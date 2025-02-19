Жилой комплекс БИОХАКИНГ КУРОРТ ПЕРВЫЙ НА БАЛИ

Биохакинг курорт — это инновационный инвестиционный проект нового поколения, который строится на юге Бали и позиционируется как первый на острове комплекс с клиникой продления жизни и профессиональным велнес-центром. Проект сочетает передовые биохакинг-технологии, медицинские и wellness-услуги, духовные практики, фитнес, йогу, медитацию и отдых на океане, создавая уникальную экосистему для здоровья, долголетия и восстановления.

Ключевые особенности и концепция

Многоуровневый комплекс: включает два здания — премиальные резиденции с просторными террасами и панорамным видом на океан, а также отдельный wellness-центр с клиникой биохакинга.

Локация: юг Бали, в окружении джунглей, в 10 минутах от лучших пляжей острова, рядом с культурными и развлекательными объектами.



Уникальность: не нужно перемещаться по острову — всё необходимое для восстановления тела, мозга и энергии находится в одном месте: от термального комплекса и SPA до йога-студии, фитнес-зала, арт-пространства и health-food бара.

Клиника продления жизни: отдельный этаж посвящён антивозрастным технологиям, где доступны современные методы диагностики, терапии стволовыми клетками, экзосомами, PRP, световая терапия, IV-капельницы, криотерапия, детокс-программы и многое другое.

Инфраструктура и сервисы

Зона/услуга Описание

Wellness & Biohacking Center Диагностика, персонализированные протоколы, IV-терапии, нутригенетика, криотерапия, DEXA-сканирование, лазерные процедуры, инфракрасная сауна, детокс-компрессия, HBOT (гипербарическая камера), Botox, PRP, Red Light Therapy, Exosome Therapy, Blood Ozon Therapy, Stem Cell Therapy и др.

Термальный комплекс

Бассейн с подсветкой

Горячие и холодные купели

Джакузи Сауны (в т.ч. инфракрасная)

Хаммам

SPA & массаж 4 кабинета с профессиональным оборудованием

Йога и фитнес

Просторный зал с видом на океан

Групповые тренировки

Пилатес

Комнаты тёмного ретрита

Пространства для глубокой медитации и восстановления нервной системы

Health Food Bar Меню из функциональных продуктов: детокс-коктейли, нутритивные боулы, wellness-эликсиры

Арт-пространство Мастер-классы и терапевтические арт-сессии для эмоциональной разгрузки

Инвестиционное предложение

Юниты: 63 апартамента (21 премиум 55–60 м²; 42 студии 28–30 м²), все с видом на океан и террасами.

Стоимость: премиум — от $205 000; стандарт — от $160 000.

Доходность: Премиум: ROI 13,38%, чистый годовой доход $26 754 (при заполняемости 85%)

Стандарт: ROI 12,9%, чистый годовой доход $20 003

График платежей:Депозит — 1%

Первый взнос — 30% (в течение 14 дней)

Второй — 40% до мая 2026

Третий — 30% после получения ключей в течении 12 месяцев, в том числе платежами от аренды

Миссия и перспективы

Проект нацелен на создание устойчивой экосистемы для инвесторов и гостей, объединяя природу Бали, инновационные технологии здоровья и философию долголетия. Глобальный рынок биохакинга растёт на 16,5% в год (с $24,5 млрд в 2024 до $111,3 млрд к 2034), что обеспечивает высокий спрос на подобные услуги.

