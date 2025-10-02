Таунхаус Апартаменты на Бали 75 м² от 150 000 $ • Доход от 10% • Ограниченное предложение Desa Harmonis 2

Апартаменты на Бали 75 м² от 150 000 $ • Доход от 10% • Ограниченное предложение Desa Harmonis 2
📈 Основные параметры объекта
• Стоимость: от 150 000 USD
• Площадь: 75 м²
• Формат: апартаменты под аренду и личное проживание
• Срок передачи объекта: 2026 год
• Право владения: Leasehold
📍 Локация
• Южный Бали — один из самых востребованных районов острова
• Близость к пляжам и туристическим локациям
• Удобная транспортная доступность
• Развитая инфраструктура для жизни и отдыха
• Стабильный круглогодичный туристический поток
🏡 Преимущества апартаментов
• Оптимальный метраж для аренды и проживания
• Высокая ликвидность при перепродаже
• Подходят для краткосрочной и среднесрочной аренды
• Низкие расходы на содержание
• Универсальный формат первого инвестиционного объекта на Бали
🏗 Концепция проекта
• Desa Harmonis 2 — современный камерный жилой комплекс
• Продуманные планировки и функциональные пространства
• Управление объектами под аренду
• Развивающийся район с ростом стоимости недвижимости
💼 Условия приобретения
• Первоначальный взнос от 30%
• Рассрочка от застройщика на период строительства
• Гибкий график платежей
• Возможность полной оплаты со скидкой
🛡 Юридическая безопасность
• Документы на землю и строительство предоставляются по запросу
• Прозрачная структура сделки
• Возможность расчётов через эскроу-счёт
• Сопровождение международным брокером
🏘 Другие варианты в комплексе
• Апартаменты 75 м² — от 150 000 USD
• Апартаменты с гарантированной доходностью 10% — от 160 000 USD
• Выбор формата под инвестиционную стратегию и бюджет
Оставляйте комментарии, направлю финансовую модель и расчёт доходности.