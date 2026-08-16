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Новостройки в Чандидаса, Индонезия

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Жилой комплекс Уникальный проект в 30 метрах от океана на живописном пляже Virgin.
Жилой комплекс Уникальный проект в 30 метрах от океана на живописном пляже Virgin.
Жилой комплекс Уникальный проект в 30 метрах от океана на живописном пляже Virgin.
Жилой комплекс Уникальный проект в 30 метрах от океана на живописном пляже Virgin.
Жилой комплекс Уникальный проект в 30 метрах от океана на живописном пляже Virgin.
Показать все Жилой комплекс Уникальный проект в 30 метрах от океана на живописном пляже Virgin.
Жилой комплекс Уникальный проект в 30 метрах от океана на живописном пляже Virgin.
Чандидаса, Индонезия
от
$236,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Открываем уникальную возможность инвестировать в премиум недвижимость на первой линии океана в одном из самых живописных уголков Бали - пляже Virgin в районе Карангасем, в 4,5 км от посёлка Чанди-Даса. Роскошный 4-этажный гостиничный комплекс включает 84 номера, каждый из которых предлага…
Агентство
Smart Home
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Жилой комплекс Новые виллы с бассейнами в элитном комплексе с первоклассной инфраструктурой, Чанди Даса, Мангис, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новые виллы с бассейнами в элитном комплексе с первоклассной инфраструктурой, Чанди Даса, Мангис, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новые виллы с бассейнами в элитном комплексе с первоклассной инфраструктурой, Чанди Даса, Мангис, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новые виллы с бассейнами в элитном комплексе с первоклассной инфраструктурой, Чанди Даса, Мангис, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новые виллы с бассейнами в элитном комплексе с первоклассной инфраструктурой, Чанди Даса, Мангис, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Новые виллы с бассейнами в элитном комплексе с первоклассной инфраструктурой, Чанди Даса, Мангис, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новые виллы с бассейнами в элитном комплексе с первоклассной инфраструктурой, Чанди Даса, Мангис, Бали, Индонезия
Чандидаса, Индонезия
от
$1,98 млн
Комплекс вилл прямо на берегу океана с видом на священную гору Агунг (высотой около 3 км). Проект включает 250 вилл, дома на первой линии имеют личные бассейны с морской водой. На площади 12000 м2 будет ресторан, кафе, пекарня, ко-воркинг, СПА, спортзал, школа на 300 учеников, детский сад, и…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
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Жилой комплекс
Чандидаса, Индонезия
от
$197,500
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 40–213 м²
5 объектов недвижимости 5
Жилой комплекс реализован в соответствии с концепцией «живи, работай, отдыхай» и имеет общую территорию 25 гектаров. Развитая инфраструктура 12,000 м2 с акцентом на высокий уровень сервиса делают комплекс местом притяжения талантливых, амбициозных и успешных людей со всего мира. Этот проект …
Агентство
Geo Estate
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