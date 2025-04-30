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Продажа вилл и апартаментов XO Project I Canggu в Чангу, Бали
Продаются роскошные виллы и апартаменты в уникальном комплексе XO Project I Canggu, расположенном на самой туристической улице Чангу - Batu Bolong. Этот комплекс идеально подходит для тех, кто любит быть в эпицентре событий и н…
6
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6
Застройщик
LOYO & BONDAR
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Апартаменты с идеальной локацией и красивым видом.
Апартаменты в уникальном жилом комплексе с полной отделкой «под ключ». Установлена система «умный дом».
Жилой комплекс ALEX VILLAS COMPLEX 7 в популярном районе Чангу. В окружении потрясающей природы и вблизи от океана. Современная арх…
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DDA Real Estate
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Апартаменты сдаются с отделкой под ключ, мебелью и техникой премиального класса. Отлично подойдут и для инвестиций, и для личного проживания. Среди удобств в проекте - бассейн, коворкинг, лаунж-зоны, спа, парная, места для вечеринок.
Дизайн в уютной и стильной цветовой гамме: серый, бежевый,…
Предлагаются виллы премиум класса с садами и бассейнами.
Резиденция располагает панорамным бассейном, подземной парковкой, спа-центром с сауной, фитнес-центром, зоной отдыха с камином, библиотекой.
Окончание строительства - 3 квартал 2024 года.
Удобства и оснащение в доме
Кондиционеры
Кухо…
Современный отельный комплекс, где есть вся среда для комфортной жизни, включает:
Цокольный этаж - конференц-зал, выставочное пространство, подземная парковка, внутренние офисы, кухня и склады.
Первый этаж - бассейн, место для отдыха, дневной клуб у бассейна, ресторан и круглосуточный бар, …
Предлагается роскошная вилла с просторной зоной отдыха на крыше с видом на океан, тропическим садом и инфинити-бассейном. Высококачественная отделка, материалы премиум класса, удачные дизайнерские решения - всё самое лучшее реализовано в этом проекте.
Невероятная пятикомнатная вилла отличает…
Предлагаются таунхаусы с бассейнами 5 х 2,5 м, террасами на крыше и парковочными местами.
Окончание строительства - октябрь 2024 года.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в туристическом районе Улувату, в 8 минутах от океана и в 30 минутах от аэропорта.
Пляж Карма - 10…
Апартаменты сочетают современный комфорт и уют с потенциалом значительного роста стоимости и стабильным доходом. Как инвестиционный продукт, это долгосрочное вложение в качественный, продуманный до мелочей проект.
Красивые и безопасные апартаменты всегда привлекают внимание покупателей и аре…
Полностью меблированная вилла с отделкой «под ключ», площадью 193 кв.м.
Окупаемость 5-6 лет. Гарантия на объект 5 лет.
Жилой комплекс расположен всего в 200 метрах от океана, в живописном районе Сесех, в самой перспективной локации Чангу.
Удобства комплекса:
- Панорамный бассейн с …
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Агентство
DDA Real Estate
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Предлагаются двуспальные таунхаусы и односпальные апартаменты.
Резиденция располагает зоной ко-воркинга, рестораном, тренажерным залом, инфинити-бассейном и видом на океан, круглосуточным консьерж-сервисом и охраной.
Окончание строительства - 1 квартал 2024 года.
Удобства и оснащение в доме…
Первоклассный жилой комплекс предлагает на выбор студии, квартиры с 1 и 2 различных типов. Инфраструктура комплекса:
Беговая дорожка вокруг комплекса
Co-working
Спортивная площадка
Детская площадка
SPA-зона (сауна, джакузи, массажи)
Ресторан
Большой плавательный бассейн
Площадка для йоги
Ми…
Предлагаются апартаменты и виллы с бассейнами, садами, парковочными местами и видами на залив. Резиденция располагает общим бассейном и баром, коворкингом, фитнес-залом, рестораном на крыше, массажным кабинетом, студией йоги, консьерж-сервисом и круглосуточной охраной.
