  2. Индонезия
  3. Убуд
  4. Туристический комплекс AURA

Туристический комплекс AURA

Peliatan, Индонезия
от
$79,900
от
$2,880/м²
BTC
0.9503946
ETH
49.8142440
USDT
78 995.8920159
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
17 1
ID: 32619
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Индонезия
  • Область / штат
    Малые Зондские острова
  • Район
    Гианьяр
  • Город
    Убуд
  • Деревня
    Peliatan

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 35.7
Цена за м², USD 2,882 – 3,415
Цена квартиры, USD 102,900 – 121,900
Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Вилла
Площадь, м² 25.0 – 156.0
Цена за м², USD 1,839 – 4,956
Цена квартиры, USD 102,900 – 286,900
Квартиры Студия
Площадь, м² 23.2
Цена за м², USD 3,451 – 4,099
Цена квартиры, USD 79,900 – 94,900

Местонахождение на карте

Peliatan, Индонезия

Видеообзор туристический комплекс AURA

