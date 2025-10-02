  1. Realting.com
  2. Индонезия
  3. Южная Кута
  Таунхаус Апартаменты на Бали 75 м² от 150 000 $ • Доход от 10% • Ограниченное предложение Desa Harmonis 2

Таунхаус Апартаменты на Бали 75 м² от 150 000 $ • Доход от 10% • Ограниченное предложение Desa Harmonis 2

Печату, Индонезия
от
$150,000
от
$2,000/м²
BTC
1.7842201
ETH
93.5186057
USDT
148 302.6758746
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
15 1
ID: 33301
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 09.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Индонезия
  • Область / штат
    Малые Зондские острова
  • Район
    Бадунг
  • Город
    Южная Кута
  • Деревня
    Печату

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    2

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Огороженная территория

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Удаленная сделка

О комплексе

Апартаменты на Бали 75 м² от 150 000 $ Доход от 10%Ограниченное предложение Desa Harmonis 2

📈 Основные параметры объекта

• Стоимость: от 150 000 USD

• Площадь: 75 м²

• Формат: апартаменты под аренду и личное проживание

• Срок передачи объекта: 2026 год

• Право владения: Leasehold

 

📍 Локация

• Южный Бали — один из самых востребованных районов острова

• Близость к пляжам и туристическим локациям

• Удобная транспортная доступность

• Развитая инфраструктура для жизни и отдыха

• Стабильный круглогодичный туристический поток

 

🏡 Преимущества апартаментов

• Оптимальный метраж для аренды и проживания

• Высокая ликвидность при перепродаже

• Подходят для краткосрочной и среднесрочной аренды

• Низкие расходы на содержание

• Универсальный формат первого инвестиционного объекта на Бали

 

🏗 Концепция проекта

• Desa Harmonis 2 — современный камерный жилой комплекс

• Продуманные планировки и функциональные пространства

• Управление объектами под аренду

• Развивающийся район с ростом стоимости недвижимости

 

💼 Условия приобретения

• Первоначальный взнос от 30%

• Рассрочка от застройщика на период строительства

• Гибкий график платежей

• Возможность полной оплаты со скидкой

 

🛡 Юридическая безопасность

• Документы на землю и строительство предоставляются по запросу

• Прозрачная структура сделки

• Возможность расчётов через эскроу-счёт

• Сопровождение международным брокером

 

🏘 Другие варианты в комплексе

• Апартаменты 75 м² — от 150 000 USD

• Апартаменты с гарантированной доходностью 10% — от 160 000 USD

• Выбор формата под инвестиционную стратегию и бюджет

 

Оставляйте комментарии, направлю финансовую модель и расчёт доходности.

Местонахождение на карте

Печату, Индонезия
Еда и напитки
Досуг

Видеообзор таунхаус Апартаменты на Бали 75 м² от 150 000 $ • Доход от 10% • Ограниченное предложение Desa Harmonis 2

Новости застройщика

02.10.2025
Отельный бизнес на Бали vs жилая недвижимость: сравниваем на реальных примерах
Назад