Также будет построен б…
Сдача объекта: февраль 2026
Размер комплекса: 10 соток
Срок аренды земли: 30 лет
Преимущества комплекса:
Комплекс доступен во фрихолд
Rooftop на крыше комплекса с кинотеатром и рестораном
Популярная локация (5 минут до океана, туристический район)
Ликвидный дизайн
Cв…
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Застройщик
LOYO & BONDAR
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Первоклассный жилой комплекс в 150 м от океана предлагает на выбор квартиры, виллы и удобную инфраструктуру. Концепция комплекса объединяет туристическую недвижимость для инвестиционных целей с резиденциями, предназначенных для комфортного личного проживания. Помимо нескольких типов апартаме…
Комплекс премиум класса на берегу океана с собственной инфраструктурой. Это роскошный жилой комплекс, расположенный в живописном прибрежном районе, предлагающий уникальное сочетание культурных эстетик и современных удобств. Этот отельный комплекс создан для тех, кто ценит комфорт и практично…
Полностью меблированная вилла с отделкой «под ключ», площадью 193 кв.м.
Окупаемость 5-6 лет. Гарантия на объект 5 лет.
Жилой комплекс расположен всего в 200 метрах от океана, в живописном районе Сесех, в самой перспективной локации Чангу.
Удобства комплекса:
- Панорамный бассейн с …
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Агентство
DDA Real Estate
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Предлагаются таунхаусы с живописным видом на сад и бассейн, бассейнами 5,4 х 2,4 м и парковочными местами.
Резиденция располагает круглосуточной охраной.
Окончание строительства - декабрь 2024 года.
Удобства и оснащение в доме
Оборудованная кухня
Расположение и объекты поблизости
Недвижи…
Уникальный комплекс совмещающий в себе виллы и апартаменты.
Прогнозируемая окупаемость - 17%.
Внутренняя дизайнерская отделка и мебель входят в стоимость.
Жилой комплекс с удобствами и разнообразной инфраструктурой, популярный район Чангу востребован среди туристов и обладает всем н…
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Агентство
DDA Real Estate
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Предлагаются современные апартаменты премиум-класса с собственной инфраструктурой. Резиденция располагает рестораном, коворкинг-центром, бассейном, тренажерным залом, парковкой, террасой на крыше с живописным видом, консьерж-сервисом и круглосуточной охраной. В комплексе остались квартиры на…
Продаются роскошные виллы в комплексе U Villas Pandawa
Цена: 200 000 долларов
Рассрочка: до 12 месяцев
Сдача: декабрь 2024 года
ROI: 17%
1. Описание:
Предлагаем вашему вниманию эксклюзивный комплекс из 7 двуспальных вилл на полуострове Букит, в районе Улувату, Бали. Виллы располо…
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Застройщик
LOYO & BONDAR
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Клубный поселок, расположенный вокруг живописных холмов самого востребованного района Бали - Чангу.
Архитекторам удалось совместить современные технологии и минималистичный дизайн, которые гармонируют с природных ландшафтом.
Особенности:
широкие дороги и парковка
тропические и сады и больши…
Предлагаются таунхаусы с бассейнами 4 х 2,5 м и парковочными местами.
Окончание строительства - ноябрь 2024 года.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в туристическом районе Улувату, в 8 минутах от океана и в 30 минутах от аэропорта.
Пляж Карма - 10 минут
Поле для гольф…
Предлагаются два последних таунхауса с бассейнами, парковкой и садом. Таунхаусы полностью укомплектованы и меблированы, включая декор и растения. Комплекс сдан и готов к заселению.
Удобства и оснащение в доме
Возможна установка системы "умный дом"
Умный дверной видео замок
Панель управлени…
Стильный жилой комплекс состоит из 49 вилл площадью от 40 до 120 м2, на выбор есть дома с 1, 2 или 3 спальнями. Опционально можно построить террасу на первом этаже и на крыше дома. Благодаря каскадному расположению вилл на участке из каждого дома открывается вид на море.
Преимущества
застр…
Вилла
1 спальня
Бассейн
10 минут до пляжа
Площадь:
Площадь виллы - 48 м²
Площадь земли - 100 м²
Цена: 135 000 $ (2 813 $ за м²)
Доход от сдачи виллы в аренду:
Выручка в сутки: 225 $
Загрузка - 69 %
Выручка в сутки с учетом загрузки: 155,25 $
Выручка с учетом заг…
Просторная вилла с частным бассейном.
