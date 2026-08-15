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Квартиры-студии в Индонезии

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Бали
51
Малые Зондские острова
51
Южная Кута
15
Убуд
10
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51 объект найдено
Студия 1 комната в Унгасан, Индонезия
Студия 1 комната
Унгасан, Индонезия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 2/3
Комплекс расположен на самом "инстаграмном" берегу океана на площади 27 га и состоит из вилл…
$132,000
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Студия в Чангу, Индонезия
Студия
Чангу, Индонезия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Количество этажей 4
Продажа вилл и апартаментов XO Project I Canggu в Чангу, Бали Продаются роскошные виллы и…
$160,000
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Студия в Беноа, Индонезия
Студия
Беноа, Индонезия
Площадь 32 м²
Количество этажей 5
Green Village - это курортный комплекс во второй линии от океана с по-настоящему уникальным …
$110,000
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Студия 1 комната в Kedewatan, Индонезия
Студия 1 комната
Kedewatan, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 1/2
Роскошные апартаменты Jungle-View в Ubud Center Испытайте идеальное сочетание современного к…
$60,000
НДС
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Студия 1 спальня в Pererenan, Индонезия
Студия 1 спальня
Pererenan, Индонезия
Количество спален 1
Площадь 27 м²
Компактные апартаменты-студия в Elysium Block V, Перереnan, Чангу. Площадь 27 кв.м. Туристич…
$99,750
НДС
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Застройщик
BREIG Property
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Студия 1 спальня в Kedungu, Индонезия
Студия 1 спальня
Kedungu, Индонезия
Количество спален 1
Площадь 30 м²
УТОЧНЯЙТЕ АКЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос, наличие и цены…
$85,498
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Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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TekceTekce
Студия в Кутух, Индонезия
Студия
Кутух, Индонезия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 2/4
Стильный проект LOYO Development теперь покоряет Букит. XO Pandawa — freehold комплекс дл…
$110,000
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Студия в Кутух, Индонезия
Студия
Кутух, Индонезия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Количество этажей 4
Стильный проект LOYO Development теперь покоряет Букит. XO Pandawa — freehold комплекс дл…
$120,000
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Студия в Беноа, Индонезия
Студия
Беноа, Индонезия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 1/5
Green Village — курортный комплекс comfort+ в сердце Нуса-Дуа, БалиGreen Village — это совре…
$110,000
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DDA Real Estate
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Студия 1 комната в Peliatan, Индонезия
Студия 1 комната
Peliatan, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 1/4
Студия — Mono Aura AURA Wellness Resort | Просторная студия 35.7 м² с доходностью 11.9% …
$102,900
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Студия 1 спальня в Tua, Индонезия
Студия 1 спальня
Tua, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 5/5
Апартаменты премиум-класса в центре Batu Bolong рядом с океаном!ANTA Residence Canggu от ANT…
$149,500
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DDA Real Estate
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Студия в Beraban, Индонезия
Студия
Beraban, Индонезия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 2/2
Eco-luxury резиденции рядом с Nuanu City!Ecoverse Resort & Residences — премиальный eco-luxu…
$181,500
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Агентство
DDA Real Estate
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Студия в Pererenan, Индонезия
Студия
Pererenan, Индонезия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 3/4
Уникальный жилой комплекс в окружении природы!Полная отделка под ключ!Доступна рассрочка!Вну…
$118,000
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DDA Real Estate
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Студия 2 комнаты в Tibubeneng, Индонезия
Студия 2 комнаты
Tibubeneng, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 4/4
79 000 USD — всего 300 метров до пляжа Berawa (3 минуты пешком)   Редкое предложение, …
$69,000
НДС
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Студия 1 комната в Kedewatan, Индонезия
Студия 1 комната
Kedewatan, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 1/2
Доходные апартаменты в сердце Убуда — готовый бизнес под ключ Идеальный вариант для инвес…
$78,750
НДС
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Студия 1 комната в Кутух, Индонезия
Студия 1 комната
Кутух, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 1/2
Апартамент 39 м² с панорамным видом на океан, террасой и бассейном 37 м² — премиальная инвес…
$130,000
НДС
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Студия в Кутух, Индонезия
Студия
Кутух, Индонезия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Количество этажей 4
Холмы ПандаваВиллы и апартаменты с уникальным природным ландшафтом на берегу океанаЧто включ…
$125,000
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Студия 2 спальни в Чангу, Индонезия
Студия 2 спальни
Чангу, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Люксурные дома для продажи - Умалас, КангуИспытайте идеальное сочетание тропической жизни и …
$251,975
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Студия в Беноа, Индонезия
Студия
Беноа, Индонезия
Площадь 20 м²
Этаж 2/3
The One Bali — доступная инвестиция в отельную недвижимость под управлением Wyndham The O…
$24,500
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Hotel Invest
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Студия в Беноа, Индонезия
Студия
Беноа, Индонезия
Площадь 32 м²
Количество этажей 5
Green Village - это курортный комплекс во второй линии от океана с по-настоящему уникальным …
$90,000
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Студия 1 комната в Tibubeneng, Индонезия
Студия 1 комната
Tibubeneng, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 2/4
Премиум апартаменты на Бали вблизи океана Уникальный проект для жизни и инвестиций, не имею…
$230,000
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Студия в Cemagi, Индонезия
Студия
Cemagi, Индонезия
Complex 8 - новый проект от застройщика Alex Villas. Комплекс состоит из 51 юнита в здани…
$114,000
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ISIA
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Студия 1 комната в Peliatan, Индонезия
Студия 1 комната
Peliatan, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 23 м²
Этаж 1/4
Студия — Aura Zen AURA Wellness Resort, Убуд, Бали | Инвестиционная студия с доходностью …
$82,300
НДС
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Студия 1 спальня в Pererenan, Индонезия
Студия 1 спальня
Pererenan, Индонезия
Количество спален 1
Площадь 28 м²
Этаж 2
Компактные апартаменты-студия в Elysium Block 2, Перереnan, Чангу с видом на океан. Площадь …
$105,500
НДС
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Застройщик
BREIG Property
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Студия 1 комната в Peliatan, Индонезия
Студия 1 комната
Peliatan, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 4/4
Студия — Mono Aura AURA Wellness Resort | Просторная студия 35.7 м² с доходностью 11.9% …
$121,900
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Студия 1 комната в Кутух, Индонезия
Студия 1 комната
Кутух, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 2/4
Апартаменты на Бали 32 м² • от $110 000 • доходность от 16% • 2 минуты до океана • Pandawa D…
$110,000
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Студия 1 комната в Sanur Kaja, Индонезия
Студия 1 комната
Sanur Kaja, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 2/4
Hoвый прoeкт в Сануре - самом престижном и удобном для жизни районе острoва Бaли. Рre-sale!…
$94,500
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Студия 1 комната в Peliatan, Индонезия
Студия 1 комната
Peliatan, Индонезия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 23 м²
Этаж 4/4
Студия — Aura Zen AURA Wellness Resort, Убуд, Бали | Инвестиционная студия с доходностью …
$94,900
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Агентство
ESTABRO
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Студия 1 спальня в Унгасан, Индонезия
Студия 1 спальня
Унгасан, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Продаются дизайнерские апартаменты площадью 35 м² в закрытом комплексе на острове Бали в рай…
$81,500
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Студия в Кутух, Индонезия
Студия
Кутух, Индонезия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Количество этажей 4
Холмы ПандаваВиллы и апартаменты с уникальным природным ландшафтом на берегу океанаЧто включ…
$140,000
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Параметры недвижимости в Индонезии

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с видом на море
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