по запросу
Год сдачи 2021
Площадь 350 м²
1 объект недвижимости 1
С 1991 года мы помогаем международным инвесторам строить на Бали виллы по самым высоким стандартам качества. С Ilot Property Bali вам не придется ни о чем беспокоиться – наша команда позаботится обо всех циклах инвестирования в недвижимость: от приобретения земельного участка до строитель…
Застройщик
Ilot Property Baly
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Жилой комплекс Клубный дом апартаментов Oasis 3
Жилой комплекс Клубный дом апартаментов Oasis 3
Tibubeneng, Индонезия
от
$140,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 5
Площадь 31–49 м²
5 объектов недвижимости 5
Ваш идеальный арендный бизнес на Бали! Клубный дом Oasis 3 имеет всего 22 апартамента, расположившихся на 2-4 этажах. На 5м этаже гостей ждет инфинити бассейн с видом на 360 градусов зонами отдыха и бара. Здание располагается всего в 300 метрах от океана, в популярной туристической локации …
Застройщик
BREIG Property Investments
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Апарт - отель Апартаменты с системой умный дом
Апарт - отель Апартаменты с системой умный дом
Чангу, Индонезия
от
$214,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 4
Апартаменты  система "Умный дом'' 1 спальня Терраса Гардеробная Площадь: Апартаменты - 55 м² Цена: 214 000 $ (3 891 $ за м2) Доход от сдачи апартаментов в аренду: Выручка в сутки: 116 $ Загрузка - 80 % Выручка в сутки с учетом загрузки: 93 $ Выручка с учетом заг…
Агентство
Baliray
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Жилой комплекс SKY GARDEN
Жилой комплекс SKY GARDEN
Чангу, Индонезия
от
$100,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 3
Апартаменты в пяти минутах от океана. К моменту завершения строительства цена вырастет более чем на 25%. Арендная доходность - 15%. Апартаменты с мебелью и отделкой премиум-класса. Премиальный жилой комплекс с пятизвездочным сервисом и инфраструктурой. 5 минут до океана. Атмо…
Агентство
DDA Real Estate
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DDA Real Estate
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Жилой комплекс Виллы в новом жилом комплексе с бассейном и видом на океан рядом с пляжем Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Виллы в новом жилом комплексе с бассейном и видом на океан рядом с пляжем Меласти, Бали, Индонезия
Унгасан, Индонезия
от
$554,725
Эстетичный уютный комплекс вилл всего на 51 юнит с общим бассейном, баром и террасой на крыше с видом на океан. На территории есть ритейл-зона с коммерческими помещениями и детская площадка. Востребованный проект в премиальной локации. Все апартаменты в проекте уже были раскуплены, а на вилл…
Агентство
TRANIO
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Таунхаус Таунхаус с высокой окупаемостью.
Таунхаус Таунхаус с высокой окупаемостью.
Pererenan, Индонезия
от
$119,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Таунхаус с высокой окупаемостью. Таунхаус с пассивным доходом от посуточной аренды. Доход от сдачи в аренду от 20% годовых. Перепродажи от 30%. Полностью меблированный таунхаус. С красивым садом, бассейном и террасой. Инфраструктура: - Пляж "Pererenan" в 10 минутах. - Рестораны "L…
Агентство
DDA Real Estate
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Жилой комплекс NUGRAA RESIDENCE
Жилой комплекс NUGRAA RESIDENCE
Чангу, Индонезия
от
$142,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 4
Апартаменты в оживленном центре Чангу. Апартаменты созданы в современном тропическом стиле. Полностью меблированы. В каждой квартире оборудованная частная сауна. Срок сдачи: март 2025. В комплексе разнообразная инфраструктура: - Бассейн; - Круглосуточный консьерж; - Интеллектуаль…
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Таунхаус PERERENAN GATE
Таунхаус PERERENAN GATE
Pererenan, Индонезия
от
$129,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Таунхаус с высокой окупаемостью. Таунхаус PERERENAN GATE с пассивным доходом от посуточной аренды. Доход от сдачи в аренду от 20% годовых. Перепродажи от 30%. Полностью меблированный таунхаус. С красивым садом, бассейном и террасой. Инфраструктура: - Пляж ""Pererenan"" в 10 мину…
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DDA Real Estate
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Жилой комплекс BUDDHA
Жилой комплекс BUDDHA
Чангу, Индонезия
от
$112,069
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 4
Апартаменты в популярном районе. ROI 18-21%. Окупаемость за 4-6 лет. Рассрочка 0% на период строительства. Лизхолд. Район Чангу является самым популярным районом на Бали для инвестиций. Апартаменты в уникальном жилом комплексе с удобствами. Апартаменты будут идеальным решением для и…
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DDA Real Estate
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Резиденция в бутик отеле
Резиденция в бутик отеле
Унгасан, Индонезия
от
$116,007
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Гостиничный комплекс станет частью коллекции отелей международной сети Wyndham Hotels & Resorts. Wyndham Hotels & Resorts — это глобальная сеть из более 9 000 отелей в 95 странах мира. Ее стандарты гарантируют высокий уровень обслуживания, что будет способствовать привлекательности комплекса…
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Darton Global
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Darton Global