ROI — 15,8%. Беспроцентная рассрочка с первоначальным взносом 30%.
Вилла полностью меблирована.
Инфраструктура:
Пляж Pandawa в 5 минутах езды;
Пляжный клуб Roosterfish 5 минут на машине;
Местный рынок 6 минут на машине;
Новая дорога Нуса Дуа…
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Агентство
DDA Real Estate
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Новые виллы BERAWA OCEAN TOWNHOUSES в популярном районе Берава, в 350 метрах от океана.
Ультрасовременные виллы, из двух этажей с двумя спальнями и студией (108 кв.м). Интерьер, продуманный до малейших деталей. Индивидуально можно выбрать из четырех вариантов. Также включена современная т…
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Агентство
DDA Real Estate
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Премиальный таунхаус вблизи от океана с красивым видом на закат.
Рост стоимости аренды увеличивается на 10—15% каждый год.
Таунхаус с удобной планировкой, частным бассейном и террасой. Высокие потолки 3.6 метров, создают ощущение неповторимого пространства. Мебель, оборудованная кухня,…
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Агентство
DDA Real Estate
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Апартаменты
Зона отдыха на крыше
1 спальня
Бассейн с видом на океан
Океан в 5 минутах
Лучшие пляжные клубы в пешей доступности
Площадь:
Апартаменты - 34 м²
Цена: 140 000 $ (4 118 $ за м2)
Доход от сдачи апартаментов в аренду:
Выручка в сутки: 100 $
Загрузка - 8…
Виллы в популярном туристическом месте на Бали в районе Чангу.
Виллы с планировкой студия с одной или двумя спальнями (80,7 - 154,1) с полной отделкой и мебелью под ключ согласно дизайн-проекту. С большими панорамными окнами.
В виллах доступна терраса с бассейном, водопадом, пространст…
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Агентство
DDA Real Estate
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Modern — это комплекс из 30 современных вилл, в живописном районе Бали - Умалас. На выбор от застройщика будет три вида интерьера: серый, светлый и минимализм. Каждая вилла имеет по 2 этажа, кабинет, приватный бассейн и парковочное место для автомобиля или байка. Для строительства используют…
Предлагаются меблированные апартаменты с уникальным видом на океан и джунгли.
Резиденция располагает рестораном и кинотеатром на крыше, инфинити-бассейном с панорамным видом на океан.
Окончание строительства - февраль 2026 года.
Преимущества
Доходность - 14,6% годовых.
Расположение и объек…
Вилла с топовой локацией вблизи от океана.
Прогноз окупаемости — 30% после завершения строительства. Объект идеально подходит для постоянного проживания и инвестиций.
Первоначальный взнос — 10%. Платеж равными частями в течении 12 месяцев.
Вилла включают в себя дизайнерскую отделку …
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DDA Real Estate
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Апартаменты
Rooftop на крыше комплекса
Студия
Кухонная зона
Площадь:
Апартаменты - 35 м²
Цена: 110 000 $ (3 143 $ за м² )
Доход от сдачи в аренду:
Загрузка - 70 %
Выручка в сутки с учетом загрузки - 49 $
Выручка с учетом загрузки объекта в год - 17 640 $
Прибыль …
Крупнейший клубный дом отельного типа с пятизвездочным сервисом на Бали и крупнейший в районе с all inclusive инфраструктурой на территории. Проект предлагает меблированные одно- и двухспальные апартаменты с балконами и панорамным видом на океан и гору Агунг.
Комплекс богат инфраструктурой о…
Полностью меблированные апартаменты с отделкой «под ключ».
Окупаемость 5-6 лет. Гарантия на объект 5 лет.
Жилой комплекс расположен всего в 200 метрах от океана, в живописном районе Сесех, в самой перспективной локации Чангу.
Удобства комплекса:
- Панорамный бассейн с видом на океа…
SWOI BERAWA - жилой комплекс из 10 таунхаусов в популярном районе Чангу.
