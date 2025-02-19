  1. Realting.com
  2. Индонезия
  3. Южная Кута
  4. Жилой комплекс БИОХАКИНГ КУРОРТ ПЕРВЫЙ НА БАЛИ

Жилой комплекс БИОХАКИНГ КУРОРТ ПЕРВЫЙ НА БАЛИ

Печату, Индонезия
от
$160,000
НДС
от
$34/м²
BTC
1.9031681
ETH
99.7531795
USDT
158 189.5209329
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
15
Оставить заявку
ID: 35081
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 30.03.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Индонезия
  • Область / штат
    Малые Зондские острова
  • Район
    Бадунг
  • Город
    Южная Кута
  • Деревня
    Печату

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Монолитно-кирпичный
  • Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    4

О комплексе

Биохакинг курорт — это инновационный инвестиционный проект нового поколения, который строится на юге Бали и позиционируется как первый на острове комплекс с клиникой продления жизни и профессиональным велнес-центром. Проект сочетает передовые биохакинг-технологии, медицинские и wellness-услуги, духовные практики, фитнес, йогу, медитацию и отдых на океане, создавая уникальную экосистему для здоровья, долголетия и восстановления.

Ключевые особенности и концепция

Многоуровневый комплекс: включает два здания — премиальные резиденции с просторными террасами и панорамным видом на океан, а также отдельный wellness-центр с клиникой биохакинга.
Локация: юг Бали, в окружении джунглей, в 10 минутах от лучших пляжей острова, рядом с культурными и развлекательными объектами.


Уникальность: не нужно перемещаться по острову — всё необходимое для восстановления тела, мозга и энергии находится в одном месте: от термального комплекса и SPA до йога-студии, фитнес-зала, арт-пространства и health-food бара.
Клиника продления жизни: отдельный этаж посвящён антивозрастным технологиям, где доступны современные методы диагностики, терапии стволовыми клетками, экзосомами, PRP, световая терапия, IV-капельницы, криотерапия, детокс-программы и многое другое.

Инфраструктура и сервисы

Зона/услуга Описание
Wellness & Biohacking Center Диагностика, персонализированные протоколы, IV-терапии, нутригенетика, криотерапия, DEXA-сканирование, лазерные процедуры, инфракрасная сауна, детокс-компрессия, HBOT (гипербарическая камера), Botox, PRP, Red Light Therapy, Exosome Therapy, Blood Ozon Therapy, Stem Cell Therapy и др.

  • Термальный комплекс
  • Бассейн с подсветкой
  • Горячие и холодные купели
  • Джакузи Сауны (в т.ч. инфракрасная)
  • Хаммам
  • SPA & массаж 4 кабинета с профессиональным оборудованием
  • Йога и фитнес
  • Просторный зал с видом на океан
  • Групповые тренировки
  • Пилатес
  • Комнаты тёмного ретрита
  • Пространства для глубокой медитации и восстановления нервной системы

Health Food Bar Меню из функциональных продуктов: детокс-коктейли, нутритивные боулы, wellness-эликсиры
Арт-пространство Мастер-классы и терапевтические арт-сессии для эмоциональной разгрузки

Инвестиционное предложение

Юниты: 63 апартамента (21 премиум 55–60 м²; 42 студии 28–30 м²), все с видом на океан и террасами.
Стоимость: премиум — от $205 000; стандарт — от $160 000.
Доходность: Премиум: ROI 13,38%, чистый годовой доход $26 754 (при заполняемости 85%)
Стандарт: ROI 12,9%, чистый годовой доход $20 003

График платежей:Депозит — 1%
Первый взнос — 30% (в течение 14 дней)
Второй — 40% до мая 2026
Третий — 30% после получения ключей в течении 12 месяцев, в том числе платежами от аренды

Миссия и перспективы

Проект нацелен на создание устойчивой экосистемы для инвесторов и гостей, объединяя природу Бали, инновационные технологии здоровья и философию долголетия. Глобальный рынок биохакинга растёт на 16,5% в год (с $24,5 млрд в 2024 до $111,3 млрд к 2034), что обеспечивает высокий спрос на подобные услуги.

Если требуется более глубокий разбор отдельных аспектов проекта или сравнение с аналогами — жду ваших вопросов для продолжения обсуждения.

Местонахождение на карте

Печату, Индонезия
Образование
Еда и напитки
Финансы
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж

Новости застройщика

19.02.2025
«Около 50% наших клиентов выбирают оплату криптовалютой». Как купить недвижимость на Бали за криптовалюту на практике
Все новости
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Печату, Индонезия
от
$348,194
Предлагаются двуспальные таунхаусы и односпальные апартаменты. Резиденция располагает зоной ко-воркинга, рестораном, тренажерным залом, инфинити-бассейном и видом на океан, круглосуточным консьерж-сервисом и охраной. Окончание строительства - 1 квартал 2024 года. Удобства и оснащение в доме…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Чангу, Индонезия
от
$160,169
Премиальный комплекс из 50 апартаментов с террасой на крыше. Особенности: виды на океан и рисовые террасы большой инфинити-бассейн ресторан коворкинг тренажерный зал Окончание строительства - 2 квартал 2027 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в Чангу, в 700 метр…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Беноа, Индонезия
от
$85,099
Расположенный в эксклюзивном прибрежном анклаве Нуса Дуа, комплекс предлагает изысканный отдых, где роскошь, культура и связь соединяются воедино. Окруженный объектами мирового класса и нетронутыми пляжами, он переопределяет современную жизнь с выбором элегантных апартаментов, таунхаусов и в…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Индонезии
«Я хочу жить у океана»: как мечта превращается в покупку недвижимости на Бали
19.03.2026
Будущее Бали: как новые инфраструктурные проекты меняют рынок недвижимости
12.03.2026
Инвестиции в недвижимость на Бали: сколько можно заработать на аренде
06.03.2026
Гарантированный доход 10–15% на Бали: где подвох?
25.02.2026
Рынок недвижимости Бали в 2026 году: что происходит с ценами и арендой
17.02.2026
Готовый гостиничный бизнес на Бали: почему инвесторы делают ставку на уже работающие объекты
22.01.2026
Почему Убуд — новая жемчужина Бали
30.12.2025
7 ошибок, которых стоит избегать при инвестировании в недвижимость Бали
16.12.2025
Показать все публикации