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Жилой комплекс Комплекс меблированных вилл с бассейнами и видами на океан в 200 метрах от пляжа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс меблированных вилл с бассейнами и видами на океан в 200 метрах от пляжа, Бали, Индонезия
Чангу, Индонезия
от
$889,558
Предлагаются полностью укомплектованные виллы с двумя бассейнами (один из них на крыше), красивыми садами, парковочными местами, зонами отдыха на крыше и видами на океан. Резиденция располагает круглосуточной охраной и консьерж-сервисом. В продаже осталось всего 2 виллы! Удобства и оснащени…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс
Жилой комплекс
Унгасан, Индонезия
от
$92,000
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 1
Площадь 25–110 м²
2 объекта недвижимости 2
Комплекс с красивым видом на океан. Апартаменты и виллы с мебелью и красивым современным дизайном интерьера. Жилой комплекс ARDHANA с сервисом 5-звездочного отеля. Проект расположен в районе Букит. Вблизи пляж Меласти. Объект будет интересен как для постоянного проживания, так и для…
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DDA Real Estate
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DDA Real Estate
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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с круглосуточной охраной и спа-центром, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с круглосуточной охраной и спа-центром, Бали, Индонезия
Унгасан, Индонезия
от
$629,686
Предлагаются виллы с бассейном, сауной и зоной для йоги. Резиденция располагает спа-центром, кафе, тренажерным залом, детской игровой комнатой, парковкой, круглосуточной охраной и видеонаблюдением. Окончание строительства - 2 квартал 2024 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость…
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TRANIO
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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с персональными бассейнами в Чангу, Бадунг, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с персональными бассейнами в Чангу, Бадунг, Индонезия
Чангу, Индонезия
от
$438,782
Первоклассный жилой комплекс предлагает на выбор двух- и трёхуровневые виллы с 1–5 спальнями. Инфраструктура комплекса: Беговая дорожка вокруг комплекса Co-working Спортивная площадка Детская площадка SPA-зона (сауна, джакузи, массажи) Ресторан Большой плавательный бассейн Площадка для йоги…
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TRANIO
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Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами, спа и рестораном рядом с океаном, Переренан, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами, спа и рестораном рядом с океаном, Переренан, Бали, Индонезия
Pererenan, Индонезия
от
$107,447
Это самый крупный уникальный эко-город, расположенный в Переренане, который занимает пространство в 2 гектара в 600 метрах от пляжа Лима, воплощённый в стиле современного Сингапура. Это место, где урбанистический дизайн и Балийская природа находятся в гармонии, создавая комфортное пространст…
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TRANIO
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Жилой комплекс GRAND APARTMENTS
Жилой комплекс GRAND APARTMENTS
Pererenan, Индонезия
от
$200,000
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Площадь 82 м²
1 объект недвижимости 1
Полностью меблированные апартаменты с топовой локацией. Апартаменты двухуровневые, современной планировкой: кухня-студия и спальня (60кв.м.) Полная дизайнерская отделка и полностью меблированные апартаменты, готовые к проживанию. 25 лет аренды с гарантированной возможностью продления. …
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DDA Real Estate
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Апарт - отель Апартаменты на Бали в Чангу № 450
Апарт - отель Апартаменты на Бали в Чангу № 450
Чангу, Индонезия
от
$165,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Апартаменты 2 этажа 1 спальня Бассейн Гардеробная комната Площадь: Апартаменты - 60 м² Цена: 165 000 $ ( 2 750 $ за м²) Доход от сдачи в аренду: Выручка в сутки: 130 $ Загрузка  - 75 % Выручка в сутки учетом загрузки объекта - 97,5 $ Выручка в год с учетом загрузк…
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Baliray
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Жилой комплекс Pandawa Dream
Жилой комплекс Pandawa Dream
Кутух, Индонезия
от
$88,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 5
Инвестируйте в уникальный проект на Бали, который сочетает в себе премиальный сервис и гармонию с природой! Доступна рассрочка! Гарантированная доходность 10% годовых! Удобства: рестораны, бары, коворкинг, спа, комплекс бассейнов, высокоскоростной интернет, фитнес-центр, уютные зоны отдых…
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Жилой комплекс под управлением Ramada. Покупка юнита
Жилой комплекс под управлением Ramada. Покупка юнита
Кутух, Индонезия
от
$124,445
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 5
Расположенный в живописном районе Букит на острове Бали, этот комплекс апартаментов предлагает идеальное сочетание природы, комфорта и инвестиционной привлекательности. Инфраструктура и удобства: Два изысканных ресторана, стильный бар и спа-центр для полного расслабления. Современ…