Таунхаусы с двумя спальнями (105 кв.м), с дизайнерским ремонтом и мебелью. Также в каждом доме установлена современная система «умный дом». Таунхаус обладает индивидуальным открытым бассейном, где вы сможете уединить…
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Агентство
DDA Real Estate
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Ваш идеальный арендный бизнес на Бали!
Комплекс таунхаусов и апартаментов Oasis 3 имеет всего 22 апартамента и 12 таунхаусов. На 5м этаже здания апартаментов гостей ждет инфинити бассейн с видом на 360 градусов зонами отдыха и бара. Комплекс располагается всего в 300 метрах от океана, в поп…
Продаются роскошные виллы в комплексе U Villas Pandawa
Цена: 200 000 долларов
Рассрочка: до 12 месяцев
Сдача: декабрь 2024 года
ROI: 17%
1. Описание:
Предлагаем вашему вниманию эксклюзивный комплекс из 7 двуспальных вилл на полуострове Букит, в районе Улувату, Бали. Виллы располо…
2
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3
Застройщик
LOYO & BONDAR
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JUST RESIDENCE - это закрытый комплекс апартаментов, созданный для тех, кто ищет свой комфортный и уютный уголок на Бали
Для тех, кто хочет приобрести качественный актив за реальную стоимость без переплат.
Для тех, кто хочет приобрести надежную и долговечную недвижимость, которая будет…
Предлагаются виллы с террасами на крыше и зонами барбекю, бассейнами и парковочными местами.
Окончание строительства - 1 квартал 2024 года.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в спокойном районе, в 7 минутах от пляжа Меласти, в 14 минутах от международной школы и в 2 ми…
Комплекс состоит из вилл, таунхаусов и апартаментов, и расположен на побережье пляжа Меласти, на территории 21 га. Инфраструктура комплекса состоит из ресторанов, кофеен, пекарен, СПА, йога-центров, супермаркетов, брендовых бутиков, детского сада, школы и бассейна с океанической водой.
Предлагается таунхаус с бассейном и садом.
Резиденция располагает круглосуточной охраной.
Окончание строительства - сентябрь 2024 года.
Удобства и оснащение в доме
Возможна установка системы "умный дом".
Расположение и объекты поблизости
Супермаркет - 1 минута
Океан - 4 минуты
Пляжный клу…
Резидентские апартаменты в одной минуте от пляжа.
Первоначальный взнос - 50%.
Лизхолд 29 лет на руки + 30 лет продление.
Гарантия на строительство - 5 лет.
Апартаменты с видом на океан. Полная отделка "под ключ".
Инфраструктура комплекса: большой бассейн, бар и лаунж на крыше с …
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Агентство
DDA Real Estate
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Виллы в идеальной курортной локации для инвестиций, спокойного отдыха и жизни.
Проект на стадии pre-sale. После старта продаж порог входа значительно вырастет.
В стоимость вилл включена отделка, мебель и бытовая техника. Доступна рассрочка 30/70.
Персональный консьерж-сервис: бронирование ре…
Уникальный инновационный комплекс на Бали.
Лизхолд 30 лет на руки + 30 лет продления.
Срок сдачи: 1 квартал 2026 года.
В проекте апартаменты премиум-класса, а также пространства европейских оздоровительных курортов и Балийского спа.
Инфраструктура включена: лобби, бассейн, тренаж…
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Агентство
DDA Real Estate
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Предлагаются меблированные апартаменты, таунхаусы и виллы, созданные специально для серфингистов. Апартаменты и пентхаусы имеют отдельный вход и террасы. Квартиры на первом этаже, виллы и таунхаусы имеют собственные бассейны. Некоторые квартиры имеют вид на море.
Концепцию комплекса создаёт …
Небольшой комплекс в эко-тропическом стиле будет состоять всего из 9 квартир с общим бассейном. Из панорамных окон будет открываться вид на джунгли и океан. Leasehold — 50 лет.
Оформление сделки:
бронирование - 6000 долларов
оформление сделки в течение 2 недель
оплата (можно даже криптовалю…
Жилой комплекс состоит из 44 апартаментов и 4 вилл. На крыше комплекса есть ресторан и кинотеатр.
