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Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами и зонами коворкинга, Убуд, Бали, Индонезия

Убуд, Индонезия
от
$119,940
14.04.2025
$119,199
13.04.2025
$119,269
12.04.2025
$119,714
11.04.2025
$122,420
10.04.2025
$122,919
09.04.2025
$123,535
08.04.2025
$123,459
06.04.2025
$123,531
05.04.2025
$122,407
04.04.2025
$124,041
03.04.2025
$125,417
02.04.2025
$125,154
01.04.2025
$124,871
30.03.2025
$124,488
29.03.2025
$125,418
28.03.2025
$125,875
27.03.2025
$125,434
26.03.2025
$125,356
25.03.2025
$124,927
24.03.2025
$124,499
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 23340
ID новостройки на Realting
In CRM: 2417566
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Индонезия
  • Область / штат
    Малые Зондские острова
  • Район
    Гианьяр
  • Город
    Убуд

О комплексе

Комплекс состоит из 20 апартаментов и вилл, апартаментов всего 8. Инвестиционные объекты комплекса подходят не только для посуточной, но и для долгосрочной аренды. Комплекс располагает всей необходимой для комфортной жизни инфраструктурой:

  • 1 общий бассейн
  • 11 частных бассейнов
  • тренажерный зал
  • зона для йоги
  • открытые и закрытые зоны коворкинга
  • ресторан

Окончание строительства — 3 квартал 2025 года. К окончанию стройки цены вырастут на 30 000 долларов.

Преимущества

По реалистичному сценарию со средней заполняемостью 85% апартамент площадью 33-41 м2 может показывать доходность 15% годовых.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с комплексом пирамид Чи и в 5 минутах от центра Убуда. В пределах 4-5 минут езды от комплекса находятся кафе и рестораны. The British International School - 11 минут езды.

Местонахождение на карте

Убуд, Индонезия

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Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами и зонами коворкинга, Убуд, Бали, Индонезия
Убуд, Индонезия
от
$119,940
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