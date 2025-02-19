Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами и зонами коворкинга, Убуд, Бали, Индонезия

Комплекс состоит из 20 апартаментов и вилл, апартаментов всего 8. Инвестиционные объекты комплекса подходят не только для посуточной, но и для долгосрочной аренды. Комплекс располагает всей необходимой для комфортной жизни инфраструктурой:

1 общий бассейн

11 частных бассейнов

тренажерный зал

зона для йоги

открытые и закрытые зоны коворкинга

ресторан

Окончание строительства — 3 квартал 2025 года. К окончанию стройки цены вырастут на 30 000 долларов.

Преимущества

По реалистичному сценарию со средней заполняемостью 85% апартамент площадью 33-41 м2 может показывать доходность 15% годовых.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с комплексом пирамид Чи и в 5 минутах от центра Убуда. В пределах 4-5 минут езды от комплекса находятся кафе и рестораны. The British International School - 11 минут езды.