Преимущества
скидка 5% при единоразовой 100% оплате
полное юридическое сопровождение
внутренняя отделка и меблирование
разработка бизнес-плана по управлению объектом после сдачи
ROI - 17%
прав…
Потрясающая вилла с видом на джунгли и рисовые поля.
Доступна беспроцентная рассрочка до 19%. Рентабельность от сдачи в аренду - 20%.
Вилла полностью меблирована и с дизайнерской отделкой. Уникальное расположение в окружении природы. Здесь можно погрузиться в Балийское спокойствие и на…
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Агентство
DDA Real Estate
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Стильный проект LOYO Development теперь покоряет Букит.
XO Pandawa — freehold комплекс для тех, кто ценит активный образ жизни, свободу и стиль.
42 ЮНИТА
52 м2 жилая площадь жилая площадь + балкон
44 м2 жилая площадь жилая площадь + балкон
40 м2 жилая площадь жилая площадь + …
1
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1
Застройщик
LOYO & BONDAR
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Апартаменты
1 спальня
Вид на океан
Бассейн
Тренажерный зал
Площадь:
Площадь объекта - 60,58 м²
Цена: 240
000 $ (3 962 $ за м² )
Доход от сдачи в аренду:
Выручка в сутки - 160 $
Загрузка - 70 %
Выручка в сутки с учетом загрузки объекта: 112 $
Выручка в год с уче…
Предлагаются меблированные таунхаусы с бассейнами и парковочными местами. Проект сдан в 2024 году и готов к заселению. Таунхаусы выполнены в двух вариантах дизайна интерьера: светлом и минимализме, а при строительстве использовались профессиональные технологии с максимальной устойчивостью ко…
Sky Stars Ocean View - это комплекс люксовых вилл в современном стиле, который популярен у туристов высокого достатка.
Мы строим современные дизайнерские виллы с дорогой и качественной отделкой с использованием мрамора, надежных отделочных материалов, дорогой и удобной мебелью. У к…
Таунхаус для инвестиции в будущее.
Условия оплаты: депозит и заключение договора - 40%, ежемесячные платежи.
Таунхаус в архитектурном стиле ваби-саби. Полная отделка "под ключ". Зона рабочего пространства на втором этаже. Установлена смарт система, кухня премиум-класса, доступен частны…
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Агентство
DDA Real Estate
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В проекте остались последние две виллы: трёхспальная за 900 000 долларов и пятиспальная за 1 900 000 долларов. Трехспальная вилла будет сдана в январе 2025, а строительство пятиспальной осуществляется под заказ в течение полутора лет.
Вилла идеально подходит под любой стиль времяпрепровожден…
Вилла
2 этажа на вилле
3 спальни
Бассейн
Вместительная гостиная
Руфтоп
Площадь:
Земля - 237 м²
Здание - 280,15 м²
Цена: 575 000 $ (2 053 $ за м² )
Доход от сдачи виллы в аренду:
Загрузка - 85%
Выручка в сутки с учетом наполненности объекта - 390 $ ( 120 997 в г…
Эксклюзивный комплекс вилл и апартаментов на райском острове.
Проект создан для тех, кто ищет дом на берегу океана и прибыльные инвестиции.
Спроектировано 4 ряда двухэтажных вилл с потрясающим видом на океан. 3 блока комфортабельных апартаментов. На крыше имеется укромная зона для меди…
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Агентство
DDA Real Estate
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Таунхаус
2 спальни
Бассейн
2 этажа
Парковка
Умный дом
Бесплатное членство в FINS
Площадь:
Здание - 90 м²
Цена: 365 000 $ (4 055 $ за м² )
Доход от сдачи виллы в аренду:
Загрузка - 85%
Выручка в сутки с учетом загрузки объекта в год - 200 $ (45 890 $)
Прибыль с у…
Двухуровневые лофт-квартиры с полной меблировкой и техникой. Инфраструктура резиденции: лобби, сад, подземная парковка, фитнес, бассейн, ресторан, отель, круглосуточная стойка регистрации и охрана. Проект уже сдан!
Особенности квартир
Каждая квартира включает гостиную с кухней, спальню в ме…
Апартаменты на лучшем острове Бали.
