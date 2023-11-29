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Квартиры-студии в Индонезия

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8 объектов найдено
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ungasan, Индонезия
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ungasan, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Комплекс - SOHO STUDIO Комплекс вилл PARQ BLUE - Проект от легендарного создателя Андре Ф…
€101,762
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Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ungasan, Индонезия
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ungasan, Индонезия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1/3
Комплекс состоит из вилл, таунхаусов и апартаментов, и расположен на побережье пляжа Меласти…
€134,471
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Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ungasan, Индонезия
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ungasan, Индонезия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 2/3
Комплекс состоит из вилл, таунхаусов и апартаментов, и расположен на побережье пляжа Меласти…
€109,030
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Студия 9 комнат с балконом, с Онлайн-показ, возможен торг в Apuan, Индонезия
Студия 9 комнат с балконом, с Онлайн-показ, возможен торг
Apuan, Индонезия
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!THETA…
€209,947
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DDA Real Estate
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Студия 9 комнат с балконом, с Онлайн-показ, возможен торг в Apuan, Индонезия
Студия 9 комнат с балконом, с Онлайн-показ, возможен торг
Apuan, Индонезия
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!THETA…
€152,306
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Агентство
DDA Real Estate
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Kec Ampenan, Индонезия
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Kec Ampenan, Индонезия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 4/4
We are real estate builders in Bali. We realized our first project in 2008 A gated apartm…
€74,777
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Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с кондиционером в Canggu, Индонезия
Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
Комнаты 1
Площадь 36 м²
Этаж 1/1
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! T…
€167,630
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Агентство
DDA Real Estate
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Студия 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом в Денпасар, Индонезия
Студия 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Денпасар, Индонезия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1/4
❖ Дата постройки: 2-QR 24г. ❖ Расстояние до моря - 30 метров до пляжа Double Six Beach …
€227,147
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Параметры недвижимости в Индонезия

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