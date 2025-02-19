Жилой комплекс БИОХАКИНГ КУРОРТ ПЕРВЫЙ НА БАЛИ

Биохакинг курорт — это инновационный инвестиционный проект нового поколения, который строится на юге Бали и позиционируется как первый на острове комплекс с клиникой продления жизни и профессиональным велнес-центром. Проект сочетает передовые биохакинг-технологии, медицинские и wellness-услуги, духовные практики, фитнес, йогу, медитацию и отдых на океане, создавая уникальную экосистему для здоровья, долголетия и восстановления.
Ключевые особенности и концепция
Многоуровневый комплекс: включает два здания — премиальные резиденции с просторными террасами и панорамным видом на океан, а также отдельный wellness-центр с клиникой биохакинга.
Локация: юг Бали, в окружении джунглей, в 10 минутах от лучших пляжей острова, рядом с культурными и развлекательными объектами.
Уникальность: не нужно перемещаться по острову — всё необходимое для восстановления тела, мозга и энергии находится в одном месте: от термального комплекса и SPA до йога-студии, фитнес-зала, арт-пространства и health-food бара.
Клиника продления жизни: отдельный этаж посвящён антивозрастным технологиям, где доступны современные методы диагностики, терапии стволовыми клетками, экзосомами, PRP, световая терапия, IV-капельницы, криотерапия, детокс-программы и многое другое.
Инфраструктура и сервисы
Зона/услуга Описание
Wellness & Biohacking Center Диагностика, персонализированные протоколы, IV-терапии, нутригенетика, криотерапия, DEXA-сканирование, лазерные процедуры, инфракрасная сауна, детокс-компрессия, HBOT (гипербарическая камера), Botox, PRP, Red Light Therapy, Exosome Therapy, Blood Ozon Therapy, Stem Cell Therapy и др.
Health Food Bar Меню из функциональных продуктов: детокс-коктейли, нутритивные боулы, wellness-эликсиры
Арт-пространство Мастер-классы и терапевтические арт-сессии для эмоциональной разгрузки
Инвестиционное предложение
Юниты: 63 апартамента (21 премиум 55–60 м²; 42 студии 28–30 м²), все с видом на океан и террасами.
Стоимость: премиум — от $205 000; стандарт — от $160 000.
Доходность: Премиум: ROI 13,38%, чистый годовой доход $26 754 (при заполняемости 85%)
Стандарт: ROI 12,9%, чистый годовой доход $20 003
График платежей:Депозит — 1%
Первый взнос — 30% (в течение 14 дней)
Второй — 40% до мая 2026
Третий — 30% после получения ключей в течении 12 месяцев, в том числе платежами от аренды
Миссия и перспективы
Проект нацелен на создание устойчивой экосистемы для инвесторов и гостей, объединяя природу Бали, инновационные технологии здоровья и философию долголетия. Глобальный рынок биохакинга растёт на 16,5% в год (с $24,5 млрд в 2024 до $111,3 млрд к 2034), что обеспечивает высокий спрос на подобные услуги.