Апартаменты с полной отделкой «под ключ». Первоначальный взнос - 25%. Расположение в самой модной локации, на главной улице Чангу - Бату Болонг.
При перепродаже собственник оплачивает налог на прибыль - 10%.
Пятизвездочный комплекс с уникальной ин…
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DDA Real Estate
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Комплекс состоит из 10 роскошных вилл, расположенных в заповедной зоне в Буките. Комплекс находится на холме с которого открывается вид на океан. Каждая вилла имеет собственный бассейн. В пешей доступности находятся пляжи Самсара и Пантай. Для строительства используются материалы премиальног…
Вилла в двух минутах от пляжа.
Прогнозируемый ROI - 17%.
Оплата: 30% + рассрочка на 7 платежей по 10%.
Беспроцентные платежи на 12 месяцев.
Идеальный выбор для инвестиций с высокой доходностью!
Внутренняя отделка и меблирование входит в стоимость.
Близко от комплекса: пляж, а…
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Агентство
DDA Real Estate
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Предлагается эксклюзивная вилла с 5-звездочным обслуживанием и панорамными видами на океан, террасой на крыше и бассейном 108 м2.
Окончание строительства - 2 квартал 2021 года.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в пешей доступности от пляжей и пляжных клубов, кафе и ре…
Апартаменты
7 минут до пляжа
Панорамный вид
Бассейн
1 спальня
Площадь:
Площадь апартаментов - 38 м²
Цена: 135 000 $ ( 3 553 $ за м²)
Доход от сдачи в аренду:
Выручка в сутки: 150 $
Загрузка - 80%
Выручка в сутки с учетом загрузки объекта - 120 $
Выручка в год с …
Расположенный в 300 метрах от пляжа Берава, современный комплекс из вилл, таунхаусов и апартаментов для тех, кто влюблен в ночную жизнь, ценит удовольствие общения с международным комьюнити Бали. В радиусе километра расположены лучшие заведения Чангу: рестораны, клубы, бары, бутики, салоны к…
Апартаменты в популярном туристическом месте на Бали в районе Чангу.
Апартаменты современной планировкой: студия с одной спальней (71 кв.м.), с полной отделкой и мебелью под ключ согласно дизайн-проекту. С большими панорамными окнами.
В апартаментах будет расположена терраса, большая в…
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Современный жилой комплекс включает большой бассейн, террасу с зоной отдыха на крыше, тренажёрный зал, ресторан, кинотеатр под открытым небом.
Квартиры сдаются с мебелью и бытовой техникой.
Управляющая компания застройщика ведёт налоговую отчётность, осуществляет уход за территорией проекта …
Проект от ведущей управляющей компании, что предполагает качественное строительство опытной команды, стратегию развития, максимизацию доходности объекта, маркетинг, полное сопровождение и поддержку владельца виллы.
Комплекс будет состоять из 5 вилл и 12 смарт-вилл, спортивной площадки, СПА-ц…
Вилла с видом на океан для инвестиций или постоянного проживания на прекрасном острове Бали.
Средняя доходность по рынку 15%. Доходность от сдачи в аренду до 22%.
Полностью меблированная вилла с удобствами в районе Букит.
Условия оплаты: 30% + рассрочка на 7 платежей по 10%, беспроц…
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Агентство
DDA Real Estate
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Вилла в лучшем районе острова Умалас.
Просторная вилла создана с дизайном интерьера и полностью меблирована. Личный бассейн на территории.
Roi 22.07%. Leasehold гарантированного продления. 30 лет + 25 лет.
Жилой комплекс состоит из 4-х роскошных таунхаусов и одной виллы. Здесь можно…
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DDA Real Estate
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Situated in a top location and a fully developed area of Canggu, this comfortable living apartment has red zone status, which guarantee the investors the right to rent accommodation to tourists on a daily basis. It is only within walking distance to the beach, medical center, tennis courts, …
Апартаменты
2 этажа
1 спальня
Бассейн
Гардеробная комната
Площадь:
Апартаменты - 60 м²
Цена: 165 000 $ ( 2 750 $ за м²)
Доход от сдачи в аренду:
Выручка в сутки: 130 $
Загрузка - 75 %
Выручка в сутки учетом загрузки объекта - 97,5 $
Выручка в год с учетом загру…
Современный двухэтажный комплекс из 6 таунхаусов в нежных тонах с собственным бассейном и экзотическими растениями.
Каждый дом имеет по две просторные спальни с ванной, расположенные на первом и втором этажах, рабочий кабинет, кухню и гостиную. Балкон и большие панорамные окна открывают вид …
Локации бывают премиальные, востребованные, стратегические, а бывают исключительные. В самой востребованной точке острова, всего в 2 минутах от известного пляжа острова — Улувату, строится отельная недвижимость с видом на океан и ограниченным числом юнитов. Задача перед архитекторами была со…
Современные апартаменты с видом на океан.
Привлекательные апартаменты для инвестиций. Средняя заполняемость острова 70-90%. Туристический сезон - 365 дней. Арендная доходность - 17%. Окупаемость за 6 лет.
Апартаменты с частной террасой с видом на океан, откуда можно наблюдать красивые …
Дизайнерские апартаменты в самом центре Чангу.
Окупаемость: 6,2 - 9,9 лет
Бутик-комплекс апартаментов в одном из самых туристических мест на острове. Апартаменты полностью меблированы и с дизайнерской отделкой. Выполнен в стиле фильма "Великий Гэтсби".
Более 50 популярных кафе и рес…
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Агентство
DDA Real Estate
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Апартаменты в популярной туристической локации.
Доходность от сдачи в аренду 12-20% в год.
Апартаменты расположены в популярном районе — Берава. В трех минутах от океана и социально инфраструктуры. Проект идеально подходит для инвестиций.
Укомплектованная кухня с новой техникой прем…
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Агентство
DDA Real Estate
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Предлагаются различные виллы (перепродажа) и таунхаусы в престижном и масштабном проекте. Виллы имеют собственные бассейны. Всего планируется около 600 объектов недвижимости (в 3 этапа строительства) на территории 21 Га.
Резиденция располагает ресторанами, кафе, пекарнями, спа-центром, фитне…
С 1991 года мы помогаем международным инвесторам строить на Бали виллы по самым высоким стандартам качества.
С Ilot Property Bali вам не придется ни о чем беспокоиться – наша команда позаботится обо всех циклах инвестирования в недвижимость: от приобретения земельного участка до строитель…
Ваш идеальный арендный бизнес на Бали!
Клубный дом Oasis 3 имеет всего 22 апартамента, расположившихся на 2-4 этажах. На 5м этаже гостей ждет инфинити бассейн с видом на 360 градусов зонами отдыха и бара. Здание располагается всего в 300 метрах от океана, в популярной туристической локации …
Апартаменты в пяти минутах от океана.
К моменту завершения строительства цена вырастет более чем на 25%. Арендная доходность - 15%.
Апартаменты с мебелью и отделкой премиум-класса.
Премиальный жилой комплекс с пятизвездочным сервисом и инфраструктурой. 5 минут до океана.
Атмо…
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Агентство
DDA Real Estate
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Эстетичный уютный комплекс вилл всего на 51 юнит с общим бассейном, баром и террасой на крыше с видом на океан. На территории есть ритейл-зона с коммерческими помещениями и детская площадка.
Востребованный проект в премиальной локации. Все апартаменты в проекте уже были раскуплены, а на вилл…
Таунхаус с высокой окупаемостью.
Таунхаус с пассивным доходом от посуточной аренды. Доход от сдачи в аренду от 20% годовых. Перепродажи от 30%.
Полностью меблированный таунхаус. С красивым садом, бассейном и террасой.
Инфраструктура:
- Пляж "Pererenan" в 10 минутах.
- Рестораны "L…
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DDA Real Estate
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Апартаменты в оживленном центре Чангу.
Апартаменты созданы в современном тропическом стиле. Полностью меблированы. В каждой квартире оборудованная частная сауна.
Срок сдачи: март 2025.
В комплексе разнообразная инфраструктура:
- Бассейн;
- Круглосуточный консьерж;
- Интеллектуаль…
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DDA Real Estate
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Таунхаус с высокой окупаемостью.
Таунхаус PERERENAN GATE с пассивным доходом от посуточной аренды. Доход от сдачи в аренду от 20% годовых. Перепродажи от 30%.
Полностью меблированный таунхаус. С красивым садом, бассейном и террасой.
Инфраструктура:
- Пляж ""Pererenan"" в 10 мину…
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Агентство
DDA Real Estate
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Апартаменты в популярном районе.
ROI 18-21%. Окупаемость за 4-6 лет. Рассрочка 0% на период строительства. Лизхолд.
Район Чангу является самым популярным районом на Бали для инвестиций.
Апартаменты в уникальном жилом комплексе с удобствами. Апартаменты будут идеальным решением для и…
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DDA Real Estate
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Гостиничный комплекс станет частью коллекции отелей международной сети Wyndham Hotels & Resorts. Wyndham Hotels & Resorts — это глобальная сеть из более 9 000 отелей в 95 странах мира. Ее стандарты гарантируют высокий уровень обслуживания, что будет способствовать привлекательности комплекса…
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Darton Global
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Предлагаются полностью укомплектованные виллы с двумя бассейнами (один из них на крыше), красивыми садами, парковочными местами, зонами отдыха на крыше и видами на океан.
Резиденция располагает круглосуточной охраной и консьерж-сервисом.
В продаже осталось всего 2 виллы!
Удобства и оснащени…
Комплекс с красивым видом на океан.
Апартаменты и виллы с мебелью и красивым современным дизайном интерьера.
Жилой комплекс ARDHANA с сервисом 5-звездочного отеля.
Проект расположен в районе Букит. Вблизи пляж Меласти. Объект будет интересен как для постоянного проживания, так и для…
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Агентство
DDA Real Estate
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Предлагаются виллы с бассейном, сауной и зоной для йоги.
Резиденция располагает спа-центром, кафе, тренажерным залом, детской игровой комнатой, парковкой, круглосуточной охраной и видеонаблюдением.
Окончание строительства - 2 квартал 2024 года.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость…
Первоклассный жилой комплекс предлагает на выбор двух- и трёхуровневые виллы с 1–5 спальнями. Инфраструктура комплекса:
Беговая дорожка вокруг комплекса
Co-working
Спортивная площадка
Детская площадка
SPA-зона (сауна, джакузи, массажи)
Ресторан
Большой плавательный бассейн
Площадка для йоги…
Это самый крупный уникальный эко-город, расположенный в Переренане, который занимает пространство в 2 гектара в 600 метрах от пляжа Лима, воплощённый в стиле современного Сингапура. Это место, где урбанистический дизайн и Балийская природа находятся в гармонии, создавая комфортное пространст…
Полностью меблированные апартаменты с топовой локацией.
Апартаменты двухуровневые, современной планировкой: кухня-студия и спальня (60кв.м.) Полная дизайнерская отделка и полностью меблированные апартаменты, готовые к проживанию. 25 лет аренды с гарантированной возможностью продления.
…
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Агентство
DDA Real Estate
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Апартаменты
2 этажа
1 спальня
Бассейн
Гардеробная комната
Площадь:
Апартаменты - 60 м²
Цена: 165 000 $ ( 2 750 $ за м²)
Доход от сдачи в аренду:
Выручка в сутки: 130 $
Загрузка - 75 %
Выручка в сутки учетом загрузки объекта - 97,5 $
Выручка в год с учетом загрузк…
Инвестируйте в уникальный проект на Бали, который сочетает в себе премиальный сервис и гармонию с природой!
Доступна рассрочка!
Гарантированная доходность 10% годовых!
Удобства: рестораны, бары, коворкинг, спа, комплекс бассейнов, высокоскоростной интернет, фитнес-центр, уютные зоны отдых…
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Агентство
DDA Real Estate
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Расположенный в живописном районе Букит на острове Бали, этот комплекс апартаментов предлагает идеальное сочетание природы, комфорта и инвестиционной привлекательности.
Инфраструктура и удобства:
Два изысканных ресторана, стильный бар и спа-центр для полного расслабления.
Современ…